Хороший год

Любимые фотографии позволяют нам снова проживать жизненные события. «Главред» рад напомнить вам некоторые ярчайшие моменты 2009 года.
родные и близкие со слезами на глазах встречают экипаж корабля «Фаина» в аэропорту «Борисполь» 13 февраля
киевские пенсионеры не поддаются бушующему кризису. «Главред» увидел их трогательные танцы в подземном переходе метро «Театральная»
март 2009 запомнился не только теплой погодой, но и акциями протеста под КГГА
потрясающе красивое выступление Анны Бессоновой 11-12 апреля помогло ей выиграть «Кубок Дерюгиной»
в День Победы мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за нашу
20 мая «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Победителей поздравляла вся страна. 26 мая руководство клуба, тренеры и игроки посетили офис Президента Украины Виктора Ющенко.
не только спортивные победы воспламеняли украинцев. 7 июля. Пирогово. Ивана Купала
политическая жизнь бурлит: драка между БЮТ и ПР во время внеочередной сессии ВР 16 июля
в ходе визита предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла была продемонстрирована не только набожность наших политиков, но и часы марки Breguete за $30 тыс.
лето. Ялта. Курортный сезон
в День Независимости три главных женщины украинской политики – Юлия Тимошенко, Раиса Богатырева, Вера Ульянченко – в едином порыве исполнили гимн страны.
Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов рад приезду на открытие стадиона «Донбасс Арена» Президента Ющенко с супругой Катериной
21 октября кандидатом в президенты стал Владимир Литвин
24 октября в президенты пошла Юлия Тимошенко
26 октября съезд ПР выдвинул кандидатом в президенты Виктора Януковича
в конце октября в стране объявлена эпидемия свиного гриппа. Многие граждане носили маски, но были и «протестанты», как, например, движение «ФЕМЕН»
бурю коммунистических эмоций вызвали вандалы, отбившие в конце ноября нос памятнику Ленина.
28 ноября съезд «НУ» поддержал Виктора Ющенко в его желании снова стать Президентом
сурдопереводчик доносит слова премьера Тимошенко до тех, кто не может ее услышать
мы желаем всем в 2010 году такого драйва, как на фестивале «Балканфест»