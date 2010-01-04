Хороший год

родные и близкие со слезами на глазах встречают экипаж корабля «Фаина» в аэропорту «Борисполь» 13 февраля

киевские пенсионеры не поддаются бушующему кризису. «Главред» увидел их трогательные танцы в подземном переходе метро «Театральная»

март 2009 запомнился не только теплой погодой, но и акциями протеста под КГГА

потрясающе красивое выступление Анны Бессоновой 11-12 апреля помогло ей выиграть «Кубок Дерюгиной»

в День Победы мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за нашу

20 мая «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. Победителей поздравляла вся страна. 26 мая руководство клуба, тренеры и игроки посетили офис Президента Украины Виктора Ющенко.

не только спортивные победы воспламеняли украинцев. 7 июля. Пирогово. Ивана Купала

политическая жизнь бурлит: драка между БЮТ и ПР во время внеочередной сессии ВР 16 июля

в ходе визита предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла была продемонстрирована не только набожность наших политиков, но и часы марки Breguete за $30 тыс.

лето. Ялта. Курортный сезон

в День Независимости три главных женщины украинской политики – Юлия Тимошенко, Раиса Богатырева, Вера Ульянченко – в едином порыве исполнили гимн страны.

Президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов рад приезду на открытие стадиона «Донбасс Арена» Президента Ющенко с супругой Катериной

21 октября кандидатом в президенты стал Владимир Литвин

24 октября в президенты пошла Юлия Тимошенко

26 октября съезд ПР выдвинул кандидатом в президенты Виктора Януковича

в конце октября в стране объявлена эпидемия свиного гриппа. Многие граждане носили маски, но были и «протестанты», как, например, движение «ФЕМЕН»

бурю коммунистических эмоций вызвали вандалы, отбившие в конце ноября нос памятнику Ленина.

28 ноября съезд «НУ» поддержал Виктора Ющенко в его желании снова стать Президентом

сурдопереводчик доносит слова премьера Тимошенко до тех, кто не может ее услышать

мы желаем всем в 2010 году такого драйва, как на фестивале «Балканфест»

