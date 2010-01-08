11 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского на тему: «Энергетическая безопасность Украины: прогноз на 2010 год».



Богдан Сокловський: Якщо говорити безпосередньо по темі нашої зустрічі, то я б виділив три ключових питання стосовно української енергобезпеки, з чим ми входимо чи вже увійшли у 2010 рік. Перше – ядерна енергетика, вона і надалі у нас залишаться ключової складовою забезпечення енергетичного балансу України. В цьому році знову ж планується виробити не менше 50% електроенергії на атомних електростанціях. Стан ядерної і радіаційної безпеки на наших ядерних об’єктах є абсолютно задовільний, повністю відповідає тим нормативам, які характерні для розвинутих ядерних країн, для країн Європейського Союзу.

Не можна обминути добрим словом усі наші українські державні органи, які, власне, відповідають за ядерну і радіаційну безпеку. Це, насамперед, Державний комітет ядерного регулювання і всі його структури. Протягом 2009 року, незважаючи на значні фінансові труднощі, було забезпечено усі технічні умови для того, аби стандарти безпеки були виконані.

Були натяки на те, що в нашій ядерній енергетиці мали зароджуватися і негативні тенденції. Президент України Віктор Ющенко змушений був протягом 2009 року двічі скликати засідання Ради національної безпеки і оборони, де питання ядерної безпеки виносилося як основне і, таким чином, вдалося упередити навіть зародження негативних тенденцій.

Що у цій сфері треба невідкладно зробити у 2010 році? Це, насамперед, виконати регламентні роботи із продовження терміну експлуатації одного з блоків, це перший блок на Рівненській атомній електростанції, там в кінці 2010 року закінчується плановий проектний термін експлуатації і, звичайно, є ціла низка регламентних робіт, зокрема, відпал реакторного корпусу, який мав би початися ще раніше, трошки є запізнення, хоча це запізнення не критичне, і є всі підстави сподіватися, що роботи будуть виконані завчасно. Це перший необхідний момент.

Другий необхідний момент – наприкінці року було врегульовано питання поставок ядерного пального на 2010 рік. Стосовно поставок пального з 2011 року і надалі переговори продовжуються по підписанню довготривалого контракту. Зараз мова йде про те, щоб підписати контракт з російською стороною на 10 років. На перші п’ять років 2011-2015 роки мова йде про стабільні обсяги поставок ядерного пального з урахуванням того, що з 2011 року на український ринок має поступати ядерне пальне компанії «Westinghouse».

Власне, роботи по адаптації цього пального зараз в активній фазі, також з невеличким запізненням, але в принципі на сьогодні можна очікувати, що до кінця 2010 року повністю будуть виконані усі роботи для сертифікації пального «Westinghouse» для українських реакторів і, таким чином, на 1 січня 2011 року ми вийдемо з таким балансом: 12 реакторів мають забезпечуватися пальним з «Росатому», а 3 реактори Південноукраїнської атомної станції повинні забезпечуватися ядерним пальним компанії «Westinghouse».

Будемо сподіватися, що ці плани будуть виконані. Звичайно, реформування галузі є необхідним, насамперед, реформування цінової політики, тарифів на електроенергію. Сьогодні вони занижені, відповідно, є проблеми з наповненням рахунку по ремонтним і сервісним роботам. Я переконаний, що все буде зроблено належним чином по реформі тарифної політики, тобто приведення тарифів до того рівня, який дасть змогу абсолютно спокійно відновлювати роботу атомних станцій за рахунок своєї ж діяльності.

Другий блок питань – нафта. Ви знаєте, що наприкінці 2009 року українській стороні вдалося врегулювати на взаємовигідних умовах питання поставок і транзиту нафти через територію України. Сьогодні ми маємо до кінця 2010 року - як і вимагає угода - уточнені цифри по транзитних тарифах і по обсягах поставок. За 2009 рік ми дещо зменшили обсяги транзиту по нафтопроводу «Південна дружба», не до кінця виконали обсяги поставок по нафтопроводу «Броди - Одеса» - я вже його так називаю, - на жаль, в реверсному режимі. Угода, яка укладена по нафтопроводу «Броди – Одеса» на три місяці, після цього буде розглядатися питання подальшої експлуатації цього нафтопроводу.

Я переконаний, що у 2010 році Україна має всі підстави для того, аби врешті-решт розвернути нафтопровід «Одеса-Броди» в аверсний режим і, таким чином, істотно збільшити рівень власної енергетичної безпеки у нафтовому секторі, тому що тільки аверс «Одеса - Броди» дасть змогу забезпечити належним чином альтернативною каспійською, а також російською нафтою фактично всі українські нафтопереробні заводи. Насамперед, мова йде про західноукраїнські заводи, які сьогодні мають великий дефіцит із сировиною. У зв’язку з цим не задіяна значна частина трудового колективу на одному і другому заводі, а це по 3 тисячі людей, зайнятих у цій сфері на нафтопереробних заводах в Надвірній і в Дрогобичі - «Галичина» і «Нафтохімік» у Прикарпатті.

Третій блок питань – газ. Це найскладніше в енергетичній сфері, тому що практичний досвід роботи по контрактах, які були підписані 19 січня минулого року фактично показав їх згубність для України. Конкретні цифри я неодноразово називав. На сьогодні залучені кошти для розрахунків за газ по 2009 року складають понад 3 мільярди доларів, тобто з усіх грошей це приблизно 6,5 мільярдів, які були заплачені за поставки російського природного газу до України, більше половини куплено на запозичені гроші. Позика прямо і опосередковано бралася з коштів Міжнародного валютного фонду, із внутрішніх українських банків, і врешті-решт кошти залучалися із золотовалютних запасів. Звичайно, так не може продовжуватися. Зовнішні джерела кредитування вичерпані, внутрішній український газовий ринок у 2009 році залишився не реформований, у зв’язку з цим є великий розрив між коштами, які вдається зібрати на українському ринку, їх замало аби розрахуватися навіть наполовину із зовнішніми поставками.

В результаті такої ситуації, власне, ситуації роботи по контрактах від 19 січня на сьогоднішні з жалем можна констатувати, що ми увійшли у 2010 рік з такою ситуацією, коли українська сторона фактично не може повноцінно управляти своєю газотранспортною системою, газовими потоками, і де-факто сьогодні наша ГТС більше залежить від рішень у Росії, аніж від рішень в Україні.

Про що конкретно ідеться? Насамперед, обсяги транзиту і умови транзиту відповідно до контракту сформовані так, що всі транзитні потужності по магістральних газопроводах фактично передані російській стороні без будь-яких обмежень щодо зменшення обсягів транзиту, а це абсолютно не прогнозовані надходження з нашого боку.

Друге – ми не маємо змоги самостійно в повному обсязі оперувати своїми підземними сховищами газу. На сьогодні фактично без дозволу російської сторони не можна заповнити навіть вільні потужності у ПСГ, тому що відразу накладаються умови контрактів. Якщо газ у третьому-четвертому кварталі 2009 року був дешевший, то цей газ можна було закупити, дати можливість українській промисловості зберігати цей газ у сховищах, але потім підняти його неможливо, тому що треба відібрати із російської сторони визначені об’єми газу, а в сумі це занадто багато. Тобто не ми є повноцінними господарями на своєму ринку.

Третій аспект – Україна де-факто не може без погодження із російською стороною наростити обсяги видобутку власного газу, тому що будь-яке нарощування обсягів видобутку - це обов’язково скорочування обсягів імпорту, а знову ж таки імпорт у нас обмежений відповідними цифрами, які закладені у контрактах.

Наступне питання – значною мірою ціни на газ на українському ринку визначаються цінами на кордоні, цінами імпортного газу. Ми на сьогодні маємо закладені формули визначення ціни на газ для України, вони несправедливі, ми про це не раз говорили. На превеликий жаль, українська сторона не має змоги впливати на ті параметри, які закладені у формулі, ані на базову ціну - вона найвища в Європі: 450 доларів за тисячу кубів, - ані два параметри - це ціна на газойлю і ціна на мазут. А російська сторона має змогу, я не кажу що визначальну, але тим не менше російська сторона як постачальник і мазуту, і газойлю має змогу певною мірою впливати на ті параметри, які визначають кінцеву купівельну ціну на кордоні Росія-Україна.

Тому мені видається, що в 2010 році ключове завдання української сторони - перегляд контрактів до приведення їх до взаємовигідних, справедливих умов, і найкраще, якщо українській стороні вдасться досягнути згоди з російською стороною про запровадження схеми співробітництва у газовій сфері, про яку було домовлено на рівні президентів у лютому 2008 року. У лютому 2008 році за зустрічі Президента Ющенка і колишнього Президента Російської Федерації Путіна була абсолютно чітко відпрацьована схема поетапного переходу на ринкові ціни паралельно та одночасно і ціни на газ, і транзитної ставки.

Сталося так, як сталося, згідно тих контрактів, про які ми говоримо, ціна піднялася для України вдвічі порівняно з 2008 роком, а транзитна ставка залишилася незмінною протягом уже трьох минулих років. У цьому році транзитна ставка піднялася з 1,7 до 2,7 доларів за тисяча кубів на 100 кілометрів, однак вона залишається вдвічі меншою, ніж у Словаччині, Чехії, і звичайно, навіть з моральних міркувань українцям незрозуміло і образливо, чому російська сторона нам за ту саму роботу, яку виконують і наші фахівці, і чеські, і словацькі, але українець отримує за свою роботу вдвічі менше, аніж такі самі інженер чи робітник у Словаччині чи в Чехії. Я вже не кажу за Австрію, Німеччину, за інші держави, де істотно вищі транзиті ставки при подібних технічних і географічних умовах, подібних ландшафтах.

Такий несправедливий підхід, звичайно, диктує боргову яму, в яку потрапив сьогодні НАК «Нафтогаз України», а відповідно, ця боргова яма поширюється на всю українську державу.

Я наведу ще один маленький приклад з того, що ми маємо сьогодні по транзиту по 2010 року. У 2010 році за рахунок транзиту російського природного газу до Європи через територію України ми очікуємо приблизно 3,2 мільярди доларів. Буде, звичайно, менше, бо нас перший квартал цього року розраховується за минулий рік, з відомих причин: через кризу, через скорочення обсягів. Оптимальний варіант - це 3,2 мільярдів доларів, з них майже 2 мільярди буде витрачено на оплату технологічного газу, який необхідний для забезпечення транзиту – це паливо для компресорів, отже, чистого прибутку приблизно мільярд. Якщо зробити відрахування, які має робити НАК «Нафтогаз України», плюс кошти, які потрібні для забезпечення технічного стану ГТС, - а це наш обов’язок, це єдине, що лишилося стовідсотково нашим обов’язком, де ми не мусимо погоджувати з кимось питання, - залишається порядку півмільярда, а це навіть менше, ніж місячна оплата в середньому за рік на покупку природного російського газу.

Ще один нюанс, який, на превеликий жаль, ми сьогодні маємо через ці контракти, а також через доповнення до контрактів, які є невідомими для української громадськості, але деякі речі все рівно голова держави знає: ми, на превеликий жаль, не можемо замінити навіть одну трубу на наших магістральних газопроводах без погодження з російською стороною. З одного боку, 23 березня 2009 року українська сторона підписує спільну заяву з Європейською комісією, з міжнародними фінансовими інституціями по модернізації ГТС, з іншого боку, чомусь так співпадає, що російська сторона не задоволена таким розвитком подій, і до сьогоднішнього дня у нас занадто повільними темпами йде, - якщо сказати, що йде - підготовка до модернізації ГТС. На сьогодні ми вже мали мати затверджені техніко-економічні обґрунтування по окремим проектах по модернізації. На превеликий жаль, нам не відомо про такі ТЕО уряду. Уряд утаємничив і від суспільства, і від Президента, - намагається утаємничити відверто скажемо, - хід виконання цих робіт. Чомусь так дивно співпадає: на перший погляд, не хотіла Росія, щоб ми модернізували ГТС разом з Європою, і чомусь питання зависло і модернізація не відбувається, а якщо відбувається, то занадто повільними темпами. Сьогодні не прийшло жодного центу інвестицій в українську ГТС з боку європейських і міжнародних фінансових інституцій – це є факт, який змушує діяти.

Я дуже сподіваюся, що у 2010 році такий хід подій буде змінено, переламано, і ми все-таки станемо на шлях виконання тих зобов’язань і тих домовленостей, які насправді були взяті з західними країнами.



«Главред»: Ви сказали, що НАК «Нафтогаз» опинився у борговій ямі. Разом з тим, експерти стверджують, що ризик дефолту НАКу достатньо великий. Ви погоджуєтесь з цим?



Богдан Соколовський: На превеликий жаль, дефолт загрожує. Я би не хотів далі розвивати цю тему, але хотів би пояснити одну тезу. Керівництво уряду стверджує, що немає великої проблеми у тому, що ми взяли 3 мільярди кредитів, на ці гроші був закуплений газ, який знаходиться у сховищах.

Дійсно, у сховищах половина, якщо не більше, газу куплено за кредитні кошти. Для того, аби розрахуватися за кредити, треба підняти цю половину і більше газу із сховищ, продати його – що не є просто на українському ринку. Якщо піти за такою схемою до дійсно можна віддати усі борги по кредитах. Але тоді виникає інше питання: за що ж купляти газ протягом 2010 року? А протягом 2010 року нам доведеться платити порядку 10 мільярдів доларів – такої суми у нас не було за всі роки незалежності.

Якщо український ринок зможе забезпечити надходження у сумі 4 мільярди, в ідеальному випадку 5 мільярдів доларів із своєї профільної діяльності, то виникає питання: де взяти ще 5 мільярдів? Навіть при скороченні обсягів закупівлі газу, все рівно виникає питання: де взяти 4 мільярди доларів на покриття дефіциту бюджету НАКу?

Є ще один нюанс. На своєму ринку, не зробивши належних реформ, ми фактично позбавили можливості компанію НАК «Нафтогаз України» працювати в ринкових умовах. Відпускні ціни на газ задає уряд України. З іншого боку, ціни на покупку газу фактично задає російська сторона. Є велика різниця: 305 доларів в першому кварталі коштує покупка газу і найдорожчий газ для промисловості – 250 доларів – сьогодні коштує продажа газу. Тобто на НАК, а, відповідно, на бюджет України за кожну тисячу кубометрів газу падає 100 доларів як мінімум. До чого це призвело в Україні? Протягом 2009 року Україна втратила фактично 50% нашої хімічної промисловості. А це великий і коштовний сектор української економіки. Україна сьогодні втрачає і металургію. Не даремно така компанія, як «Індустріальний союз Донбасу», продала 50% + 2 акції російській стороні. Мабуть, причина високих цін на газ є визначальною.

Продукція хімічної промисловості, яка традиційно була номер один на українському ринку – міндобрива, аміачна селітра, карбаміди і т.д. – сьогодні не йде на український ринок. Я за зовнішній не кажу. Зовнішні ринки втрачені. А внутрішній ринок більше, ніж на 70% ми віддали імпорту – здебільшого, російському та румунському. Тому що в Росії ціна газу для хімічної промисловості на сьогодні складає приблизно 80 доларів, а в Україні для хімічної промисловості ціна газу, навіть із пільгами, складає 198 доларів. Тому наша продукція хімічної промисловості є конкурентно неспроможною.

До такої ситуації призвела несправедлива цінова політика на газ для України. Якщо в 2010 році не буде зламана така схема, то ми можемо вже сьогодні говорити про те, що до кінця року Україна втратить і хімічну промисловість, і ще більших збитків буде завдано металургійній промисловості.

В останні дні минулого року Кабінет Міністрів України затвердив новий баланс газу на 2010 рік, який серед іншого передбачає, що на 1 січня 2011 року Україна вийде із обсягами газу у підземних сховищах до 16 мільярдів кубометрів. Такого за всі роки існування ГТС України, а також Радянського Союзу ще не було. Ми йдемо на своєрідну «газову рулетку», на експеримент, який не був ніколи навіть в лабораторних умовах перевірений. Мінімум 22 мільярди кубів газу, з яким заходили в осінньо-зимовий період, як кажуть фахівці від газової сфери, - це є той мінімум, який дає можливість українській ГТС конкурувати і на внутрішньому ринку, а також забезпечувати безперебійний транзит територією України для європейських споживачів. У випадку нижчих обсягів при істотному зниженні температури у зимовий період можуть наступити непередбачувані явища. Ось на що ми сьогодні мусимо звертати особливу увагу і вживати заходів, аби змінити ситуацію.



Читатель сайта «Главред» sibkrot (Russian Federation, Moscow): Почему в этом году власти Украины и России не радовали обывателей потешными новогодне-рождественскими газовыми баталиями? Рождественские каникулы поэтому прошли как-то скомкано, скучно и вяло.



Богдан Соколовский: Во-первых, объективных причин - мы об этом говорили еще в сентябре месяце - для возникновения каких-либо громких газовых конфликтов на украинской территории не было. Для россиян создать какие-то препятствия в поставках газа в Украину и в Европу было абсолютно бессмысленно, потому что это реальные потери для «Газпрома». И на этот раз для российской стороны это не прошло бы так легко, как в прошлом году, так как Европа убедилась в том, что российская ГСТ технически полностью готова к транзиту газа - у нас есть отдельный контракт по транзиту и контракт по поставкам. Со своей стороны Украина даже при тех несправедливых условиях все равно заплатила за поставки газа для Украины, то есть причин, даже мнимих, для возникновения проблем не было. Маленькая радость среди всех печалей все же есть.



«Главред»: Які уроки має винести Україна із російсько-білоруського нафтового конфлікту? Богдан Соколовський: Я думаю, що уроки позитивні. Як би там не було, я б сказав, що є два позитиви: з одного боку, білоруська і російська сторони продовжують переговори щодо умов співробітництва у нафтовій сфері на 2010 рік, і не припиняють поставки і транзит нафти, що дуже важливо, це – цивілізований підхід, тут треба вітати обидві сторони саме з такою формулою роботи на цей період, коли ще не завершені переговори. З іншого боку, я виключно позитивно оцінюю позицію білоруської сторони, яка впевнено і послідовно відстоює білоруський інтерес у нафтовій сфері. Хоча, з іншого боку, я абсолютно розумію також і підхід російської сторони і, звичайно, всі ми очікуємо, який же буде компроміс. З третього боку, я б сказав, що проблема виникла не на пустому місці, і вона головним чином спровокована тим, що з 1 січня почав діяти Митний російсько-білорусько-казахстанський союз. І, власне, тут з міжнародно-правової точки зору мені не зовсім зрозуміло: якщо є Митний союз, то про які мита може йти мова всередині Митного союзу? Висновок дуже простий: російська сторона, на превеликий жаль, завжди по-своєму трактує будь-які міжнародні утворення. І мені видається, що це для нас також має бути урок, чого можна очікувати в разі, не дай Бог, входження у якісь там євразійські чи будь-які інші союзи, кожен буде трактувати по-своєму, нічого це нам не дасть, так само як не дає сьогодні Білорусії. Є союз, але одна сторона захотіла собі зробити виключення, вона їх робить і добивається свого інтересу. Я таких союзів не розумію. У Євросоюзі такого нема, точно знаю – там, якщо увійшов у митну територію союзу, то уже забули про будь-які кордони, в тому числі митні. В тому є різниця між союзами там і союзами в Європі.



Читач сайту «Главред» Дядя (Ukraine, Kiev): Для чего президент приостановил распоряжения кабинета министров. о возвращении газовых распределительных сетей, в нафтогаз украины, которые принадлежат частным кампаниям(олигархам) которые могут отключать газ в государственные учреждения, и абсолютно не проводят модернизации, и во время газовой войны, просто отключали от газа потребителей!



Читач сайту «Главред» Докторс: Правда ли, что частные облгазы собирают с потребителя плату за газ вовремя, а с "Нефтегазом" рассчитываться не спешат и должны ему огромную сумму, в связи с чем затрудняется расчет с Россией?



Богдан Соколовський: Це більше відноситься до внутрішньої компетенції, я більше займаюся міжнародними питаннями, але тим не менше є такі факти. Дійсно, є великі неплатежі з боку облгазів до НАКу. З іншого боку, вони мають свої пояснення, які аргументовані з точки зору цифр, інвестицій і т.д. Чому Президент зупинив постанову Кабміну про передачу облгазів? Президент довгий час аналізував, як іде реалізація цієї постанови Кабміну, фактично з серпня місяця до грудня ніхто нічого не зупиняв. Але коли голова держави переконався, що поки що не відбувається процес у сторону покращення і платіжної ситуації, і найголовніше, що старі власники перестали вкладати кошти у ремонт і сервісне обслуговування локальних мереж газорозподільних усіх станцій, а новий - НАК «Нафтогаз» - не мав не мав юридичної підстави. Я вже не кажу про те, що він зовсім грошей не мав, але крім того юридично він не мав змоги інвестувати. Таким чином, ми опинилися в ситуації, коли на грудень місяць абсолютно не керований внутрішній ринок, який є безпосередньо тією системою, яка забезпечує газ і всі газові послуги українському населенню, українській теплоенергетиці. Президент не мав інакшого виходу, як відмінити цю постанову, забезпечити і гарантувати поставки газу у осінньо-зимовий період. І ще раз можна зробити висновок, що треба усі речі робити сплановано, вчасно, а не так, що постанову прийняли, потім почали думати, як її виконувати. Треба було добре спланувати, ухвалити план, прорахувати все, і виконувати. Голова держави чекав майже півроку, аби був якийсь результат. Але якщо рішення призвело до негативного результату, то гарант Конституції, гарант національної безпеки не мав інакшого виходу, як повернути ситуацію, як кажуть, на доопрацювання. Ми не проти, а навпаки закликаємо уряд, щоб відбувалися реформи і реорганізація газового ринку і газового ринку України. Ці реформи назріли, але їх треба робити продумано, планомірно і найкраще їх починати і закінчувати тоді коли це оптимально, а не в осінньо-зимовий період, коли люди отримують по дві платівки, і не знають до кого дзвонити, якщо перериває газову трубу: один каже «я вже не власник», а другий каже, «я ще не власник», ніхто не знає як бути.



Читач сайту «Главред»: Сергій (Ukraine, Simferopol): Пане Богдане! чому Польша побудувала порт з прийомки газу в Гданську, а Президент та уряд тільки балачками займаються і перетягуванням канату в нафто-газовій сфері.



Богдан Соколовський: Я не знаю при чому тут президент, якщо йдеться про Президента України, тому що, ви знаєте, питання економіки і питання організації усіх енергетичних проектів це є виключно компетенція уряду України. Президент України ще три роки тому досяг домовленості із главою держави, яка сьогодні набирає потужності як постачальник газу. Це не Росія, це інша держава, не хочу називати, бо я не маю санкції на назву, але я думаю, що журналісти пам’ятають, що в Україні мав був збудований пілотний газовий термінал. На превеликий жаль, коштів уряду на цей проект не знайшлося. Ми сьогодні знов чуємо про плани, коли будуть збудовані газові термінали. А це дійсно перспектива для України могла би бути у контексті диверсифікації газових поставок. Так, дійсно Польща йде тим шляхом абсолютно послідовно реалізує проект потенційних поставок газу до Польщі LNG - скрапленого газу, який у всій Європі став дуже важливим альтернативним джерелом газопоставок. Я думаю, що це перспектива для України. Більше того, я переконаний, що у 2010 році треба зробити конкретні кроки в напрямку реалізації цих проектів. Є напрацювання розмістити такий термінал в Криму, і з цього Україна могла би мати тільки позитив.



Читач сайту «Главред» Ынсайдер (Ukraine, Kiev): Что произошло с "лёгкой каспийской нефтью" , доставленной танкерами 3 месяца назад в Одессу. Где она была переработана (какой НПЗ?)? Оправдал ли себя такой способ доставки и прокачки? Каковы дальнейшие перспективы аверса(?) каспийской нефти в направлении Брод? Спасибо.



Богдан Соколовський: В 2007 році Президент Ющенко досягнув однозначної домовленості з Президентом Азербайджану Алієвим про те, що порядку 5 мільйонів тон каспійської нафти Азербайджан готовий поставити Україні, звичайно, на ринкових умовах, а ми давно на ринкових умовах купуємо нафту, російську також. Питання постало дуже конкретно: як відібрати цю нафту? Оптимальним варіантом було перевезти нафтопровід «Одеса-Броди» в аверсний режим, і в такий спосіб отримати доступ до каспійської нафти з моря з порту Південний, могли мати щонайменше три нафтопереробні заводи. Насамперед це західноукраїнські заводи, і також кременчуцькі. В жовтні місяці 2009 року каспійська почала поступати, її сьогодні приймає Кременчуцький нафтопереробний завод. Не найкращий варіант тому що це тільки один завод наразі, але все-таки вперше за всю історію незалежної України ми отримуємо каспійську нафту. На сьогодні, наскільки я знаю, вже перероблено 7 танкерів нафти, і на 2010 рік заплановано переробку порядку 3 мільйонів тон нафти на Кременчуцькому НПЗ. Якщо нафтопровід «Одеса-Броди» буде розвернутий в аверсний режим – це ще «плюс» щонайменше чотири мільйони тони нафти в сумі двох українських заводів «Галичина» та «Нафтохімік» - Прикарпаття. Більше того, якщо буде аверс «Одеса-Броди» ми, таким чином, відкриваємо дорогу в тому числі для Білорусії на поставку каспійської нафти транзитом через територію України до Словаччини, до Білорусії, до Чехії. Сподіваюся, що в кінці кінців в 2010 році тут будуть позитивні зрушення. Хотів би лише нагадати, коли творилася коаліція після виборів 2006 року, і підписувалася коаліційна угода в українському парламенті, самі пригадайте, котрі фракції утворили коаліцію, в коаліційній угоді було чітко і ясно записано, що пріоритетним проектом є переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим. Одним з підписантів була Юлія Тимошенко. На превеликий жаль, пообіцяно, підписано, але не зроблено.



Читач сайту «Главред»: Какой смысл было продавать американской компании "Венко" лицензию на разработку причерноморского шельфа, если, во-первых нашей доли там всего 30% (а это очень мало) и во-вторых от энергетической зависимости это нас не спасает так как все равно Венко будет из Украины вывозить доллары!



Богдан Соколовський: Поки що питання стоїть дуже просто: є очікувані запаси, поки що не підтверджені запаси на шельфі Чорного моря. Для того аби зробити відповідні геологорозвідувальні роботи, потрібні з одного боку кошти, з іншого боку - обладнання. Обладнання, наприклад, бурова, яка може забезпечувати роботи на глибині 2000 кілометрів, в Україні немає, її треба орендувати. З тих компаній, які подали свої документи на конкурс була і компанія «Венко». Якщо «Венко» допустилася якихось поручень, в Україні є достатньо правових механізмів, аби ті порушення виправляти, а у випадку не виправлення без скандалу відмовляти компанії. Так практикують у всьому світі, в тому числі, о речі, в Росії: був проект «Сахалін-2», і гроші величезні були вкладені і т.д., але з точки зору російського права, російського законодавства, російській владі не щось обґрунтовано сподобалося, і тому іноземні компанії змушені були сплачувати, і врешті решт навіть позбутися окремих пакетів акцій. Так само мало бути і в Україні, щонайменше так само. Але, на превеликий жаль, ситуація перетворилася у скандал, і ми сьогодні маємо з одного боку скандал, з іншого боку абсолютно не розроблений шельф, про який ми знову говоримо, як про якісь багатства, але ніхто ще не відповів насправді є чи нема там ті багатства.

Хоча мені здається, все це лягає в одну карту, в одне питання, про яке я вже говорив: аби Україна сьогодні нарощувала видобуток власного газу так само як власної нафти, нам потрібно мати дозвіл - вибачте за вираз, але так написав НАК «Нафтонгаз України» - від «Газпрому», аби він зменшив обсяги обов’язкового відбору газу з Росії, і ми собі видобували свій газ. Мабуть не випадком таке спів падіння тут замучена вода з «Венко». З «Венко» можна було давно завершити праву, і забути про це «Векно», є маса потужних компаній, створіть нормальні інвестиційні умови – це компетенція уряду, і до вас прийдуть компанії. Але якщо приходить компанія, а через два дні їй міняють умови такого крім такої неясної «Венко» ніхто не хоче йти.