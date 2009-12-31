Внешняя политика Украины: годовые итоги и перспективы

Дабы подвести итоги прошлого года и очертить планы на следующий, уже традиционно в конце декабря министр иностранных дел созвал пресс-конференцию. Петр Алексеевич начал с того, что украинская внешняя политика в 2009 году работала в не очень благоприятных условиях, – «газовая война» с Россией, глобальный финансово-экономический кризис и более наступательная внешнеполитическая доктрина РФ.





Следующим важным событием во внешнеполитическом календаре Украины было решение Международного суда ООН в Гааге о разграничении континентального шельфа и эксклюзивных экономических зон между Украиной и Румынией. Примечательно, что о решении этого вопроса, на что у Украины и Румынии ушло больше декады, Порошенко как раз и не обратил внимания. Очевидно, не хотел раздражать политическую публику, ведь, как известно, именно решение Гаагского суда народные депутаты проинтерпретировали как якобы сдачу интересов Украины и использовали это как повод, чтобы отправить в отставку министра иностранных дел Владимира Огризко.



После завершения волокиты с делом «острова Змеиного», как ее часто называли журналисты и сами дипломаты, все в украинско-румынских отношениях должно было пойти гладко. Но не тут-то было. Вскоре после этого Бухарест обвинил Киев в шпионаже и попросил нескольких сотрудников украинского посольства в Румынии, которых вроде бы поймали на шпионаже, покинуть страну. Как позже стало известно автору этих строк от близких к дипломатическим кругам источников, в этом скандале не обошлось без «руки Москвы». Уже когда скандал стих, румыны, по словам наших источников, признали отсутствие вины украинцев и непублично извинились перед посольством Украины в Бухаресте.





23 марта на энергетическом горизонте Украины засияло солнце – Брюссель и Киев подписали декларацию о модернизации украинской ГТС. Кроме возможности развития энергетического сектора это был едва ли не единственный случай за последний год, когда украинский Президент и премьер заговорили в один голос. Вспоминая об этом, Порошенко отметил, что выполнение этой декларации теперь лежит на украинской стороне. Именно таким эвфемизмом Петр Алексеевич решил прикрыть то, что Киев эту декларацию просто не выполняет.



Нынешний год также можно назвать успешным в вопросах делимитации и демаркации государственной границы. Достигнута договоренность с Беларусью о демаркации украинско-белорусской границы. Продвинулся диалог с Молдовой о демаркации приднестровского отрезка государственной границы. Также, как отметил Порошенко, существенно продвинулись переговоры с россиянами о делимитации Керченского пролива и акватории Азовского моря. По словам министра, переговоры активизировались, когда украинская сторона согласилась гарантировать беспрепятственное прохождение российских судов в Керченском проливе.



Именно приход в МИД Порошенко ознаменовался улучшением до недавнего времени плачевного финансового состояния министерства, когда ограничивали даже длительность телефонных разговоров, а на столах работников МИД и украинских представительств за рубежом часто даже не хватало канцелярских принадлежностей. На вчерашней пресс-конференции Порошенко признался, что, ввиду финансового состояния министерства, собственные официальные визиты в качестве главы МИД он осуществляет за свои деньги.



Вчера Порошенко явно производил впечатление растроганного человека – порой вдавался в лирические отступления, благодаря журналистов за то, что Украина за рубежом говорит в один голос. Даже рассказал о том, что перед собственным визитом в США его дочка Женя четыре дня рисовала картину – подарок американскому госсекретарю Хиллари Клинтон от ее украинского коллеги.



На волне слов Порошенко об увеличении миротворческого присутствия Украины в мире на экране, который для удобства презентации специально подготовили в МИД, появилось следующее: «Принято решение СНБО об увеличении в три раза(!) численности украинского миротворческого персонала в Афганистане». Это сообщение главный дипломат страны все-таки дезавуировал, сказав, что численность украинского персонала в Афганистане увеличится до 30 человек.



Для полной картины итогов и перспектив внешней политики Украины «Главред» публикует подготовленный отчет-презентацию Министерства иностранных дел.





Дабы все-таки сохранить плюрализм мнений относительно оценки внешнеполитических итогов прошлого года и перспектив внешней политики Украины в 2010 году, «Главред» дал слово представителям политикума, дипломатии и экспертной среды.



Леонид Кожара, заместитель главы Комитета ВР по иностранным делам, нардеп от ПР



Достижением внешней политики Украины за прошлый год все-таки является то, что мы вышли на заключение соглашения об ассоциации с ЕС. Но тут есть и потери. Во-первых, в политической части соглашения нет и упоминания о возможном членстве Украины в ЕС. Во-вторых, нам придется еще определенное время поработать над второй частью соглашения – о зоне свободной торговли, чтобы она максимально отвечала нашим национальным интересам. А это может растянуться на год и больше.



В отличие от многих остальных экспертов, я одобрительно отношусь к решению Международного суда ООН в Гааге относительно делимитации экономических зон и шельфа Черного моря между Украиной и Румынией. Думаю, это открывает для нас хорошую страницу в сотрудничестве с Румынией. В принципе, решение Международного суда ООН, думаю, установило статус-кво, который должен устраивать и Украину, и Румынию.



Что же касается перспектив 2010 года, то все проблемы лежат во внутриполитической плоскости. Если Украине удастся стабилизировать центральную власть, то, я думаю, мы можем надеяться в завершение подготовки соглашения об ассоциации с ЕС. Также мы должны выйти на принципиальные решения относительно безвизового режима с ЕС. Конечно, определенным образом работа по введению безвизового режима со странами ЕС еще будет продолжаться, но она будет зависеть от того, как скоро мы сможем выполнить условия ЕС. В целом, это вполне реально.



Юрий Щербак, посол Украины в США в 1994-1998 годах



К достижениям этого года относится подготовка соглашения об ассоциированном партнерстве и зоне свободной торговли, хоть ситуация для этого была не очень благоприятной. Также была учреждена украинско-американская комиссия по стратегическому партнерству, которая включает в себя 10 главных параметров развития украинско-американских отношений. Это довольно неплохие достижения.



В числе потерь можно назвать хамское поведение России по отношению к руководству Украины. Когда позволяют себе так высказываться в отношении украинского руководства, народно избранного Президента – это просто выход отношений на очень плохой уровень. Я могу только представить, как бы российские руководители «лезли на стену», если бы об их руководителях высказывались в подобном тоне. Это проявление враждебности к руководству Украины.



В 2010 году перспективы будут умеренными. Я убежден, что выборы ничего не решат. Кто бы ни стал следующим президентом, он не сумеет полностью овладеть ситуацией в стране, то есть стать президентом всей Украины. А поскольку он будет президентом только какой-то части, то в этом будет наша неполноценность. Я прогнозирую большие потери и внутри страны, и во внешней политике. Думаю, следующий президент будет переходным и он вряд ли сумеет установить серьезный контроль, ввиду имеющихся у него конституционных полномочий.



В числе конкретных рисков могу отметить то, что неизвестно, как сложатся отношения с Россией. Ведь россияне настроены на очень жесткий вариант подчинения, а не на сотрудничество. Это предвещает конфликт, потому что когда какой-то страной начинают откровенно манипулировать или командовать, то вряд ли это кому-то понравится.



Второй риск заключается в том, что если будет поддерживаться текущий ужасный уровень коррупции, то никакого продвижения в отношениях с ЕС и с США не будет. Следовательно, если будет ситуация малоуправляемая и нестабильная, можно ожидать меньшего притока инвестиций. Эти риски в будущем году будут определять наши внешнеполитические возможности.



Анатолий Зленко, министр иностранных дел Украины (в 1990-1994 и 2000-2003 годах)



Нашим достижением в уходящем году является назначение министра иностранных дел после семи месяцев «обезглавленного» МИД. Несмотря на трудности, переживаемые нами внутри страны, состоялся 13-й саммит «Украина–ЕС». Был начат диалог между Украиной и ЕС о введении безвизового режима. Думаю, к 2012 году мы этого добьемся. Также важным я считаю получение масштабного кредита от МВФ. Считаю важным достижением договоренности о цене на газ и бесперебойных поставках газа в Украину и через украинскую территорию в ЕС. Мы вышли на договоренность с белорусской стороной о ратификации парламентом Беларуси договора о государственной границе. Это безусловный позитив, ведь это тянулось довольно долго – с 1992 года белорусская сторона медлила с ратификацией этого договора.



Из негатива выделю обострение украинско-российских отношений и наши бестолковые действия в отношении освобождения украинских моряков из пиратского плена.



В следующем году после после президентских выборов мы можем рассчитывать на стабилизацию отношений с Россией. Будет развиваться динамичный диалог на прагматичной основе с ЕС, основанный на достижении окончательных договоренностей о подписании соглашения об ассоциации вместе с соглашением о зоне свободной торговли. Будет продолжаться активный диалог с ЕС о достижении договоренностей о введении безвизового режима. С НАТО будет продолжаться диалог и наращиваться стратегическое партнерство. Думаю, будет сделан акцент на определенном переформатировании внешнеполитических приоритетов на азиатский регион. С Индией будет подписан крупный контракт по ремонту самолетов. Продолжится работа по демаркации государственной границы с Беларусью и Молдовой. Безотносительно к тому, кто станет следующим президентом, думаю, будет развиваться активный диалог с США.



Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА



Если говорить о европейском направлении, то тут продолжается эволюционное развитие. Все аналитики понимали, что до саммита «Украина-ЕС» в Киеве соглашение об ассоциации подписано не будет, потому что идут сложные переговоры о зоне свободной торговли. Эти переговоры очень детализированы, и все мелочи нужно согласовывать. Поэтому странно, что Ющенко давал громкие заявления о подписании соглашения об ассоциации.



Когда ожидаемого подписания не произошло, наша пресса и оппозиция все это использовали, чтобы говорить о том, что украинская внешняя политика «провалилась», Украину не любят. Хотя на самом деле результат очень предсказуемый, то есть процесс идет, и этот процесс эволюционный. Думаю, Ющенко неправильно говорит, что этот процесс завершится в течение нескольких месяцев, ведь он может растянуться на весь следующий год. Это не значит, что Украина проигрывает – идет нормальный переговорный процесс. Когда с ЕС будет подписано соглашение об ассоциации, думаю, не следует надеяться на какие-то революционные перемены, ведь речь идет об эволюционном процессе.



Если говорить о российском направлении, то год начался с «газовой войны». К сожалению, несмотря на то, что позиция Украины была достаточно аргументированной, информационные ресурсы России в Европе преобладали. Понятно, что соглашение о поставках российского газа на десять лет противоречиво. Оно могло быть намного сбалансированнее и лучше, если бы не междоусобицы внутри украинской элиты. Противоречия между Президентом и премьером, безусловно, ослабили переговорные позиции Украины.



Известные заявления Медведева показали, что Россия придерживается совершенно нецивилизованного подхода в российско-украинских отношениях. В этих условиях Ющенко не находит адекватных методов для противостояния России. Потому что просто заявлять о том, что Россия проводит жесткий курс в отношении Украины, недостаточно. Очевидно, в условиях ослабленной позиции Украины нужно искать другие возможности для противостояния этому давлению. Потому что «лоб в лоб» мы с Россией проигрываем.



Думаю, независимо от того, кто победит на президентских выборах, нас ждет определенная прагматизация отношений с Россией. Улучшится тональность российско-украинских отношений, то есть жесткие противоречия останутся, и Киев будет балансировать между Европой и Россией. Притом основной вектор будет направлен в сторону Европы. Продвижение Украины к Европе продолжится, хотя не революционными, а эволюционными шагами.