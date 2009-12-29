Внешняя политика Украины: в ожидании Бисмарка

Очевидно, больше правы последние. Впрочем, и первые это прекрасно понимают. Однако привычка украинской «номенклатуры» постоянно рапортовать о своих достижениях и выполнении планов очень сильно мешает адекватно реагировать на изменения мировой конъюнктуры. Утраченные победы У украинцев удивительный талант транжирить внешнеполитическое преимущество и упускать из рук журавля, впрочем, как и синицу. В 17 веке казацкая революция Богдана Хмельницкого произвела неизгладимое впечатление на европейцев. Казацкие шаровары и сарматское барокко были тогда последним писком моды на континенте. И на той информационной волне мы могли бы стать законодателями моды во всей Европе. В том числе и идеологической. То, как Иов Борецкий и Петр Могила со товарищи смогли переиграть на идеологическом поле, пожалуй, самую мощную в то время команду «политтехнологов» - римских иезуитов, один из самых ярких примеров нашего интеллектуального потенциала. Но беда в пресловутом «два украинца – три гетмана». Не нашлось лидера, способного пресечь зависть и интриганство. В результате, постоянные дрязги и подковерные союзы с Речью Посполитой, Московией и Османской империей против «себе подобных» довели Украину до Руины. Мир двинулся вперед, а украинцы с тех пор никак не натешатся ни шароварами, ни барокко. В начале 21 века ситуация повторилась почти один в один. Причем не только на континентальном уровне. В 2005 году автор статьи работал в украинском посольстве в Египте и, отвечая за политические вопросы, по долгу службы имел дело с «оранжевыми» оппозиционерами существующему в стране пирамид режиму Хосни Мубарака (их лидер Айман Нур заявил, что выбрал этот цвет именно после событий в Украине). А по соседству с Египтом в секторе Газа в то же самое время можно было увидеть израильских противников политики одностороннего размежевания правительства Ариэля Шарона, которые также под воздействием «украинской моды» объявили оранжевый цвет символом своего сопротивления. Однако, вместо того, чтобы конвертировать информационный прорыв в реальные политико-экономические дивиденды, как и 350 лет назад у нас опять не нашлось настоящего лидера и украинские «элиты» погрязли в интригах и междоусобицах, чем «застопорили», фактически, всю нашу внешнюю политику, не заметив, что, пока они выясняют отношения, мир изменился. В хвосте поезда В 2004 году Украина, как и в 17 веке, действительно оказалась «на гребне мировой волны». Топ-темой тогда была концепция «глобального униполя» или либерально-демократического универсализма. Эта идея, как известно, была призвана возрождать в «коллективном бессознательном» восточноевропейских народов миф – «Вече/Майдан». Так было в ГДР, Польше, Венгрии, Чехословакии двадцать лет назад, так было затем во время второй волны «бархатных» революций в Сербии и самой Украине. Однако, события в Киргизии уже весной 2005 года во время «тюльпановой» революции дали не столько "Майдан", сколько "Орду", а «кедровая» революция в Ливане резко активизировала «Хезболлу». Ну, а когда в Палестине на выборах победил ХАМАС, восторженные реляции «мировых СМИ» поутихли. Проект «глобального униполя» вначале «завис», а затем американские неоконсерваторы в спешном порядке начали возвращаться к «реальной» политике и традиционному англо-саксонскому использованию на континенте тех, кто бы для них, по хорошо известному выражению Бисмарка, «таскал каштаны из огня». Но было уже поздно. Американские сердца «очаровал» Барак Обама со своей «перезагрузкой» и резкой критикой «ковбойских» методов бушевских неоконсерваторов. С его приходом мировая архитектура начала меняться кардинально, о чем автору уже доводилось писать на «Главреде». Это, кстати, вовремя почувствовали наши соседи и бывшие сателлиты США из «Новой» Европы и сделали все, чтобы всячески дистанцироваться от американских неоконов, что наглядно было продемонстрировано, скажем, во время эпопеи по размещению системы ПРО в Польше и Чехии. И только Украина (да Грузия, пожалуй) еще, похоже, не осознала, что мировой «тренд» полностью изменился и неоконсерватизм уже сейчас «никто не носит». В сущности, повторяется судьба Гетманщины 18 века: на дворе уже Эпоха Просвещения, а казацкая старшина все еще никак не навоюется с московитами под Конотопом. В поисках выхода Сможет ли Украина исправить ситуацию и «выглядеть по мировому сезону» со следующего года, после президентских выборов? Для этого заглянем в избирательные программы претендентов на роль лидера нации. Думаю, не следует брать в расчет технических кандидатов, которые, в своей массе, о внешней политике в своих программах даже не упоминают. Остальных же претендентов можно условно разделить на несколько групп. Первую группу составляют т.н. «белорусы». К ним можно отнести Виктора Януковича, Владимира Литвина и Сергея Тигипко. Фактически, это возвращение к кучмовской многовекторности в ее модернизированном лукашенковском варианте, наиболее емко изложенном белорусским президентом во время своего традиционного ежегодного послания к народу и парламенту Беларуси 23 апреля сего года. Кстати, обращает на себя внимание, как принципиально улучшилось в последнее время отношение украинских СМИ (причем, представляющих разные лагеря) к Александру Лукашенко. Вторую группу можно очень условно назвать «евроатлантистами». Это, в первую очередь, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Впрочем, нынешнего премьера, судя по ее последним выступлениям, уже можно смело расположить ближе к «белорусам». И только глава государства все еще продолжает отстаивать сентенции неоконсерватизма Лео Штрауса – апологета бескомпромиссного внедрения либерализма и демократии в странах с авторитарными режимами. Хотя и здесь можно уже проследить тенденцию в сторону интегрального национализма Дмитрия Донцова. Наконец, третью группу можно назвать «романтиками». Это, главным образом, Олег Тягныбок и Арсений Яценюк. «Староромантик» Тягныбок опирается на донцовскую теорию о существовании двух миров («латино-германского» и «московско-азиатского»), которые постоянно враждуют между собой и граница которых проходит по восточной части этнических границ Украины и Беларуси. Поэтому, внешнеполитическую часть программы ВО «Свобода» можно, фактически, сформулировать одной фразой: «Как поставить москаля на место». «Новоромантик» Яценюк же, предлагая свой Восточноевропейский проект, где-то опираясь на идеологему «Большой Европы», которую в последнее время отстаивают ряд австрийских и российских международников, предлагает создание надгосударственной структуры, состоящей из постсоветских республик, включая и РФ. В сущности, это проект СССР-2 только с центром в Киеве. Несмотря на такой разнобой взглядов, есть все же один момент, который объединяет практически всех кандидатов. Это риторика о необходимости возвращения к «реальной» политике (Realpolitik, по-немецки), политике, не скованной какими-либо идеалами и принципами, кроме принципа стратегической пользы государства в международных отношениях, так успешно реализованной в свое время уже упоминавшимся „железным канцлером” Отто фон Бисмарком. В этом есть смысл, поскольку можно провести параллели между нынешней Украиной, которую игнорируют мировые «игроки», и Пруссией 19 века. «Прежде нас было трое, а теперь осталось только полтора, потому что Австрию я считаю за половину, а Пруссии не считаю совсем», — так говорил Николай Первый в 1846 году одному датскому дипломату. Однако, словно в насмешку над русским царем, тевтонский дух и родил тогда Бисмарка, который за считанные годы превратил Пруссию из геополитического «ноля» в Германскую империю – ключевую державу на континенте. К сожалению, внутри нынешней украинской номенклатуры Бисмарк не может произрасти по определению. Ведь, как известно, в царстве метрономов синкопам нет места. Его в целях самосохранения, подобно тевтонскому, должен произвести украинский дух. Это, очевидно, и будет «моментом истины» для молодого государства. И если народ будет не в силах справиться с этим «вызовом», мы вновь будем свидетелями перманентного интриганства в пределах украинской «Гетманщины», а также превозношения мелких внешнеполитических успехов на фоне крупных геополитических провалов.