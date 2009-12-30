Социология против кандидатов

Для образованных людей эта кампания – обидная.
В последние дни уходящего года ведущие социологические службы страны ненавязчиво поинтересовались у граждан, насколько им по душе «политические мачо», «хозяйка ТигрЮли» и прочие «властители дум», покорно ведомые политтехнологами на заклание, то есть на выборы.
Выслушав мнение украинцев, социологи поставили общий диагноз всем кандидатам: страшно далеки они от народа. «За кого они нас принимают? Для образованных людей эта кампания – обидная», – в сердцах отметила научный директор Фонда «Деминициативы» Ирина Бекешкина. Вместо планов по выведению страны из кризиса – потоки рекламы, вместо проявления публичной заботы о маленьком украинце – бесконечные ток-шоу с заученными ответами на предсказуемые вопросы.
Как результат – явка голосующих снижается и, по данным «Юкрейниан социолоджи сервис» и «Деминициатив», может упасть до исторического минимума – 68-69%. Почти каждый пятый украинец во втором туре готов сказать решительное «нет» и Тимошенко, и Януковичу. Подробности – ниже в таблице.
«За кого вы проголосуете в первом туре президентских выборов?»
|Фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейниан социолоджи сервис»*
|Всеукраинская социологическая служба
|Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс»
|Research & Branding Group
|TNS в Украине
|Дата исследования
|12-26.12.2009*
|18-25.12.2009
|09-24.12.2009
|05 -13.12.2009
|7-.14.12.2009
|Виктор Янукович
|33,6
|28,3
|30,1
|33,3
|26,3
|Юлия Тимошенко
|19,2
|22,1
|16,7
|16,6
|18,6
|Сергей Тигипко
|9,23
|7,3
|7,2
|7,4
|5,6
|Арсений Яценюк
|6,1
|7,9
|5
|6,7
|4,1
|Владимир Литвин
|2,6
|5,2
|2,7
|4,1
|3,1
|Виктор Ющенко
|3,7
|4,4
|4
|3,8
|4,2
|Петр Симоненко
|3,4
|3,3
|3,1
|3,4
|2,3
|Олег Тягнибок
|1,6
|2,9
|1,1
|Анатолий Гриценко
|1,3
|1,2
|Инна Богословская
|1,3
|Не поддерживают ни одного из кандидатов
|5,3
|9
|8,8
|Не пойдут на выборы
|-
|3,5
|6,1
|Затруднились ответить
|11,1
|9
|19
ВТОРОЙ ТУР
|Фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейниан социолоджи сервис»*
|Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс»
|Research & Branding Group
|TNS в Украине
|Виктор Янукович
|42,9
|42,2
|46,7
|34,5
|Юлия Тимошенко
|27,4
|29,9
|30
|29,9
|Против всех
|18,7
|13,4
|13,2
|16,1
|Не пойдут на выборы
|1,8
|4,4
|3,6
|6,1
|Затруднились ответить
|9,2
|10,1
|6,5
|13,4
|Фонд «Демократические инициативы» и фирма «Юкрейниан социолоджи сервис»*
|Research & Branding Group
|TNS в Украине
|Безусловно, да
|59,9
|65,8
|57,3
|Скорее да
|25,4
|22
|26,5
|Скорее нет
|6
|1,6
|1,6
|Точно нет
|4,5
|2,8
|4,5
|Затруднились ответить
|4,2
|7,8
|7
1. Янукович оторвался от Тимошенко минимум на 6,2% (Всеукраинская социологическая служба) и максимум на 16,7% (Research & Branding Group). Пояснить такой разброс в данных лишь отличиями в методологии исследования нельзя. Тогда что это? Михальченко, глава Всеукраинской социологической службы, заверяет, что рейтинг действующего премьера растет, а отставание от Януковича сокращается. Копатько, социолог Research & Branding Group, которого эксперты связывают с Партией регионов, напротив, склонен считать что разрыв в первом туре президентских выборов в декабре в пользу Януковича растет, что «дезорганизует электорат Тимошенко».
Оставим этот разрыв на совести социологов и ограничимся историческим экскурсом: на прошлых выборах (2006, 2007 гг.) финишный рывок принес Тимошенко 5-7%. Отсюда - если отставание действующего премьера от Януковича будет больше 10%, то для нее практически «все пропало».
2. Общее настроение, фиксируемое социологами, – усталость: отстаньте и дайте спокойно работать и жить в семье. Отсюда еще одна цифра: суммарно Янукович и Тимошенко набирают от 45% голосов всех респондентов (TNS в Украине) до 52,8% («Деминициативы»). Все остальные полагают, что оба кандидата не отвечают лозунгу «перемен требуют наши сердца».
Что интересно: суммарное число симпатиков Тимошенко и Януковича на протяжении года практически не изменилось: весной – около 40% всех респондентов, осенью – 44,4%, зимой – от 45%. О чем это говорит? «Ни один из кандидатов не переубедил избирателей в том, чтобы во втором туре проголосовать за него», – констатирует Бекешкина.
3. Арсений Петрович утратил шансы на выход во второй тур президентских выборов. Сергей Тигипко их не приобрел. Отсюда задача-максимум обоих политиков – показать в первом туре президентских выборов результат, позволяющий им претендовать на место в Верховной Раде.
Сегодня Сергей Леонидович уверенно получает «бронзу» на Донбассе, в Крыму, возможно, на Юго-Востоке и в родной Днепропетровской области. «Тигипко выгоднее, чтобы победила Тимошенко, поскольку он «топчется» по полю Януковича. И если тот проиграет, у него будет больше шансов расти на этом поле дальше», – заключил Вешняк, директор «Юкрейниан социолоджи сервис».
Что касается остальных кандидатов второго эшелона, то шансы на преодоление 3% барьера имеют Владимир Литвин, Петр Симоненко и Виктор Ющенко. Рейтинг последнего, несмотря на мантры Секретариата Президента, не взял даже планку в 5%. Поэтому, если не случится каких-либо форс-мажоров, о выходе во второй тур ему можно забыть.
Литвин своей рекламной кампании не только не привлек новых сторонников, но и, похоже, их утратил: с 6% – в апреле 2009 года до 4,1 в декабре 2009-го (по опросам «R&B Group»). По данным «Деминициатив» и «Юкрейниан социолоджи сервис» его рейтинг упал даже ниже 3-процентной отметки. Парламентский кризис явно не пошел ему на пользу. Место третьей силы в обществе по-прежнему вакантно.
4. От 5% до 9% готовы голосовать против всех в первом туре и от 13 до 19% – во втором. Особо рассчитывать на их голоса, не стоит, предупреждают социологи. Большинство «против всех» и неопределившихся (11-19%), скорее всего, не будут участвовать в голосовании.
«Явка в целом обещает быть невысокой – 68-69%. Плюс-минус 3%», – предрекает Вешняк. Во втором туре «меню» кандидатов будет меньше, поэтому явка снизится еще на 2-3%. Не исключено, что это будет самая низкая явка за всю историю президентских выборов. Напомним, минимум в 69,2% был зафиксирован в июне 1994 года на досрочных президентских выборах между Кравчуком и Кучмой.
При этом читателей «Главреда» не должны вводить в заблуждение высокие показатели явки в соцопросах: нет, конечно, исследования проводились вполне добросовестно, только обычно люди склонны переоценивать свои силы: обещают, но на выборы не приходят, признают сами социологи.
Путем несложных арифметических расчетов можно подсчитать: перемножив явку (68%) на число избирателей (36 млн.) и примерные результаты победителя (42%), нового главу государства, в лучшем случае, выберут 10,2 млн. избирателей или треть страны!
5. Наконец, еще одна примета выборов – каждый в отдельности и все вместе кандидаты приложили руку для дискредитации социологии. Так, на примере декабрьских исследований, проводившихся примерно в одно и то же время, можно отметить разброс данных по рейтингам у Владимира Литвина – в 2 раза, у Арсения Яценюка – в 1,9 раза, у Сергея Тигипко – в 1,6 раза. У Тимошенко и Януковича немного меньше – 1,2-1,3 раза.
Это, разумеется, не означает, что троица – Литвин, Яценюк и Тигипко –являются основными заказчиками ложной социологии. Но более-менее правдоподобных объяснений таких разбросов социологи дать не могут. Отсюда – либо граждане у нас такие непостоянные (меняют мнение, как перчатки), либо используются манипулятивные технологии. Поможет ли кандидатам это? Не факт. Запутают ли избирателей? Наверняка!