Агитация под елочкой

Виктор Ющенко, как и полагается действующему Президенту, появился на голубых экранах за несколько минут до полуночи. На фоне вечерней Софии Киевской Виктор Андреевич выступал довольно динамично, призвав украинцев перестать быть заложниками темной и гнетущей информации. Ющенко уверен, что страна уже не вернется назад, и сможет успешно провести Евро-2012, вступить в ЕС и НАТО. В президентском выступлении звучали победоносные обещания, плохо корреспондирующиеся с реальным состоянием популярности главы государства.



На удивление у Президента и премьера оказались общие тезисы в новогоднем поздравлении: оба государственных деятеля отметили значительное повышение рождаемости. Юлия Тимошенко в официальном телеобращении скорее отчитывалась перед согражданами-избирателями, чем просто поздравляла их с наступающим Новым годом. Она напомнила, что правительство (читай – премьер) не допустило дефолта, вовремя выплачивает зарплаты и пенсии, выдало тысячи ключей от квартир очередникам. Если верить новогоднему выступлению Юлии Владимировны, то в Украине все просто замечательно, и единственное, что нам мешает процветать – «навязанный извне кризис». В параллельном телеролике БЮТ рекламировал практически беззащитную перед врагами ТигрЮлю, представив на суд зрителей настолько запоминающийся ролик, что дирекции ялтинского зоопарка «Казка», где поселился живой символ наступившего года, впору заплатить за рекламу питомицы. Не исключено, что 17 января некоторые избиратели будут искать в бюллетенях именно ТигрЮлю, а не ее высокопоставленную покровительницу.



Кроме этого в новогоднюю ночь Юлия Владимировна обратилась с Майдана к собравшимся в центре столицы людям. Премьер поделилась любопытной приметой «С кем встретишь Новый год на Майдане – с тем минимум 5 лет и проведешь». Правда, призывая обнимать и целовать родных и близких, Юлия Владимировна почему-то оставалась в гордом одиночестве. Ее «майданный» спич не обошелся без краткого отчета о работе правительства и призыва трезво проголосовать на президентских выборах. Честно говоря, выполнить премьерское пожелание в условиях «украинского Рамадана» будет непросто.



Спикер парламента Владимир Литвин на фоне вечернего Киева с размеренностью профессионального лектора воспевал мудрость украинского народа и призывал реализовать его стремление к независимости. Спору нет – никто в трезвом уме и здравой памяти не откажется от идеи создать демократическую, зажиточную, процветающую Украину. Владимир Михайлович давил на хорошо известные ему точки политической акупунктуры, но его лицо не было озарено стопроцентной уверенностью в собственной победе.



Лидер Партии регионов Виктор Янукович опробовал собственный «президентский» интерьер, записав обращение перед Киево-Печерской лаврой, заодно отметив свою приверженность к Украинской православной церкви Московского патриархата. Плюс Виктор Федорович выступал на русском с украинскими субтитрами. Определенно, это находка его технологов, «развязавших язык» своему подопечному. Впрочем, особенно нагружать избирателей главный «регионал» не стал, гарантировав воцарение мира и согласия в нашем доме.



Любопытно выступили представители «третьей силы». Сергей Тигипко предложил на суд общественности два ролика – предновогодний и рождественский. Оба объединены позитивным и динамичным настроением и удачно подобранным интерьером. Сергей Леонидович воспел не только силу и мудрость народа, но и семейные ценности. Зато Арсений Яценюк решил обратиться к согражданам «не как будущий президент Украины». Он и по внешнему виду – водолазка и пиджак в стиле кэжуал – больше напоминал гламурного фронтовика, выбравшегося из хорошо отапливаемой землянки для выступления перед соратниками. Яценюк обещает приход не только нового года, но и новой эры, и эту сентенцию трудно назвать эффективным мобилизационным призывом для его сторонников.



Немного о деталях. Ющенко, Литвин и Тигипко были практически в одинаковых красных галстуках – видимо, этот элемент должен был создать ассоциации с Дедом Морозом. Появившиеся в дополнение к оливье и шампанскому в телевизоре кандидаты в президенты признали 2009-й непростым годом, но при этом воздержались от конкретизации обещаний о направлениях своих действий и перспективах развития страны в наступившем 2010-м. Не оставляет ощущение, что накануне дня голосования основные участники президентской гонки запустят новые ролики, способные вывести избирателей из состояния десятидневной праздничной нирваны и привести на участки для голосования.





