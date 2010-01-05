Дебаты-2010: победил нейтралитет

Дебаты кандидатов в президенты на Первом национальном некоторые аналитики заранее исключили из числа значимых событий избирательной кампании, ведь пятеро претендентов на высший государственный пост страны от участия в них отказались. Однако не будем торопиться с выводами: Украина только проходит путь становления демократии, и любые формы публичной активности политиков могут принести пользу.







Дебаты как таковые могут быть полезны той части избирателей, что делает свой выбор осознанно, обдуманно, проанализировав предвыборные обещания кандидатов в президенты. В нынешнем же формате диалог двух кандидатов больше напоминает рыцарский поединок, проведенный в соответствии с дуэльным кодексом. И Виктор Янукович с его командой должны помнить, что не родился пока на отечественном ТВ ведущий, способный удержать Тимошенко в рамках формата телепередачи. Да и сам Виктор Федорович не хочет стать для Юлии Владимировны «мальчиком для битья из Межигорья». Лидер БЮТ, как известно, прекрасно владеет искусством использования «голубого экрана» для агитации, потому и сетует кокетливо на засилье цензуры на телевизионных каналах.



Впрочем, первый раунд дебатов, в котором приняли участие Юрий Костенко и Сергей Тигипко, мало напоминал те дебаты, на которые Юлия Тимошенко приглашала Виктора Януковича. Перед первым туром речь шла скорее о презентации предвыборной программы кандидата или решении иных политических задач.



Дуэль Тигипко – Костенко вызывала интерес и по той причине, что в 2000 году Сергей Леонидович, покинувший правительство Виктора Ющенко и выигравший довыборы в Днепропетровской области, вел переговоры с Украинской народной партией о возможном присоединении к ней. Но тогда найти общий язык перспективному экономисту и банкиру с лидерами УНП не удалось, и он отправился работать наемным вождем в «Трудовую Украину» - олигархический политический проект с левоцентристской идеологической ширмой. Впрочем, первые в 2010 году теледебаты прошли без взаимных обвинений: участники ограничились легкими «покусываниями», не наносящими ощутимого ущерба имиджу.



Юрий Костенко в ходе диалога (каждому участнику было отведено 28 минут персонального времени) преимущественно говорил не о своей персоне, хотя не преминул задать Сергею Тигипко вопрос о его политической команде. В остальном Юрий Иванович старательно промотировал Украинскую народную партию, которую возглавляет. Неподготовленному телезрителю могло показаться, что именно активисты УНП провозгласили независимость, ввели гривну и совершили тринадцатый подвиг Геракла ради Украины. При этом Костенко упустил тот факт, что УНП юридически возникла только в 1999 году, после довольно скандального раскола Народного Руха Украины.



Хотя Юрий Иванович признавал, что за годы независимости Украины УНП так и не стала «партией власти», он старательно подчеркивал успехи полтавского губернатора Валерия Асадчева – своего однопартийца, одновременно являющегося членом команды Виктора Ющенко.



Вывод прост: Юрий Костенко вел дебаты с прицелом на будущие местные и возможные досрочные парламентские выборы. Носители правоконсервативной идеологии в Украине топчутся на небольшом участке электорального поля, поэтому грешно упускать возможность застолбить за собой делянку поперспективнее. Костенко – опытный политический боец, который сегодня работает на партию, чтобы сохранить ее парламентскую прописку и расширить присутствие в местных советах.



Сергей Тигипко оказался подготовлен к дебатам неплохо. Любопытными были его вопросы к визави: Сергея Леонидовича больше интересовали не ответы оппонента, а возможность высказать собственную позицию по данному вопросу.



Тигипко, лишь недавно ставший лидером диванной партии «Сильная Украина», заверил, что не ощущает проблем с формированием властной команды. Он не только высказался за сильную президентскую власть, но и использовал несколько домашних заготовок. Уже привычно подверг критике руководство Национального банка за состояние банковской системы страны, призвал отменить закрытые списки на парламентских выборах и проводить выборы мэров в два тура, предложил восстановить полный ядерный цикл в Украине. Последняя инициатива должна была как прийтись по душе патриотично настроенным согражданам, так и продемонстрировать наличие у кандидата масштабного внешнеполитического видения.



Сергей Леонидович в полном объеме выполнил поставленные задачи: в прайм-тайм выступил на Первом национальном в дискуссии, формат которой позволил обозначить свои сильные стороны и не свалиться во взаимный обмен обвинениями.



При этом определить победителя первых теледебатов-2010 практически невозможно, поскольку перед их участниками стояли разные технологические задачи. И оба они с их решением справились. Так что победил политический нейтралитет, а Украина получила относительно редкий пример ведения цивилизованной дискуссии.

