Тимошенко пообещала ловить себя на слове

- сказала Тимошенко, начиная свое выступление перед сотрудниками центральных и региональных СМИ. На действо, имевшее место быть в 11 утра, глава правительства пришла с получасовым опозданием. Впрочем, алиби у премьера было железное: как заявила ее пресс-служба, из-за плохих погодных условий не все журналисты из областей вовремя добрались до центра Киева. Выйдя на сцену в сопровождении своего пресс-секретаря Марины Сороки, Юлия Владимировна присела, поздоровалась с аудиторией и тут же встала. Как обычно, стойкости этой хрупкой женщины можно было только позавидовать: встав, она так и простояла все три с лишком часа пресс-конференции. Меньше повезло г-же Сороке, которая с протокольной точки зрения не могла сидеть, когда Тимошенко стояла, но и стоять рядом с ней не могла тоже (это слишком смазывало «картинку»). Премьер, увлекшись своим выступлением с самого его начала, заметила этот диссонанс лишь через минуту.- велела премьер. Ее пресс-секретарь с видимым облегчением проследовала в первый ряд и заняла место возле руководителя аппарата Кабмина Михаила Ливинского. Тем временем Юлия Тимошенко сообщила, что наблюдающийся в украинской экономике кризис имеет семь корней.- пообещала Тимошенко. Но назвала только пять. По версии премьера, эти причины таковы: а) за 18 лет независимости не было проведено структурных экономических реформ; б) промышленные предприятия страны, «приватизированные в тени», не модернизируются их собственниками; в) в Украине сложилась «сверхслабая» банковская система; г) беспрецедентная по мировым масштабам девальвация национальной украинской валюты; д) политическое противостояние. Как нетрудно заметить, в общем-то премьер назвала три причины: «а» и «б» сводятся к одной, «в» и «г» - тоже. Но, разумеется, хуже всего было «д».- заключила Юлия Владимировна, говоря о причине номер пять. Перечисление причин экономического кризиса в устах Юлии Тимошенко заняло добрых сорок минут, поскольку каждую из них она иллюстрировала яркими примерами из окружающей нас реальности.- режиссировала Тимошенко. По Юлии Владимировне получалось, что страну в кризис вогнали неумелые управленцы (но не в правительстве) и воры (разумеется, не в нем же). Если следовать логике премьера, в большинстве случае это были одни и те же люди. Оставалось только удивляться, как люди, не умеющие управлять буквально ничем, так успешно управляются с расхищением народного добра – что тоже, согласитесь, требует известной сноровки. По большому счету, премьер традиционно делала упор не на цифры и факты как таковые (хотя ни в том, ни в другом недостатка в ее выступлении не было), а на эмоциональное изложение.- провозглашала Юлия Тимошенко. Что-то было в этом от известных строк российского писателя Виктора Пелевина:Общаясь с прессой, Юлия Тимошенко заверила в своей «заруке» всех и каждого. Во многих случаях речь шла о действительных достижениях страны, которые, увы, не являются топ-темами СМИ просто потому, что СМИ нынче ориентированы на негатив. Здесь с Тимошенко было трудно поспорить. Однако среди таких достижений – от победы в борьбе за Евро-2012 до Днестровской гидроаккумулирующей электростанции – Тимошенко никогда не забывала упомянуть о коварных врагах, всячески ставивших ей палки в колеса.– провозгласила премьер.Сугубо информационная часть выступления Тимошенко была столь же насыщенной, сколь и бессодержательной. Ведь каждое заявление главы правительства требовало комментариев. Например, г-жа Тимошенко заверяла, что в украинские газохранилища закачаны рекордные объемы газа – но умалчивала, что часть этого газа должна быть в течение зимы перепродана в Европу; сравнивала данные по промышленному росту за январь и ноябрь 2009 года – но умалчивала, что в январе страна практически не работает, и этот месяц всегда показывает минимальный рост; говорила о «повышенном» финансировании армии – но не говорила, что это финансирование зачислено правительством в счет спецфонда, который никогда не собирал таких денег… И так далее. В конце своего выступления, так и не сев, Тимошенко сообщила:(здесь Юлия Тимошенко задумалась. –Завершением речи был пламенный пятнадцатиминутный призыв ни в коем случае не голосовать на выборах за Виктора Януковича. К чести г-жи Тимошенко надо сказать: голосовать за себя, любимую, она при этом не призывала. Но все было ясно и так. Поэтому корреспондент «Главреда» спросил:Юлия Тимошенко очаровательно усмехнулась.- начала она. Но одумалась:- объяснила премьер причины своего неухода в предвыборный отпуск.– пообещала «Главреду» лидер БЮТ.