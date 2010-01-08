Фальсификационное обострение

Первая посленовогодняя неделя ознаменовалась взаимными попытками Президента и премьер-министра обвинить друг друга в подготовке массовых фальсификаций на грядущих выборах. Так, 4 января Виктор Ющенко сообщил о подготовке масштабного проекта фальсификации выборов под кодовым названием «Река». На того, кем задуман данный проект, Виктор Андреевич намекнул прямо: «это одна политическая сила, которая не попадает во второй тур», однако не Партия регионов – «их представитель попадает во второй тур без фальсификаций». По словам Ющенко, план «Река» предусматривает фальсификацию двух миллионов голосов, потому что ситуация у Юлии Тимошенко печальна – ее рейтинг якобы опустился на третье место. О том, кто в таком случае вышел на второе место, Ющенко скромно умолчал. Дабы не быть голословным, гарант поручил СБУ проверить имеющуюся у него информацию.

Отметим, что момент для заявления Президент подобрал довольно удачно – ведь со второго января запрещено публиковать данные соцопросов, и доказать неправоту гаранта цифрами рейтингов уже не получится. Тем не менее, политологи видят в заявлениях Президента лишь один смысл - подготовить почву для послевыборных обвинений Тимошенко в фальсификациях против него. «Это стандартная практика всех аутсайдеров на выборах – заявлять, что «у меня было много голосов, но их у меня украли. А фавориты президентской кампании понятны и без всяких рейтингов», - объясняет директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Что касается обращения Президента в СБУ по этому поводу, то есть большие сомнения в его результативности. «Для всех силовых структур сейчас самый лучший выход – «спрятаться за закон», то есть действовать исключительно в правовом поле, чтобы не попасть под раздачу победителя президентских выборов», - считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По состоянию на сегодняшний день, никакой новой информации относительно готовящихся фальсификаций ни со стороны СБУ, ни от СП не поступало, что дает основания надеяться, что «Река» благополучно высохла.

Значительно больший резонанс вызвал ультиматум премьер-министра, выдвинутый Центризбиркому. Напомним, что 4 января 2010 года ЦИК принял решение, согласно которому для голосования за пределами избирательного участка избиратель не должен предоставлять документ, подтверждающий, что он не может передвигаться самостоятельно. Иными словами, любой гражданин может написать заявление в УИК и попросить проголосовать дома, в связи с тем, что не может самостоятельно передвигаться – никакой справки к заявлению прилагать не нужно.

Ультиматум Тимошенко таков - или Комиссия отменяет свое решение, или Тимошенко идет на крайние меры, вплоть до созыва внеочередной сессии парламента или некоего «обращения к общественности». «Шуток здесь не будет», - предупредила Юлия Владимировна ЦИК. Параллельно юристы Тимошенко подготовили обращение в Киевский апелляционный админсуд, требуя обязать ЦИК отменить свое решение.

По словам представителя Тимошенко в ЦИК Владимира Пилипенко, ультиматум в адрес ЦИК является не попыткой давления на комиссию, а лишь «реакцией кандидата в президенты на попытку открыть путь к фальсификации выборов». Пилипенко также обратил внимание на решение Киевского апелляционного админсуда от 19 декабря прошлого года, которым данная норма была признана незаконной. «ЦИК пошла на нарушение и законов Украины, и решения суда. Мы будем отстаивать свою позицию всеми возможными способами», - заявил Пилипенко.

Несмотря на похвальное желание сохранить законность выборов, правовая слабость позиций Тимошенко в данном вопросе очевидна – в своем разъяснении ЦИК почти дословно воспроизвела ч.1 ст. 77 Закона «О выборах Президента Украины», которой наличие каких-либо подтверждающих тяжелую болезнь документов не предусматривается. Этот пробел в законодательстве дает возможности для фальсификации результатов выборов. «В избирательные комиссии может пойти огромный поток заявлений с просьбой разрешить голосование на дому, и они просто не смогут проверить каждое из них. Тем более, члены избиркомов – не медики и вряд ли определят, смогут ли граждане-заявители дойти до участков, не говоря уже о том, что обойти дома всех заявителей просто физически невозможно», - говорит заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Корень зла все же стоит искать не в постановлении ЦИК, а в самом законе о выборах, который, напомним, Партия регионов приняла совместно с БЮТ еще в августе. Надеяться на отмену постановления ЦИК вряд ли стоит – антитимошенковское большинство в нем достаточно стабильно, а вариант внесения изменений в закон еще до выборов выглядит просто утопически. То есть единственным органом, который еще может решить возникшую проблему, является Киевский апелляционный админсуд.

Таким образом, если до 17 января ситуация с голосованием на дому не будет урегулирована, то кандидат, желающий «корректировать» результаты народного волеизъявления в свою пользу, получит для этого дополнительный инструмент. В то же время, волны фальсификаций, захлестнувшей страну в 2004 году, ожидать не стоит. Перефразируя классика, скажем, что «не те теперь выборы, Хорол речка не та».

