Лучшее событие 2009 года: Украина «не загнулась»

В «Главреде» состоялась заключительная в этом году пресс-конференция с участием политологов. Она была посвящена политическим итогам года. Чем может похвастаться украинский политический бомонд? О чем может сожалеть? Что можно вменить ему в вину?

На эти темы в пресс-центре «Главреда» рассуждали: председатель Наблюдательного совета фонда «Содружество» Сергей Телешун, научный директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань, руководитель Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев, руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко и руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.



Полный «глухарь», неэффективное государственное управление, коты и хомяки в подарок



Сергей Телешун: «2009 год можно назвать годом подложенной свиньи или полного «глухаря». Это год нереализованных политических и экономических амбиций.

Назову несколько топовых событий, которые фактически повлияли на Украину и повлияют на ее будущее в следующем, 2010 году, независимо от президентских выборов.

1.Выборы, которые будут определять уже не столько будущее Украины, сколько переходный этап, в котором мы будем находиться: гражданского конфликта, жесткой власти или жесткой руки, вмешательства третьего фактора – внешнеполитического или внутриполитического – который создаст временные правила игры для перехода к чему-то новому. Все это произойдет в течение 2010-2011 года, когда произойдет попытка политической реформы.

2.Свинной грипп и снежные завалы, которые фактически определили коллапс украинской власти, неэффективность государственного управления, поскольку эффективность украинского политикума определяется не ладными заявлениями, патриотическими песнями, а реакцией на вызовы.

3.Спекуляция на финансовом и валютном рынках. Банковский кризис, на мой взгляд, скорее представляется спекулятивно просчитанным шагом при подготовке к выборам. Падение гривни, игра с долларом, создание новых финансово промышленных групп. Фактически за счет игры с гривней-долларом основные кандидаты подготовились к выборам.

4.Коммунальные платежи, о которых мы забыли, но о которых мы вспомним в ближайшее время, сразу после президентских выборов. Так или иначе, мы почувствуем цену нового газа и почувствуем коммунальные платежи. Исходя из этого, вспомните прошлогоднюю «войну» с «Газпромом». Возможно, в этом году такой не будет, разве что информационная, но вспомните, с чего начался новый 2009 год, какие эмоции, не только в Украине, но и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки вызывала эта «война», и как изменился мир после нее.

5. Серьезное падение экономики, отсутствие в программах основных кандидатов в президенты механизмов выхода из кризиса, концентрация на слоганах.

Кроме того, год назад, 10 декабря, началась прямая открытая «война» между Президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко. В течение года они дарили друг другу то котят, то хомяков, обзывались – это уже была прямая информационная «война», которая фактически еще до президентских выборов вывела их в статус конкурентов за высшую президентскую должность.

В заключение – вопрос Луценко, Лозинского, педофилии. Почему я назвал 2009 год годом «глухаря»? Потому что ни одно дело, начиная с задержания генерала Пукача, не было звершено.

Следующее – скандал-продажа Одесского припортового завода, вмешательство в эту игру премьера и активная позиция Президента.

Последнее, на что я хочу обратить внимание, – это шутки, прошедшие в конце года, это подарки и «обзывалки» между ключевыми игроками – «бомж», «террорист», «нападение хомяка на Президента» и кошачьи подарки. Президенту подарили кота, который является семейным любимцем, а премьеру – ТигрЮлю.

На сегодняшний день обмен «любезностями» может свидетельствовать только об одном: фактически ни одно из этих событий – их можно классифицировать и как позитив, и как негатив – не имеет завершения, а значит, они будут реализовываться в 2010 году».

«Мне кажется, позитив уходящего года – в повышении интеллектуально уровня «майданщиков», когда они после сердечных приступов начинают работать интеллектом, а, значит, мы приобретаем первую характеристику демократии. То есть у нас сердце и желудок отходят на второй план, на первый план – интеллект».



Лучшее событие 2009 года: Украина «не загнулась»



Алексей Гарань: «Я думаю, главный негатив – все то, что происходило внутри политикума, внутри власти: все украинские политики продемонстрировали безответственность. Это касается и противоречий по линии Президент–премьер, это касается и парламента, это касается и оппозиции. Это, по-видимому, самый грустный итог года – что даже кризис, даже выборы не смогли объединить политиков.

Позитив я вижу в том, что страна не загнулась, не смотря на экономический кризис. Я не хочу выглядеть непоколебимым оптимистом – к сожалению, ситуация не вдохновляет – но самые худшие прогнозы не исполнились.

Если говорить о внешней политике. Россия. Безусловно, то, что произошло в отношениях на высшем уровне, в частности, что касается заявления президента Медведева, выходит за пределы допустимого. К сожалению, это свидетельствует о психологической и эмоциональной напряженности в отношениях между Кремлем и Киевом. Вместе с тем, что бы мы не говорили о газовом контракте, но опять же, ситуация пока что держится на плаву, при всех проблемах. Мы на примере газовой «войны» видим, что Россия пытается, в первую очередь, экономически влиять на Украину, использовать противоречия, существующие в украинской власти. Можно предположить, что, очевидно, такая тактика будет и в дальнейшем, независимо от того, кто станет победителем в президентской гонке.

Я думаю, независимо от того, кто будет победителем, неминуемо хоть какое-нибудь улучшение тональности и атмосферы российско-украинских отношений. Возможно, произойдет их определенная прагматизация. Частично я связываю это с тем, что в Украине сменится Президент. Не потому, что вина за кризис в российско-украинских отношениях лежит на Ющенко – напротив, с 2004 года по докризисный 2008 год товарооборот с Россией увеличился вдвое.

Я думаю, что психологическая часть напряженности в украинско-российских отношениях связана с тем, что и у Путина, и у Медведева сохраняется комплекс поражения от 2004 года, поэтому нужно унизить и Ющенко, и Украину, и демократическую систему в Украине. То есть показать, что демократия не работает. Это дело принципа. Именно поэтому, я думаю, что после выборов тональность несколько улучшится – будет психологически легче искать какие-то точки соприкосновения в российско-украинских отношениях. Еще раз отмечаю: не потому, что я считаю, что вина лежит на президенте Ющенко, а потому, что так это воспринимается из Кремля.

Если говорить о Европейском Союзе. Когда не было подписано Соглашение об ассоциации на саммите в Киеве, трагедии не произошло, потому что все специалисты понимали: никакого Соглашения об ассоциации на данный момент не будет, потому что не будет готова часть, касающаяся зоны свободной торговли. Президент говорил, что мы должны получить это соглашение, поэтому, когда этого не произошло, опять же, у нас есть ощущение драмы. На самом деле, идет очень постепенный, медленный, эволюционный процесс. И, конечно, дело не закончится несколькими месяцами – это более длительный процесс, постепенный и эволюционный.

Прогноз на будущее, на выборы. Я абсолютно уверен, что, невзирая на весь драматизм нынешней гонки, нарастания взаимных обвинений и повышения градуса напряженности, все-таки нужно будет искать компромисс между победившим и побежденным. Я думаю, что этому компромиссу на самом деле будут способствовать и наши основные бизнес-элиты, не заинтересованные в том, чтобы власть сконцентрировалась в одних руках, независимо от того, кто станет Президентом.

Я думаю, если этот компромисс будет достигнут, досрочных парламентских выборов можно будет избежать – состоится переформатирование внутри существующего парламента, как один из вариантов. Конечно, если компромисс не будет достигнут, то страна неминуемо предстанет перед перспективой досрочных парламентских выборов, кстати, с непредвиденным результатом. Мы не знаем, какова будет конфигурация новой Верховной Рады, если состоятся досрочные выборы. Мы можем прогнозировать, что основные политические силы утратят свои позиции – я говорю и о Партии регионов тоже. Также неизвестна судьба «Нашей Украины». Так что этот фактор неопределенности будет способствовать тому, что политические и бизнесовые элиты подумают, идти ли на досрочные парламентские выборы».



Глобальная перестройка мира, новые Штаты и Майкл Джексон как символ нового мира



Андрей Ермолаев: «Календарный год – очень условное деление. Будем говорить о прошедшем периоде, который размыт по дате. Прошедший период – это кризис и контуры нового мира.

Много говорили об экономическом кризисе, но на самом деле это – вчерашняя оценка. Особенности того, что мы наблюдали в последнее время – это институциональный кризис. Большинство институтов, на которых строился старый порядок, оказались не в состоянии функционировать в условиях кризиса в финансовой сфере. Поэтому такие организации, как МВФ, ВТО, координационные структуры – «семерка», «восьмерка», - совещания, связанные с борьбой с глобальным потеплением, показали, что старые механизмы, правила и взаимные обязательства не срабатывают. По большому счету, говоря словами старика-Горбачева, речь идет о глобальной перестройке.

Вторая особенность прошедшего времени, возможно, как раз и связанная с реорганизацией и перестройкой мира, - резкое расширение «серых зон». К «черной дыре» Азии, к малоконтролируемой для Запада Латинской Америке добавилась Африка. Мы знаем африканскую «черную дыру» только на примере пиратства, но пиратство – это лишь вершина айсберга. Борьба за африканские ресурсы, активное противостояние в этих вопросах Евросоюза, США и Китая – предмет большой конкуренции и фактически выход из-под контроля тех форм организации – политической и государственнической, - которые существовали в Африке. Африка становится еще одной сферой глобальной перестройки.

Впервые, наверное, за последние годы в условиях кризиса возникла новая парадигма. Китайская делегация на Копенгагенском совещании в своих комментариях открыто заявила о том, что Китай заинтересован развивать новый уровень сотрудничества и взаимоподдержки, который будет противопоставлен Западу, который должен нести историческую ответственность за прошедший, крайне тяжелый для развивающихся стран, период индустриализации и ее издержек.

Здесь мы можем в какой-то степени вспомнить и наших политиков, которые в своей кампании относительно Голодомора-геноцида подбросили очень хорошую тему для стран, которые борются за статус новых центров роста – тема исторической ответственности может быть топовой уже в ближайшее время. Если для Украины это, скорее, вопрос поиска идентичности, выработки политических идеологий, то в большой игре вопрос об исторической ответственности – это большие деньги, это смена торговых правил, это борьба за квоты, потому что речь идет не много, не мало – о правилах игры в условиях выравнивающегося мира.

Новые США. 2009 год – это год инаугурации Обамы – первого афроамериканского президента, который стал символом нового американского проекта, точнее, перепроектирования США. Соединенные Штаты постепенно дрейфуют к концепции «котла народов», «котла рас», и, по всей видимости, уже в ближайшее время старый пиетет перед европейским Западом в США будет сменяться на более сложную мультикультурную идеологию со-жительства, сближения с народами Америки, возвращения к идее объединенной Америки и вместе с тем популяризации темы большого Тихого океана.

Америка меняется. Будет ли это связано с успехом Обамы, или Обама станет первым «буревестником», который будет сожжен в этой перестройке – покажет время.

Еврофорсаж. 2009 год в условиях кризиса дал мощный толчок европейской интеграции. Завершается Лиссабонский процесс. Европа выбрала своего первого президента, первого министра иностранных дел, началась дискуссия о возможном будущем европейской армии и вновь реабилитирована тема новой системы коллективной безопасности. Кстати, в этом вопросе куда более активно играет Россия и очень удивляет Украина, где все заканчивается местечковыми боями за НАТО или не НАТО.

Социокультурный план. Наверное, самым знаковым трагичным событием стал уход Майкла Джексона. Как когда-то шутили, «Генсек Советского Союза Леонид Брежнев жил в эпоху Аллы Пугачевой». Так вот, четыре Президента США жили в эпоху Майкла Джексона: два Буша, Клинтон и Рейган. Наверное, не случайно Майкл Джексон стал символом не только современного модерна и постмодерна, но и символом нового мира – изменяющегося мира. Сам Майкл Джексон, его образ – это постоянная перемена: имиджевая, внутренняя, творческая. Поэтому его уход – это знаковое событие, которое, в отличие от многих политических событий, точно останется в большой истории».



Кризис системы жизнеобеспечения, несостоявшиеся новые и выборы как тотальный маркетинг под елочкой



Андрей Ермолаев: «Если кризис мира имеет контуры и рамки, то в Украине можно говорить о кризисе без рамок или контуров. Грипп и снегопады – это два знаковых события, которые показывают критическое, катастрофическое состояние всей инфраструктуры жизнеобеспечения. Дело не только в том, что власть не находит автомобилей для того, чтобы убирать снег. Дело в том, что эти события показали: уровень самоорганизации – нижайший, уровень состояния инфраструктуры – разваленный, уровень самодисциплины, уровень критического сознания – массовое сознание реагировало всего лишь на одну таблетку. Все это показывает плачевное состояние в целом общественного сознания и структуры жизнеобеспечения.

Кризис системы жизнеобеспечения, грипп и непогода, кроме всего прочего, проявили и еще один момент: специфику украинского бизнеса. В отличие от мира, где топовая тема в условиях борьбы с эпидемией свиного гриппа – это глобальная коррупция и работа промышленно-фармацевтического комплекса, то в Украине ни налоговики, ни экономисты-эксперты, ни чиновники, ни депутаты не осмелились поднять вопрос, откуда такие сверхдоходы у наших фармацевтов, связана ли эта игра на гриппе с большим бизнесом, который за короткое время принес барыши круче и крупнее, чем у газового олигарха. Я думаю, только в следующем году мы сможем до конца понять, что произошло на нашем фармацевтическом рынке, какие перекосы, структурные сдвиги и какой уровень рентабельности был у этого рынка.

Знаковый список: газовая «война», грипп, снегопады, кризис, долговая яма, письмо Медведева, европессимизм, Лозинский и украинский феодализм – тема, которая крутилась в прессе ровно два месяца, но ее очень красиво прервали темой о педофилах, а ее – темой о гриппе. И все это дело резюмируется в одном: выборы. Все эти темы теперь списочно, в разных ипостасях, дискутируются на выборах.

Но если говорить не о событиях, а о знаковых тенденциях, 2009 год – это не только последний офорт помаранчевого мифа, но это еще и последняя веха какого-либо сосуществования бывшей помаранчевой команды. По сути дела, стихийно произошла смена «майки лидера», потому что те, кто все время финансировал и поддерживал Виктора Ющенко, теперь дружно сидят на «скамейке запасных» у Юлии Тимошенко.

Но Бог с ней, со сменой лидера. Сменилась типология лидера – на смену демократа-романтика пришел социал-популист. Это не может не настораживать. Более того, 2009 год – это год постепенных разочарований и отхода от идей пропарламентского идеализма. Политики все чаще говорят о необходимости «сильной руки», авторитаризма и даже диктатуры. Правда, стыдливо добавляют - «закона».

В обществе действительно есть большое недовольство, разочарование в функционировании государственных институтов – есть запрос на порядок, есть запрос на сильную власть. Вот только как ее понимать? Политики это трактуют как «сильную руку», а для большинства избирателей, на мой взгляд, сильная власть – это власть, которая дееспособна, которая работает, которая реализует свои функции. Запрос на сильную власть ожидается как реакция на коррумпированность, беспомощность и неквалифицированность системы, с которой сталкивались избиратели последние десять лет. Поэтому тут есть элемент политической спекуляции – попытки перетянуть одеяло в пользу правящих политических элит.

В плане политической тенденции. Несостоявшиеся новые. Как и в случае с ожидаемой сильной властью, которую политики поспешили окрестить «сильной рукой», так и в случае с новыми: политики поспешили отождествить запрос на новых с новыми лицами. На глянце появились кто в полосах, кто без полос – новые лица. При этом за несколько месяцев новые лица оказались несостоятельными и потеряли доверие. В чем проблема? Ответ очень прост: запрос на новых – это запрос на новые практики, на новые идеи, на новые подходы, на новый тип политики. Не случайно поэтому рафинированный, но более прагматичный, рациональный 50-летний Тигипко переиграл 35-летнего молодого ретрограда Яценюка. Это, мне кажется, очень символично с точки зрения интриги, смыслов, поисков, что же является новым лицом.

Конечно же, 2009 год в любом случае останется в истории как год выборов, но не покидает чувство горечи и обиды за то, что в этой стране на 18-м году независимости наши выборы превратились в какой-то тотальный маркетинг. Политики на ток-шоу организованы так, как будто это детский сад на елке. Дебаты превращены в обмен слоганами. А слово «стратегия» превратилось в ругательное».



Избежание дефолта, бюрократизированный Голодомор и Евро-2012 как способ европейского форматирования Украины



Виктор Небоженко: «Самое главное событие – то, что мы избежали дефолта. Мне кажется, Украина живет за счет своего устойчивого провинциализма как способа организации государственной власти и экономики – теневой сектор плюс самодостаточность.

Мы избежали дефолта, несмотря на то, что «профессиональные могильщики» говорили нам о 1 февраля 2009 года, потом о 1 марта, потом сказали о 1 апреля. Но мы уже дожили до 29 декабря. Как долго еще? Трудно сказать. Деньги не придут, особенно нового руководства тоже не будет. Я думаю, что все равно самое главное событие – что Украина выдержала этот удар. А будущим экономистам и политологам еще предстоит понять, за счет чего этот удар был выдержан: либо за счет сверхэксплуатации, о которой говорил Андрей, либо за счет каких-то институциональных внутренних ресурсов, о которых мы сами не догадываемся из-за собственного высокомерия.

Второе важное событие – газовый конфликт января 2009 года. Дело не в Украине, дело в России, Сомали, Таджикистане. Это конфликт XXI века за ресурсы. Далее последует конфликт за воду, конфликт за леса, за руду, за редкие полезные ископаемые. Это выглядит как давний спор двух неопохмелившихся брата и сестры – Украины и России, но на самом деле все гораздо хуже. Такие конфликты будут основным типом конфликтов в XXI веке, и мы здесь не первые. Тот же конфликт, который происходит сейчас в районе Сомали, где пересекаются мировые торговые пути. Это такой же конфликт, как и наш. И то, что он у нас все-таки разрешился – это здорово и слава Богу.

Третье – как ни странно, это Чемпионат Европы по футболу Евро-2012. Европа несколько лет назад поняла, что, с одной стороны, нельзя злить Россию, с другой стороны, Украина не готова к ЕС. На самом деле, это ни что иное, как показатель того, что Украина принадлежит к европейскому культурному, спортивному единому пространству – вот для чего нужно было Евро-2012. Это не потому, что у нас здесь обаятельный Суркис и он кого-то убедил. Это большая политика. Это способ европейского форматирования Украины.

Но дело в том, что они еще и делают ту работу, которую мы должны были сделать с 2004 года. На этом Чемпионате Европы удастся хотя бы на миг объединить в едином социокультурном пространстве Украину: Харьков, Донецк, Львов, Киев. На самом деле, этим Чемпионатом заканчивается знаменитая технология и стратегия раскола Украины на несколько частей. То, что стадионы в Харькове и Донецке будут греметь, а вместе с ними будет греметь вся Украина – в этом сомневаться не приходится.

На четвертом месте – Голодомор. Ющенко правильно подымает эту проблему, но она оказалась очень тяжелой, бюрократизированной, формализованной и очень некорректной. Во время советских праздников нас тоже принуждали то печалиться, то радоваться. И это очень похоже на то, что сделали по Голодомору. Но то, что Голодомор вошел в массовое политическое сознание – это уже хорошо. Другое дело, инстинктивно Ющенко как бухгалтер пытался провести тонкую подмену Майдана и Голодомора. Пятилетие Майдана – пятое важное событие. Но то, что Ющенко пытался смикшировать Майдан и Голодомор, пусть не сознательно, но это было неправильно.

Пятилетие Майдана. Пять лет он принадлежал нашим политикам, пять лет они эксплуатировали этот имидж как хотели. Наконец, конфискованный в 2004 году образ Майдана, был выброшен населению. Это хорошо. Это значит, что интеллектуалы, просто умные люди просто участники, просто следующие поколения будут воспринимать его как большое, хорошее, демократическое событие.

Шестое – это, конечно, выборы. Тут масса интересных вещей. Избирательная кампания очень слабая – никаких новых идей нет. Но что-то необычное происходит. Появились некие тенденции. Помните, в 2004 году союзом Кучмы и Ющенко удалось победить Януковича. Союз Ющенко и Януковича сейчас противопоставлен Тимошенко. Т.е. впервые у нас зарождаются феодальные, средневековые союзы, которые длятся долго. Совершенно новые технологические вещи – когда один и тот же текст говорит Анна Герман и Президент. Это уже не политтехнология – это что-то другое.

Третья тенденция, связанная с выборами, - затухание сексуального ритма. Десять лет у нас был режим Кучмы, пять лет у нас режим Ющенко. Я боюсь, что следующий будет не больше 2,5 года. Что-то говорит о том, что элита 1996 года заканчивается. Понимают они это или нет, но мне кажется, что все, кто сегодня победит или проиграет, останутся в политике. Но то, что уходит то, что издевалось над нами с 1996 года и будет издеваться, условно говоря, до 2012 года, - это хорошо. Может быть, после этого политики будут обращать больше внимания и на общественное мнение, и на СМИ.

Вот шесть основных событий, которые имели свою историю в прошлом и которые, я думаю, будут иметь очень серьезные последствия в будущем».



Девальвация Нобелевской премии мира, эффективный МВФ и «полный застой» украинской внешней политики



Владимир Фесенко: «Я начну с международной политики. Как бы не развивалась наша внутриполитическая ситуация, выход из экономического кризиса зависит не от того, кто будет Президентом, или какой будет экономическая политика в стране, а от того, какова будет глобальная экономическая ситуация. Между прочим, от этого зависят и наши геополитические перспективы.

Я бы в этом смысле на первое место поставил такое событие, как вступление в силу Лиссабонского соглашения. Возобновляется процесс расширения Европейского Союза, началась практическая фаза институционной реформы ЕС, и, думаю, здесь есть определенные шансы для нас.

Что касается президентства Обамы. Для меня одно из негативных событий года – присуждение Нобелевской премии мира господину Обаме, потому что это девальвация и дискредитация этой награды – человек еще ничего не сделал, а ему авансом дают премию мира.

Еще одна интересная вещь, связанная с Обамой. Обама довольно решительно начал реформу здравоохранения. В свое время Клинтон этого так и не попытался сделать, хотя это было в его планах. Поскольку здесь вспоминали нашу эпидемию гриппа, для нас эта тема также актуальна. Будет ли такая же решительность начинать внутренние реформы у наших следующих президентов? Я в этом не уверен, кто бы не стал Президентом.

Одна из международных институций, которая, по моему мнению, довольно эффективно действовала в этом году, – это МВФ. Даже белорусы обратились к МВФ за ссудой. Это как «скорая помощь» – работает, деньги дает, позволяет решить срочные проблемы, и пока что никто не отказывался от услуг МВФ. Я не слышал о каких-либо глобальных реформах этой институции, хотя в принципе они нужны.

Еще одна эффективно работающая международная институция – это Европейский Союз. Почему я и начал с Лиссабонского процесса – для нас это пример того, что можно преодолевать конституционные и институционные кризисы. Европейский Союз, которому тоже пророчили, что его не станет через несколько лет, решает свои проблемы. Это для Украины, скорее, позитив.

Для внешней политики Украины 2009 год – год полного застоя. Появился новый министр иностранных дел, он действует гиперактивно, но я бы посоветовал Петру Алексеевичу не только по заграницам ездить, а просто посидеть в стране и вплотную заняться проблемой переговорного процесса по зоне свободной торговли с ЕС. Когда Президент говорит, что через два месяца будет Соглашение с Европейским Союзом, я согласен с Алексеем – ничего не будет. Суровая правда жизни и нынешнего состояния внешней политики Украины заключается в том что, возможно, и в 2010 году никакого соглашения не будет, потому что переговорный процесс в самом начале – мы даже не сформулировали четких предложений со стороны Украины, четких интересов. Вот в чем ужас. Это также проявление нашей институционной несостоятельности, потому что, к сожалению, исполнительная власть не может даже сформулировать четкий национальный интерес в отраслевом измерении».



Многое, что могло произойти, не произошло, но могло быть и хуже



Владимир Фесенко: «Одна из тем года, кроме выборов, я бы даже сказал, драма года – это футбольные перспективы Украины. Настоящая драма – красная нить в течение всего года – это Евро-2012. Останется оно у нас или нет? Осталось, хотя точку ставить рановато. Я бы не говорил, что это уже победа, потому что довольно много проблемных вопросов.

Два шока года: эпидемия гриппа и экономический кризис. Хотя и то, и другое могло быть намного хуже, чем на самом деле оказалось.

Событие, которое не произошло, – это то, что не была создана большая коалиция, и в Украине не состоялась конституционная реформа. Но в целом я довольно оптимистично оцениваю этот год – могло быть намного хуже, чем произошло. В частности, это касается и политики. При нас могли бы избирать президента в парламенте, однако мы все-таки избираем сами. Другое дело, что выбор очень деформирован и сужен, но в первом туре он достаточно разнообразен.

Какой будет партийная и политическая система следующего десятилетия? Я думаю, что изменения произойдут в ближайшие два-три года, не на президентских выборах.

Новый год. Хочется всем пожелать нового счастья. В Украине, возможно, для кого-то новое счастье – это новый Президент, а для кого-то это будет новое несчастье. Я хотел бы всем искренне пожелать, чтобы новый Президент для Украины не стал новым несчастьем, как когда-то у нас случилось. Хотел бы пожелать всем новых изменений, поменьше всевозможных кризисов, побольше приятных сюрпризов, в частности, и политических».

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