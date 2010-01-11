Головная боль будущего президента – нехватка легитимности

Кто бы из вероятных фаворитов президентской гонки ни стал следующим президентом Украины – он или она на этом посту обязательно столкнутся с нехваткой своей легитимности. Выйти из этой ситуации можно по-разному – провести структурные реформы или «закрутить гайки». Впрочем, все чаще говорят о последнем.

Президент меньшинства Украины



Согласно репрезентативному социологическому опросу, проведенному в конце декабря Институтом социальной и политической психологии АПН Украины (ИСПП), во второй тур президентских выборов выходят Виктор Янукович и Юлия Тимошенко с результатом, соответственно, 32,2% и 20,2% активного электората, то есть готовых участвовать в голосовании.



Так, в случае выхода во второй тур президентских выборов наиболее вероятных победителей первого тура (каковыми сейчас являются Янукович и Тимошенко), за лидера ПР готовы проголосовать 39,5% респондентов, намеренных прийти на избирательные участки, а за лидера БЮТ –25,6%. Причем, согласно данным опроса, если во второй тур выйдет пара Тимошенко-Янукович, то 20,2% активного электората заявляет о нежелании поддерживать ни Виктора Федоровича, ни Юлию Владимировну. Еще 14,7% с собственным выбором во втором туре колеблются.



Если и в самом деле случится так, как предвещают опросы, вероятный победитель президентской гонки станет президентом только благодаря меньшей части активных избирателей. Подобную ситуация не спасает даже выход во второй тур Сергея Тигипко, который, по данным опроса, занимает сейчас третье место в симпатиях избирателей (8,2% активного электората). Несмотря на иллюзорность выхода Тигипко во второй тур, интересно, что, согласно опросу, в случае гипотетического выхода его во второй тур вместе с Тимошенко он мог бы набрать приблизительно столько же голосов, сколько и лидер БЮТ (по 24,7% и 24,3%, соответственно). В гипотетической паре с Януковичем Тигипко проигрывает ему с большим отрывом, зато уверенно побеждает в паре с любым другим кандидатом.



Такую же ситуацию предсказывал и декабрьский репрезентативный опрос Киевского международного института социологии (КМИС). Так, согласно исследованию КМИСа, в случае выхода во второй тур Януковича и Тимошенко за них готовы проголосовать, соответственно, 57,3% и 39,8% избирателей, которые намереваются принять участие в голосовании. При таких результатах волеизъявления во втором туре Янукович мог бы активно позиционировать себя как президент, поддерживаемый большинством украинцев. Однако, согласно опросу КМИСа, во время второго тура избирательные участки намереваются посетить только 66% избирателей. Если же учитывать всех избирателей, то за Януковича во втором туре готовы проголосовать лишь 37,9% из числа тех, которым исполнилось 18 лет и больше. Для Тимошенко эта цифра составляет – 26,3%.



Если принять во внимание долю не определившихся (14,7% - данные ИСПП, 15,5% – данные КМИС), ранее решивших не поддерживать ни одного кандидата (20,2% - данные ИСПП, 16,3% – данные КМИС), и не планирующих участвовать в голосовании (17,7% - данные ИСПП, 4% - данные КМИС), то победитель второго тура – он же будущий президент – может быть поддержан третью электората. В то же время остальной электорат к будущему президенту (а значит, и к большинству его инициатив) будет настроен если не равнодушно, то резко агрессивно.



Еще есть время определиться с выбором



Несмотря на такую «социологию», сами социологи утверждают, что за считанные недели до выборов число не определившихся и не поддерживающих ни одного из кандидатов, сократится. По словам директора социологической службы Центра Разумкова Андрея Быченко, и на прошлых президентских выборах социологические опросы показывали большой процент не поддерживавших ни одного кандидата, но на самих выборах в графе «не поддерживаю ни одного кандидата» галочку поставили немногие избиратели. «Нужно понимать, что все-таки ответ на вопрос анкеты и реальное голосование немножко разные вещи. Часть людей, не поддерживающих ни одного кандидата, просто не пойдет на выборы, а другая часть все же отдаст свой голос одному из кандидатов. Думаю, по сравнению с прошлыми выборами разница в количестве проголосовавших против всех кандидатов, будет 1-2%, а то и вообще не будет», - отмечает он в комментарии для «Главреда».



Такого же мнения и доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Михаил Винницкий. «Большинство не определившихся и готовых голосовать против всех кандидатов все-таки определяются с выбором в последнюю неделю перед выборами – в период, когда результаты социологических опросов публиковать запрещено», - объясняет он «Главреду». Тем не менее, отмечает Винницкий, в случае выхода во второй тур Тимошенко и Януковича любому из этих двух кандидатов победу на выборах принесет меньшинство избирателей, ведь и у лидера ПР, и у представительницы БЮТ высокий антирейтинг.



То, что у нас вряд ли будет президент всей страны, Быченко объясняет фрагментированностью украинского общества. «Украинский электорат все еще условно разделен на «оранжевый» и «бело-голубой», и вряд ли люди станут поддерживать не своего кандидата, - утверждает представитель Центра Разумкова и добавляет: – Задачей следующего президента будет – доказать, что он президент всей Украины».

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Закручивание гаек vs проведение реформ



Всегда считалось, что победитель выборов на волне победы может распустить Верховную Раду и сформировать в ней пропрезидентское большинство. Но после выборов 2010 года может получиться все наоборот – поддержка президента в парламенте после перевыборов в Верховную Раду снизится. «После президентских выборов избиратели могут поддержать решение новоизбранного президента о роспуске парламента, но на самих выборах, возможно, не проголосуют за политическую силу президента. При таком сценарии парламент станет еще более фрагментированным. Туда могут попасть коммунисты, а также политические силы во главе с Ющенко, Яценюком, Тигипко и Литвином. Следовательно будущему президенту может быть невыгодно продвигать роспуск ВР, поскольку не будет поддержки большинства населения», - в комментарии «Главреду» эксперт Школы политической аналитики НаУКМА Петр Бурковский иллюстрирует, почему новоизбранному украинскому гаранту нужно будет заниматься повышением своей легитимности.



По словам эксперта, сделать это можно двумя способами – либо «закручиванием гаек», либо либерализацией, то есть принятием каких-то непопулярных мер. «К проведению непопулярных реформ парламент можно склонить путем запугивания о его роспуске или убеждения олигархического большинства в том, что непопулярные меры в долгосрочной перспективе будут ему только на руку. Так есть возможность удержаться во время первой каденции и быть избранным на второй срок», – утверждает Бурковский. По его мнению, при нынешней экономической ситуации если не «закручивать гайки» и не проводить реформы, будущий президент не продержится и года. Ведь чтобы сместить нового президента, не обязательно инициировать импичмент. Президента можно просто заставить уйти в отставку путем психологического давления или при помощи компромата. Классические примеры – отставка президента США Ричарда Никсона, который подал в отставку в разгар Уотергейтского скандала, и Аргентина начала 2000-х годов, когда в течение двух недель сменилось 5 президентов.



Конечно, легитимация следующего президента через проведение структурных реформ для граждан была бы самым оптимальным вариантом. Поводом для реформ может послужить Евро-2012. «Даже если в ходе проведения реформ случатся какие-то краткосрочные экономические потери, то Евро-2012 – такое событие, которое может пополнить казну и государства, и украинского бизнеса, и украинских граждан», - утверждает Быченко.



Однако, принимая во внимание предысторию политической деятельности и ПР, и БЮТ, вряд ли стоит надеяться, что их лидеры, которые на протяжении многих лет при власти не воспользовались возможностями провести реформы, в конце концов начнут реформировать украинскую экономику. «О необходимости принятия нового налогового кодекса заявляли и в БЮТ, и в ПР. Между тем, ни во время премьерства Тимошенко, ни когда правительство возглавлял Янукович сдвигов в этом направлении как ни было, так и нет», - говорит эксперт Центра Разумкова.



Как подсказывает обыденная политическая жизнь, наши политики лучше всего умеют объединяться с оппонентами только в тех случаях, когда речь идет о кадровых вопросах – за счет уступок в распределении должностей в Кабмине. Следовательно, если и последуют попытки объединить Украину, то велика вероятность того, что это будут близкие к авторитаризму методы. Подаваться это, конечно, будет под соусом социального запроса на «сильную руку».



«Если события после выборов будут развиваться по авторитарному сценарию, то это проявится в ограничении влияния простых граждан на процессы в государстве. То есть в возможном изменении избирательного законодательства или Конституции. Возможно также принятие законов, которые экономическими методами будут ограничивать свободу слова», - предполагает Быченко. По мнению «могилянского» социолога Винницкого, в случае победы на президентских выборах Януковича, он под предлогом объединения страны может пойти на создание широкой коалиции ПР с БЮТ. В этом случае премьером останется Тимошенко. Если же победу на выборах одержит Тимошенко, она попытается максимально укрепить президентскую власть. Об этом свидетельствуют, в частности, и заявления Юлии Владимировны о необходимости отмены конституционной реформы 2004 года и формирования сильной президентской власти.



Информированные в медийных делах эксперты в общении с автором этих строк высказывают обеспокоенность в связи с возвожным наступлением авторитаризма при президентстве и Януковича, и Тимошенко. По их словам, если президентом станет лидер ПР, то велика вероятность того, что его Секретариат возглавит нардеп из ПР Анна Герман. «СП под предводительством Герман может просто превратиться, по Оруэллу, в некое «министерство правды», которое по сути будет заниматься пропагандой от имени президента. Тогда не стоит удивляться, если в той или иной форме возобновится практика темников», - утверждают они. По их же словам, при президентстве Тимошенко ситуация со свободой слова будет не намного лучше. «Для ЮВТ важен ее имидж на Западе, а посему она может позволить существование отдельных заказников свободы слова, а за рубежом преподносить это как плюрализм», - рассказывают нам информированные источники в экспертных кругах.



Винницкий также соглашается с мнением о том, что последующие 5 лет, вероятнее всего, пройдут под знаком всевозможных ограничений, в частности свободы слова. Впрочем, свои пессимистические прогнозы он смягчает словами надежды на то, что в 2015 году президентом Украины станет подлинный демократ-реформатор.