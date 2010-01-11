Время ротации элит

Правящая элита впадает в старческое состояние

Небывало большое количество электората, не знающего за кого голосовать на нынешних президентских выборах, а также регистрация технического кандидата с показательной фамилией «Протывсих», является индикатором дальнейшего обособления двух параллельных миров – украинских граждан и нашей т.н. «элиты». Однако, как раз это и может быть началом оздоровления украинского общества.



Когда верхи не могут, а Брюссель и Вашингтон не хотят



Похоже, некреативную смесь, состоящую из «перекрасившихся» комсомольцев и партработников Советской Украины, а также «нуворишей» 1990-х годов, ведущие «мировые игроки» загоняют в тупиковое положение.



Привыкшая «держать нос по ветру» украинская номенклатура в 1991 году, в целом, правильно «прокачала» ситуацию и вовремя перешла из московской вассальной зависимости под вассалитет «Вашингтонского обкома».



И пока «одинокий шериф» (термин С.Хантингтона) был единственной супердержавой в мире и наслаждался своей победой в «холодной» войне, у нашей «элиты» все шло более-менее. Она быстро освоила либерально-демократическую риторику. Особо, в этом плане, пригодились вовремя «подсевшие» на западные гранты бывшие идеологические работники при КПУ.



Однако, в начале нового тысячелетия ситуация на внешнеполитическом рынке стала меняться. После трёх провалов Вашингтона: «Кемп-Дэвида-2» в 2000 году, иракской кампании и политики «тотальной демократизации» в середине текущего десятилетия, активизировались главные конкуренты США – ЕС, Китай и Россия.



В результате, пришедший к власти «американский Горбачев» Барак Обама со своим «новым мышлением», на беду украинской номенклатуре, вынужден дружить с Москвой и уже, похоже, сдал своего вассала прежнему хозяину.



Ситуацию усугубил Евросоюз, который во время последнего саммита «Украина—ЕС» на дипломатическом языке, фактически, дал понять, что он по-пилатовски «умывает руки».



Все это очень тревожно для нашей «элиты». Или ей, в результате сепаратных договоренностей между «сильными мира сего», опять придется вернуться под руку Москвы, или же стать «беспризорным» лимитрофом.



Пожалуй, второе будет для них даже похуже. Исторически привыкшая к инструкциям и директивам со «столиц», дезориентированная украинская «элита» может устроить настоящий междусобойчик, пытаясь вовлечь в это широкие слои населения.



Кстати, преуменьшать значение этого очень легкомысленно. История уже не раз демонстрировала, как в аналогичных ситуациях флегматичный украинский обыватель вдруг превращался в буйного анархиста-махновца.



И если в ближайшее время наших номенклатурщиков никто не «подберет» (особо проницательные из них, видя безысходность положения, уже даже начинают прощупывать почву на счет Пекина), то в закрытой банке с пауками может произойти всякое. Каков же выход?



На распутье



Сейчас очень модно стало говорить о разного рода «конспирологических» стратегиях, предполагающих создание на базе этатистской идеологии параллельных контуров власти, ориентированных на прямое действие в критической ситуации.



Собственно говоря, это очередная реинкарнация описанной еще Львом Гумилевым теории «антисистемы». Это путь французских якобинцев, русских декабристов, большевиков, итальянских фашистов, немецких нацистов и даже исламских фундаменталистов.



Следует отметить, что в наших нынешних условиях «разброда и шатания» данная технология становится все более притягательной для общества. Поэтому, очень важно упредить некоторых «горячих» политтехнологов от соблазна спародировать эту технологию на украинской почве.



Ведь, как известно, по Гумилеву для «антисистемы» характерно мироощущение, при котором единственно реальным рассматривается лишь будущее, в то время, как прошлое — ушедшим в небытие, а настоящее видится как преддверие будущего.



Поэтому, идеология «антисистемы» всегда противопоставляет себя любой традиции, под которой понимается иерархия стереотипов и правил поведения, культурных канонов, политических и экономических взаимоотношений, характерных для каждого конкретного этноса и передаваемых из поколения в поколение.



Таким образом, «антисистема», зачастую сама того не желая, в конечном итоге приводит к моральному разложению народа, свидетелями чего мы стали в советский и постсоветский периоды.



Второй путь условно назовем «аппаратным». Он предполагает постепенное «оздоровление» системы власти посредством инфильтрации в нее здравых сил или, другими словами, втягивания в себя наиболее активных социальных элементов – «пассионариев».



Однако, если «конспирологический» путь представляется опасным, то «аппаратный» - утопичным, исходя из законов развития элит.



Согласно, скажем, итальянскому социологу Вильфредо Парето, любая элита, как живой организм, проходит три цикла существования: бурное становление, стабилизацию и, наконец, старение с последующим внутренним разложением.



Вовлечение «пассионариев» возможно лишь на этапе бурного становления. Уже на стадии стабилизации (наша «элита» прошла его во времена Владимира Щербицкого) этот процесс затормаживается и доступ в элиту для «пассионариев» становится проблематичным. На первый план выступает принцип «своячества», а система стремится закрепить свои позиции и усилить внутриэлитные кланы.



Мы же ныне, очевидно, являемся свидетелями третьего этапа, когда правящая элита впадает в старческое состояние и, подобно старику, становится недееспособной, неполноценной, а также крайне подозрительной.



Процесс же рекрутирования в систему творческого элемента вообще прекращается. Ключевые позиции в обществе передаются уже, фактически, по династической модели. Некреативность и примитивизм достигают своего предела. Система вырождается.



Однако, в этот период для общества появляются и хорошие новости. Постепенно начинает складываться т.н. «контрэлита», которая, в отличие от «конспирологов», ставит на передний план не «взятие власти», а завоевание «культурной гегемонии» и возрождение активной «общественной среды» в информационной, культурно-политической, экономической, правовой и других сферах.



Обычно этот процесс растягивается на десятилетия. Однако, специфика нынешней украинской ситуации в том, что этот процесс очень сильно катализируется нынешней геополитической конъюнктурой.



И здесь очень важно не соблазниться «конспирологической» моделью с ее отрывом от традиции. Иначе мы опять получим лишенного мировоззренческих ориентиров «совка», результат того, что в свое время общество, вместо того, чтобы ответить на отход романовской России от традиции консерватизмом, соблазнилось большевистской «химерой».



На кого же реально в нынешнем украинском социуме может опираться украинская «контрэлита»?



Консервативный путь



Вопреки мнению некоторых «политологов», Майдан-2004 отнюдь не стал показателем формирования гражданского общества в Украине. Скорее наоборот – индикатором дальнейшей советской люмпенизации.



Ведь граждане – это не те, кто бездумно орет фамилию очаровавшего их лидера, а через пару лет плюется и клянет на чем свет стоит при упоминании той же фамилии. Это психология крепостного, который всю жизнь надеется на доброго барина, или же упомянутого «совка», у которого вышибли традиционное мировоззрение, а посему он вечно обречен на очаровывание и разочаровывание.



Граждане – это те, кто выйдя на Майдан, просто скажут претенденту на лидерство: «Твоя программа нам подходит, но помни, что это именно мы кормим это государство и тебя в том числе. Поэтому, ты будешь отчитываться за каждый свой шаг и потраченную государственную копейку». И непросто скажут, а создадут эффективный механизм контроля власти.



Самое интересное, что у нас для этого есть ресурсный потенциал. Это потомки тех «недобитых» советской властью, которые с утра до ночи в поте лица трудились на земле, чтобы прокормить свою семью, пока люмпены создавали колхозы и парткомы, а пролетарские писаки их прославляли в своих «бессмертных произведениях»; это те, кто ценой своей жизни спасли свою Родину от нацистского нашествия, пока номенклатурные шариковы отсиживались в тылу как «особо важные» персоны государства; это те, кто с одинаковым скепсисом относились как к тогдашнему квази-коммунистическому, так и нынешнему квази-либеральному агитпропу.



В общем, это ответственные за свою семью и своих детей люди, а не болтуны о счастье нации и «всего прогрессивного человечества».



В советское время партийные идеологи всячески поносили пресловутую психологию украинского собственника – «Моя хата с краю». А ведь это и есть нормальная формула европейского консерватора, а также прививка от «красных», «оранжевых», «синих», «сердечных» и других манипуляций.



Уверен, что во время гражданской войны прошлого века проигрыш консерваторов (Скоропадский оказался плохим лидером, а идеология Липинского не так уж безукоризненна) социалистам Петлюры и Винниченка предопределил дальнейшую пролетарскую примитивизацию украинской «элиты».



Как это ни парадоксально, но нынешняя плачевная геополитическая ситуация, в которой оказалась Украина, как раз и дает шанс (в сущности, впервые за 90 лет!) на принципиальную ротацию элит.



И растущее количество на нынешних президентских выборах тех, кто не хочет выбирать между плохим и худшим, является индикатором дальнейшего укрепления консервативной общественной среды, а, следовательно, дает надежду на оздоровление украинского общества.



Главное только, чтобы нас опять не увели в сторону и не соблазнили очередной «химерой».