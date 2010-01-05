Дебаты-2010: победил нейтралитет

5 января 2010, 10:31

Дебаты кандидатов в президенты на Первом национальном некоторые аналитики заранее исключили из числа значимых событий избирательной кампании, ведь пятеро претендентов на высший государственный пост страны от участия в них отказались. Однако не будем торопиться с выводами: Украина только проходит путь становления демократии, и любые формы публичной активности политиков могут принести пользу.




Дебаты как таковые могут быть полезны той части избирателей, что делает свой выбор осознанно, обдуманно, проанализировав предвыборные обещания кандидатов в президенты. В нынешнем же формате диалог двух кандидатов больше напоминает рыцарский поединок, проведенный в соответствии с дуэльным кодексом. И Виктор Янукович с его командой должны помнить, что не родился пока на отечественном ТВ ведущий, способный удержать Тимошенко в рамках формата телепередачи. Да и сам Виктор Федорович не хочет стать для Юлии Владимировны «мальчиком для битья из Межигорья». Лидер БЮТ, как известно, прекрасно владеет искусством использования «голубого экрана» для агитации, потому и сетует кокетливо на засилье цензуры на телевизионных каналах.

Впрочем, первый раунд дебатов, в котором приняли участие Юрий Костенко и Сергей Тигипко, мало напоминал те дебаты, на которые Юлия Тимошенко приглашала Виктора Януковича. Перед первым туром речь шла скорее о презентации предвыборной программы кандидата или решении иных политических задач.

Дуэль Тигипко – Костенко вызывала интерес и по той причине, что в 2000 году Сергей Леонидович, покинувший правительство Виктора Ющенко и выигравший довыборы в Днепропетровской области, вел переговоры с Украинской народной партией о возможном присоединении к ней. Но тогда найти общий язык перспективному экономисту и банкиру с лидерами УНП не удалось, и он отправился работать наемным вождем в «Трудовую Украину» - олигархический политический проект с левоцентристской идеологической ширмой. Впрочем, первые в 2010 году теледебаты прошли без взаимных обвинений: участники ограничились легкими «покусываниями», не наносящими ощутимого ущерба имиджу.

Юрий Костенко в ходе диалога (каждому участнику было отведено 28 минут персонального времени) преимущественно говорил не о своей персоне, хотя не преминул задать Сергею Тигипко вопрос о его политической команде. В остальном Юрий Иванович старательно промотировал Украинскую народную партию, которую возглавляет. Неподготовленному телезрителю могло показаться, что именно активисты УНП провозгласили независимость, ввели гривну и совершили тринадцатый подвиг Геракла ради Украины. При этом Костенко упустил тот факт, что УНП юридически возникла только в 1999 году, после довольно скандального раскола Народного Руха Украины.

Хотя Юрий Иванович признавал, что за годы независимости Украины УНП так и не стала «партией власти», он старательно подчеркивал успехи полтавского губернатора Валерия Асадчева – своего однопартийца, одновременно являющегося членом команды Виктора Ющенко.

Вывод прост: Юрий Костенко вел дебаты с прицелом на будущие местные и возможные досрочные парламентские выборы. Носители правоконсервативной идеологии в Украине топчутся на небольшом участке электорального поля, поэтому грешно упускать возможность застолбить за собой делянку поперспективнее. Костенко – опытный политический боец, который сегодня работает на партию, чтобы сохранить ее парламентскую прописку и расширить присутствие в местных советах.

Сергей Тигипко оказался подготовлен к дебатам неплохо. Любопытными были его вопросы к визави: Сергея Леонидовича больше интересовали не ответы оппонента, а возможность высказать собственную позицию по данному вопросу.

Тигипко, лишь недавно ставший лидером диванной партии «Сильная Украина», заверил, что не ощущает проблем с формированием властной команды. Он не только высказался за сильную президентскую власть, но и использовал несколько домашних заготовок. Уже привычно подверг критике руководство Национального банка за состояние банковской системы страны, призвал отменить закрытые списки на парламентских выборах и проводить выборы мэров в два тура, предложил восстановить полный ядерный цикл в Украине. Последняя инициатива должна была как прийтись по душе патриотично настроенным согражданам, так и продемонстрировать наличие у кандидата масштабного внешнеполитического видения.

Сергей Леонидович в полном объеме выполнил поставленные задачи: в прайм-тайм выступил на Первом национальном в дискуссии, формат которой позволил обозначить свои сильные стороны и не свалиться во взаимный обмен обвинениями.

При этом определить победителя первых теледебатов-2010 практически невозможно, поскольку перед их участниками стояли разные технологические задачи. И оба они с их решением справились. Так что победил политический нейтралитет, а Украина получила относительно редкий пример ведения цивилизованной дискуссии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять