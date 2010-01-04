Преемнику Ющенко предлагают «мочить врагов в сортире»

4 января 2010, 16:30

Следующему Президенту Украины предлагают право направлять войска за рубеж.

Такой законопроект в последние дни декабря выдвинул глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Анатолий Гриценко, сам баллотирующийся на должность главы государства. Соавтором депутата стал также экс-парламентарий, рекордсмен по количеству законопроектов, проведенных через Раду прежних созывов, Борис Беспалый.

Как сказано в объяснительной записке к законопроекту, «в современном мире не единичными стали вооруженные нападения, проявления экстремизма, терроризма, пиратства. В этих условиях обеспечение национальных интересов Украины, защита ее граждан требуют способности Украинского государства быстро и оперативно реагировать на эти вызовы».

Авторы законопроекта предлагают оперативно использовать Вооруженные силы за рубежом в четырех случаях: для «отпора вооруженного нападения на формирования ВСУ, другие вооруженные формирования или органы, находящиеся за пределами Украины»; для «отпора или предотвращения вооруженного нападения на другое государство», если такое государство обратилось к Украине за помощью; для защиты граждан Украины от вооруженного нападения; для борьбы с пиратством и «обеспечения безопасности судоходства».

Трудно не заметить, что данный законопроект сильно напоминает недавно принятое в России законодательство о том, что президент этой страны может направлять войска за рубеж в таких же целях. Правда, российская инициатива имеет вполне очевидные объяснения. И дело не только в растущей агрессивности РФ по отношению к ряду соседних государств. Дело еще и в том, что ввод войск в Южную Осетию в 2008 г. был противозаконным – это решение не было одобрено российским парламентом. Таким образом, год спустя Кремль всего лишь позаботился задним числом о приведении закона в соответствие с реалиями.

В то же время нельзя сказать, что Россия, принимая новое законодательство об оперативном использовании армии за границей, пошла на какие-то беспрецедентные шаги. Подобные нормы существуют и в большинстве развитых стран. В частности, американский президент, принимая решение об использовании войск за рубежом, обязан только доложить об этом конгрессу в течение 48 часов с момента принятия решения. Теоретически, если боевые действия продолжаются дольше 60 дней, конгресс принимает руководство войсками на себя. Но на практике из более чем 200 случаев участия американской армии в боевых действиях конгресс объявлял войну только пять раз. Причем четыре из них – уже вслед соответствующему решению президента.

Таким образом, мировая практика показывает, что подобные законопроекту Гриценко-Беспалого нормы вполне приемлемы.

При этом украинские войска за последние годы и так успели побывать за границей. В большинстве случаев речь идет о миротворческих миссиях, освященных соответствующими резолюциями ООН (так украинские миротворцы направлялись в Либерию, Сьерра-Леоне и бывшую Югославию). Причем это были либо специализированные рода войск (например, вертолетчики), либо, как на Балканах, милицейские спецформирования.

В то же время, при президентстве Леонида Кучмы украинские войска направлялись за рубеж и вне акций ООН. Первым был 19-й батальон химзащиты, направленный в Кувейт. Ему, правда, воевать не пришлось – чего не скажешь об украинских военных, направленных в марте 2003 года в Ирак, атакованный международной коалицией во главе с США.

Всего в Ираке в составе оккупационных сил пребывало под 2 тыс. украинцев, причем украинский контингент был четвертым по размеру (после американского, британского и польского). За время боевых действий погибло 18 украинцев. При этом только меньшая часть погибла в бою – жизни других отняли мины, автокатастрофы, болезни, а однажды сразу семеро украинцев взорвались при разгрузке склада с боеприпасами.

Во всех этих случаях для отправки войск за рубеж требовалось согласие Верховной Рады. При этом именно Рада устанавливала продолжительность участия украинцев в боевых действиях (или охране порядка), а также численность направляемого контингента.

В отличие от американского или российского вариантов, проект Гриценко-Беспалого не нивелирует роль парламента. Но, по этому проекту, данная роль все же значительно суживается: ВР должна только принять постановление (даже не закон), позволяющее Президенту направить войска за рубеж. Все остальное – и, в частности, численность войск и продолжение миссии – глава государства определяет единолично.

Анатолий Гриценко заверил «Главред», что его инициатива вызвана отнюдь не предвыборными соображениями, а самой что ни на есть насущной необходимостью. «У нас то «Ариану» захватят, то на миротворцев нападут… Нам необходим механизм реагирования», - заявил депутат. По его словам, в законопроекте специально прописано, что принимать решение об использовании военных Президент может только с согласия ВР.

«Это необходимо для контроля. Такое постановление парламента может быть посвящено конкретному случаю, а может быть и «бланковым», то есть в принципе дающим верховному главнокомандующему возможность действовать при необходимости. Но, конечно, второй вариант возможен только при наличии полного доверия к Президенту. Поэтому, думаю, в обозримом будущем он реализован быть не может, кто бы ни победил на выборах», - пояснил г-н Гриценко.

Тем не менее, настаивает кандидат, такой закон необходим при любом Президенте. Более того – г-н Гриценко даже уверен в принятии своего законопроекта в разумные сроки. Ведь сейчас, по его словам, в Украине просто нет нормативного механизма задействования войск для защиты украинских граждан за рубежом. Даже мирная Франция дважды – в прошедшем и нынешнем году – успешно задействовала спецназ для освобождения своих граждан, захваченных пиратами (причем во втором случае заодно спасли и одну украинку). А вот Украина сделать этого не может. Хотя необходимые спецформирования в нашей стране имеются, и обладают достаточными оснащением и подготовкой.

«Когда пираты захватывают наши суда, жены и матери моряков стучатся во все кабинеты, ко всем депутатам в том числе. Так что посмотрел бы я на того депутата, который откажется поддержать данное предложение», - оптимистично резюмирует Гриценко. Хотя уверенности в том, что до окончания выборов подобными вопросами многие депутаты заниматься не захотят, это не развеивает.

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