Кремль тестирует Белый дом

Москва стремится добиться от Вашингтона двух основных внешнеполитических уступок: отказа от расширения НАТО за счет Украины и Грузии и отмены плана Буша развернуть системы ПРО в Чехии и Польше.



«Главред» уже рассказывал о том, что внешнеполитические консультанты Обамы не видят выгоды в том, чтобы продвигать евроатлантическую интеграцию Украины и Грузии за счет ухудшения отношений с Россией. Добавим только, что лакмусовой бумажкой стратегии США относительно евроатлантических устремлений Киева и Тбилиси может стать апрельский саммит НАТО. На форуме глав государств - членов Альянса актуальных вопросов для обсуждения будет предостаточно – 60-летний юбилей организации, стратегический пересмотр современных вызовов международной безопасности, Афганистан, Иран, Ирак, арабо-израильский конфликт и, в конце концов, консультации в отношении нового генсека Альянса. В числе стольких неотложных вопросов большим искушением станет не включать в повестку дня непопулярные для отдельных представителей Альянса вопросы о приближении к НАТО двух постсоветских республик.



Прекращение развертывания ПРО в Чехии и Польше – другая важная просьба Белокаменной. Ведь уступки или их отсутствие в этом со стороны американцев могут в скором будущем определить характер и широту маневра американо-российского сотрудничества. А у Обамы в отношении России грандиозные планы. Чего стоят одни только намерения американцев договориться с россиянами о взаимном сокращении ядерного арсенала. С Россией Обаме стоит если не дружить, то по крайней мере не ссориться еще и затем, чтобы заручиться поддержкой по поводу Афганистана традиционных европейских союзников Москвы – Парижа и Берлина.



Сообщение Интерфакса о том, что Россия свертывает инициативу размещения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградский области, потому что США не спешит разворачивать ПРО на востоке Европы, на Западе восприняли одновременно с радостью и удивлением. Спикеры НАТО и американского Госдепа мигом одобрительно откликнулись об этом шаге РФ как о направленном на деэскалацию отношений между Россией и Западом, но в американской столице только пожали плечами: Обама согласен не отказываться от систем ПРО, если это будет рентабельно и технологически возможно.



Как утверждает один из западных обозревателей, Кремль время от времени выдает собственные предложения под сообщениями Интерфакса. В конце концов, в советское время из СССР тоже поступали предложения неофициальными путями. Вспомним хотя бы о двух письмах для администрации Кеннеди из СССР во время Карибского кризиса: первое - официальное, идеологически выдержанное и строго неуступчивое сообщение с грифом Политбюро, а второе – более уступчивое – персонально от Хрущева.



Через несколько дней российский МИД разродился уже официальным заявлением, которое и разложило все по полочкам: россияне готовы отказаться от развертывания «Искандеров» в Калининградском регионе только с тем условием, если американцы пойдут навстречу и не станут размещать системы ПРО в Восточной Европе. «ПРО – это американское решение, поэтому можно быть совершенно уверенным, что никто в США не рискнул бы заявить, будто проект нужно закрыть, поскольку сразу же накликал бы на себя обвинение в том, что он не считается с безопасностью США», - рассказал нам депутат Европарламента от Польши Януш Онишкевич. Самый вероятный сценарий развития событий, по мнению евродепутата, заключается в том, чтобы замедлить процесс развертывания ПРО и подождать, пока финальные испытания не покажут, что система работает.



На это повлияют не только интересы России, но и стремление наладить отношения с исламским миром, что Обама в последнее время активно и демонстрирует. Свое первое интервью новый американский президент дал арабскому каналу Al Arabiya, и сказал в нем, в частности, следующее: «Думаю, для нас важно желание говорить с Ираном, четко определить, в чем разница между нами, а в чем – потенциальные возможности для прогресса».



Еще один важный сигнал миру – первые посещения иностранных столиц в ранге президента. Как поговаривают в западной печати, после Канады, которая со времен президента Уоррена Гардинга в 1923 году традиционно была первой во внешнеполитическом турне новоизбранного американского президента, Обама намеревается посетить одну из крупнейших мусульманских столиц. О важном месте мусульманского мира во внешнеполитических планах новой администрации США свидетельствует символический жест Обамы во время инаугурации. Обычно на церемониях инаугураций американские президенты обходятся сокращенным вариантом собственного имени, но новый хозяин Белого дома присягнул на верность США как Барак Хусейн(!) Обама – более чем красноречивая апелляция к мусульманам.



Одним из ключевых государств в налаживании отношений США с исламскими странами станет Иран, относительно которого у команды Обамы есть, очевидно, собственная стратегия. Если Буш делал ставку на развертывание военной защиты от возможного удара Тегерана, для чего и было запланировано размещение радаров и ракет-перехватчиков в Чехии и Польше, то новоизбранный американский президент будет отдавать предпочтение дипломатической (а не военной) составляющей, то есть попытается договориться с иранским руководством. На это указывают слова тогда еще кандидата в президенты Обамы о необходимости привлечь Иран к «жесткой, прямой президентской дипломатии». То есть все-таки к дипломатии, а не к гонке вооружений. Другим свидетельством повышения роли дипломатии в отношениях с Ираном является готовность нового американского руководства начать переговоры с иранцами по ядерной программе без выполнения Исламской республикой предварительных условий, которые еще совсем недавно выдвигала администрация Буша.



Если усилия Обамы по улучшению американо-иранских отношений окажутся успешными, необходимость в развертывании ПРО на востоке Европы если не отпадет полностью (не будем забывать об опасности, исходящей от Северной Кореи), то ее почти наверняка отложат в долгий ящик. Таким образом, новая команда Белого дома одним выстрелом убьет двух зайцев: и с Ираном начнет переговоры, и с Россией сможет перейти к взаимовыгодному конструктивному сотрудничеству.



Впрочем, не стоит недооценивать и возможного вероломства России. Москва уже неоднократно доказывала, что может играть на геополитической шахматной доске Восточной Европы двойную игру. Когда после признания Евросоюзом независимости Косово в постсоветских республиках ожидали от Путина какого-то шокирующего заявления, он всех успокоил: мол, все в порядке. Но уже через несколько месяцев все замерли от августовских событий в Грузии. Призывами о недопустимости признания сепаратистских регионов после Косово, а впоследствии признанием независимости Абхазии и Южной Осетии россияне показали, что правила для них существуют для того, чтобы их нарушать. Поэтому, якобы отказавшись от развертывания ракетных комплексов «Искандер» в своем восточноевропейском анклаве, Россия может вернуться к этому снова. «Ведь системы «Искандер» мобильны, поэтому поставить эти ракеты в Калининградский области – дело одной недели», – говорит Онишкевич.



Теперь можно только предположить, что Обама и в дальнейшем будет отмалчиваться по поводу систем ПРО: именно такая тактика может уберечь новоиспеченную администрацию США от сужения поля для маневра, а следовательно – и помочь избежать геополитических ловушек. Кроме того, это позволит сохранить доверие к Обаме у руководства Чехии и Польши: ведь именно этим странам, положившим немало финансовых и политических ресурсов на алтарь ПРО, отказываться от этого проекта политически невыгодно.



В частности, польское правительство израсходовало много денег, дабы разъяснить полякам, что размещение ПРО – это позитивный шаг, который укрепит их национальную безопасность. И, заметим, информационная кампания сделала свое: если позапрошлым летом общественное мнение по большей части неодобрительно относилось к размещению элементов ПРО в Польше, то в прошлом году социологические исследования показали, что большинство поляков уже поддерживают эту инициативу.



Об отношении правящей элиты Польши к возможности отказа от плана Буша по размещению ПРО в Восточной Европе может свидетельствовать один красноречивый факт: после ноябрьских контактов между Лехом Качинским и переходной командой уже избранного президента Барака Обамы, польский лидер однозначно заявил о том, что новый американский президент продолжит эту инициативу Буша. После этого команде нового американского лидера пришлось делать заявление о том, что президент Обама не высказывал однозначного желания продолжать или отказываться от ПРО, а всего лишь оценил эффективность этой системы. Онишкевич же говорит, что в том случае, если Америка откажется от ПРО, в Польше будут развивать другие механизмы гарантии европейской безопасности.



Таким образом, в ситуации, когда Россия старается постоянно маневрировать, а исламский мир лишь дает основания для беспокойства и неопределенности, новой американской администрации отказываться от ПРО, а тем более публично об этом заявлять, не приходится...