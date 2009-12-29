30 декабря в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Культура употребления спиртных напитков: как пережить Новый год» В пресс-конференции приняли участие: - Президент Всеукраинской Ассоциации виноделов и сомелье Наталья Благополучная;

- Директор Ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Сергей Петренко;

- Руководитель Киевского гештальт-института организационного консультирования Дмитрий Чамара





Наталия Благородная: Кроме того, что я президент Ассоциации виноделов и сомелье, я еще и руководитель школы сомелье. Школа сомелье была создана 10 лет назад с целью поднятия культуры употребления спиртных напитков, в частности, вин. Потому что Украина - винная страна, она занимает достойное место на карте мира - я думаю, с этим все согласятся, но культуры употребления, в частности, вина, у нас, к сожалению, до сих пор пока не наблюдается. В первую очередь это связано, по моему мнению, с тем, что многие средства массовой информации и телевидение, в том числе пропагандируют насилие на наших экранах рекламы водки и пива. Конечно же, видя это, наш потребитель покупает и употребляет эти совершенно неполезные напитки.

Я думаю, что вы все знаете, что самый полезный напиток - это вино, натуральное, сухое вино, и от употребления именно этого напитка зависит здоровье нации. Есть данные Всемирной организаций здоровья: те люди, те нации, те страны, которые пьют вино, живут намного дольше, чем те, которые употребляют крепкий алкоголь. К сожалению, известны цифры, что Украина сегодня на первом месте в мире по инфарктам и инсультам, и связано это, в первую очередь, не с питанием, не с какой-то жирной пищей, которая естественно откладывает холестерин в наших сосудах, а с неправильным употреблением алкогольных напитков. Потому что сухое вино, в частности, красное сухое вино, это тоже всем известно, как раз и расщепляет холестериновые бляшки на стенках сосудов и выводит их, что препятствует заболеванию такими страшными болезнями, как инфаркты, инсульты.

Поэтому, конечно же, сегодня эта пресс-конференция очень актуальна, потому что культура употребления вина в нашей стране должна быть на достойном уровне, и люди, переходя в 2010 год, должны для себя это четко понимать и выбирать для своего здоровья полезные напитки.

На чем же остановится в предновогодние дни, новогоднюю ночь и посленовогодние праздники, которые нас ожидают, тем более, что нашу страну ждут около десяти выходных дней?

Конечно же, все понимают, и традиции никто не отменяет, что в новогоднюю ночь на праздничном столе всегда будет шампанское. Здесь есть момент, который нужно объяснить, потому что шампанское в нашей стране - это напиток, который, конечно же, чем-то отличается от французского шампанского. Есть классический метод шампанизации - бутылочный метод – так, как готовят этот напиток во Франции, есть такие заводы и в нашей стране. Но есть метод более простой и ускоренный - резервуарный. И наши люди в основном по своим средствам покупают более простые игристые вина.

Так вот, самое полезное игристое вино - это вино категории брют. То есть натуральное вино, сухое игристое, которое сделано на первой стадии из белого сухого вина, и потом на последней стадии добавляется опять-таки сухое вино, если это бутылочный метод. Поэтому я рекомендую начать встречу Нового года хорошим бокалом хорошего брюта. И лично мое мнение, что игристым вином продолжать новогоднее застолье будет очень сложно. Начните с брюта, это очень хороший аперитив, а затем можно перейти на тихие белые сухие, или розовые сухие, или красные сухие вина, но не очень насыщенные, более легкие для того, чтобы на следующий день было хорошее самочувствие, не болела голова, и чтобы вы были готовы к дальнейшим праздникам.



Сергей Петренко: Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, и пожелать, чтобы следующий год ознаменовался тем, что сбудутся все ваши наилучшие мечты. И в следующем году вы чувствовали и в душе, и в доме комфорт, уют, и чтобы на вашем столе всегда был такой напиток, как вино.

Действительно, как выбрать вино к Новому году? Вы знаете, в последнее время было очень много нареканий на украинские вина, которые нанесли непоправимый ущерб популяризации украинских вин. И действительно, украинцы стали с очень большим недоверием смотреть на украинские вина.

Когда потребитель покупает вино в магазине, первое, что он должен для себя определить: это вино или винный напиток. Поскольку в Украине нашими законами разрешается выпускать два вида винной продукции: натуральное вино и винные напитки. И когда мы слышали, что у нас очень много некачественных вин, говорили в основном о винных напитках. Поэтому, когда вы покупаете, внимательно посмотрите. Очень часто производители, которые продают винные напитки, пишут, что это винный напиток очень мелкими буквами, и потребителю тяжело прочитать, но не поленитесь, посмотрите: вы покупаете и пьете натуральное вино или винные напитки.

Я хочу сказать, что все-таки наши украинские потребители стали пить больше натуральных сухих столовых вин, и это очень положительная тенденция, потому что как ни говори, мы являемся частью Европы, центральной частью Европы, и те тенденции, которые есть в Европе, нам, конечно, не чужды. Если взять статистику, в 2006 году украинцы потребляли приблизительно 12% столовых вин, все остальное - это были вина крепленой группы и живильные напитки. Сегодня соотношение уже больше: 45% столовая группа, и 55% - крепленые вина.

Как выбрать винный напиток в преддверии Нового года? Если бы мы с вами встречались где-то год назад, я бы вам дал классические характеристики. Первое, на что посмотрите, это на производителя - производитель должен быть вам хорошо известен. Должна быть качественная упаковка. Желательно, чтобы продукция была приобретена в крупном магазине или же в специализированном магазине.

Покупатель должен в первую очередь четко определиться, покупает он натуральное вино или винный напиток. Конечно, не желательно было бы покупать винный напиток, поскольку это продукт, который имеет определенные органолептические свойства. Он не дает послевкусия, и не дает возможности потребителю насладиться вином, со всеми его составляющими, которые делают вино вином, и которые дают нам возможность получить удовольствие от употребления.

Потребитель должен отдавать предпочтение наиболее известным маркам. Это было бы актуальным еще год назад, потому что тогда на рынке было достаточно свободно, и конкуренция была не настолько жесткая, какую мы имеем сегодня. Если говорить о сегодняшней ситуации, то после принятия некоторых нормативно-правовых актов, конкуренция на украинском рынке вина очень ужесточилась. Сегодня я бы рекомендовал потребителю, в первую очередь, экспериментировать и отдавать предпочтение своим вкусам, потому что сегодня на рынке появляется очень много новых качественных производителей, которые вынуждены выходить на рынок с одним конкурентным преимуществом – качеством своей продукции. 3-4 торговых марки появилось в этом году, это продукция уже европейского качества. От европейской ее может отличать только то, что количество консервантов, которое добавлено в этом вине, намного меньше, чем в Европе. То есть я хочу сказать, что оно более натуральное, его вкусовые качества не хуже, и оно не настолько вредное.

Я, конечно, хочу подтвердить слова Наталии, что натуральное вино очень полезное. Есть два факта, которые общеизвестны в мире, и приняты как аксиома. Первое – люди, которые пьют натуральные столовые вина, никогда не бывают алкоголиками, что нельзя сказать о тех, кто употребляет крепкий алкоголь или пиво. Еще есть такая, может быть, тоже аксиома, что во многих винодельческих европейских странах дают по чайной ложечке красного сухого вина детям. Почему? Во-первых, по своей консистенции оно очень похоже на молоко матери, а во-вторых, дети, которые привыкают к маленьким дозам вина с детства, никогда не станут алкоголиками в дальнейшем. Это то, что касается здоровья нации и потребления вина. Я ни в коем случае не призываю поить детей вином, я просто рассказываю, насколько полезным продуктом являются сухие натуральные вина.

Когда потребитель выбирает, что ему покупать, он должен определиться в винах по производителю, и производства какой страны вино. У нас в советские времена была культура потребления: сухие вина производили больше Молдавия и Грузия, крепленые вина – Украина. Но я хочу вспомнить слова князя Льва Сергеевича Голицына, который говорил об украинском вине, как о произведении искусства. Он говорил, что вино - это продукт местности, и две лозы-близнецы, посаженные в Украине и в Италии, никогда не дадут виноград, схожий по своим свойствам - это будет разный виноград, и, следовательно, это будет разное вино.

Мы привыкли к тому виноградному напитку и к тому вину, которое производится из нашего винограда. То есть свойства этого вина несколько отличаются от европейского и по крепости, и по плотности, и по составу. Можно много рассказывать, но вкус этого вина нам близок, он близок к молдавскому вину, он близок, если старшее поколение вспомнит «Перлина степа» - очень хорошее наше сухое вино, сейчас, к сожалению, мало кто его производит. Эти вина являются тем образцом, что нужно пить в праздники. Потому что именно небольшое количество этого вина даст вам наслаждение от употребления вин.

Мы, конечно, хотели бы, чтобы украинское вино популяризировалось, чтобы украинцы пили именно украинское вино, потому что, мало того, что оно близко по своим органолептическим, вкусовым качествам, там меньше консервантов и оно натуральное.

Я хочу напомнить историю, как на территории Украины во времена царской России производились наши натуральные вина в Крыму. Это коллекционное шампанское князя Голицына, которое на слепой дегустации в начале века было признано лучшим, и граф Радон, пробуя это коллекционное шампанское закладки 1898 года, сказал: «только французы могли произвести такой удивительный напиток». Голицын встал, и сказал: «я благодарю вас за ту рекламу, которую вы сделали нашему шампанскому». Это шампанское произведено на территории Массандры, и действительно, такое шампанское сегодня производятся в Украине. Я хочу пожелать, чтобы украинцы имели возможность еще долго и долго пробовать наше украинское шампанское, произведенное классическим способом.



«Главред»: Каким образом можно определить качество вина внешне, не пробуя его?



Наталия Благородная: К сожалению, фальсификации на рынке присутствуют, никто с этим спорить не будет. Есть неофициальные данные по разговорам с представителями «Массандры», что на одну бутылку «Массандры» - около девяти бутылок подделки. Поэтому тут очень сложно. Научились подделывать все.

Нам нужно, в первую очередь, уметь читать этикетку, которая должна нести всю информацию о напитке, о производителе и об адресе, где сделано это вино. Контрэтикетка: все должно совпадать. Если есть надписи на кальеретке, в случае игристого вина, тоже обязательно.

Есть такая фраза, которую говорят сами виноделы: пока вино не откроешь и не попробуешь, не определишь, фальсификация это или нет. Поэтому что сегодня технологии в этом плане выросли до такой степени, что подделывают абсолютно все.

Оценка пробки. Когда вы открываете бутылочку с вином – не важно, игристым или тихим, - вы, в первую очередь, смотрите на пробку. Надписи на пробке должны быть обязательно, чем их больше, тем лучше - так говорят сами производители. И они естественно должны совпадать с надписями на этикетке и контрэтикетке, это первое.

Второе, что должно насторожить - это неестественный запах пробки. Потому что пробка - это натурально корковое дерево, пробковый дуб, который растет в Португалии. Пробка должна быть естественной, с винным ароматом, без посторонних запахов типа цвели, сероводорода, уксусных тонов и т.д. Поэтому если есть приятный винный аромат - это уже «плюс».

Затем идет визуальная оценка вина в бокале. Если присутствуют какие-то хлопья, примеси, вино имеет опять-таки неприятный запах, то лучше его не дегустировать, сомелье так и делают. То есть идет визуальная оценка и оценка аромата вина. В принципе профессия сомелье для этого и создана, чтобы ценить качество вина до подачи его гостю. Сомелье - это единственный человек в ресторане, который дегустирует вино перед тем, как подать его гостю, больше никто в ресторане не имеет права это делать. Поэтому вот эта оценка вина сначала визуальная, потом аромат, и если все здесь устраивает, и все соответствует нормам, то идет пробный глоток. Уже после пробного глотка делается заключение о качестве. Если что-то настораживает, конечно же, это вино гостю не подают.

Как в простых домашних условиях это определить? Конечно, тут сложнее, хотя могу вам сказать, что все мы в душе сомелье. Пусть вас не пугает это французское слово, оно значит «специалист по винам, крепким напиткам и сигарам». Мы в душе сомелье, потому что никто, согласитесь, не подаст, например, к селедке сладкое вино или к торту - водку. Это и есть азы соответствия блюд и напитков.

Еще при покупке нужно смотреть, где вино стоит. Если вино стоит при каких-то окнах, или где-то, где есть прямые солнечные лучи, то есть оно продается в рознице в ненадлежащих условиях, то это вас должно насторожить, потому что уважающий себя розничный маркет никогда не будет ставить вино там, где ему в какие-то моменты неудобно. Вино – это живой организм, точно так же, как мы с вами, оно болеет, есть много болезней вина. Лучше, если бутылочка лежит, потому что при горизонтальном положении пробка смачивается вином и воздух не может попасть в вино, а воздух - это основной враг для вина.

Должен насторожить неестественный цвет вина. Если это белое сухое вино, вы читаете на этикетке, что оно довольно молодое, но видите, что цвет оранжевый или насыщено желтый, это тоже должно быть как намек на то, что пошел процесс оксидации или окисления вина, может быть, даже не в рознице, а где-то в момент неправильного хранения, транспортировки и т.д.

Затем нужно посмотреть на отсутствие каких-то хлопьев, на осадок в вине, если это молодое вино. Могу вам сказать, что в старых коллекционных винах осадок естественно будет - винный камень, - но коллекционные вина не будут так просто стоять на полках, они будут храниться в надлежащих условиях. Поэтому если в молодом вине какие-то хлопья, осадок, нити - это уже болезни. Что касается молодого красного вина, оно должно быть насыщенных тонов – рубиновый цвет, вишневый, но ни в коем случае не с коричневыми вкраплениями, потому что коричневые или терракотовые тона характеризуют процесс созревания красных вин. Поэтому если вы видите уже по цвету, что оно вас настораживает, лучше уйти от такого образца.

Допустим, вы посмотрели, все по цвету соответствует норме, отсутствует все то, чего не должно быть. Обратите внимание на этикетку, потому что во всем мире, в Европе, принята не более, чем трехцветная этикетка. Давайте согласимся, что не всегда в яркой обертке вкусная конфета, точно так же и здесь. Если вы видите, что на этикетке все цвета радуги - уходите от этого образца. Я не говорю об исключениях типа Мутон-Ротшильд, этикетки которых рисуют великие художники мира, естественно там будет более трех цветов. Если производитель делает такую аляпистую, яркую этикетку - это должно насторожить, этим он хочет отвлечь ваше внимание от содержимого бутылки.

Я лично не рекомендую вам покупать вина в керамических бутылках, потому что в этом случае вы платите за упаковку вина, за бутылку. То, что внутри – мы часто делаем слепые дегустации различных образцов вин, которые на полках нашей страны – часто вообще не вино, а какие-то отвары свеклы, подкрепленные спиртом.

Потом то, что я сказала вначале: читать надписи на этикетке, соответствие их с контрэтикеткой. Я лично встречала в нашей рознице, что на этикетке написано, например, херес, а на контрэтикетке - вино портвейн. Поэтому нужно внимательно смотреть, сличать, и, конечно же, обращать внимание на производителя. Потому что в нашей стране, к сожалению, не так много производителей высококачественных вин. Можно все запомнить и ориентироваться. Если это импортные вино, то тут уже дистрибьютор несет ответственность за качество, там тоже все можно проверить непосредственно в рознице.



Дмитрий Чамара: Сам я по профессии психотерапевт, поэтому я бы больше порассуждал, для чего люди употребляют спиртные напитки, и о роле праздника. Если мы с вами задумаемся, в каком мире мы живем, то тогда мы сможем опередить, что мы живем в мире сплошной фрустрации, что нет ничего в принципе базового, постоянного. Это тот факт, который может несколько нас напрягать. Как мы справляемся с этим напряжением? Это напряжение можно удалять несколькими способами. С одной стороны - употребление спиртных напитков, желательно, конечно, в малых дозах. Для того, чтобы мы с вами, таким образом, справлялись с фрустрацией внешнего мира.

Второй путь - это психологический рост, или личностный рост. Личностный рост - более тяжелый путь, более долгий, поэтому многие люди не выбирают его для себя, а выбирают симптоматическое снятие напряжения - именно употребление крепких спиртных напитков. Для того, чтобы было просто в мире жить.

Если мы с вами задумаемся: что же такое праздник, какими свойствами обладает праздник, для чего вообще нужны людям праздники? Праздники были с самого момента возникновения цивилизации, только этот факт уже может нас подтолкнуть к тому, чтобы мы задумались, что это не просто так. Тогда мы сможем с вами порассуждать, а кто же такой человек? В разных психотерапевтических школах человек, как правило, состоит из сознательной части и бессознательной. Сознательная часть – это то, как мы можем себя представлять, это все те социальные роли, которые мы выполняем. Бессознательная часть человека - это все наши истинные желания. К сожалению, в нашем обществе не всегда допустимо удовлетворение наших бессознательных желаний то ли в близости, то ли в отношениях. Поэтому нам очень нужны праздники.

Праздник – это прекрасная возможность для того, чтобы люди убрали напряжение. Напряжение связано с совершенно разными мотивами. Мотивы сознательной части – показать, насколько ты социально-ответственный человек, и с другой стороны, другие мотивы, бессознательные – это удовлетворить наши истинные желания. Поэтому праздник выполняет стабилизирующую функцию, когда благодаря празднику мы с вами можем отыграть вот эту бессознательную часть, когда мы сможем расслабиться, эмоционально разрядится.

Какую же роль выполняют спиртные напитки в жизни людей? Буквально с момента возникновения человечества сразу же и появились какие-либо спиртные напитки, психоактивные вещества. Поэтому спиртные напитки - очень хороший вариант для снятия всех социальных запретов. Все мы с вами, когда употребляем спиртные напитки даже в небольших количествах, становимся бодрые, веселые, более раскованными, тогда нам проще общаться. Для чего это? Для того, чтобы мы убрали какие-то социальные нормы, те нормы, которые нам не позволяют жить в обществе более гармонично.

Если мы задумаемся, кто же такой человек, то тогда мы поймем, что все мы одиноки в этом мире. Приятна нам эта мысль или неприятна, но мы все одиноки. Таким образом, мы хотим отношений, хотим сблизиться с другим человеком. Но в нашем обществе это несколько сложно, потому что для того, чтобы сблизится или войти в отношение, нужен какой-то период времени, необходимо потратить силы, установить с человеком контакт, установить базовую безопасность, только после этого возможны отношения. В этом нам могут помочь спиртные напитки.

Когда мы употребляем спиртные напитки - это целый ритуал, а все ритуалы - это набор действий с определенным смыслом. Это те ритуалы, которые помогают нам, пускай даже косвенно, но как-то сблизится с человеком, вместе с ним совместно выпить на брудершафт или просто выпить. Это делается для того, чтобы соединиться с другим человеком, слиться, выйти с человеком на более близкий уровень отношений. Если мы не будем использовать ритуал употребления спиртных напитков, тогда нам надо намного больше времени и усилий на того, чтобы сблизится с другим человеком, выстроить с ним отношения. С другой стороны, тут есть еще ключевая мысль – если не я один употребляю спиртные напитки, а в компании с кем-то, тогда это вообще прекрасная возможность для коллективного снятия любых запретов. Все мы знаем, когда мы коллективно употребляем спиртные напитки, мы тогда начинаем более свободно общаться, более близко подходить друг к другу, обниматься. Почему? Потому что у каждого из нас есть эта потребность, потребность в людях. Но нам в социуме тяжело ее удовлетворять, потому что наша психика устроена очень просто – сознательная и бессознательная часть. Сознательная – это то, как мне надлежит проявлять себя в обществе, то, на что я имею право, на что я не имею права. В нашем обществе существует очень много ограничений. Поэтому, чтобы справиться с этими ограничениями, люди и прибегают к спиртным напиткам, потому что это более легкий путь, чем личностный рост, чем любые психологические группы, где человек растет.

В нашем обществе я знаю очень мало людей, которые действительно личностно растут и гармоничны, потому что все мы знаем, что всего лишь 10% населения могут себе позволить, и они созрели до того, чтобы личностно расти, обращаться к психологам, приходить в психологические группы, - это долгий путь. Поэтому 90% нашего населения никогда не обращаются к психотерапевтам, они личностно не растут, а потребность в отношениях-то остается, уйти от одиночества, выстраивать близкие отношения. Поэтому, как это ни прискорбно, но большинство людей обречены употреблять спиртные напитки для того, чтобы удовлетворять свои потребности: уход от одиночества, выстраивание отношений и близости.

С другой стороны, когда человек употребляет любые спиртные напитки, он сливается с природой, с миром, тогда у него возникает ощущение всемогущества - то ощущение, которое позволяет контролировать мир и которое помогает справляться с фрустрацией. С чего я и начал, что весь мир - это сплошная фрустрация.

Если бы не было праздника, тогда у людей бы нарастал конфликт, конфликт между сознательной и бессознательной сферой. Бессознательной, когда мы хотим быть свободными, спокойно общаться, быть безопасными. И сознательный мотив - то, как надо себя вести в обществе. Если в нашей жизни не будет праздника, то тогда этот конфликт будет нарастать, а если конфликт между сознательным и бессознательным нарастает, тогда у человека возникает большое напряжение, и это напряжение может превращаться в неврозы или еще во что-то.

Поэтому я считаю, что праздники в жизни человечества просто необходимы. Меня радует, что впереди Новый год – праздник, который празднует не один человек, даже не одна нация, а празднует все человечество, это говорит о том, что именно в этот праздник будет большое количество энергии - энергии, связанной с ожиданием праздника, с преддверием праздника и с пиком, кульминацией самого праздника.

Я надеюсь, что все мы хорошо отметим это Новый год, и сможем себе несколько помочь: убрать этот конфликт между сознательным и бессознательным. Чем больше мы сможем отреагировать, свободнее, веселее прожить это время, тем более гармоничными людьми мы выйдем после праздников.

Хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, годом Тигра. Тигр, как мы знаем, очень свободное животное, оно как кошка, может быть очень ласковым, симпатичным, но если мы разозлим кошку, она может быть очень злой, очень спонтанной. Поэтому я всем желаю удовольствия, чтобы все было спокойно, но если вас разозлить немножко, чтобы вы могли постоять за себя, и тогда это будет еще меньший конфликт между сознательным и бессознательным.



«Главред»: Где находится грань между употреблением и злоупотреблением?



Дмитрий Чамара: Это один из самых непростых вопросов. Потому что эта грань очень условна. Когда мы только начинаем употреблять, у нас есть ощущение, что мы все контролируем, что мы чувствуем эту грань. Но чем больше мы начинаем употреблять, тем больше эта грань начинает стираться. А потом мы совершенно забываем о ней. И тогда мы переходим в другую стадию – злоупотребления, но мы не можем себе в этом признаться.

Потому что, если признать, что я злоупотребляю спиртными напитками, значит, мне надо будет встретиться с непростым чувством стыда. Поэтому проще уйти от этого чувства и сказать себе, что все в норме, все под контролем. Но это может быть большой иллюзией.

Я бы порекомендовал следующее: когда вы употребляете, внимательно прислушивайтесь к себе. Ответьте на вопрос: для чего вы пьете спиртные напитки? Действительно лит вы наслаждаетесь, действительно ли вы чувствуете то, о чем говорили мои соведущие, или вы пьете для того, чтобы расслабиться? Может быть, у вас большое количество тревоги, с которой вы не можете справиться? Или для того, чтобы почувствовать себя свободным человеком, с кем-то сблизиться?

Если вы можете ответить искренне на эти вопросы, вы сможете определить грань между злоупотреблением и употреблением спиртных напитков.

В малых количествах спиртные напитки могут играть роль допинга. Я хорошо отношусь к допингам, когда они действительно помогают. Но с другой стороны, когда человек не развивается, он садится на эти допинги в виде спиртных напитков или других веществ, и тогда они играют с ним злую шутку: он становится зависимым от этих ощущений. В этот момент он теряет свободу и не может осознавать, это употребление или злоупотребление.

Однозначного рецепта нет. Нужно просто задуматься над своей жизнью и над тем, как вы употребляете спиртные напитки.



Сергей Петренко: Наверное, каждый из нас читал медицинскую энциклопедию. И когда читаешь о каком-то заболевании, начинаешь думать: а не это ли заболевание у меня?

У украинцев очень много праздников – наверное, больше, чем у какой-либо другой нации. Я думаю, что мы не уходим от проблем, просто украинцы – достаточно веселая нация.

Я абсолютно согласен с Натальей – она сказала: вино – это живой продукт, живое существо. Как мы строим свои отношения с живыми людьми? Они нам нравятся или не нравятся. Мы принесли бутылку вина. Первое – доверяйте своим ощущениям, своей внутренней интуиции. Дайте вину отдохнуть, как любому живому существу. Вы пригласили его в дом, дайте ему немножко отдохнуть откройте пробку. Вам нравится запах?

Все люди делятся на профессионалов какого-то дела и непрофессионалов. Наталья очень хорошо рассказала, как определяют качество вина профессионалы. Но большинство из нас не являются профессионалами – мы обычные люди, любящие получать удовольствие от маленьких радостей жизни. Мне очень бы хотелось, чтобы вино, которое вы пробуете, доставляло вам радость. Открыв бутылку вина, попробуйте, понюхайте его. Приносит ли этот запах вам радость? Налейте вино в бокал и посмотрите, является ли оно солнечным, игристым и доставляет ли вам радость его цвет? Посмотрите, как он стекает по стенкам бокала, понюхайте его еще раз, а потом попробуйте.

Если это вино вызывает у вас доверие, тогда вы можете его употреблять.

Каждый из нас может ошибаться, но отношения с живым существом мы всегда строим, основываясь на внутренней интуиции.



«Укринформ»: Вы посоветовали начинать с бокала брюта. Сколько можно потом позволить себе бокалов?



Наталья Благополучная: Очень хороший вопрос.

Есть медицинские исследования в этом вопросе. Для здорового мужчины полезная доза натурального сухого вина – 300 грамм в день, но не сразу, а за три приема. Для женщины – около 200 грамм, но ее тоже надо делить на три приема. Это та доза, которая не пойдет вам в ущерб, а пойдет только на здоровье.

Что касается Новогодней ночи. Конечно, немножко сдвинуто время, потому что употребление пищи и напитков идет не днем, а ночью. Поэтому здесь тоже должна быть разумная мера.

Почему я сказала – не более бокала шампанского? Бокал шампанского – 100 мл. Я не говорю, что пить шампанское обязательно. Просто это такая традиция, так заведено.

А затем, для того, чтобы углекислый газ не спровоцировал на следующий день головные боли, я советую переходить на тихие вина – но, опять-таки, не более 200 грамм за Новогоднюю ночь.

Здесь очень хорошо определиться с напитком вечера. Нужно выбрать один напиток, который вы будете пить, чтобы не было смешивания. Если вы хотите попробовать несколько вин, то тогда идите по правилу «крещендо», по нарастанию: белое, розовое, красное. По нарастанию цвета, сладости, крепости.

Ни в коем случае я не рекомендую пить крепкие напитки в Новогоднюю ночь – водку, коньяк, бренди, - потому что тот бокал шампанского с углекислым газом в сочетании с крепким напитком может сыграть злую шутку.



Телеканал «24»: Сергей, какая минимальная цена бутылки вина должна быть? Наталья, с каким вином какие продукты стоит употреблять?



Сергей Петренко: Действительно, в этом году Кабинет Министров принял Постановление о введении минимальных розничных цен. Было много разговоров насчет целесообразности или нецелесообразности принятия такого решения.

Сегодня бутылка натурального столового качественного вина емкостью 0,7 л производитель может изготовить и поставить на полки магазинов по цене 9-10 гривен. Мы исходим из стоимости виноматериалов. Если стоимость винограда в этом году составляет порядка 1,6-1,9 гривен, то при выходе 60% мы получаем приблизительно 2,0-2,1 гривны – стоимость виноматериала, который находится в бутылке виноградного вина. Все остальное зависит от того, какие там маркетинговые затраты, какая бутылка, чем закрыто вино, какая этикетка, контрэтикетка, какая гофротара, какие отношения с дистрибьюцией.

Т.е. до принятия этого постановления могло быть качественное вино за 9-10 гривен. Сегодня постановлением КМУ введены минимальные розничные цены, и минимальная цена, по которой можно продавать бутылку вина емкостью 0,7 л или 1 литр, составляет 12 гривен. Если в продаже есть вино дешевле 12 гривен, оно продается незаконно.

По какой цене сегодня можно купить качественную продукцию? Сегодня всех производителей вина поставили в приблизительно равные условия: тех, кого давно признали, и тех, кто работает недавно. Поэтому производитель может бороться за покупателя единственно возможным методом – качеством своей продукции. В ценовой категории от 12 до 24 гривен вы можете получить качественное натуральное украинское вино.

Высшая цена может говорить о том, что это более качественное вино, но может и не говорить.



Наталья Благополучная: Если говорить об игристых винах и о шампанском, то, конечно же, я остановлюсь на брюте. Это самое популярное игристое вино во всем мире. Это прекрасный аперитив, его нужно подавать охлажденным. Оно станет прекрасным началом трапезы.

Кроме этого, брют является нейтральным вином и сочетается почти со всеми блюдами. Если вы решите продолжить празднование Нового года игристым вином, то не бойтесь сочетать брют с салатами, с блюдами из белого мяса, с телятиной. Так можно проводить вечер вплоть до десерта. А на десерт можно порекомендовать игристые вина – полусухое, полусладкое или сладкое.

Здесь есть прекрасные сочетания: клубника со взбитыми сливками и мороженое, корзиночки с фруктами желе.

Есть и правила сочетания блюда, которые являются классическими. Хотя не бойтесь экспериментировать. Лучшее сочетание – то, которое нравится вам.

Среди основных правил – географический принцип: вино страны – кухня страны. Соусной принцип. Сегодня очень модно приготавливать соусы или маринады с вином. Если это вино использовано для приготовления блюда, то лучше такое же вино употреблять с ним. Доминантный, или силовой принцип: смотреть, соответствует ли по силе блюдо и вино. Например, если это будет легкая отварная рыба, то, конечно же, к ней подойдет легкое белое вино, а не красное насыщенное.

Есть цветовой принцип – белое вино к белому мясу, красное вино – к красному мясу. Но сегодня этот принцип значительно расширен, потому что учитывается технология приготовления блюда. Мы можем применять белое вино к красному мясу или красное вино к белому мясу, если это блюдо приготовлено более насыщенно. Например: представьте себе лосося, приготовленного с травами методом гриль. Очень сложно порекомендовать к такому блюду белое сухое вино. А вот какое-то розовое сухое или молодое красное сухое будут сочетаться замечательно.

Поэтому повторяю: не бойтесь экспериментировать. Ориентируйтесь на свои ощущения.



Читатель сайта «Главред»: КОЩ (Ukraine, Energodar)

Панове! Пора відмовитись від терміну "культура пияцтва". Немає такої культури, а є пияцтво. Доки будуть існувати спиртні вироби, які чомусь зараховують не до побутової хімії, а до продуктві харчування (!?), доти будуть алкоголіки і нація вимиратиме. Перестріляйте всіх алкоголіків, але залиште виробництво спирту - і через рік алкоголіки з'являться знову. Люди п'ють не тому, що їм добре від горілки (пива, вина), а тому, що їм погано без них. А щоб без них стало погано, вони не жаліють ні часу, ніс ил, ні грошей і таки стають залежними. Чим не привід для гордості?



Дмитрий Чамара: Я не услышал вопроса – я услышал больше утверждения. Это утверждение связано с тем, что, наверное, у человека много злости – злости на спиртные напитки. Наверное, человек каким-то образом косвенно был связан с проблемой алкогольной зависимости. Отсюда и много злости.

Я плохо отношусь к любым запретам, которые существуют. Потому что мнение о том, что если запретить спиртные напитки или ввести какие-то штрафные санкции, то нация станет здоровой – это сплошная иллюзия. Потому что в любом запрете всегда есть точка – точка напряжения. Эта ситуация никогда не решится на уровне запрета. Все мы знаем старую пословицу: !запретный плод сладок». Потому что когда нам что-то запрещают, у нас возникает психологический аспект противодействия и хочется попробовать этот запретный плод.

Поэтому, если мы будем относиться к спиртным напиткам так же агрессивно, как в этом вопросе, то тогда, я думаю, у людей будет очень много напряжения. И это напряжение будет подталкивать нас к употреблению спиртных напитков, и тогда мы будем говорить уже не о культуре употребления спиртных напитков, а будем говорить о медицинских вещах.

Мое мнение – проблема находится в другом: чтобы спиртные напитки не были запрещены, а наоборот – чтобы возникала культура их употребления. К сожалению, в украинской культуре употребления очень много сложностей, потому что у нас мало заложено связи с вином, с виноделием, потому что у нас жирная кухня и люди привыкли употреблять крепкие напитки. Я думаю, пройдет еще не один десяток лет, чтобы изменилась культура употребления вина.

Тогда мы будем жить как во Франции, как в Европе, где вино занимает главенствующую роль и вокруг этого продукта построено много ритуалов. Тогда с вином будут общаться как с живым человеком.



Читатель сайта «Главред»: Trim (Ukraine, Kiev): Хотелось бы услышать об украинских винах - прежде всего сухих и полусухих. И как они в сравнении с Молдавией, а как с Чили?



Сергей Петренко: Каждая страна производит свои уникальные вина. Вино – это продукт местности.

Конечно, наши вина уникальны, их органолептика уникальна, но то же самое я могу сказать о молдавских и о чилийских винах.

Чем отличаются наши вина от вин из Нового Света, к которым относится Чили? Количество серы – консерванта, который останавливает брожение – в этих винах намного больше. И если вы выпьете больше 300 грамм этого вина, то будут другие ощущения, чем от украинского. Это второе отличие. Первое – это вкусовые качества.

Многие, кто ходят в горы, говорят: «я пьян от воздуха этих гор». Это тоже где-то зависимость. Точно такое же ощущение эйфории, легкого возбуждения и солнечного ощущения внутри я хотел бы, чтобы наши читатели получали от употребления вина.

Этим, наверное, отличаются украинские вина от многих других.