Александр Черненко: Победу просто так никто не отдаст

Через 11 дней состоятся выборы президента Украины. Можно ли говорить об определенных гарантиях их прозрачности и честности? Какие механизмы фальсификаций и манипуляции общественным мнением популярны сегодня? Существует ли угроза массового противостояния сразу после выборов?

Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.



Избирателей, как всегда, подкупают подарками и пайками



«Если говорить о серьезных, существенных нарушениях законодательства, то таковых мы не фиксировали. Продолжаются тенденции, наблюдаемые уже несколько месяцев: кое-где нарушаются условия агитации, ведется агитация с использованием служебного положения, с использованием подкупа избирателей. Но речь идет не о денежном подкупе избирателей, а о подарках и пайках.

Начались новогодние праздники, и практически все кандидаты оказывали избирателям, предприятиям, учреждениям, больницам благотворительную помощь. Конечно, все это можно трактовать как подкуп избирателей, но это не является чем-то особенным, и сказать, что это серьезно повлияет на результат выборов, пока трудно».

«Некоторые действия кандидатов, которые можно трактовать как нарушения, не являются критическими и угрожающими, но в условиях хаоса возникнет большой соблазн именно в день голосования, в день подсчета голосов запускать определенные технологии по подкупу избирателей путем включения в списки в день голосования, путем голосования на дому».



Закон «О выборах Президента Украины» – главная проблема выборов. Голосование на дому – дополнительный рычаг для фальсификаций



«Проблемой этих выборов является не нарушение законодательства, а собственно само законодательство. Те «мины», о которых мы говорили еще на этапе принятия законодательства, сегодня начали «взрываться».

Изменения в избирательном законодательстве, связанные с голосованием по месту нахождения избирателя и с внесением изменений в списки избирателей непосредственно в день выборов, были заложены еще во время принятия Закона «О выборах Президента Украины».

«Что касается истории с постановлениями ЦИК о голосовании на дому. Здесь проблема не столько в ЦИК, сколько в принятом законе, в том числе и Блоком Юлии Тимошенко. В законе четко сказано: для того чтобы избиратель проголосовал по месту пребывания, достаточно написать только заявление – так, как это было на всех предыдущих выборах, кроме последних парламентских и местных.

Фактически эта норма была механизмом фальсификаций. Поэтому на выборах 2006-2007 годов была введена другая норма: кроме личного заявления избиратель должен был подать документ, подтверждавший необходимость голосования на дому: справку от врача, справку об инвалидности и так далее. Это сработало, и во время прошлых парламентских и местных выборов мы не видели больших злоупотреблений во время голосования на дому.

Теперь во время изменений к законодательству о выборах президента эксперты отмечали, что эту норму нужно изменить и ввести дополнительный документ, а включение в списки в день голосования вообще отменить, но мы не были услышаны, и данный закон приняли.

И теперь, за 11 дней до выборов, поднимается шум, что, мол, ЦИК должен своим постановлением ввести еще один дополнительный документ. ЦИК отказался это делать. Я понимаю, что мотивы были политическими, но к ЦИК тут претензий меньше, потому что он не может увеличивать список документов, предусмотренных законом.

Следовательно, проблема голосования на дому остается. Действительно, это будет рычагом для фальсификаций».

«Фиксированного предела по голосованию на дому нет. Есть общепринятая норма: на всех выборах есть люди пожилые, люди больные, пользующиеся этой статьей закона. Таких, по опыту, 1-2%, до 5%, но это максимум. Обычно – не больше 3%. А если уже больше, тут можно искать определенные манипуляции и злоупотребления».



Избирательные комиссии запутались в постановлениях ЦИК



«Мы обучаем членов комиссий по закону, потом ЦИК принимает постановление, впоследствии отмененное судом, потом принимает еще одно. Члены комиссий совсем запутались. Кроме того, часть избирателей стали нести заявления о голосовании на дому без соответствующих документов, потом, возможно, по решению суда, им придется нести настоящие документы. Это вносит большой хаос в избирательный процесс и не способствует его нормальному проведению. То же можно сказать о включении в списки выборов в день голосования.

В связи с противоречивыми постановлениями ЦИК, решениями судов и их обжалованиями, мы не можем четко сказать избирательным комиссиям, по какой процедуре включать или не включать избирателя в списки в день голосования.

Это приведет к тому, что в день голосования каждый будет включать избирателей в списки по-своему. Закон четкого ответа не дает, а постановления ЦИК сменяют друг друга в течение пяти дней.

Это приведет к тому, что тут тоже появится возможность для злоупотреблений».



Проблема финансирования и неблагоприятные погодные условия – дополнительные риски выборов



«Избирательные комиссии плохо подготовлены к выборам. ЦИК и общественные организации занимаются обучением, но всех они не охватят. В комиссиях – постоянные ротации. У комиссий ужасное материально-техническое обеспечение. Определенное количество канцтоваров закуплены за счет средств местной власти, но их недостаточно.

На это налагаются сложные погодные условия – впервые выборы проходят в период зимы, причем зимы достаточно ощутимой. Я не знаю, какая погода будет в день голосования. Возможно, Небесная канцелярия будет более рассудительной, чем наша земная, но если будет такая погода, как сейчас, это осложнит работу комиссий, транспортировки бюллетеней, это повлияет на явку, потому что есть такие участки, до которых без трактора не доберешься.

На это налагается ситуация с Государственным бюджетом и вообще с финансированием выборов. Действительно, в бюджете на 2009 год было предусмотрено свыше 200 миллионов гривен, которые должны были поступить на счет ЦИК еще в октябре. По состоянию на конец года только 80% этой суммы поступило. За два месяца 2010 года, по подсчетам ЦИК, нужен почти миллиард гривен. Это при том, что бюджета нет. Кабмин принял постановление, чтобы эти деньги перечислили Госказначейство и Минфин, но вопрос: где сейчас взять этот миллиард? С тем же успехом Кабмин может принять постановление о том, чтобы перестал падать снег.

Пока эти деньги не лягут на счета ЦИК, говорить о том, что выборы профинансированы, рано, сколько бы постановлений Кабмин не принимал. Первый тур мы можем провести в долг, а второй тур, особенно в случае, если кто-то захочет сорвать выборы, можно заблокировать из-за отсутствия финансирования.

Но будем надеяться, что все эти угрожающие сценарии не будут реализованы».



Поляризованная ЦИК подыгрывает Януковичу



«Вчера мы слышали заявление премьер-министра и кандидата в президенты Юлии Тимошенко о том, что ЦИК политически заангажирован и принимает решения, направленные на будущую фальсификацию выборов.

К сожалению, действительно, в отношении ЦИК мы все чаще видим политическую составляющую в ее деятельности. Наши прогнозы оправдались: ЦИК поляризовался. Мы четко видим большинство в 8 человек из 15, которые принимают решения, выгодные кандидату Януковичу. Сначала об этом предупреждала Тимошенко, но ее опасения казались необоснованнымы. Однако сам факт, что большинством Комиссии принимается такое решение, доказывает, что произошла поляризация».



Партия регионов «застолбила» все центральные площади Киева из-за «комплекса Майдана»



Киевская организация Партии регионов подала заявку на проведение массовых акций на всех главных площадях Киева в период с 17 по 20 февраля.

«Это тема, скорее, для психологов. Все мы знаем, что у Партии регионов есть так называемый «комплекс Майдана» - многие из них до сих пор уверены, что Янукович тогда выиграл, но из-за Майдана этот выигрыш у него отобрали. Это называется «застолбить точку» или «поставить метку первому» (смеется).

Очевидно, что остальные кандидаты, которые выигрывают либо первый, либо потом второй тур прибегнут к таким методам, как пикеты, митинги, демонстрации. «Кто первый встал, того и тапки». Так же и здесь: кто первый выведет своих людей на эти ключевые точки, тот не даст занять это место другим».

«В этих условиях массового мирного протеста уже не будет. Тех, кто будут готовы выйти либо за деньги, либо за своего лидера, будет немного. А чем меньше количество, тем больше угроза радикализации. Если стоит 3 миллиона человек и поют песни – им ничего не сделаешь. Но если 10 тысяч человек перекроют дорогу, то еще 20 тысяч эту дорогу разблокируют.

Победу просто так никто не отдаст, поэтому события могут развиваться по радикальному сценарию. Во многом это будет зависеть от того, какой будет разрыв между первым и вторым местом во втором туре. Если разрыв окажется небольшим, будут применены все возможные методы, в том числе и уличные. И это тоже очень опасно».



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