Із вогню та в полум’я

30 декабря 2009, 12:18

На початку 2009 року ми збиралися взяти Бика за роги.

Тоді думалося, що нас омине ця клята криза, політичні неприємності ми якось самі перетравимо (досвід-бо вже є) – і життя піде на лад. Але вийшло все навпаки – країна опинилася в Бика на рогах – і в політичному, і в економічному сенсах. Годі й перелічити, за що ми можемо критикувати владу в особі президента-прем’єра-парламенту. Але найгіршим є те, що вперше за останні роки так серйозно підірвана довіра до всіх інститутів держави. В експертному середовищі ведуться дискусії про кризу державності, про загрозу авторитаризму, про хаос, і навіть про втрату тієї самої державності. А все через те, що політики, загравшись у віртуальні ігри, забули про реальність. Чи не вперше ми закінчуємо рік у повній невідомості. Ніхто не може сказати, що чекає на країну в 2010 році. Оскільки навіть обрання нового президента не вирішує питання, які стоять на порядку денному: фактор конфліктності гілок влади, закладений у Конституції 2004 року, зберігається; корупція зберігається; навіть парламент – той самий із такою ж непрогнозованою та неефективною більшістю – зберігається; стагнація економіки зберігається; рівень довіри громадян до влади та до державних інститутів знижується. Жоден з основних кандидатів у президенти не пояснив, як він виходитиме з цієї патової ситуації. Зрештою, немає відповіді й на те, чи обій¬деться без радикальних сценаріїв після другого туру, коли один із переможених кандидатів (і в цьому випадку прізвище не має значення) не захоче визнавати своєї поразки. Чи зможуть еліти, не лише політичні, а й фінансово-промислові (які сьогодні вкладають у виборчі кампанії тих чи інших політиків), сісти за круглий стіл та віднайти компроміс щодо того, як країна розвиватиметься впродовж найближчих п’яти років. 2009 рік укотре продемонстрував, яке домінуюче значення має в житті України політика. Суспільство так і не виробило власного імунітету щодо стресових політичних ситуацій. І в цьому його слабкість. Силу треба шукати в нових знаннях, у відкритості світу. А нові знання ми зможемо отримувати лише за умови збереження свободи слова. На жаль, навіть цю цінність, якою так усі пишалися після Помаранчевої революції, ми починаємо потроху втрачати. Але є й багато позитиву (просто через свої ментальні особливості ми звик¬ли більше звертати увагу на негатив). Щиро хочу порадіти за успіхи всіх, кому вдалося цього року реалізувати хоча б якусь невелику справу. Наприклад, за Сергія Жадана, збірка якого «Гімн демократичної молоді» (перекладена німецькою) посіла перше місце у списку книжкових новинок, які рекомендує телерадіокомпанія SWR (Sьdwestrundfunk) з південного заходу Німеччини. Цей успіх не може навіть затьмарити дріб’язковості харківського мера Добкіна, який, пригадавши Жадану його «помаранчеві» вподобання, викреслив його зі списку осіб, відзначених творчими преміями міськвиконкому (література в Україні традиційно не обходиться без політики). Хочу порадіти за Оксану Забужко, яка наприкінці року порадувала всіх новим романом… За відкриття в Києві нового Музею сучасного образотворчого мистецтва України… За українських видавців, які, незважаючи на кризу, тішать нас новими виданнями… Що більше культурного простору ми створимо, то краще – краще для всіх, бо це (на відміну від політики) – розвиток, рух уперед. Тому я хочу всім побажати у Новому році – розширяйте свій власний культурний простір, це принесе вам багато позитивної енергії. Не зачаровуйтесь політиками – тоді не доведеться розчаровуватись. Розраховуйте лише на себе, бо наступного року політики й далі займатимуться своїми справами – у них місцеві вибори, розподіл урядових крісел, кредити МВФ і ще багато «приємних» дрібниць. А нам потрібно жити далі. Тигр наступає на копита Бику.

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