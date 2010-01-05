Разговор со звездами

Что нам несет белый Тигр. Политический

Жить по гороскопам – последнее дело. Как правило, во всех этих «домах», «планетах» и «переходах Урана в Овна» нет никакой конкретики. И все же, в первые дни нового года так и тянет поговорить о том, что Тигр-бунтарь нам приготовил? Ритуал – дело серьезное. Даже если вы относитесь к предсказаниям шутя.



Новостей, как и полос на шкуре тигра, две – хорошая и плохая. Плохая – кто бы не победил на президентских выборах, Украину к лучшему он не изменит. Ни политически, ни экономически. Борьба за власть не прекратится до тех пор, пока не изменится сама система правления и не станет ясно, «кто в доме хозяин». Смена лидеров и коалиций будет происходить практически мгновенно и по непонятным для «простых смертных» причинам. Мировой кризис, вероятно, к апрелю пройдет критическую точку. Но борьба с ним по-прежнему будет дорогостоящей, бессистемной и хаотичной.



Хорошая новость заключается в том, что появятся «свежие» политики, будут запущены новые бизнес-проекты и значительно продвинутся уже существующие (ЕВРО-2012).



Теперь поговорим о персоналиях. Если верить астрологам, то в 2010-м обязательно повезет тем, кто родился в год Тигра - Виктору Януковичу и Арсению Яценюку. А вот Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко и Инна Богословская (все трое родились в год Крысы) действуют на Тигра, как красный цвет на быка. Ничего, кроме крови, слез и пота, звезды этой «троице» не сулят.



Юлия Тимошенко (металлическая Крыса, Стрелец)

«Что такое не везет, и как с этим бороться?» – поиском ответа на этот вопрос Юлия Владимировна займется в ближайшие двенадцать месяцев. Весь год недруги металлической Крысы будут пытаться отобрать все «нажитое непосильным трудом». Тем не менее, железный грызун стоически переждет период разброда и шатаний.



Из политики Юлия Владимировна, ясное дело, не уйдет. Более того, звезды пророчат, что она может рассчитывать на более благосклонное отношение к себе белого Тигра (Виктора Януковича), чем конфликтующего Нептуна (связанного со знаком Виктора Ющенко).

Желание достать самурайский меч и «порубить» пару соперников в капусту во имя справедливости и при большом скоплении народа останется у Леди Ю в 2010 году на таком же высоком уровне, как и раньше. Особенно внимательными оппонентам Юлии Владимировны следует быть после 6 июня 2010 года, когда она начнет вынашивать новый большой проект, подыскивать соратников и спонсоров. В целом же, Крыса будет копить силы, чтобы упорядочить свою жизнь перед напряженным для нее 2011 годом.



Сергей Тигипко (металлическая Крыса, Водолей)

Несмотря на то, что колесо фортуны начнет крутиться для представителей этого знака в обратную сторону, они смогут собрать довольно успешный урожай с прошлых проектов и начать новые.



Накануне выборов Водолея обязательно посетит вдохновение, но глобальной победы пока не видать. Не будем выступать пророками, лишь предположим, что выборы «сильный президент» проиграет. Юридическую тяжбу – тоже. Мстить за проигрыш люди, рожденные под знаком Водолея, не склонны. А вот вовремя сделать ставку на победителя – их конек.



Конец апреля - начало мая – удобное время сделать паузу, рассчитаться по долгам за кампанию и заняться здоровьем. Май добавит революционных ноток в политическую мелодию. Июнь будет успешен в плане придания товарного блеска проекту, а август даст возможность найти слабые стратегии в собственных поступках.



Одним словом, 2010 год для Тигипко будет удачным и насыщенным финансово, если талант оказываться в нужном месте и в нужное время его не подведет.



Виктор Янукович (металлический Тигр, Рак)

Рожденному под знаком металлического Тигра (1950) Виктору Януковичу звезды прочат успех. Главное – взобравшись по служебной лестнице, не испугаться высоты! Тогда Тигро-Рак сможет воплотить в жизнь самые безумные проекты. Правда, в любой бочке меда не обойтись без маленькой ложки дегтя. Главное – хранить спокойствие и не поддаваться на провокации «хаоса с косой», который будет наступать ему на пятки. Море, дача и поездки на Алтай – лучшее средство.



Самый сложный период Рако-Тигра - июль-август (Крыса не дремлет). Декабрь заставит еще раз оказаться на распутье и пару раз помянуть незлым словом старые грабли. Но конец года напомнит хеппи-энды из старых фильмов.



Арсений Яценюк (зеленый Тигр, Близнецы)

Если среди сторонников Арсения Петровича есть фаны звездочетов, они могут прыгать от радости - карьеристам 2010 год принесет удачу. Главное – после первого тура найти тот самый «восходящий поток», который вознесет зеленого Тигра к вершинам карьеры в феврале.



Правда, спрятаться или убежать от проблем и сложностей больше не получится. Придется напрягаться для решения жизненных проблем.



Звезды рекомендуют «быть проще», а за это сулят в последнюю декаду ноября вознаграждение – счастье родных и покой в доме, чей фундамент будет незыблем завтра, несмотря на финансовые проблемы сегодня.



Виктор Ющенко (зеленая Лошадь, Рыба)

Воодушевленная общественным подъемом в январе, Лошадь ринется в суету, как в прорубь. Рыба с огромным удовольствием даст свой «акцепт» на реализацию сразу нескольких политпроектов. Печально, но практически все они окажутся провальными. Спешка в год Тигра противопоказана, а какая зеленая Лошадь не любит быстрой езды?



Летом Рыба заляжет на дно и не будет заниматься никакими делами. В период с сентября по октябрь возможно обострение хронических обид и жажды мщения. Появится желание на каждом углу с обиженным лицом рассказывать, что Крыса – «редиска», которая жестоко с ним обошлась. При этом не исключено распространение об обидчице страшных слухов. Тигру, под видом искреннего желания помочь, Лошадь даст много советов, которые усатый-полосатый будет очень долго расхлебывать.



Петр Симоненко (Дракон, Лев)

В карьере - все будет замечательно. По меньшей мере, если верить прогнозу. Важно, чтобы от успехов не закружилась голова. Иначе возможна потеря общественного уважения. Но если в профессиональной деятельности сильный товарищ вовремя подаст Дракону руку, то из неприятностей в личной жизни (а-ля «мой муж – подлец, прошу вернуть мне мужа») придется выпутываться самому. Но, удивительное дело – семейные идеалы Льва ( больше львиц хороших и разных) окажутся достойными подражания.



Владимир Литвин (красная Обезяна, Телец)

Весь следующий год Обезьяна будет чувствовать себя не в своей тарелке.

Звезды советуют занять место наблюдателя: сидеть в сторонке и потешаться над тем, как другие ломают головы. Не раздражаться лишний раз понапрасну. Другое дело, что такая позиция не принесет Тельцу ни богатства, ни славы, ни денег. Но зато добавит толику мудрости. В конце концов, все вернется на свои места: вторая половина осени пройдет спокойно и размеренно, а с приходом декабря он снова окажется нужным стране!



*** Как учит история, годы Тигра не бывают спокойными: 1998 – дефолт в России, 1986 – «перестройка» и Чернобыльская катастрофа, 1974 – революция в Португалии и конфликт на Кипре, 1962 – разгар Карибского кризиса. И в 2010-м покой нам будет только сниться.



Следует помнить, что молниеносный прыжок сзади и перекусывание позвоночника – любимый способ охоты Тигра. Поэтому осторожность и умение не подставлять спину будет особенно актуальным для этого года.



Однако всем, кто воспримет этот прогноз слишком буквально, напомним: звезды предупреждают, но не обязывают! Наш – ироничный - не исключение.