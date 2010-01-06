Астролог: Украиной должна управлять Троица

Несмотря на то, что из 18 кандидатов украинцы должны выбрать одного-единственного, руководителей страны должно быть… трое!







Как утверждают астрологи, звезды, планеты и созвездия играют немаловажную роль в жизни человека, страны, Земли... Наступивший год, по крайней мере его начало, будет важным для Украины - страна должна будет избрать нового президента.

Насколько благоприятна дата выборов – 17 января – для проведения этого важного мероприятия? Какую роль сыграет солнечное затмение, которое произойдет за два дня до выборов? Кто станет «фаворитом звезд» на предстоящих выборах?

Об этом и многом другом в пресс-центре «Главреда» рассказала астролог, исследовательница календаря майя Наталья Ефремова.



«Посеянный» на выборах президент будет «зреть» 4 года и даст «урожай»



Несмотря на утверждение одного из кандидатов в президенты по имени ТигрЮля о том, что 2010 год – год белого Тигра, на самом деле это не совсем так. Как пояснила Наталья Ефремова, в феврале 2010 года наступит год металлического Тигра. Причем этот Тигр на древних гравюрах изображается несущимся с горы. А значит, нас ждет «очень динамичный и непредсказуемый год», - предположила астролог.

Она рассказала, что современные исследователи календаря майя используют не изначальный его вариант, а несколько видоизмененный, называющийся «синхронографом» - «Галактическим солнечно-лунным календарем Нового времени». Древние майя отмечали новый год в июле, поэтому согласно их календарю 2009 год еще не закончился. Цвет года – желтый, «означающий результат», символ года – Семя, планета года - Юпитер.

«Поэтому если мы в этот год Семени выбираем президента, то мы неким образом вбрасываем семя в поле жизни, которое будет созревать в течение четырех лет», а затем даст «урожай», - сказала Наталья Ефремова. «Каким будет семя, таким будет и урожай», - добавила астролог.



17 января: резонансная настройка, Синяя буря и солнечное затмение



Что касается даты выборов – 17 января, - то она выпадает на последний месяц года Быка китайского календаря и на седьмой месяц майянского года – «месяц резонансной настройки». По словам астролога, эти обстоятельства должны повысить сенсорность людей и их способность отличать ложь от истины, в том числе произнесенную кандидатами в президенты.

Символ дня – «Синяя буря», «когда массы выходят на улицу». «Именно в год Синей бури была Оранжевая революция», - рассказала астролог. Кроме того, «в аккорде планетарных энергий дня» присутствует Уран, способствующий коммуникации. Следовательно, все говорит о том, что избиратели в большинстве своем все же придут на избирательные участки.

Но выбор украинцев усложняется одним важным фактором: полным солнечным затмением, которое ожидается 15 января – за два дня до выборов. Как пояснила астролог, солнечные затмения происходят в моменты новолуния – в период «крайнего дефицита энергетики в организме человека». Вместе с тем, Солнце – «фокус сознания». Следовательно, во время солнечного затмения способность человека к принятию правильного решения значительно ухудшается, а значит, неизбежны «промашки и необдуманные решения».



После первого тура наступит время тайных сговоров и мистики



Украина нескоро выберет себе президента. Об этом говорят две так называемые «ретроградные» планеты – Марс и Сатурн. В первые месяцы нового года видимое для землян движение этих планет будет обратным.

Вместе с тем, на следующий день после первого тура выборов, 18 января, Юпитер, «отвечающий за политическую жизнь», перейдет в знак Рыб – «знак тайных врагов и всего тайного», а также мистического и религиозного.

Наталья Ефремова предполагает, что это окажет сильное влияние на главных фаворитов выборов - Виктора Януковича, Юлию Тимошенко, а также некоторых других из 18 кандидатов, в астрологических картах которых «ярко выражена зона Рыб».



17 января звезды будут благосклонны к Виктору Януковичу



«Собственный Юпитер Януковича находится в Рыбах, а текущий Юпитер входит в этот знак и начинает резонировать с его собственным» - этот факт, по мнению астролога, будет провоцировать лидера Партии регионов на некоторые скрытые действия и побуждать к разыгрыванию темы духовности.

Тем не менее, 17 января звезды будут благосклонны к Виктору Януковичу. Движущая стихия дня – земля, «а это аналоговая печать Виктора Януковича», - заметила астролог. То есть «люди могут быть настроены на него как олицетворение надежности, стабильности и старых, привычных ценностей», - добавила она.

Кроме того, Виктор Федорович родился в год Тигра, что также может сыграть положительную роль в его политической судьбе.



Не факт, что Тимошенко - «Белая дама», но прирожденный оппозиционер - точно



После президентских выборов Юлия Тимошенко может оказаться в зоне большого напряжения, на острие противоборствующих сил. По знаку Зодиака она – Стрелец, «а Стрельцом управляет Юпитер» - та самая планета, отвечающая за политику. Наталья Ефремова видит определенный знак для Юлии Владимировны в том, что ее планета – Юпитер – является также и планетой года, что может гарантировать ей широкомасштабный успех. Однако успех этот может быть кратковременным, - подчеркнула астролог.

Затмение накануне выборов также скажется на политической судьбе премьер-министра. «У нее оно выпадает на асцендент – точку наиболее яркого проявления человека в жизни».

Но звезды уготовили Юлии Владимировне роль оппозиционера: «в ее натальной карте настолько ярко проявлены качества отличного оппозиционера, что она могла бы представлять оппозицию к власти, которая будет двигать эволюцию страны – и политическую, и экономическую», - сказала астролог.

Согласно астрологическому анализу, у Тимошенко есть шанс «эпизодически включаться и на более высокие уровни административной власти», но даже в случае, если она станет президентом, «тенденция следующего года такова, что мы не закончим самоопределение, и не факт, что эта власть продержится долго».

Что же касается известного предсказания Павла Глобы о некоей «Белой даме», которая должна возглавить страну на десятилетие, Наталья Ефремова заметила, что авестийская и майянская астрология несколько отличны друг от друга. Астролог добавила, что «любое пророчество можно применить к любому десятилетию, к любой фигуре, вызывающей поток ассоциаций».

Является ли Тимошенко той самой «Белой дамой»? На этот вопрос могут ответить «только Провиденциальные силы – только им ведомо, она это или не она», - уверена астролог.



Украиной должна управлять Троица



Второй тур выборов будет «достаточно проблематичным и очень напряженным», - прогнозирует астролог. Наталья Ефремова предвидит множество судебных исков по обжалованию результатов выборов – «все будут подозревать друг друга в фальсификациях, и это может принять массовый характер», - сказала она.

Астролог добавила, что, кроме двух известных фаворитов выборов, у Сергея Тигипко «совершенно блистательное положение». По ее словам, у него есть шанс серьезно поспорить со всеми остальными кандидатами.

Но, несмотря на то, что из 18 кандидатов украинцы должны выбрать одного-единственного, руководителей страны должно быть… трое! По словам Натальи Ефремовой, изначально в гороскопе Украины предусмотрен триумвират – «правление трех людей», проще говоря - «любовный треугольник». Возможно, это и станет выходом для уставшей от политического кризиса Украины?..



Ответы на вопросы читателей смотрите здесь

http://glavred.info/archive/2010/01/04/153046-7.html



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