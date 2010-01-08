Политический сезон–2010 открыт

Обычных цыплят считают по осени, политических – уже.

Самые добрые в году праздники заканчиваются, мы постепенно настраиваемся на рабочий лад и учимся жить в наступившем 2010 году. Влиятельные политические эксперты поделились с читателями «Главреда» своими прогнозами. Мы же, памятуя о том, что будущего не бывает без прошлого, вспомнили и проанализировали ключевые события года предыдущего.



Прогноз-2010: будет непросто



Владимир Цибулько, эксперт:



Если говорить шутя, то в 2010 году нужно бояться тигров и украинцев. А если серьезно – создания новых рабочих мест и радикального повышения зарплат не ожидается. Но точно ожидается переход на рыночные коммунальные тарифы.



Новому президенту Украины не будет легко. Но и сложно тоже не будет. В Верховной Раде быстро сложится послушное пропрезидентское большинство (в надежде избежать роспуска), которое развяжет руки новому президенту. Но такого запаса прочности, как у Ющенко в 2005 году, не будет ни у Тимошенко, ни у Януковича. Их спасут только реформы. Иначе – появятся новые лидеры, которым придется противостоять с оружием. А, учитывая состояние нынешней элиты, вряд ли кто-то придет ее защищать.



В 2010 году нашу страну могут постигнуть внешние катаклизмы, например, дефолт ряда европейских стран, который может докатиться до Украины. Одна из наибольших угроз – возможность распада с большим треском дуумвирата Путин-Медведев. Поскольку российское государство сидит в душе у каждого россиянина (украинцы в этом смысле более автономизированы), то в РФ может начаться гражданский конфликт. В этом случае Украине придется пожертвовать демократией ради сохранения государства.



Обнадеживает, что Украина в прошлом году отвоевала рынки авиастроения и вооружений. Если так пойдет и дальше, Украина сможет прочно закрепиться в «шестерке» экспортеров оружия, а наше машиностроение, судостроение, авиастроение, при невысокой стоимости рабочей силы, смогут спасти украинскую экономику. Угроза перед исламизацией Европы сделает европейских чиновников более лояльными по отношению к украинцам, упростив им порядок въезда в свои страны.



Виталий Бала, руководитель Агентства моделирования ситуаций:

В 2010 году перед Украиной есть два пути: или мы будет двигаться в сторону нового переформатирования мира и займет в нем достойное место, или останемся в стороне от этого процесса. Все зависит от отношений между главными политическими игроками. При Тимошенко вариант мирного сосуществования возможен. При президенте Януковиче, судя по его последним заявлениям о роспуске парламента, будет продолжение серьезной политической войны.



Если политическая война будет продолжаться, не начнутся реформы и не произойдет переформатирования экономики, я даю максимум три года – и новый президент, кто бы им не стал, из-за социальных волнений вынужден будет уйти в отставку, добровольно или принудительно. Соломинкой, которая сможет вытянуть Украину из вечного болота проблем, станет проект Евро-2012.



Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



Нестабильность в стране на протяжении 2010 года может быть в двух случаях: если побежденный не признает результатов выборов и если победитель не захочет учесть интересы побежденного.



В экспертных кругах существует предположение, что новый президент не просидит на должности больше двух лет. У меня на этот счет другая гипотеза. Более вероятно, что новый президент попытается «наклонить» вторую сторону и разобраться без нее. После длительной нестабильности придет понимание, что это невозможно, после чего БЮТ и ПР выйдут на какие-то договоренности. Этой стабильности хватит на срок кооперации элиты.



Все разговоры об угрозе «сильной руки» и «закручивании гаек» новым президентом – «высосаны из пальца». Ничего этого не будет ни при Тимошенко, ни при Януковиче. Страной можно управлять только при наличии консенсуса между БЮТ и ПР. Если им удастся договориться, то мы получим некий вариант вменяемого управления. Если нет – будет бардак. Пока не похоже, что они готовы договориться.



На внешней арене для Украины существует угроза не вписаться в два тренда. Первый – новый российско-американский тренд политики «перезагрузки». В этом случае Украиной будут совместно управлять, дергая за ниточки, то одна, то другая сторона, то совместно. Второй тренд – это пока не до конца ясная новая политика ЕС, в которую тоже нужно вписать украинскую политику.



Алексей Гарань, профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НАУкМА:

В случае победы Януковича будет больше пророссийской риторики, заявлений, возможно, не всегда умных, как в случае с признанием Абхазии и Южной Осетии. Но сдачи позиций Украины, думаю, не произойдет. Во-первых, есть баланс власти в самой Украине, есть достаточно мощная оппозиция, плюрализм среди олигархов. Во-вторых, бизнес-элита Партии регионов не заинтересована в сдаче своих позиций России. Если победит Тимошенко, вектор будет более проевропейский.



В целом, независимо от того, кто победит на выборах, будет полная прагматизация отношений с Россией. Жесткие споры останутся, но тональность отношений несколько улучшится. При этом Киев будет балансировать между Европой и Россией, но основной вектор будет направлен в Европу. Продвижение туда продолжится, хотя и не революционными, но эволюционными методами.



Итоги-2009: пир во время чумы



В январе 2009-го случился кризис с привкусом газа: российский премьер-министр Владимир Путин сначала заявил о баснословном долге «Нафтогаза» перед «Газпромом», а потом публично принял решение о прекращении поставок «голубого топлива».



В ответ украинцы с готовностью согласились пустить европейских и российских наблюдателей на свои транзитные газопроводы, выплатили долг и попросили создать более прозрачную систему ценообразования.



Как обычно, недостатка версий и конспирологических теорий по поводу причин конфликта стороны не испытывали. По одной из них – руководство РФ рассчитывало получить «трубу» в ситуации, когда украинцы зажаты в тисках кризиса. По другой – дискредитировать украинское руководство и надежность украинской ГТС в глазах Евросоюза. По третьей – Путин пытался отвлечь внимание россиян от их собственного кризиса. По четвертой – Москву спровоцировали на жесткий сценарий Дмитрий Фирташ и Виктор Ющенко, а Юлии Тимошенко отводилась роль «недоговороспособной» виновницы остановки заводов. Наконец, еще одна версия гласит, что в «Газпроме» захотели поиграть на европейском газовом рынке (в условиях дефицита стоимость газа, по идее, должна была взлететь). Но цены на газовые споты выросли лишь незначительно.



Украинскому избирателю, судя по данным Research & Branding Group, наиболее близкими показались две версии причин «газового конфликта»: борьба украинских и российских «кланов» за контроль над энергетической сферой (71,5%) и попытка России дискредитировать Украину перед ЕС и установить контроль над украинской «трубой». http://www.rb.com.ua/rus/politics/research/2009/3693.html



В итоге главные трофеи получила Тимошенко – ликвидация схем «РосУкрЭнерго» образца 2006 года, политическая поддержка Евросоюза и полное поражение Дмитрия Фирташа. У него отобрали 11 млрд. кубов газа ценой «маски-шоу», устроенного сотрудниками СБУ под руководством Валерия Хорошковского в главном офисе «Нафтогаза». В планах у Леди Ю – установление контроля над облгазами.



Среди однозначных плюсов для Украины – появление формулы, которая описывает сложный порядок определения цены на российский газ для Украины на десять лет, плюс 20% скидка для Украины на 2009 год.



Хотя и с опозданием, но к решению газовых проблем Украины и России подключились европейцы. Мартовскую международную конференцию в Брюсселе, посвященную модернизации газотранспортной системы Украины, назвали «прорывом». Впрочем, Тимошенко скоро отправила договоренности «под сукно» и ловко увильнула от обещаний провести реформу «Нафтогаза» и поднять цены на газ.



В это время ею уже овладела другая идея-фикс – отменить назначение Стельмаха главой НБУ пятилетней давности. Наверняка эта январская инициатива добавила к рейтингу главы правительства несколько процентов, но в целом успеха не имела. По Конституции увольнение главы НБУ не может рассматриваться парламентом без соответствующего представления Президента. К июню парламент спохватился и направил соответствующее обращение главе государства, но тот своего «акцепта» так и не дал.



Февральская атака «Регионов» на украинского премьера завершилась неудачно: за проект постановления об ответственности правительства Тимошенко за кризис в стране проголосовало лишь 203 депутата при 226 необходимых. Бютовцы, пнув в ответ «регионалов», посоветовали им сидеть «как мышь под веником, и радоваться, что им не выпала правительственная ноша в кризисное время». «Регионы» потом долго вынуждены были объяснять избирателям этот ляп.



Тогда же, в феврале, министр финансов Виктор Пинзеник четко дал понять, что не готов лечь на финансовую амбразуру за абстрактную справедливость, и подал в оставку. После чего министры стали «вылетать» из правительства со скоростью, которая и не снилась их предшественникам: в марте – министр иностранных дел Владимир Огрызко, в июне – министр транспорта Иосиф Винский и министр обороны Юрий Ехануров.



Весна оказалась насыщенной событиями: скандальный проигрыш БЮТ на выборах в Тернопольский облсовет (8%), начало переговоров о создании «ширки» между БЮТ и ПР, споры по поводу даты президентских выборов, уход главного «сантехника» Секретариата Президента и новая Конституция Виктора Ющенко. Но обо всем по порядку.



Поражение БЮТ на тернопольских выборах стало плохим сигналом для Юлии Тимошенко – не Сталинград для немцев, конечно, но все равно неприятно. Тем более, что фиаско было ожидаемым: до последнего момента «бело-сердечные» отказывались участвовать в выборах и призывали своих сторонников к бойкоту. А когда стало понятно, что избирательный поезд не остановить – в последний момент вскочили в уходящий вагон. Как результат, 8% и четвертое место в общекомандном зачете.



Конституционные «грабли» до поры до времени никого не трогали. Но в апреле Гарант решил проявить упорство в достижении цели – «продавить» свой вариант изменения Конституции с двухпалатным парламентом. Украинцы были потрясены: оказалось, что без сенаторов и второй палаты невозможно навести порядок в стране. Тем, кто цель данной затеи не понял, посоветовали внимательнее читать Конституцию и поставили это дело на поток. После 1 декабря обновленный текст Основного Закона «растворился» в недрах президентского Секретариата.



До мая подливал масла в политический огонь Виктор Балога. Он запомнился украинцам, главным образом, эпистолярными шедеврами в адрес премьера, по которым потомки будут изучать историю о борьбе добра со злом в Украине, где Тимошенко, по мнению Банковой, определенно воплощает собой зло.



В мае Балога ушел в отставку, а на его место пришла «Вериванна» Ульянченко. Президент начал активно ездить по стране, донося слово правды о деятельности Тимошенко и расставляя свои «акцепты». При этом гарант не внял предупреждениям социологов Центра Разумкова о снижении рейтинга. Напомним, с начала минувшего года антирейтинг Президента вырос с 42% до 71% в октябре. Число сторонников сократилось за это же время с 19% до 4%. http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=67



Приятельница «счастливчика»

Тем временем, как показала практика, обет верности, данный БЮТ и НУНС в коалиционном соглашении, – это лишь повод поссориться. Долго ждать не пришлось: в апреле на закрытых встречах Тимошенко, Янукович, Медведчук и Лавринович приступили к обсуждению изменений в Конституцию. В частности, избранию президента в парламенте.



Народу такая мысль показалась абсурдом: 68% сочли избрание президента депутатами ограничением прав избирателей. Почти 50% были уверены, что «ширка» не сумеет «разрулить» политический кризис и «сшить» страну (42%) (данные Research & Branding Group за июнь). Несмотря на это, с великолепным пренебрежением к реальности будущие коалицианты делили портфели и просили граждан до поры до времени не беспокоиться.

http://www.rb.com.ua/rus/politics/research/2009/4703.html



Но в июне Виктор Янукович дал отбой широкой коалиции. Тимошенко сильно обиделась и сказала, что Партия регионов без нее не справится. После чего начался конфликт, связанный с попыткой выселения Виктора Федоровича из Межигорья.



Хитами лета-2009 стали: задержание главного подозреваемого по делу Гонгадзе – Алексея Пукача, преодоление БЮТ и ПР вето на закон о выборах президента, о выделении 9,8 млрд. грн на Евро-2012, а также регистрация в парламенте проектов об отставке трех министров: юстиции – Николая Онищука, образования и науки – Ивана Вакарчука и культуры и туризма – Владимира Вовкуна.



В сентябре, чтобы как-то изобразить бурную деятельность (тем более, что сделать это проще, чем заняться чем-то реально полезным) Партия регионов заблокировала трибуну в связи с отказом депутатов повысить прожиточный минимум и исключила из партии Василия Киселева. После чего из уст председателя Временной следственной комиссии по делу отравления Ющенко – Владимира Сивковича прозвучал вопрос ниже пояса – а было ли, собственно, отравление?



К старту президентской кампании (19 октября) два лидера гонки подошли с такими результатами: 31,4% у Януковича и 18,4% у Тимошенко (данные октябрьского исследования Research & Branding Group). При этом 56% населения точно заверили, что придут на выборы, а 25% – скорее всего.



В ноябре Юлия Тимошенко пустила в ход все свое обаяние на встрече с Путиным в Ялте в формате пятого заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межправительственной комиссии. Владимир Путин, как всегда, развлекал народ своими шуточками (о галстуках) и не обошел стороной Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили («бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, которые вместе продули они»).



Получив «добро» на 10 млрд грн. на Евро-2012, правительство решило «гулять так гулять». К счастью, тут подвернулась эпидемия гриппа, в ходе которой граждане узнали, что Украина – единственная страна, где грипп передается посредством телевидения. К слову, защита от эпидемии гриппа и ОРВИ, по подсчетам правительства, стоила Украине 500 жертв и 1 млрд. грн.



А потом в Украину пришла зима. Как всегда, неожиданно. Несмотря на то, что затянувшаяся осень предоставила МЧС и местным властям шанс подготовиться к предстоящему холодному сезону. Как всегда, сработала пословица «гром не грянет – мужик не перекрестится», поэтому водители, застигнутые врасплох, наглухо увязли на Одесской трассе.



Ярость скандалов

Еще одна важная деталь 2009 года, повторение которой возможно в будущем – сливы компромата и скандалы: с Луценко в Германии – в мае, обвинение бютовца Виктора Лозинского в соучастии в убийстве – в июле, с «педофилами» в Артеке и дипломом Кислинского – в октябре, драка Луценко с Шуфричем – в декабре.

Так, в мае «отметился» в транзитной зоне Франкфуртского аэропорта министр внутренних дел Юрий Луценко. Тот факт, что советские «победители» вынуждены по помойкам собирать бутылки, в то время как немецкие «побеждённые» попивают пивко, вылилось у министра в сакраментальную фразу: «Вы мне еще за 1941-й ответите».



При этом украинцы по ту сторону экрана принялись с большим энтузиазмом сличать имена, фамилии, явки, промилле. Например, 3 промилле в крови сына, по данным газеты «Бильд», – это легкое омрачение ума или состояние, близкое к «ты меня уважаешь, блин?». Ответ на вопрос: «чего больше принес скандал Луценко - пользы или вреда?» - до сих пор остается загадкой для весьма пьющего украинского электората.



Оппозиция в лице Партии регионов, естественно, классифицировала поведение Луценко как акт служебной безответственности и требовала наказания. Премьер-министр страны делала вид, что ее это не касается.

В октябре последовало обвинение в адрес заместителя председателя СБУ Андрея Кислинского в использовании поддельного диплома историка. Широкую известность фигурант скандала приобрел после того, как летом прошлого года обвинил Тимошенко в государственной измене.

Но мелкая ложь насчет диплома срезала карьеру Кислинского на взлете. Увы, он слишком поздно понял, что ложь должна быть последовательной и крупномасштабной – только в таком случае можно рассчитывать на политическую карьеру.



Наиболее противоречиво жители Украины отнеслись к «педофилгейту». На вопрос социологов Центра Разумкова, чего в нем больше – реальных уголовных преступлений или политического заказа перед выборами, каждый пятый затруднился с ответом. При этом 26,7% уверены, что преступления были, а 32,9% – нет. http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=512



В желание Луценко расследовать это дело поверили лишь 17% опрошенных, не поверили – 23%, не разобрались – 28,6%.

http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=513



Триллер «Предательница»

Естественно, картина минувшего года была бы неполной, без нескольких штрихов к портрету о «высоких отношениях» Президента и премьера. Виктор Ющенко по старой традиции продолжал ругать Юлию Тимошенко и не менее шести раз заверил свою нацию, что он останется президентом на второй срок.



В своих интервью глава государства предрекал стране дефолт, полный коллапс и социальную катастрофу, клеймил и обвинял премьера. При этом Виктор Андреевич, не стесняясь, вернулся к привычному для себя лексикону: отвесил своим оппонентам такие комплименты, как «бомж», «два валенка» и «пятая колонна» (неизвестно, правда, чья колонна, поскольку Виктор Янукович, по словам Николая Томенко, вроде бы обо всем уже договорился с гарантом)



***

Если бы по итогам 2009 года в Украине снимали блокбастер на злобу дня, анонс к нему мог бы выглядеть так: «Сюжет картины - бессовестная, безжалостная, бессмысленная и беспощадная борьба между «бывшей газовой принцессой» и «бывшим бухгалтером». Авторы сценария – «сантехники» Секретариата Президента. Информационный спонсор – газета «Бильд». Музыка – Леонид Черновецкий. Трюки – Нестор Шуфрич. Бюджет фильма составил бюджет страны». А если серьезно – политический «вертеп», передохнувший и набравшийся сил во время праздничной передышки, с еще большим рвением ведет страну к своей цели. Напомним, до начала главного политического события 2010 года – президентских выборов – остается девять дней. Главное, чем займутся ключевые игроки сразу после 17 января, – «подсчет цыплят». И в этом случае осени они дожидаться не будут.