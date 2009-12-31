Дванадцяте

31 декабря 2009, 10:30

Останній цього року і, припускаю, взагалі останній щомісячний рейтинг найвпливовіших українців «Перша сотня» залишає відчуття добре виконаної роботи.

Протягом 2009-го понад сто провідних експертів – політологів, соціологів, журналістів, редакторів і блогерів – розставляли оцінки впливу на суспільство чільних політиків, чиновників, бізнесменів, діячів культури, спорту, душпастирів.
«Першу сотню» року, що минає, буде оприлюднено в першому числі тижневика «Главред» за 2010 рік. А нині – кілька слів про грудневий топ. У верхній частині списку особливих змін не відбулося. Тимошенко, Ющенко та Янукович залишилися недосяжними для інших впливовців. До десятки увір¬вався Сергій Тігіпко, витіснивши звідти главу Нацбанку Володимира Стельмаха, якому вже час на пенсію – і де-факто, і де-юре.
Турчинов потіснив Порошенка. Литвин – трохи вниз. Яценюк – просто «обвалився», колишній постійний учасник десятки – нині лише 26-й.
Кінець року виявився вдалим для зростання політичної ваги Григорія Суркіса (27 сходинок вгору), заступника генпрокурора Рената Кузьміна (+24), міністра Богдана Данилишина, заступника глави спецслужби і власника «головного каналу країни» Валерія Хорошковського (по +16), олігархів Олександра Ярославського, Костянтина Жеваго, Богдана Губського (по +15), переобраного делегатами Меджлісу на ще один термін аксакала кримськотатарського національного руху Мустафи Джемілєва (+14), патріарха УПЦ КП Філарета, в.о. міністра фінансів Ігоря Уманського та нардепа з БЮТ Андрія Кожем’якіна (по +13). Перемога над Кевіном Джонсоном дала Віталію Кличку не лише славу й гроші, а й десять пунктів у нашому рейтингу. 39 експертів, які цього разу повернули до редакції заповнені анкети, як виявилося, стежать не тільки за політичними новинами.
Натомість для декого місяць минув під знаком суттєвого зменшення політичного впливу. У цифрах це виражено так: журналіст Юлія Мостова (-33), помічник керівника уряду Ольга Трегубова (-32), нардеп з ПР Олександр Єфремов (-29), міністр охорони здоров’я Василь Князевич (-28), керівник кампанії БЮТ у Донбасі Наталія Королевська (-23), деміург найпопулярнішого телешоу Савік Шустер (-19), кандидатка у президенти Інна Богословська (-16), секретар РНБОУ Раїса Богатирьова (-15), президентський канцелярист і лідер київської «Нашої України» Юрій Єхануров (-14).
Утретє експерти оцінювали місце в політикумі всіх 18 зареєстрованих Центрвиборчкомом кандидатів у президенти. Десятеро з них є в сотні, і розташувалися вони так – Юлія Тимошенко – 1, Віктор Ющенко – 2, Віктор Янукович – 3, Сергій Тігіпко – 8, Володимир Литвин – 9–10, Арсеній Яценюк – 26, Анатолій Гриценко – 45, Петро Симоненко – 48, Олег Тягнибок – 53, Інна Богословська – 96–97.
Поза «Першою сотнею» – Юрій Костенко – 105, Михайло Бродський – 108, Олександр Мороз – 109, Сергій Ратушняк – 113, Людмила Супрун – 116, Олександр Пабат – 117, Василь Противсіх – 119, Олег Рябоконь – 120. Цікаво буде порівняти це розташування з результатами першого туру.
Нових облич у рейтингу тих, хто визначав політику (у найширшому розумінні слова) країни, лише два – міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець (він відразу став №81), керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж (№85) та міністр АПК Юрій Мельник, який закриває нашу сотню. Після нетривалої перерви повернулися до вищої ліги депутат Микола Баграєв (і відразу на 69-те місце, бо продюсований ним тур «З Україною в серці» на підтримку Юлії Тимошенко всіх дістав надмірністю і патокою білбордів) та голова Рахункової палати Валентин Симоненко (95).
Фінішував 101-им і втратив представництво в рейтингу екс-Президент Леонід Кравчук. Його наступник Леонід Кучма відступив на 9 позицій і є нині на 72-й позиції. Цікаво, на якому місці за підсумками січня міг би опинитися нинішній глава держави Віктор Ющенко?..
Попереду – рік великих змін. Нас очікує запекле завершення виборчої кампанії, два тури виборів, «розборки» в судах, інавгурація нового президента. Відтак чимала ротація політичної еліти. Когось доля підкине вгору, комусь доведеться, як кажуть, зійти на пси. І, як кажуть галичани, нема на те ради.

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