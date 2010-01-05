Реадмиссия нам не страшна

С 1 января 2010 года вступило в действие особое положение Соглашения о реадмиссии граждан третьих стран между Украиной и Евросоюзом. Соглашение предусматривает, что нелегальные мигранты, пойманные на территории Евросоюза, будут возвращены в Украину, в случае, если будет доказано, что в ЕС они попали именно с территории нашей страны.



Ближе к дате вступления Соглашения в силу в СМИ стали массово появляться сценарии апокалиптического характера – дескать, в следующем году Украину захлестнут орды нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Не могли оставить такую благодатную тему без внимания и отдельные политические силы, для которых миграционный вопрос является одним из «профильных». Если маргинальные ультраправые организации, по информации «Главреда», пока что просто настраивают себя на силовую уличную борьбу с «черно-желтой угрозой», то Всеукраинское объединение «Свобода» уже с конца прошлого года проводит в областных центрах Украины массовые акции, главным требованием которых является как раз отмена Соглашения о реадмиссии. «Свободовцы» стращают украинцев нашествием нескольких сотен тысяч нелегальных мигрантов из Европы, которые добавятся к тем семи миллионам, которые, по данным «Свободы», в Украине уже живут.



Впрочем, опрошенным «Главредом» экспертам приведенные цифры представляются совершенно неадекватными. «Цифра в семь миллионов проживающих в нашей стране нелегалов, которую озвучивают представители отдельных ультраправых сил, является совершенным бредом. Мне кажется, что это число искусственно подогнано под семь миллионов украинцев, которые, по словам тех же ультраправых сил, выехали из Украины на заработки», - уверен правозащитник, координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич.



По мнению экспертов, подписанное соглашение, в целом, мало изменит существующий порядок высылки нелегальных мигрантов на территорию Украины – ведь наша страна уже имеет действующие договоры о реадмиссии с Польшей, Словакией и Венгрией – теми странами, через которые как раз и проходит основной поток мигрантов из нашей страны. «Если Польша, Венгрия и Словакия будут задерживать больше мигрантов – значит, Украине придется их принимать в больших количествах, если меньше – значит меньше. В целом, я считаю, что количество реадмитированных лиц не превысит 3-4 тысячи в год», - считает старший аналитик Международного центра перспективных исследований Виктор Чумак.



Уверенность экспертов в относительно небольших масштабах реадмиссии основывается на самой ее процедуре, прописанной в Соглашении. Несмотря на то, что доказать попадание пойманного нелегального мигранта на территорию ЕС из Украины достаточно просто (согласно Соглашению, для этого сгодится и найденный в кармане мигранта чек, к примеру, из украинского «Макдональдса»), без согласия украинской стороны переправить к нам нельзя ни одного человека. Более того, Соглашение касается лишь тех лиц, которые попали в страны ЕС непосредственно из Украины. Учитывая, что главным транспортом для мигрантов по-прежнему является сухопутный, а по суше попасть в ЕС можно лишь через Польшу, Словакию, Венгрию (с которыми уже есть соглашения), а также Румынию, становится понятным, что за пределы нескольких тысяч количество реадмитированных не выйдет.



Напомним, что в соответствии с международной практикой, нелегальный мигрант по цепочке переправляется из одной страны в другую, пока не будет доправлен в страну своего происхождения. Однако для этого требуется единое реадмиссионное пространство – совокупность стран-соседей, связанных двух- и многосторонними соглашениями о реадмиссии. А как раз в этом плане у нашей страны есть существенные проблемы – несмотря на 17 договоров о реадмиссии с разными странами (7 из которых ратифицированы Верховной Радой), по сути, действует лишь один – с Турцией, а остальные страны под разными предлогами ратификацию откладывают.



Особенно болезненным в этом плане является отсутствие действующего соглашения с Российской Федерацией, с территории которой к нам, по оценкам экспертов, попадает около 80% всех нелегальных мигрантов. Со своей стороны, Украина ратифицировала Соглашение с РФ уже давно – в сентябре 2008 года. Примерно через месяц российский МИД направил украинскому внешнеполитическому ведомству официальную ноту, что двустороннее Соглашение о реадмиссии вступило в силу. Впрочем, согласно нормам международного права, договоры подобного плана вступают в силу только после ратификации национальным парламентом, а Госдума РФ этого до сих пор не сделала. К тому же, отсутствует и так называемый исполнительный протокол Соглашения, в котором детально регламентируется процедура реадмиссии, ответственные за это лица и так далее. Мотивацию нашего северо-восточного соседа понять можно – на данный момент Россия не имеет действующих договоров о реадмиссии ни с одной страной, являющейся традиционным «поставщиком» нелегальных мигрантов – таким образом, переданные Украиной мигранты будут накапливаться на территории самой России. Этого РФ наверняка не желает – ведь в таком случае мигранты из Украины приплюсуются к тем, которых ЕС передает России непосредственно (двустороннее Соглашение о реадмиссии между Россией и ЕС действует с 1 января 2007 года).



Таким образом, пока Украина не договорится либо с Россией, либо со страной происхождения нелегального мигранта, проживать ему придется в Украине. Пока в нашей стране действуют лишь два приюта для мигрантов – в Черниговской и Волынской областях, каждый из них рассчитан на несколько сотен человек. Сейчас планируется строительство еще трех приютов – строить их Украина будет не за свой счет, а на деньги Евросоюза. «Сперва речь шла о двадцати миллионах евро, которые Евросоюз должен был передать нам для строительства приютов, потом о тридцати. Правда, механизм получения и использования этих денег для меня остается непонятным – в частности, уже появилась какая-то фирма-посредник из ЕС, которая будет оказывать нам некие «консультационные услуги…», - рассказал «Главреду» Виктор Чумак.



«Главным позитивным моментом в подписании договора о реадмиссии с ЕС является нормализация ситуации в сфере нелегальной миграции, негатив – отсутствие соответствующих договоренностей с Россией», - так оценивает Соглашение о реадмиссии заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАН Украины Алексей Позняк. К тому же, у нашей страны появился еще один фактор давления на ЕС в плане упрощения визового режима для украинцев - Соглашение о реадмиссии изначально задумывалось как шаг Украины именно в этом направлении. Впрочем, Евросоюз свою часть обязательств выполнять особо не спешит – пока что визы отменены только для владельцев дипломатических паспортов, большинство же украинцев никакого «упрощения» не почувствовали.



…Вступление в силу договора о реадмиссии куда больше приблизит Украину к Европе, чем многочисленные разглагольствования политиков на эту тему. А вот бояться мифических сотен тысяч негров и вьетнамцев, которых якобы вышлют в нашу страну, украинцам точно не стоит.