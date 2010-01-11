12 января в «Главреде» состоялся круглый стол на тему: «Политические технологии президентской кампании: популярные, традиционные, эффективные». В заседании круглого стола приняли участие политтехнологи: - Сергей Гайдай; - Тарас Березовец; - Сергей Михайлик; - Дмитрий Фищенко.



«Главред»: Як ви оцінюєте політичні технології президентської кампанії?



Сергій Михайлик: «Вони зовсім неефективні і недоцільні». «Те, що вони роблять, це навіть не «розвод» на гроші, говорячи сталінською мовою це «вредительство, за которое должна быть высшая мера наказания с конфискацией имущества».



Тарас Березовець: «Якщо порівнювати цю виборчу кампанію з попередньою, безперечно, ми бачимо, що в ній не такий гострий конфлікт між основними учасниками, фаворитами цієї виборчої кампанії, як це було п’ять років тому. Зрештою це пояснюється тим, що попередня виборча кампанія проходила в надзвичайно гострій боротьбі і надзвичайно великій увазі з боку міжнародних структур, закордонних спостерігачів. Зараз елементарний моніторинг засобів масової інформації навіть за кордоном дозволяє зробити висновок, що українські вибори приблизно у 8-10 разів менш цікаві за кількістю публікацій для західних медіа.

Хоча слід віддати належне, що останній тиждень абсолютна більшість провідних закордонних видань «Times», «Financial Times», американські видання «Newsweek» присвячують свої передовиці, статті написані редакторами саме українській електоральній ситуації, де вони уже зараз виводять в другий тур Віктора Януковича і Юлію Тимошенко.

Якщо говорити безпосередньо про передвиборчої технології цієї кампанії, зрозуміло, присутня розмитість політичних гасел. У прикладі з Віктором Януковичем це проявляється зокрема у відмові від головних трьох постулатів його попередньої кампанії: російська мова – друга державна, ні – НАТО, федералізація. Від цих тем він зрештою відмовився. Зрозуміло, що такий гострий геополітичний конфлікт, який був присутній тоді, зрештою визначає політичні технології більше як рекламні, аніж ідеологічні. Відповідно і сам контент рекламних і ідеологічних месиджів кандидатів має менше навантаження».

«Після першого туру ми побачимо принципово іншу кампанію, яка буде вестися набагато динамічніше, буде більш гострішою і ми, безперечно, побачимо нові політичні технології».



Сергей Михайлик: «Я скажу из опыта». «ПОРА, 2005 год, главный оппонент Черновецкого - Кличко. Черновецкий загодя пять лет заботился о бабушках, он единственный человек на Украине, который что-то конкретно давал избирателям, давал не перед выборами, а в течении всего сезона. Я работал в лагере ПОРЫ, работал там не долго, три дня, потому что за первые три дня моим людям, которые начали агитацию, не заплатили вообще. Итог известен».

«Я считаю, что на Украине, в связи со сложившимися за последние 20 лет традициями, должен быть аукцион голосов: собираются кандидаты, выставляют на стол чемоданы с деньгами, и начинается аукцион. Вот тогда, кто заплатит больше, тот и будет президентом».

«Это самая эффективная технология – кормить избирателей не только перед выборами, но и в период между выборами. Кто дольше будет их кормить, тот дольше будет избираться и переизбираться».



«Главред»: Какие основные ошибки кандидатов в президенты?



Сергій Михайлик:

«1. Они ничего конкретно не обещают.

2. Они не вызывают доверия, потому что ничего конкретно не дают, а те деньги, которые им выделяют спонсоры на избирательную кампанию, они настолько неуклюже воруют, что об этом узнают избиратели. И соответственно, кто за них будет голосовать, если они сейчас воруют, что же будет, когда они доберутся до этой кормушки».



Дмитро Фіщенко: «Зараз ми можемо бачити деградацію всіх технологічних елементів виборчої кампанії. По-перше, в кампанії відчувається брак грошей в усіх основних гравців. Тому все звелося до дуже простих речей:

1. Борди – це елемент, який вигідний штабам, бо там платять відкати, їх дуже легко контролювати.

2. Телебачення. Але пан Шустер – дуже талановита людина – нівелював в телебаченні агітаційний момент. Шустер приніс підхід до політичного шоу, як до футбольного матчу: який би не був матч гострий чи спокійний - скільки уболівальників «Динамо-Києва» чи «Шахтаря» зайшло, стільки й вийшло. Тому шоу, які проходять, не змінюють вподобання виборця, вони змушують його отримати адреналін від того, що вони бачать.

Ніхто з кандидатів не привів сценарій хоч якогось внятного технологічного процесу. Що таке технологічний процес? Це треба вирахувати свого виборця, виборця своїх супротивників, знайти для кожного підхід, щоб своїх мобілізувати і приростити, а виборців суперника зменшити, після цього дуже акуратно облити лайном основного свого опонента і т.д. Цього не було зроблено, деякі від цього дуже постраждають хоча поки про це не знають».

«Мені здається після такої виборчої кампанії Литвина, його сила вже не пройде в парламент. Литвин сприймався, як миротворець з пальмовою гілкою, а компанія, яку він проводить, це кампанія другого секретаря ЦК КП УССР».

«Були великі шанси стати президентом у Яценюка, але кожен політик повинен зрозуміти, що від нього чекають. Від Яценюка чекали, що це буде модернізований Ющенко. Він повинен був весь час мовчати, і говорити тільки: «Я – Ющенко, за якого ви голосували 5 років тому». Це відсутність технологій».

«Основні кандидати, з якими відсотками увійшли, з такими вони і вийдуть. Тут була гра основних гравців: хто менше - Тимошенко чи Янукович - налякає виборців. От і все».



Сергій Гайдай: «Безусловно, мало денег. Если сравнивать с выборами 2004 года, то эти выборы очень короткие, они практически совпадали со сроками объявления выборов. Практически какие-то усилия начались только летом. Хотя хорошая президентская кампания это - минимум год. 2004 год был интересен тем, что было ощущение, что с парламентских выборов 2002 года штабы не распускались, они плавно перешли в выборную кампанию.

Сейчас были короткие кампании, в которых практически не было полного цикла технологий. Больше всего пострадала полевая работа, все кандидаты увлеклись рекламой. Сегодня и в коммерции, и в политике значение рекламы значительно преувеличено, она уже больше не работает так как, например, лет двадцать тому назад. Она действительно очень удобна для штабов – легко контролировать, легко получать откаты, а самое главное - большое самоуспокоение.

Сегодня цепочка диалога межу избирателем и кандидатом или штабом выглядит немножко по-другому:

- совершая поступки;

- заставляя, чтобы поступки освещали СМИ, и происходил социальный диалог.

В вечном споре между СМИ и технологами, я всегда говорил, что если даже тебя полностью игнорирует СМИ, есть еще большое количество форм диалога, которые обходят эти СМИ. Например, слуховая кампания, когда люди разговариваю между собой, она иногда значительно более действенна, чем СМИ. Потому что сегодня СМИ, как когда-то реклама, начинает терять доверие к себе. А сегодня вышла рекламная кампания, я называю ее надписи на заборах.

Не достаточно написать, что ты враг державы, до этого должен быть штурм президентского дворца, уже когда тебя посадят, и об этом целый год будут говорить СМИ, тогда возможен борд, скорее всего его наклеят ночью, о том, что «я – враг державы». А так это вызывает только смех. Это относится ко всем кандидатам.

Когда долго обсуждали анекдот, что Яценюку надо разъяснить, что набор цветных фломастеров это не команда политтехнологов, то я говорил, что на самом деле беда не в этом. Поверьте, наш народ не разбирается, что такое хороший дизайн. Между тем, что написано на борде и тем, что думает народ, есть большая разница. Плохой дизайн Яценюка простили бы, если бы там были поступки и другое содержание. Это непопадание в социальный запрос. Социальный запрос действительно был на обновление, на это он имел 12% на старте, например, играть мускулистого парня.

Тут подкузьмили социологи. Социология в штабах должна быть все время, как попытка обратной связи, но когда социологи заменяют стратегов… Давайте спросим народа, чего он хочет. Сегодня, если суммировать, украинский народ отвечает примерно четырем социальным запросам, которые между собой пересекаются.

1. Хотят сильной руки. Это определенная часть электората, которая хочет, чтоб, наконец, пришел человек, который будет обещать, и отвечать за свои слова.

2. Из социального запроса сильной руки вытекает запрос на возмездие. Лозунг «Бандитам тюрьмы» все еще актуален, потому что этого так и не случилось. На этот запрос очень хорошо отвечала Тимошенко, которая говорила «справедливость есть, рано или поздно я доберусь и наведу ее». Многие до сих пор, когда она говорит «разберемся с олигархами» верят в это, хотя все меньше и меньше, потому что они прекрасно понимают, что если она разберется с олигархами то, прежде всего надо будет выгнать всю свою команду.

3. Запрос на успех. Надоело жить в стране, которая все время, везде и во всем проигрывает.

4. Хочется новых лиц.

Надо было очень точно искать свой запрос. Большинство кандидатов склонились на первое, стали играть из себя сильных кандидатов, ездить на танках, как вариант на комбайнах, рассказывать о том, как он ходит в зал качаться. Надо еще смотреть: а насколько ты соответствуешь? Если Тигипко хоть как-то соответствует внешне, то поверить Яценюку, что он у нас новый Рембо будет неправильно. Он новый, он мог бы привести новую команду. И опять же по цепочке: соверши поступок, покажи всей стране, что ты собрал эту команду, заставь ее обсуждать в СМИ, кто у тебя в команде, и какие конкретные шаги ты будешь делать. После этого спокойно можно вешать биг-борд. Этот дизайн бы прошел, если бы он был в соответствии с его поступками.

Проблема не в технологиях, не в политтехнологах, проблема в том, что в Украине отсутствует элита, это проблема нашей страны уже лет пятнадцать. Вместо элиты есть бизнес-класс. У бизнес-класса всегда есть только одна цель и один план – получить прибыль. Но, к сожалению, об этом не расскажешь на биг-бордах. Нужно спрашивать социологов, что им говорить. Поступков совершать особых не надо, борды, ролики, и вся кампания, полевая работа сегодня практически исчезла, потому что раньше ее подпитывала мажоритарная система».

«Кампания все еще остается вертикальной: штаб спускает сигнал избирателю напрямую через СМИ. Надо, чтобы кампании были горизонтальными. Многие говорили об Обаме, у него кампания имела очень большой горизонтальный элемент. Сегодня, к сожалению, украинские политики до него не дошли, не потому что не знают про это, не потому что нет технологов, а потому что это им не нужно, это слишком затратно, это значительно сложнее, чем просто разместить биг-борды и ролики по телевидению».



«Главред»: Назовите три кандидата, которые показали более-менее хорошую кампанию, и три кандидата, кампании которых, на ваш взгляд, не удались.



Сергій Гайдай: «Я думаю, что нужно не столько сравнивать кампании, сколько результаты кампаний. К первым троим, я бы зачислил троих наиболее известных.

Безусловно, кампания Януковича не блистала креативом. Она была просто очень точная, правильная, ожидаемая и неповоротливо дисциплинированная. Большого креатива не было, но то, что хотели услышать его избиратели, они от него услышали. Был очень мощный элемент критики действующего правительства, и своего конкурента Юлии Тимошенко. У нас, к сожалению, с одной стороны страна скандальная, и очень любят обливать друг друга грязью, с другой стороны культуры правильной политической атаки на оппонента нет.

Безусловно, в тройку входит Юлия Тимошенко. В ее компании можно назвать огромное количество ошибок, но она была проведена, активней всех остальных, системней всех остальных, и тоже, в какой-то степени ожидаема. Что лично мне приятно, в ней технологически был патриотический элемент».

«Учитывая, что моя команда консультировала штаб Ющенка, я считаю, что его кампания хоть была слабая по количеству - надо было проводить кампанию в другом масштабе и в другое время, - но особых ошибок не было.

Три лузера. Я не буду оригинальным, если начну с Яценюка, потому что действительно это должно было быть сенсацией этих выборов.

Безусловно, при всем моем уважении к человеку, кампания совершенно бездарная у Гриценко. Тоже жалко, потому что это тоже могло быть определенным явлением.

Литвин. Лично меня поразила первая фотография на бордах. Я прекрасно понимаю, что такое сделать фотографу качественной фотографию политика, какие только изощрения не приходится делать. У меня было впечатление, что фотограф Литвина больно ударил, чтоб присутствовало ощущения испуга, напряженности. На втором снимке мы видим его стандартного, доброго. Но это все не более чем надписи на заборах, к реальной жизни это не имеет никакого отношения».



Дмитро Фіщенко: «З моєї точки зору, якщо брати найбільших невдах, це, звичайно, Яценюк, Литвин, Симоненко.

Вдалі кампанії:

1.Тігіпко – зважена кампанія. Він своє отримає в цьому житті, якщо не зараз, то на майбутніх парламентських виборах.

2.Янукович – дуже адекватна кампанія. Він може зробити одну помилку, бо він весь час переконував людей в тому що він білий, пухнастий, він вже має майно під Києвом, через два роки він буде українським націоналістом, він майже переконав. Але якщо він приведе людей з біло-блакитними прапорами на Майдан, то у під’їздах знов з’являться наклейки «не мочись в подъезде, ты не донецкий», і все піде по колу.

3.Ющенко. Кампанії Ющенка не вистачає часу і потужності. В мене тільки є претензії до редактури, дуже ріже поняття на бордах «ми здобули».



Тарас Березовець: «На перше місце я би поставив кампанію Арсенія Яценюка, яка має увійти до підручників з політичних технологій, яким чином має розтрачуватися рейтинг людини, яка мала реальний шанс увійти до другого туру, а зараз він фактично не змагається за третє місце. Кампанія Яценюка найгірша в контексті потрапляння в суспільне очікування».

«На друге місце за не вдалістю я би поставив кампанію Литвина. Це буде мати для нього достатньо довгострокові драматичні наслідки, особливо з огляду на майбутні місцеві вибори і потенційного проведення дострокових виборів до Верховної Ради. Литвин насамперед помилився і візуалізацією власного образу. Він фактично розгубив головне, що у нього було, він вийшов з ніші миротворця намагаючись зараз зіграти більше проросійського кандидата».

«Третя – це кампанія Симоненка. Вона насправді дуже дивна, тому що комуністи завжди проводили достатньо вдалі кампанії серед власного електорату. Симоненко фактично змагався не з своїми опонентами, скільки з внутрішніми опортуністами, які уже давно зазіхають на крісло першого секретаря Компартії».

«Стосовно найбільш вдалих кампанії, я б виділив найбільш стабільну, найбільш консервативну, «ковровое бомбометание», це - кампанія Януковича, який накрив практично всі можливі соціальні групи.

Найбільш креативна кампанія Юлії Тимошенко, яка використала в своєму традиційному стилі елементи тваринного світу з ТігрЮлею, ми бачимо, що вони не погано зіграли на неї.

Третя кампанія, яку б я виділив це кампанія Тігіпка, вона найбільш несподівана. Потрапляння практично «в яблучко» з ідеєю «про сильного президента, сильну країну». Тігіпко тут дуже дало зіграв, хоча як це не дивно виборчу кампанію Тігіпко робили не політичні технологи в класичному сенсі, а маркетологи, але маємо сказати, що вони зробили достатньо гарну кампанію.



Сергей Михайлик: Самой удачной я считаю кампанию лидера Протывсих. Эта тема с баранами, и кампанию можно было уже не проводить. Это то, чего ждал народ, чего народ хотел, чтобы, наконец то, нынешнюю команду назвали поименно и своими именами.

Вторая кампания, которая мне лично понравилась, это кампания Тигипко».

«Третья кампания, я б не сказал, что она мне понравилась, но она была из худших лучшая, это кампания Тимошенко».

«Наиболее провальными я считаю кампанию Гриценко».

«Третьим лузером у нас будет товарищ Янукович».

«Чемпионом в этой теме эта та кампания, которую вела команда Ющенка».



Бизнес-класс действительно покупает голоса на этих выборах?



Сергій Гайдай: «Да, действительно он покупает голоса. Причем чем дальше, тем более востребовано, потому что когда есть всеобщее разочарование политиками, и непонимание за кого будешь голосовать, то возникает мысль хотя бы продать свой голос.

Другое дело, что технологии подкупа более действенны на локальных территориях один город, один округ. Когда вся страна, денег надо намеренно, и не существует ни единого достоверного способа проконтролировать их использование».

«Подкупать, конечно, пытаются, но вопрос насколько это эффективно».



Дмитро Фіщенко: «Зараз розмови про підкуп виборців, про всілякі технологічні речі на дільницях - це вже просто штаби починають робити собі алібі, чому вони не виграли».

«Я думаю, що в усіх штабах візьмуть гроші за те, щоб зробити технологічну корекцію. Реальна корекція в масштабах держави буде не більше 1,5-2%. Ніяких масових фальсифікацій в реалії не готується».



Тарас Березовець: «Те що на цих виборах фальсифікації будуть зрозуміло з останніх рішень Центральної виборчої комісії. Останнє з них, нагадаю, про те аби не реєструвати понад 2 тисячі грузинських спостерігачів. Як відомо, за рішення аби не видавати їм дозвіл брати участь у якості спостерігачів проголосували вісім членів Центральної виборчої комісії, які представляють так звану групу Партії регіонів.

Що стосується прямого підкупу виборців, безперечно, буде здійснюватися. В межах країни на разі найбільш масштабно розгортаються три сітки, наскільки мені відомо.

Професійно працювати з підкупом виборців в Україні вже навчилися, але, звичайно, великого впливу на підсумки виборів це справити не може. Максимально допустима корекція в рамках загальнодержавних виборів це приблизно 5%. Набагато ефективніше це працює на місцевих виборах».

«Набагато ефективніше працює не пряме субсидування виборців, а так зване галузеве голосування, коли йде домовленість з директором великого підприємства, головою колгоспу про те, що він має дати певну кількість голосів. Відповідно, коли цей план виконується чи є близьким до виконання, конкретно одна людина отримує матеріальне заохочення, це працює набагато краще».

«Ще один достатньо ефективний засіб фальсифікації, який буде використовуватися, це – маніпуляції з виборчими протоколами».



Сергей Михайлик: «Подкуп избирателей – это на самом деле очень простое дело. Вы берете с того участка, где люди будут голосовать, людей, которые у вас работают, и вы им честно платите. Тогда они рассказывают, что этот кандидат хороший всему району».



Читательница сайта «Главред» Антонина (Ukraine, Zaporozhye): Поскольку В.Ющенко очень уверенно заявляет о своей предстоящей победе на выборах,как вы оцениваете такую возможность : проющенковские силы отдают голоса Януковичу, а дальше - Ющенко-президент, Янукович-премьер?



Читатель сайта «Главред» Андро (Ukraine, Kiev): В октябре 2009 года Сергей Гайдай заявил, что мы будем иметь интересную ситуацию с тремя президентами, когда один не уйдет, а два выиграют. Вопрос участникам круглого стола: судебные разбирательства в судах после оглашения результатов выборов - это стало стало политтехнологией? Вы бы своим клиентам посоветовали разрабатывать подобный сценарий действий или все же лучше признать победу конкурента. Спасибо.



Сергей Гайдай: Во-первых, это была моя шутка, а не серьезный прогноз. Во-вторых, безусловно, Украина славится тем, что у нас нет однозначного победителя и так или иначе хотя бы два кандидата придут «нос к носу». Поэтому высока вероятность судебных разбирательств, ми сейчас вопрос второго тура – разрыв. Когда разрыв очевиден, бесперспективно доказывать факт фальсификации в судах. Если же разрыв небольшой, то соблазн решить все судебным путем будет велик.

В части договоренностей Ющенко с Януковичем – это картинка, которую сегодня выгодно показывать Тимошенко. Возможно, о ней мечтает и сам Янукович, потому что после первого тура возникнет вопрос: кто возьмет тот электорат, который голосовал за Ющенко, за Тигипко, за Яценюка. Поэтому Януковичу было бы очень выгодно убедить электорат Ющенко, что голосовать надо не за политического оппонента, а за Януковича как за стабильность. Тимошенко, наоборот, будет выгодно мобилизовать этих людей на свою сторону. Но реальной договоренностей между Януковичем и Ющенко не будет. В случае проигрыша Ющенко мы увидим пенсионера, который наконец займется своими любимыми делами, культурологическими проектами. Вряд ли он пойдет на договоренности с кем-то. Ранг очень высокий. Любая договоренность – это шаг назад. Ющенко – не тот человек, который его сделает. У него мысли о нации, национальных идеях, а не о договоренностях.



Дмитрий Фищенко: Электорат нельзя передавать – это не крепостные. Люди у нас очень не любят, когда с ними делают подобные вещи. Как правило, они поступают наоборот.

Что будет после? После выборов, скорее всего, будет очень долгая тяжба. Потом все-таки Виктор Федорович станет президентом, а он большой человек, ему захочется подергать рычаги. Он некорректно разгонит парламент, Юлия Владимировна начнет процедуру импичмента и будет долгий процесс борьбы на аннигиляцию. Вопрос будет заключаться в том, кто в результате этого станет лидером так называемого постмайданного электората.



Тарас Березовець: Технологія передачі голосів в українських реаліях справді ніколи не працювала. Я більш ніж переконаний, що за тиждень Ющенко вийде до своїх виборців і зробить заяву на зразок того, що ці обидва є непатріотичними, неукраїнськими кандидатами, і тому він закличе своїх виборців голосувати проти всіх і чекати дострокових парламентських виборів.

Януковичу набагато легше буде домовитися з депутатами із БЮТ, НУ і Блоку Литвина, щоб отримати абсолютну більшість. Таким чином, у разі перемоги Януковича на 90% перевиборів парламенту не буде. Тимошенко вже змінила свою позицію. Вона не збиралася оголошувати дострокові вибори, зараз її позиція помінялася – вона сказала, що готова провести дострокові вибори у випадку зміни законодавства за відкритими списками. Я думаю, що вона цього зрештою доб’ється.



Сергей Михайлик: Выбирать все-таки будет народ. И Тимошенко, и Янукович стремятся ко всей полноте власти. Следовательно, Тимошенко ли победит, Янукович ли победит, никто при себе такого опасного конкурента держать не будет. Они вытащат себе какого-то лояльного, карманного сотрудника. Но для этого надо, чтобы победа была однозначной.