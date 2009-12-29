Тимошенко пообещала ловить себя на слове

29 декабря 2009, 19:11

Две мировые войны, Голодомор, борьба с большевиками, – просто мелочи жизни. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции по итогам 2009 года, состоявшейся 29 декабря в клубе Кабмина.

- Самый сложный год, который когда-либо переживали Украина и мир, – это был именно 2009 год, - сказала Тимошенко, начиная свое выступление перед сотрудниками центральных и региональных СМИ. На действо, имевшее место быть в 11 утра, глава правительства пришла с получасовым опозданием. Впрочем, алиби у премьера было железное: как заявила ее пресс-служба, из-за плохих погодных условий не все журналисты из областей вовремя добрались до центра Киева. Выйдя на сцену в сопровождении своего пресс-секретаря Марины Сороки, Юлия Владимировна присела, поздоровалась с аудиторией и тут же встала. Как обычно, стойкости этой хрупкой женщины можно было только позавидовать: встав, она так и простояла все три с лишком часа пресс-конференции. Меньше повезло г-же Сороке, которая с протокольной точки зрения не могла сидеть, когда Тимошенко стояла, но и стоять рядом с ней не могла тоже (это слишком смазывало «картинку»). Премьер, увлекшись своим выступлением с самого его начала, заметила этот диссонанс лишь через минуту. - Пройдите, присядьте, - велела премьер. Ее пресс-секретарь с видимым облегчением проследовала в первый ряд и заняла место возле руководителя аппарата Кабмина Михаила Ливинского. Тем временем Юлия Тимошенко сообщила, что наблюдающийся в украинской экономике кризис имеет семь корней. - Я назову семь главных причин того, что Украина очень, очень слабо смотрелась перед лицом кризиса, - пообещала Тимошенко. Но назвала только пять. По версии премьера, эти причины таковы: а) за 18 лет независимости не было проведено структурных экономических реформ; б) промышленные предприятия страны, «приватизированные в тени», не модернизируются их собственниками; в) в Украине сложилась «сверхслабая» банковская система; г) беспрецедентная по мировым масштабам девальвация национальной украинской валюты; д) политическое противостояние. Как нетрудно заметить, в общем-то премьер назвала три причины: «а» и «б» сводятся к одной, «в» и «г» - тоже. Но, разумеется, хуже всего было «д». - Эта, седьмая, причина – главная, - заключила Юлия Владимировна, говоря о причине номер пять. Перечисление причин экономического кризиса в устах Юлии Тимошенко заняло добрых сорок минут, поскольку каждую из них она иллюстрировала яркими примерами из окружающей нас реальности. - Покажите слайд номер пять… Покажите, пожалуйста, слайд номер двадцать девять… - режиссировала Тимошенко. По Юлии Владимировне получалось, что страну в кризис вогнали неумелые управленцы (но не в правительстве) и воры (разумеется, не в нем же). Если следовать логике премьера, в большинстве случае это были одни и те же люди. Оставалось только удивляться, как люди, не умеющие управлять буквально ничем, так успешно управляются с расхищением народного добра – что тоже, согласитесь, требует известной сноровки. По большому счету, премьер традиционно делала упор не на цифры и факты как таковые (хотя ни в том, ни в другом недостатка в ее выступлении не было), а на эмоциональное изложение. - Не успела страна развить тот средний класс, который во всех странах является амортизатором от кризиса, - провозглашала Юлия Тимошенко. Что-то было в этом от известных строк российского писателя Виктора Пелевина: «- Кстати, не объясните ли вы, что такое зарука? - Как? - наморщился Чапаев. - Зарука, - повторил я. - Где это вы услыхали? - Если я не ошибаюсь, вы сами только что говорили с трибуны о своей командирской заруке. - А, - улыбнулся Чапаев, - вот вы о чем. Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно не важно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы»… Общаясь с прессой, Юлия Тимошенко заверила в своей «заруке» всех и каждого. Во многих случаях речь шла о действительных достижениях страны, которые, увы, не являются топ-темами СМИ просто потому, что СМИ нынче ориентированы на негатив. Здесь с Тимошенко было трудно поспорить. Однако среди таких достижений – от победы в борьбе за Евро-2012 до Днестровской гидроаккумулирующей электростанции – Тимошенко никогда не забывала упомянуть о коварных врагах, всячески ставивших ей палки в колеса. - Если бы я не сделала этих антикризисных программ для металлургов и для химиков, Януковичу не за что было бы вести свою избирательную кампанию! – провозгласила премьер. – Но – ни слова благодарности… Одни унижения, - пожаловалась она. Сугубо информационная часть выступления Тимошенко была столь же насыщенной, сколь и бессодержательной. Ведь каждое заявление главы правительства требовало комментариев. Например, г-жа Тимошенко заверяла, что в украинские газохранилища закачаны рекордные объемы газа – но умалчивала, что часть этого газа должна быть в течение зимы перепродана в Европу; сравнивала данные по промышленному росту за январь и ноябрь 2009 года – но умалчивала, что в январе страна практически не работает, и этот месяц всегда показывает минимальный рост; говорила о «повышенном» финансировании армии – но не говорила, что это финансирование зачислено правительством в счет спецфонда, который никогда не собирал таких денег… И так далее. В конце своего выступления, так и не сев, Тимошенко сообщила: - Сегодня я могу сказать: мы действительно были на грани… Но мы не допустили этого. Сверхусилиями, несмотря на противодействие Президента, парламента, оппозиции, Нацбанка… (здесь Юлия Тимошенко задумалась. – Авт.) и исполнительной власти на местах! Завершением речи был пламенный пятнадцатиминутный призыв ни в коем случае не голосовать на выборах за Виктора Януковича. К чести г-жи Тимошенко надо сказать: голосовать за себя, любимую, она при этом не призывала. Но все было ясно и так. Поэтому корреспондент «Главреда» спросил: - Юлия Владимировна, а как корреспондируются ваши призывы не поддерживать кандидата Януковича с нормой закона, запрещающей должностным лицам в рабочее время заниматься предвыборной агитацией? Юлия Тимошенко очаровательно усмехнулась. - Вы знаете, все так перепуталось – выборы, экономика, кризис, финансы, - начала она. Но одумалась: - Я, как человек, руководящий правительством, не имею права бросить страну… Не имею такого права и такой возможности, - объяснила премьер причины своего неухода в предвыборный отпуск. - Но я исправлю ситуацию, и буду контролировать каждое слово! – пообещала «Главреду» лидер БЮТ.
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