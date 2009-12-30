Социология против кандидатов

30 декабря 2009, 14:30

Для образованных людей эта кампания – обидная.

В последние дни уходящего года ведущие социологические службы страны ненавязчиво поинтересовались у граждан, насколько им по душе «политические мачо», «хозяйка ТигрЮли» и прочие «властители дум», покорно ведомые политтехнологами на заклание, то есть на выборы.

Выслушав мнение украинцев, социологи поставили общий диагноз всем кандидатам: страшно далеки они от народа. «За кого они нас принимают? Для образованных людей эта кампания – обидная», – в сердцах отметила научный директор Фонда «Деминициативы» Ирина Бекешкина. Вместо планов по выведению страны из кризиса – потоки рекламы, вместо проявления публичной заботы о маленьком украинце – бесконечные ток-шоу с заученными ответами на предсказуемые вопросы.

Как результат – явка голосующих снижается и, по данным «Юкрейниан социолоджи сервис» и «Деминициатив», может упасть до исторического минимума – 68-69%. Почти каждый пятый украинец во втором туре готов сказать решительное «нет» и Тимошенко, и Януковичу. Подробности – ниже в таблице.

«За кого вы проголосуете в первом туре президентских выборов?»

Фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейниан социолоджи сервис»* Всеукраинская социологическая служба Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» Research & Branding Group TNS в Украине
Дата исследования 12-26.12.2009* 18-25.12.2009 09-24.12.2009 05 -13.12.2009 7-.14.12.2009
Виктор Янукович 33,6 28,3 30,1 33,3 26,3
Юлия Тимошенко 19,2 22,1 16,7 16,6 18,6
Сергей Тигипко 9,23 7,3 7,2 7,4 5,6
Арсений Яценюк 6,1 7,9 5 6,7 4,1
Владимир Литвин 2,6 5,2 2,7 4,1 3,1
Виктор Ющенко 3,7 4,4 4 3,8 4,2
Петр Симоненко 3,4 3,3 3,1 3,4 2,3
Олег Тягнибок 1,6 2,9 1,1
Анатолий Гриценко 1,3 1,2
Инна Богословская 1,3
Не поддерживают ни одного из кандидатов 5,3 9 8,8
Не пойдут на выборы - 3,5 6,1
Затруднились ответить 11,1 9 19
* - данные от числа тех, кто намерен принять участие в выборах

ВТОРОЙ ТУР
Фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейниан социолоджи сервис»* Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» Research & Branding Group TNS в Украине
Виктор Янукович 42,9 42,2 46,7 34,5
Юлия Тимошенко 27,4 29,9 30 29,9
Против всех 18,7 13,4 13,2 16,1
Не пойдут на выборы 1,8 4,4 3,6 6,1
Затруднились ответить 9,2 10,1 6,5 13,4
«Планируете ли вы принимать участие в выборах президента?»
Фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейниан социолоджи сервис»* Research & Branding Group TNS в Украине
Безусловно, да 59,9 65,8 57,3
Скорее да 25,4 22 26,5
Скорее нет 6 1,6 1,6
Точно нет 4,5 2,8 4,5
Затруднились ответить 4,2 7,8 7
Если подробнее и поглубже покопаться в приведенных цифрах, то непременно можно обнаружить пять небезынтересных для страны в целом и кандидатов, в частности, моментов:
1. Янукович оторвался от Тимошенко минимум на 6,2% (Всеукраинская социологическая служба) и максимум на 16,7% (Research & Branding Group). Пояснить такой разброс в данных лишь отличиями в методологии исследования нельзя. Тогда что это? Михальченко, глава Всеукраинской социологической службы, заверяет, что рейтинг действующего премьера растет, а отставание от Януковича сокращается. Копатько, социолог Research & Branding Group, которого эксперты связывают с Партией регионов, напротив, склонен считать что разрыв в первом туре президентских выборов в декабре в пользу Януковича растет, что «дезорганизует электорат Тимошенко».
Оставим этот разрыв на совести социологов и ограничимся историческим экскурсом: на прошлых выборах (2006, 2007 гг.) финишный рывок принес Тимошенко 5-7%. Отсюда - если отставание действующего премьера от Януковича будет больше 10%, то для нее практически «все пропало».
2. Общее настроение, фиксируемое социологами, – усталость: отстаньте и дайте спокойно работать и жить в семье. Отсюда еще одна цифра: суммарно Янукович и Тимошенко набирают от 45% голосов всех респондентов (TNS в Украине) до 52,8% («Деминициативы»). Все остальные полагают, что оба кандидата не отвечают лозунгу «перемен требуют наши сердца».
Что интересно: суммарное число симпатиков Тимошенко и Януковича на протяжении года практически не изменилось: весной – около 40% всех респондентов, осенью – 44,4%, зимой – от 45%. О чем это говорит? «Ни один из кандидатов не переубедил избирателей в том, чтобы во втором туре проголосовать за него», – констатирует Бекешкина.
3. Арсений Петрович утратил шансы на выход во второй тур президентских выборов. Сергей Тигипко их не приобрел. Отсюда задача-максимум обоих политиков – показать в первом туре президентских выборов результат, позволяющий им претендовать на место в Верховной Раде.
Сегодня Сергей Леонидович уверенно получает «бронзу» на Донбассе, в Крыму, возможно, на Юго-Востоке и в родной Днепропетровской области. «Тигипко выгоднее, чтобы победила Тимошенко, поскольку он «топчется» по полю Януковича. И если тот проиграет, у него будет больше шансов расти на этом поле дальше», – заключил Вешняк, директор «Юкрейниан социолоджи сервис».
Что касается остальных кандидатов второго эшелона, то шансы на преодоление 3% барьера имеют Владимир Литвин, Петр Симоненко и Виктор Ющенко. Рейтинг последнего, несмотря на мантры Секретариата Президента, не взял даже планку в 5%. Поэтому, если не случится каких-либо форс-мажоров, о выходе во второй тур ему можно забыть.
Литвин своей рекламной кампании не только не привлек новых сторонников, но и, похоже, их утратил: с 6% – в апреле 2009 года до 4,1 в декабре 2009-го (по опросам «R&B Group»). По данным «Деминициатив» и «Юкрейниан социолоджи сервис» его рейтинг упал даже ниже 3-процентной отметки. Парламентский кризис явно не пошел ему на пользу. Место третьей силы в обществе по-прежнему вакантно.
4. От 5% до 9% готовы голосовать против всех в первом туре и от 13 до 19% – во втором. Особо рассчитывать на их голоса, не стоит, предупреждают социологи. Большинство «против всех» и неопределившихся (11-19%), скорее всего, не будут участвовать в голосовании.
«Явка в целом обещает быть невысокой – 68-69%. Плюс-минус 3%», – предрекает Вешняк. Во втором туре «меню» кандидатов будет меньше, поэтому явка снизится еще на 2-3%. Не исключено, что это будет самая низкая явка за всю историю президентских выборов. Напомним, минимум в 69,2% был зафиксирован в июне 1994 года на досрочных президентских выборах между Кравчуком и Кучмой.
При этом читателей «Главреда» не должны вводить в заблуждение высокие показатели явки в соцопросах: нет, конечно, исследования проводились вполне добросовестно, только обычно люди склонны переоценивать свои силы: обещают, но на выборы не приходят, признают сами социологи.
Путем несложных арифметических расчетов можно подсчитать: перемножив явку (68%) на число избирателей (36 млн.) и примерные результаты победителя (42%), нового главу государства, в лучшем случае, выберут 10,2 млн. избирателей или треть страны!
5. Наконец, еще одна примета выборов – каждый в отдельности и все вместе кандидаты приложили руку для дискредитации социологии. Так, на примере декабрьских исследований, проводившихся примерно в одно и то же время, можно отметить разброс данных по рейтингам у Владимира Литвина – в 2 раза, у Арсения Яценюка – в 1,9 раза, у Сергея Тигипко – в 1,6 раза. У Тимошенко и Януковича немного меньше – 1,2-1,3 раза.

Это, разумеется, не означает, что троица – Литвин, Яценюк и Тигипко –являются основными заказчиками ложной социологии. Но более-менее правдоподобных объяснений таких разбросов социологи дать не могут. Отсюда – либо граждане у нас такие непостоянные (меняют мнение, как перчатки), либо используются манипулятивные технологии. Поможет ли кандидатам это? Не факт. Запутают ли избирателей? Наверняка!
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