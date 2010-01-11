Перша сотня 2009

Щочотири¬тижні десятки авторитетних експертів – політологів, соціологів, журналістів і редакторів, а також популярних блогерів, які стежать за політичним процесом, заповнювали доволі великі анкети, розставляючи бали найвпливовішим людям країни.



Звісно, рейтингування політиків – річ неексклюзивна. Але тільки в «Главреді» протягом року можна було, по-перше, побачити динаміку злетів і падінь, залежності місця в топі від посад і політичної ситуації. Ну, і по друге, на відміну від інших часописів, ми завжди подавали прізвища тих експертів, які спільними зусиллями створювали цей рейтинг. Ми не продали й не подарували політикам та бізнесменам жодного місця, що, на жаль, іноді трапляється. І не тільки при розподілі місць у передвиборних списках…



Сьогодні презентуємо зведену сотню політичних лідерів року. Це був рік великих політичних пертурбацій, початку нової президентської кампанії. Інтерес до великої політики – надзвичайний, і, сподіваємось, ми змогли надати цікавим та небайдужим співгромадянам матеріал для думання і, врешті-решт, для рішень.



Буквально за десять днів нам доведеться віддати голоси за одного з політиків, якому довіримо кермо держави і представництво наших інтересів упродовж найближчих п’яти років. Диво демократії в тому, що нині ніхто не може назвати його прізвища. Це залежить тільки від нас.



Перефразовуючи великого Екзюпері – ми відповідальні за тих, за кого голосуємо.