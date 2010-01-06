Дебаты-2010: схватка армейцев

5 января дебатировали глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко и лидер «Народной армии спасения» Александр Пабат. Первый – полковник, аналитик, гордящийся 25 годами безупречной службы в армии, бывший министр обороны, не скрывающий стремления быть «врагом ИХ государства». Второй – депутат Киевсовета, лидер «Гражданского актива Киева», обладающий парком эксклюзивных автомобилей и задекларировавший за 2008 год доход в сумме чуть более 30 долларов. Вероятно, Анатолий Степанович планировал на классе переиграть своего оппонента, но неожиданно столкнулся с неудобной манерой ведения дискуссии.

Пабат попытался навязать оппоненту свою тактику: он забрасывал его каверзными вопросами, которые непосредственно не касались самого Гриценко, но при этом бросали тень на образ «настоящего полковника», старательно культивируемый парламентарием. Тому не удалось выступить в роли политического гуру, поскольку его более молодой оппонент навязывал собственную игру. Пожалуй, по сравнению с дискуссией Сергея Тигипко и Юрия Костенко, эти дебаты выглядели более реальными. Лидер «ГАК» и «НАС» старательно разыгрывал на телеэкране образ простого, свойского парня, не имеющего никакого отношения к политической элите. Пабат даже заявил, что он – «не политик, а общественный деятель». Его наскоки на Гриценко привели к тому, что тот, потеряв самообладание, даже назвал заявления оппонента «словесным поносом», да еще и отметил при этом, что Пабат соврал четыре раза.

При этом критические выпады Пабата не выглядели совсем уж безосновательными, они основывались на информации, мелькавшей в прессе в бытность Гриценко министром обороны. Молодой политик умело разыграл роль кандидата-спойлера, главная задача которого – не набирать собственные очки, а лишить оппонента пространства для политического маневра. По всей видимости, Александр Викторович как дебютант президентской кампании работает на перспективу. Гриценко удалось уличить своего визави в непонимании структуры военной организации государства (фраза Пабата о том, что некоторые разведслужбы страны нельзя называть вслух, продемонстрировала его некомпетентность в данном вопросе), но при этом и сам Анатолий Степанович излишне увлекся перечислением своих заслуг на посту министра обороны. В конце концов, 17 января наша страна не Пиночета выбирать будет.

Гриценко в качестве руководителя информационно-аналитического направления штаба Виктора Ющенко в 2004 году имел непосредственное отношение к написанию программы «10 шагов навстречу людям». Теперь его задачей было продемонстрировать наличие собственных взглядов на будущее страны. «Настоящий полковник», известный как сторонник цивилизованной «жесткой руки», даже выразил готовность в качестве главы государства нарушить закон, но не позволить пьяному депутату или судье убивать людей. Анатолий Степанович успел выдать практически все домашние заготовки: о возвращении 10-летки в школу, о пожизненном заключении за коррупционные действия правоохранителей и судей, об отмене НДС. Он даже признался, что на встречах с избирателями его призывают силой сменить власть, но он отказался от этого шага. Гриценко, видимо, запамятовал, что он, хоть и хороший стрелок, но авиационный техник-инженер по специальности, сделавший неплохую карьеру аналитика, а не боевой офицер.

Александр Пабат заявил, что не сам писал свою предвыборную программу, а она стала квинтэссенцией его встреч с избирателями. Позволим себе не согласиться с этим утверждением, поскольку за Пабатом стоят весьма влиятельные в столичном масштабе Василий Хмельницкий и Андрей Иванов. Ведомый им «ГАК» на выборах 2008 года преодолел 3-процентный барьер, практически не ведя агитационной кампании. Но не в том дело. В ходе теледебатов, когда Анатолий Гриценко хмурился как строгий преподаватель, Александр Пабат напоминал нахального троечника, успевшего подержать в руках учебник по предмету, но более рассчитывающего на свое обаяние. Предложения вернуть личные приемы Президента граждан и проводить их в областных центрах, изымать в пользу государства имущество коррупционеров и проводить хозяйственную люстрацию отдают кондовым популизмом.

Если подводить итог теледебатов, то главный из них – нежелание их участников пожать друг другу руки после дискуссии. Гриценко показал себя не только обладателем стройной системы взглядов на государственную систему страны, но и реагирующим на раздражающие выпады своего оппонента. Пабат, собственно говоря, не стремился к победе в дебатах – он показал свои таланты спойлера, словно приглашая к диалогу потенциальных спонсоров.



