Александр Тодийчук: «Европейцы понимают, что ремонт украинской трубы обойдется втрое дешевле постройки обходных газопроводов»

Недавно руководство «Газпрома» представило смету газопровода Южный поток стоимостью в 19-24 миллиарда евро. Северный поток, в свою очередь, заявлен стоимостью в 7,5 миллиарда евро. Как это осуществить в условиях катастрофических экономических показателей «Газпрома», непонятно.



Европейцы предаются размышлениям, поскольку такие сумасшедшие деньги в условиях экономического кризиса тратить вовсе не хочется. Тем более что у ЕС есть свои альтернативные проекты, как то Набукко. Более того, намного дешевле вложить гораздо меньшие деньги в украинскую ГТС и не мучиться со всевозможными обходными газопроводами. Понимая это, в ЕС уже предлагают дать Украине 2,5 миллиарда евро ссуды на реконструкцию нашей трубы в обмен на гарантии транспортировки газа в будущем. Однако на пути такого «подарка» от ЕС, как это зачастую бывает, может стать фактор украинской коррупции, ведь за расходом европейских денег европейцы хотят следить сами, что напрочь лишает наживы наших чиновников.



О перспективах развития украинской ГТС в свете построения россиянами обходных газопроводов, а также о проблемах, не дающих Украине добывать нефть и газ на собственном морском шельфе в интервью «Главреду» рассказал президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club", координатор по вопросам реализации Меморандума Украина – ЕС в сфере энергетики и экс-глава компании «Укртранснефть» Александр Тодийчук.



Александр Сергеевич, несколько дней назад руководство «Газпрома» обнародовало информацию о предварительной стоимости в 24 миллиарда евро построения газопровода Южный поток, который по дну Черного моря должен транспортировать газ в Европу в обход Украины. Насколько, на ваш взгляд, реально претворение в жизнь столь дорогостоящего проекта в нынешних кризисных условиях?



Высокая стоимость этого проекта могла послужить одной из причин недавней газовой войны. Россия ощутила необходимость развернуть ЕС к проектам Северный и Южный поток. Нужно было активизировать участников проекта, ведь они все прекрасно видели финансовые реалии. Есть желание сплотить всех партнеров, чтобы реализовать столь амбициозный проект, хоть он и частично дублирует проект Голубой поток - провод из России в Турцию, который уже есть.



Газопровод Набукко тоже альтернативный проект по транспортировке через территорию Грузии среднеазиатского газа на Балканы. С другой стороны, в этом проекте неоднозначную роль играет Турция, которую пока не берут в ЕС.



Надворе разгар экономического кризиса, поэтому возникает логический вопрос: способен ли «Газпром» аккумулировать такие большие средства? Есть информация, что у этой компании стремительно падают прибыли...



Конечно, жизнеспособность Южного потока при нынешних условиях существенно снизилась. В первую очередь, не так быстро возрастает потребность в газе в Европе. Все потребители уменьшили потребление. С другой стороны, все потребители понимают, что никто не будет донором этого проекта. Стоимость в 24 миллиарда евро обязательно отразится на ценах на газ. Ведь в цене обязательно будет инвестиционная составляющая. Для возврата взятых кредитов их нужно будет вкладывать в стоимость газа. Конечно, «Газпром» будет привлекать к строительству другие компании. Итальянцы уже почти согласились на участие в проекте, однако сложности с этим будут немалые.



Россия пошла на чрезвычайно большие потери из-за газового кризиса, возможно, у них есть желание и дальше экспериментировать. Но в сегодняшних экономических условиях логики в этих проектах сейчас мало.



Чтобы не транспортировать газ через Украину, продвигают проект Северный поток. Сейчас называют его стоимость: 7,5 миллиарда евро. Если посмотреть на оба эти проекта, суммы выходят огромные...



Во-первых, я не верю в стоимость Северного потока в 7,5 миллиарда. Сначала россияне говорили о 2,5 миллиардах проектной стоимости, потом увеличили до 7,5. Но на самом деле реальная его стоимость не менее 15 миллиардов евро. Ведь еще никто не подсчитал затраты на решение экологических проблем в постройке газопровода. Еще есть спорные участки морских шельфов государств, которые не дали согласия на построение газопровода.



Россияне просто не заинтересованы показывать реальные огромные цифры стоимости проекта. Ведь это отпугивает потенциальных участников. Логично, что Россия как бы начинает с меньшей цифры, а потом уже по ходу дела расходы будут увеличиваться. Поэтому стоимость обоих вышеназванных проектов действительно будет огромной.



Эксперты соглашаются с тем, что более реальный для воплощения в жизнь все же Северный поток. В случае большого давления России его могут начать строить, поскольку Германия очень мощно его поддерживает. Со стороны ЕС она пока только локомотив названного проекта. У Южного потока столь явного лоббиста в Европе нет.



Кстати, по плану построения Южного потока труба должна пройти по украинскому шельфу. Обходить Украину – значит, существенно увеличивать бюджет проекта. Может ли Украина отказать в прокладывании трубы по своему шельфу в Черном море?



Для этого нужна аргументация. При желании ее легко можно найти. Во время строительства Северного потока некоторые страны отказывают в прокладывании трубы, ссылаясь на экологические проблемы. У прибалтийских стран по этому поводу свои позиции.



Если в Украине не будет политической коррупции, то тоже можно найти варианты, выгодные украинцам. Хотя с россиянами очень сложно заключать какие-то долгосрочные соглашения. Они с позиции более сильного могут отказать в данных обещаниях. Например, в обмен на строительство на нашем шельфе могут гарантировать прокачку определенного объема газа по нашей ГТС. Но в этом отношении в будущем могут возникнуть большие риски.



По данным «Газпрома», если осуществятся амбициозные планы по построению Южного и Северного потоков, то к 2015 году Россия сможет транспортировать в Европу 304 миллиарда кубометров газа в год. Потребление в Европе будет на уровне 220 миллиардов. Фактически потребность в украинской ГТС отпадет. Есть ли у ЕС понимание того, что намного дешевле использовать существующую трубу через Украину?



Конечно, намного дешевле работать с нашей трубой. Но Украина стремительно теряет имидж надежного партнера. К примеру, приблизительно в марте в Киеве пройдет саммит потенциальных инвесторов, которые вложили бы в украинскую ГТС 2,5 миллиарда евро. Украинцы никак не согласуют, на каких условиях эти средства нам будут предоставлены. Я думаю, это очень большая ошибка. Ведь если бы европейцы вложили свои 2,5 миллиарда в украинскую ГТС, это стало бы гарантией ее потенциальной загрузки. ЕС тогда связывал бы свои перспективы именно с нами.



Каких гарантий просит ЕС? Выставляется ли требование получить долю собственности в ГТС?



Есть «очень жесткие условия», которые жесткими можно назвать разве что с иронией. ЕС просит создать совместную рабочую группу доноров и Украины, которая определила бы приоритетность выполнения работ. И что самое главное, эта комиссия должна следить за прозрачностью и рациональностью расходования средств. Коррупционная составляющая исчезает, европейские средства нельзя будет так просто делить, поэтому многим украинским чиновникам это становится неинтересно.



Никаких планов о передаче доли собственности украинской ГТС нет, и соответствующие условия европейцы не выставляют. Мы просто должны дать гарантии, что Украина без лишних проблем будет прокачивать газ по своей трубе после ее реконструкции. Условия для нашего государства замечательные, но они неприемлемые, потому что нет коррупционной составляющей.



Каков ваш прогноз, нам все же весной дадут 2,5 миллиарда евро, или из этого все-таки ничего не получится?



Для Украины сегодня чрезвычайно важно получить хоть какую-то поддержку. С ее помощью мы сможем оживить экономику. Для модернизации нашей ГТС на полученные средства необходимо закупить трубы, трубную арматуру, турбины и много другого оборудования, которое выпускается в Украине и будет закупаться здесь же. Мы бы частично получили средства на свою промышленность. Да и вообще, когда начинают перемещаться валютные средства в нашей экономике, это очень хорошо. Что будет в марте? Посмотрим, насколько коррупционная составляющая важна, что из-за нее принесут в жертву будущее украинской ГТС.



В этой группе доноров может быть Россия?



Нет, там будут европейцы. Несколько лет назад немецкая компания обследовала украинские газопроводы. Они пришли к выводу, что для того, чтобы уменьшение потенциала украинской ГТС не стало необратимым, нужно выполнить ряд ремонтных работ. Это должно привести трубу в минимально необходимое состояние.



Я не склонен говорить, что наша ГТС в плохом состоянии, но так как ежегодно проводится очень немного ремонтных работ по ее совершенствованию, то мы можем переступить черту, когда встанет вопрос о целесообразности вложения в нее средств.



Чтобы не было «необратимости», европейцы хотят вложить 2,5 миллиарда евро. Ряд доноров готовы на это при условии гарантий поставок газа в Европу. Европейцы понимают, что ремонт украинской ГТС обойдется минимум в 3 раза дешевле, чем построение всех этих обходных газопроводов. Именно поэтому они готовы инвестировать в нее средства. Они ведь не просто занимаются благотворительностью, это очень рациональная и продуманная помощь.



Сейчас много говорят, сколько Украина потеряла оттого, что нефте- и газоносные территории шельфа Черного моря отошли Румынии после недавнего решения суда ООН. По вашим данным, насколько теперь уже румынский шельф богат нефтью и газом? Или, может, шельф, отошедший Украине, все же имеет несравнимо большие запасы?



Решение суда по разделу морского шельфа было компромиссное и не самое лучшее для Украины. Одни кричат о победе, другие о поражении, ведь на спорной территории шельфа много нефти и газа. Залежи там действительно есть, но они ничем не отличаются от других разведанных участков шельфа Черного моря. У нас есть множество разведанных участков, но они совсем не развиваются. Средств для освоения месторождений нет, и нет компаний, которые бы этим занимались.



На острове Змеиный есть некоторые разведанные месторождения. Там уже можно начинать сверлить скважины. Но там глубина около 100 метров, и оборудование «Черноморнефтегаза» там не сработает. Нужно привлекать посторонние компании, но так, чтобы защитить интересы государства.



Мы видим, что началось вокруг компании «Венко», которая должна была разрабатывать Прикерченский участок Черного моря. Я не говорю, что эта компания была хорошим вариантом для Украины. Но от нынешней волокиты нет никакого результата.



Сама по себе компания «Венко» действительно существует и работает. Однако те непрозрачные «дочери», которые наплодились в Украине, вызывают множество вопросов. Как бы то ни было, но сейчас мы окончательно запугали всех потенциальных инвесторов.



На конкурсе по разработке нашего шельфа мы отдали 12 тысяч квадратных километров. Но никто в мире такие большие площади на тендер не выставляет. Обычно отдают для разведки и добычи не больше 2 тысяч квадратных километров. Понятно, что «Венко» не могла самостоятельно справиться с такой территорией. Поэтому они стали искать дополнительных участников схемы. И тут уже появилась почва для всех тех прозвучавших коррупционных обвинений.



На самом же деле, едва ли не единственный правильный выход - не отдавать свои шельфы кому-то, а разрабатывать их самостоятельно при участии инвесторов. У Казахстана и Азербайджана есть хороший опыт, как создавать совместные предприятия, не менее 51% в которых принадлежит государству. Остальные 49% – это известные мировые компании, владеющие современными технологиями и инвестициями. Мы могли бы пойти этим путем, прозрачно и цивилизовано, а не прятать чьи-то интересы за посредниками в оффшорных компаниях.



Все говорят о привлечении компаний, которые должны разрабатывать наши шельфы. Эти компании должны принести сюда свои технологии и умение работать на глубинах. Почему отвергают вариант, что можно просто закупить технологии и начать самим разрабатывать свои месторождения? Или мы уже безнадежно отстали в технологиях?



Нам нужно создать условия, чтобы государственные предприятия работали на государственные интересы, это касается «Черноморнефтегаза» и «Нефтегаза». Нужно уменьшить влияние олигархов в этих компаниях и сделать эту сферу прозрачной. Если бы мы справились с этими старыми коррумпированными компаниями, то через год к нам бы могли прийти серьезные мировые компании.



Что касается того, можем ли мы своими силами осваивать шельф Черного моря, то сейчас наши компании «Черноморнефтегаз» и «Нафтогазвидобування» доведены до крайней черты бедности. Эти компании платят огромные налоги. Там действует куча коррупционных схем, которые не дают им развиваться.



Кроме того, у нас очень низкая цена на газ и нефть собственной добычи. Сегодня мы хвастаемся, что стоимость украинского газа 35-40 долларов за тысячу кубометров. При таких ценах, даже если нам удастся изъять из государственных компаний коррупцию и уменьшить налоги, все равно трудно будет привлечь серьезные средства для проведения модернизации.



Если вывести государственные компании из материальных затруднений и навести там порядок, они могли бы закупить технологии и все остальное. Это не проблема. Но сегодня они едва сводят концы с концами, у них нет денег даже на зарплаты. О каких разработках глубинных месторождений тут можно говорить...