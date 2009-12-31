Топ-10 политических событий года

Субъективный рейтинг главных политических событий-2009

1. Президентская кампания.

Медленное, но неумолимое истечение срока президентских полномочий Виктора Ющенко еще с начала года вызывало бурю слухов и споров относительно даты назначения следующих президентских выборов. Первое решение по этому поводу было принято в День смеха. 1 апреля 2009 года нардепы практически единогласно назначили президентские выборы на 25 октября текущего года. Виктор Андреевич явно не намеревался уходить так скоро и обжаловал решение Рады в Конституционном суде. КС признал решение депутатов неконституционным, но те особо не опечалились, поскольку всего лишь демонстративно «играли политическими мышцами». В итоге, выборы президента были назначены на 17 января следующего года, а избирательная кампания, соответственно, началась 19 октября. С этого момента украинцы твердо успели усвоить, кто такая «вона», посмеяться над кандидатом Протывсихом, обсудить искренность слез Литвина и вообще узнать о своих политических кумирах и их окружении много нового и неприятного.

2. Скандал, связанный с растлением несовершеннолетних в «Артеке».

«Дело педофилов» засвидетельствовало крайнюю степень падения моральных устоев не только украинского политикума, но и общества, значительная часть которого смачно обсуждала скабрезные слухи. О несчастных детях, упоминание о которых вызывало слезы жалости, вскоре все забыли, увлекшись шпионским расследованием, кто из нардепов скрывается за буквами «У», «Т» и «Б». Когда стало ясно и это, скандал окончательно заговорили и изредка вспоминает о нем разве что изгнанный из БЮТ депутат Григорий Омельченко.

3. «Межигорье».

Пытаясь «отмазаться» от обвинений в педофилии, сторона премьера нанесла по позициям главного оппозиционера несимметричный ответ – попытки заклеймить позором умыкнувшего у государства 137 га заповедной земли Виктора Федоровича особенно активизировались как раз после «дела педофилов». После того, как Янукович выиграл первый раунд войны в судах, завершившийся летом, бютовцы решили не сдаваться и опять затребовали документы по этому делу. Оказалось – документов нет, потому что их успела забрать Генпрокуратура. Предварительный итог: Янукович живет в «Межигорье», оппоненты Лидера разрабатывают новые варианты его выдворения оттуда.

4. Провал создания «широкой коалиции» между БЮТ и ПР.

До того, как приступить к выливанию ушатов компромата друг другу на голову, «бютовцы» и «регионалы» крепко задумывались о создании прочного и взаимовыгодного союза. С конца весны переговоры об этом зашли настолько далеко, что был подготовлен даже проект новой «ПРиБЮТовской» Конституции. Впрочем, до принятия окончательного решения дело не дошло – как раз на Троицу, 7 июня, Янукович выступил с обращением к народу, в котором заявил, что «президент должен избираться народом» (в «ПРиБЮТовской» конституции предусматривалось избрание главы государства в парламенте). Обе стороны немедленно начали обвинять друг друга в банальном «кидке» и готовиться к президентской кампании самостоятельно.

5. Борьба за повышение соцстандартов.

Потерпев неудачу с созданием широкой коалиции, Партия регионов осознала острую необходимость немедленно доказать свою любовь к народу, при том к самой бедной его части. С этой целью «регионалы» около четырех месяцев (с перерывами) – с конца июня до конца октября – держали в осаде трибуну и президиум парламента, требуя поднятия минимальных зарплат и пенсий. Правда, конечный успех «регионалов» был несколько смазан мощнейшей контр-пиар-кампанией со стороны правительства, впрочем, тоже не отличавшейся особой последовательностью – сперва «регионалов» обвиняли в стремлении подорвать украинскую экономику многомиллиардным увеличением социальных расходов госбюджета, а потом внезапно заявили, что повышение соцстандартов в версии «регионалов» приведет лишь к сокращению этих самых выплат. Отказавшись выполнять закон, правительство навлекло на себя очередную волну гнева со стороны оппозиции, которая потребовала его отставки, но, как и большинство подобных инициатив, эта тоже закончилась ничем.

6. «Дело Лозинского».

Наряду с «делом педофилов» существенный ущерб имиджу БЮТ нанесло и «дело Лозинского», показавшего всю глубину средневекового мракобесия, царящего в украинской глубинке. К тому же, «бютовцы» навредили себе сами: не разобравшись (или не захотев разобраться) в ситуации, они предложили наградить депутата и его подельников, потому что их действия «достойны высокого уважения и благодарности». Пока в верхах решали, кто на самом деле Лозинский – подлец или герой – сам он успешно смылся с Украины. Искали его в Израиле, искали везде, ищут и до сих пор. Пока правоохранители занимаются этим увлекательным делом, проходящий по этому же делу экс-начальник милиции Голованевского района Кировоградской области Михаил Ковальский недавно был выпущен на свободу.

7. «Дело Пукача»

21 июля в глухом полесском селе был задержан настоящий призрак прошлого – генерал Алексей Пукач, которого обвиняют в прямой причастности к исчезновению и убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Учитывая неумолимое приближение выборов президента и ту информацию, которой Пукач может владеть относительно отдельных кандидатов на этих выборах, общественность принялась гадать, когда Пукач сделает себе два смертельных выстрела в голову: сразу или после того, как что-то расскажет. Генерал жив до сих пор, но никакой определенной информации от него за все время не поступало. Постоянные сообщения в СМИ со ссылкой на «компетентные источники», в которых говорится, что «Пукач все рассказал», всерьез уже никто не воспринимает.

8. Свиной грипп

Особенность нашего государства в том, что любое происшествие в любой сфере человеческой деятельность элементарно может превратиться в инструмент политической борьбы. Так случилось и с эпидемией свиного гриппа, которая под влиянием излишне усердного просмотра телевизора превратилась в сознании обывателей едва ли не в конец света. В этой эпидемии стороны играли вполне определенные роли: Тимошенко спасала мир от Апокалипсиса, а оппозиция на пару с Президентом – мешала ей нажиться на народном горе. В итоге партия окончилась примерно вничью – деньги на борьбу с эпидемией выделили, но значительно меньше и тогда, когда эпидемия уже почти закончилась. 9. Отставка Виктора Балоги

19 мая Президент подписал указ об увольнении своего давнего и, казалось, самого верного соратника, - главы Секретариата Президента Виктора Балоги. Стоически терпевший многомесячные атаки со стороны Юлии Тимошенко Виктор Иванович все-таки не выдержал и попросился в отставку сам. По славной украинской традиции, он при этом еще и обложил своего бывшего шефа с головы до ног, заявив, что тот «не имеет морального права баллотироваться на пост президента». Отношения с Юлией Тимошенко, в свою очередь, у Балоги значительно потеплели. «Лучше плохой мир, чем хорошая война», - заявил Виктор Иванович. Сейчас он полностью сконцентрировался на партийных делах «Единого центра» и его подготовке к местным выборам следующего года. А вот на президентских выборах Балога пока никому не оказал открытой поддержки – по слухам, он до сих пор ведет активные переговоры со всеми основными кандидатами

10. Пьяный дебош министра Луценко во Франкфурте

До сих пор точно неизвестно, хулиганил ли Луценко в аэропорту немецкого Франкфурта 6 мая или же нет. Источником информации послужило «желтое» немецкое издание «Bild» – по его данным, украинский министр напился пьян, буянил и оказывал упорное сопротивление пытавшимся усмирить его немецким полицаям, которых он (наверное, в преддверии Дня Победы?) называл «расистскими свиньями». Оппозиция немедленно воспользовалась шансом снять неугодно министра за «аморалку», но потерпела неудачу. Тем временем, Луценко смог выиграть суд у «Bild», и газета выступила с опровержением поданной информации. Временные следственные комиссии парламента, созданные для расследования этого инцидента, влачили свое жалкое существование до самой середины декабря, после чего были расформированы, и об этом скандале, кажется, забыли окончательно.