Астролог: Украиной должна управлять Троица

6 января 2010, 14:00

Несмотря на то, что из 18 кандидатов украинцы должны выбрать одного-единственного, руководителей страны должно быть… трое!




Как утверждают астрологи, звезды, планеты и созвездия играют немаловажную роль в жизни человека, страны, Земли... Наступивший год, по крайней мере его начало, будет важным для Украины - страна должна будет избрать нового президента.
Насколько благоприятна дата выборов – 17 января – для проведения этого важного мероприятия? Какую роль сыграет солнечное затмение, которое произойдет за два дня до выборов? Кто станет «фаворитом звезд» на предстоящих выборах?
Об этом и многом другом в пресс-центре «Главреда» рассказала астролог, исследовательница календаря майя Наталья Ефремова.

«Посеянный» на выборах президент будет «зреть» 4 года и даст «урожай»

Несмотря на утверждение одного из кандидатов в президенты по имени ТигрЮля о том, что 2010 год – год белого Тигра, на самом деле это не совсем так. Как пояснила Наталья Ефремова, в феврале 2010 года наступит год металлического Тигра. Причем этот Тигр на древних гравюрах изображается несущимся с горы. А значит, нас ждет «очень динамичный и непредсказуемый год», - предположила астролог.
Она рассказала, что современные исследователи календаря майя используют не изначальный его вариант, а несколько видоизмененный, называющийся «синхронографом» - «Галактическим солнечно-лунным календарем Нового времени». Древние майя отмечали новый год в июле, поэтому согласно их календарю 2009 год еще не закончился. Цвет года – желтый, «означающий результат», символ года – Семя, планета года - Юпитер.
«Поэтому если мы в этот год Семени выбираем президента, то мы неким образом вбрасываем семя в поле жизни, которое будет созревать в течение четырех лет», а затем даст «урожай», - сказала Наталья Ефремова. «Каким будет семя, таким будет и урожай», - добавила астролог.

17 января: резонансная настройка, Синяя буря и солнечное затмение

Что касается даты выборов – 17 января, - то она выпадает на последний месяц года Быка китайского календаря и на седьмой месяц майянского года – «месяц резонансной настройки». По словам астролога, эти обстоятельства должны повысить сенсорность людей и их способность отличать ложь от истины, в том числе произнесенную кандидатами в президенты.
Символ дня – «Синяя буря», «когда массы выходят на улицу». «Именно в год Синей бури была Оранжевая революция», - рассказала астролог. Кроме того, «в аккорде планетарных энергий дня» присутствует Уран, способствующий коммуникации. Следовательно, все говорит о том, что избиратели в большинстве своем все же придут на избирательные участки.
Но выбор украинцев усложняется одним важным фактором: полным солнечным затмением, которое ожидается 15 января – за два дня до выборов. Как пояснила астролог, солнечные затмения происходят в моменты новолуния – в период «крайнего дефицита энергетики в организме человека». Вместе с тем, Солнце – «фокус сознания». Следовательно, во время солнечного затмения способность человека к принятию правильного решения значительно ухудшается, а значит, неизбежны «промашки и необдуманные решения».

После первого тура наступит время тайных сговоров и мистики

Украина нескоро выберет себе президента. Об этом говорят две так называемые «ретроградные» планеты – Марс и Сатурн. В первые месяцы нового года видимое для землян движение этих планет будет обратным.
Вместе с тем, на следующий день после первого тура выборов, 18 января, Юпитер, «отвечающий за политическую жизнь», перейдет в знак Рыб – «знак тайных врагов и всего тайного», а также мистического и религиозного.
Наталья Ефремова предполагает, что это окажет сильное влияние на главных фаворитов выборов - Виктора Януковича, Юлию Тимошенко, а также некоторых других из 18 кандидатов, в астрологических картах которых «ярко выражена зона Рыб».

17 января звезды будут благосклонны к Виктору Януковичу

«Собственный Юпитер Януковича находится в Рыбах, а текущий Юпитер входит в этот знак и начинает резонировать с его собственным» - этот факт, по мнению астролога, будет провоцировать лидера Партии регионов на некоторые скрытые действия и побуждать к разыгрыванию темы духовности.
Тем не менее, 17 января звезды будут благосклонны к Виктору Януковичу. Движущая стихия дня – земля, «а это аналоговая печать Виктора Януковича», - заметила астролог. То есть «люди могут быть настроены на него как олицетворение надежности, стабильности и старых, привычных ценностей», - добавила она.
Кроме того, Виктор Федорович родился в год Тигра, что также может сыграть положительную роль в его политической судьбе.

Не факт, что Тимошенко - «Белая дама», но прирожденный оппозиционер - точно

После президентских выборов Юлия Тимошенко может оказаться в зоне большого напряжения, на острие противоборствующих сил. По знаку Зодиака она – Стрелец, «а Стрельцом управляет Юпитер» - та самая планета, отвечающая за политику. Наталья Ефремова видит определенный знак для Юлии Владимировны в том, что ее планета – Юпитер – является также и планетой года, что может гарантировать ей широкомасштабный успех. Однако успех этот может быть кратковременным, - подчеркнула астролог.
Затмение накануне выборов также скажется на политической судьбе премьер-министра. «У нее оно выпадает на асцендент – точку наиболее яркого проявления человека в жизни».
Но звезды уготовили Юлии Владимировне роль оппозиционера: «в ее натальной карте настолько ярко проявлены качества отличного оппозиционера, что она могла бы представлять оппозицию к власти, которая будет двигать эволюцию страны – и политическую, и экономическую», - сказала астролог.
Согласно астрологическому анализу, у Тимошенко есть шанс «эпизодически включаться и на более высокие уровни административной власти», но даже в случае, если она станет президентом, «тенденция следующего года такова, что мы не закончим самоопределение, и не факт, что эта власть продержится долго».
Что же касается известного предсказания Павла Глобы о некоей «Белой даме», которая должна возглавить страну на десятилетие, Наталья Ефремова заметила, что авестийская и майянская астрология несколько отличны друг от друга. Астролог добавила, что «любое пророчество можно применить к любому десятилетию, к любой фигуре, вызывающей поток ассоциаций».
Является ли Тимошенко той самой «Белой дамой»? На этот вопрос могут ответить «только Провиденциальные силы – только им ведомо, она это или не она», - уверена астролог.

Украиной должна управлять Троица

Второй тур выборов будет «достаточно проблематичным и очень напряженным», - прогнозирует астролог. Наталья Ефремова предвидит множество судебных исков по обжалованию результатов выборов – «все будут подозревать друг друга в фальсификациях, и это может принять массовый характер», - сказала она.
Астролог добавила, что, кроме двух известных фаворитов выборов, у Сергея Тигипко «совершенно блистательное положение». По ее словам, у него есть шанс серьезно поспорить со всеми остальными кандидатами.
Но, несмотря на то, что из 18 кандидатов украинцы должны выбрать одного-единственного, руководителей страны должно быть… трое! По словам Натальи Ефремовой, изначально в гороскопе Украины предусмотрен триумвират – «правление трех людей», проще говоря - «любовный треугольник». Возможно, это и станет выходом для уставшей от политического кризиса Украины?..

Ответы на вопросы читателей смотрите здесь
http://glavred.info/archive/2010/01/04/153046-7.html

Читайте также:

Выборы усложнятся затмением и «Синей бурей» - астролог
http://glavred.info/archive/2010/01/05/131707-13.html

После первого тура выборов астрологи прогнозируют тайные сговоры
http://glavred.info/archive/2010/01/05/133452-13.html

Астролог: Тимошенко – идеальный оппозиционер
http://glavred.info/archive/2010/01/05/135841-8.html
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять