Новогоднее обращение Президента Украины

1 января 2010, 00:02

Новогоднее обращение Президента Украины

Дорогой Украинский народ,
Дорогие соотечественники,
Завершается 2009 год.
Это был непростой год.
Он прошел под знаком кризиса, но не кризис определил его характер.
Этот год был богат событиями.
И щедрым на выводы.
Мы, я верю, научимся оценивать себя достойно, спокойно - и без пафоса, и без преуменьшений.
Знаю, что в этом году в жизни каждого из вас, уважаемые соотечественники, было немало достижений - больших и малых.
Приветствую каждый ваш успех и каждое доброе дело.
Прошу, чтобы в эту минуту мы вспомнили и поддержали тех, кто понес потери, ощутил трудности, пережил потрясения.
Даже мысленная поддержка творит чудеса.
Мы выдержали удар кризисом.
Мы строили стадионы и дороги, новые больницы и школы.
Мы добились, что Евро-2012 будет в четырех городах Украины.
Наши врачи спасли тысячи жизней.
Мы вместе освободили из плена наших моряков.
Мы заключили целый ряд очень успешных внешних контрактов.
Мы секторально объединяемся с Европейским Союзом - через пространство гуманитарное, транспортное, авиационное, пространство юстиции и безопасности.
В этом году мы вошли в Энергетическое сообщество.
И впервые в истории приблизились к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, где ключевая составляющая - зона свободной торговли.
Жизнь идет вперед.
И в нашей стране, в наших семьях все больше и больше рождается детей. И это жизнь.
Это - мы. Эти хорошие события - наша жизнь.
Об этих вещах надо говорить каждый день.
Чтобы перестать быть заложником только темной, гнетущей, желтой информации.
Да - говорить без пафоса, но с доброй мыслью, добрым чувством к себе, своему народу и стране.
Завершается целая эпоха в нашей жизни.
Я горжусь этим временем. Горжусь - с внутренним спокойствием, без спеси и без розовой мечтательности.
Горжусь свободой слова, свободой выбора, свободой для бизнеса.
Горжусь многими экономическими показателями.
Горжусь тем, что внимание власти обращено на социальную поддержку многих людей, на поддержку матерей и детей, сирот и инвалидов.
Горжусь тем, что я украинец и как украинец я обратился к миллионам.
Я верю, что наша большая идея единой Украинской нации и сильного государства будет шириться твердо и неотступно.
Сегодня, думая о годе следующем и последующих годах, я обращаюсь к новому украинскому человеку, который рождается в непростых испытаниях и, возможно, беспокойстве.
Ничего не бойся.
Иди уверенно вперед.
Ты победишь.
Наша сила, сила нашего народа, его государства, демократии и культуры - мощная, мощнее любых внутренних и внешних опасностей.
Наша жизнь - это Украина, и никакие потуги не вернут ее в старые, чуждые нам болотные моря.
Мы - европейцы. Мы будем в Европейском Союзе и НАТО.
Мы будем жить в безопасном, защищенном и процветающем государстве.
Мы - все вместе, весь народ от Донбасса до Карпат - способны достигать великих целей.
Новый украинский человек - это наше личное достоинство, вера и уверенность.
Это - доля энергии, которая восстановила государство, обрела свободу и стремится создавать новую жизнь.
Это - лучшая часть каждого из нас.
Я обращаюсь к каждому из нас, уважаемые соотечественники.
Все будет хорошо. Мы стали другими. Назад не вернемся.
Верим в нашу силу.
Верим в себя.
Никаких сомнений.
Будем уверены в том, что 2010 год принесет нам победу.
Я поздравляю вас и ваши семьи с новым счастьем.
Я поздравляю вас и весь наш народ с новым добром.
Я поздравляю всех нас с Новым 2010 годом!

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