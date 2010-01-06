БиотехноКабмин и медики для гаранта

Министры, казалось, успели соскучиться друг по дружке и при встрече непременно заключали друг друга в крепкие объятия. Впрочем, министров «Главред» смог насчитать от силы человек десять – остальные, наверное, восстанавливают силы перед напряженным финишным спуртом избирательной кампании.



Первая, открытая для прессы, часть заседания была посвящена доброму, разумному и вечному – биотехнологиям, которые, по словам премьер-министра, будут стремительно развиваться в нашей стране с открытием Государственного биотехнологического центра, который Юлия Владимировна самолично и торжественно открыла сегодняшним утром. Последовавшие за вступительным словом Тимошенко выступления седобородых ученых-биологов и медиков, вещавших о грядущей победе над всеми заболеваниями (даже СПИДом), в случае развития этих самых биотехнологий, были слишком насыщены научной терминологией и, мягко говоря, малоинтересны. Если Тимошенко хотя бы пыталась изобразить на своем лице подобие заинтересованности (впрочем, через несколько минут уткнувшись в лежащие на столе бумаги), то глава МВД Юрий Луценко не соизволил сделать даже этого, с каким-то остервенением набирая смс-ки на телефоне.



Окончание заседания журналисты, пресыщенные научной терминологией, встретили со слабо скрываемым вздохом облегчения. Во время пятиминутного перерыва состоялись два брифинга: министра экономики Богдана Данилишина (по вопросу инфляции) и первого вице-премьера Александра Турчинова (по вопросу Ющенко). За минуту до начала «Главред» услышал, как Богдан Михайлович со своим привычным добродушно-испуганным видом радостно втолковывал кому-то из журналистов: «Тридцать шесть и шесть! Намного лучше, чем нам прогнозировали!» «О ужас, неужели инфляция в нашей стране – 36,6%? И что же нам тогда «прогнозировали?..» - подумал «Главред». Впрочем, Данилишин развеял опасения – оказалось, что «36,6» - это «температура нашей экономики». А инфляция составила ничтожные 12,3%, в то время, как Всемирный банк прогнозировал целых 14%, а МВФ – вообще 16%.



Вышедший к прессе следом за Данилишиным Александр Турчинов, предварительно извинившись за «такую тему в преддверии светлого Рождества Христова», нанес пиар-удар по Президенту, заявив, что выводы по заявлениям Ющенко в последнее время должен делать «медицинский персонал» - или же гарант должен за свои слова отвечать в суде.



После этого министры удалились на заседание правительства, на котором, в частности, должны были рассматриваться изменения к перечню предприятий, имеющих стратегическое значение для государства. Эта часть заседания была закрытой для прессы.

