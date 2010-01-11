Михаил Касьянов: «В Кремле не решатся закрутить Украине газовый «краник»

Политическое восхождение Михаила Касьянова связанно с его премьерством при президенте Владимире Путине.

Несмотря на их четырехлетнюю, казалось бы, тандемную работу, в 2004 году Путин отправляет правительство Касьянова в отставку. После этого вынужденного ухода в оппозицию бывший премьер становится одним из самых заядлых критиков Путина. Не отождествляя себя с либеральными демократами Владимира Жириновского, Михаил Михайлович, тем не менее, не брезгует популизмом. В интервью «Главреду» он рассказал, почему Россия не посмеет перекрыть Украине газовый «краник», а также, в очередной раз, как улучшить отношения Киева и Москвы.

-- «Если выбор украинского народа не совпадет с пониманием нынешних руководителей России, то это их проблема»



Россия активно продвигает в Украине тему двуязычия, то есть фактически признания русского языка вторым государственным. Естественно, это в российских интересах. Вы как считаете, это может содействовать единению нашей нации или наоборот?



Прежде всего, я исхожу из простого постулата, что Украина — это отдельное независимое государство, и поэтому ее граждане вершат свою судьбу так, как считают нужным. Если они считают, что это нормальная форма, значит, они и примут соответственное решение. Если нет, как во многих других странах решили, что национальный язык, язык большинства является государственным, а второй – официальным, но не государственным (что упрощает жизнь), то это тоже нормально. Но все это вопрос выбора граждан.



Как мы видим в течение последних нескольких лет, политика нынешних руководителей России в отношении Украины направлена на минимизацию ее независимости. Неприемлема и цель, и способы ее достижения, которые противоречат логике жизни и естественным процессам, происходящим в Украине. А естественный процесс, как это происходит в нормальном европейском государстве, - обрести свою полную национальную идентичность.



Российское руководство буквально в течение последнего года дало четко понять Украине, что их не устраивает Президент Ющенко. Значит ли это, что если следующим украинским президентом станет не Ющенко, то украинско-российские отношения автоматически улучшатся?



Я осуждаю сам факт такого поведения. Это неприемлемая постановка вопроса и неприемлемое поведение. Если выбор украинского народа не совпадет с пониманием нынешних руководителей России, то это их проблема. Вне зависимости от этого и российские, и украинские граждане живут и будут жить по тем принципам, которые они исповедуют.



Как, по-вашему, можно улучшить украинско-российские отношения?



Российские руководители должны истребить у себя в глубине души малейшие сомнения в том, что Украина — это на самом деле независимое государство.



Что для этого необходимо?



Для этого к власти в России должны прийти люди, которые думают именно так.



Вы лично знаете и Путина, и Медведева. А как вы думаете, какой вес имеет в этом личностный фактор и является ли он определяющим?



Он не является определяющим, но имеет существенное значение.



То есть нелюбовь, например, к тому же Ющенко имеет существенное значение?



Не определяющее, но существенное.



Неужели у серьезной державы, встающей с колен, нет более адекватных причин применять те или иные инструменты на международной арене, кроме каких-то личных симпатий и антипатий правящей группы?



Эта модель, которую я называю «капитализмом для друзей», а некоторые другие – «суверенной демократией», с каждым днем функционирует все хуже и хуже, но по-прежнему еще функционирует и систематически приводит к подобным вещам.



Правда, что термин «суверенная демократия» придумал первый замглавы администрации президента Владислав Сурков?



Не знаю. По крайней мере, он его озвучил одним из первых.



А на каком основании вы говорите, что эта модель функционирует все хуже и хуже?



На основании того, что в стране накапливаются серьезные противоречия, которые пока во многом неявные. В последние три месяца появились заметные сдвиги в настроении элит, которые привыкли к тому, что их уважают. Тут я имею в виду творческие и технические и прочие элиты, включая даже часть чиновников. Они поняли, что беда не в персоналиях, а в нынешней системе. В конце концов, это признал даже Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному Собранию РФ, хотя и не нашел в себе смелости вскрыть политические причины этого.



Что касается знаменитой статьи Медведева «Россия, вперед!», вы верите в то, что есть некий раскол между модернизаторами в бюрократии, которых якобы возглавляет Медведев, и консерваторами, во главе которых якобы находится Путин?



Нет, не верю, поскольку знаю реальную ситуацию. Убежден в том, что это просто имитация: никаких разногласий между Медведевым и Путиным не существует.



Тогда для чего все это делается?



Это делается исключительно для удовлетворения потребностей людей, которым не все равно, что происходит в стране, и которые мучительно ищут ответы на естественный вопрос: «В чем причина нарастающих проблем и кризисов?» Вот им-то и подсказывают такой ложный путь. Между Путиным и Медведевым вообще нет никаких разногласий: Владимир Путин по-прежнему руководит страной, а Дмитрий Медведев является его старшим помощником, который временно исполняет обязанности президента.



То есть вы хотите сказать, что вот эти некие группы, которым якобы адресованы такие меседжи, все-таки достаточно сильная группа, чтобы российская власть обращала на них внимание? Иначе, зачем огород городить?



На самом деле есть какой-то небольшой «огород», который городится людьми вокруг Путина и Медведева. Вопрос заключается исключительно в изменении их личного влияния в рамках этой модели, а не в изменении самой модели как принципиально неправильной.



То есть в рамках такой модели все-таки конкуренция есть? И насколько она остра?



Это конкуренция не имеет никакого отношения к другим людям и будущему страны. Это чисто внутренние бюрократические моменты, которые не могут быть источником реальных изменений. Поэтому либеральные ожидания многих людей, которые полтора года назад закрыли глаза на растаптывание института выборов, в результате чего президентом был назначен Медведев, не оправдались. Потом нам говорили, что вот-вот начнет возникать зазор между двумя высокими начальниками, и это будет источником модернизации или демократизации сверху. Но прошли эти полтора года, и те люди, которые были готовы закрыть глаза, поняли, что свободу и институт выборов у них отобрали и возвращать не собираются. А их надежды хоть на какую-то либерализацию превратились в прах.



И поэтому только сегодня начинается формирование реального общественного мнения тех, кто не хочет новой революции. Я отношусь к тем, кто против революции. У нас и наших сторонников есть только один инструмент – изменение ситуации путем формирования общественного мнения и победы на выборах. Но ведь выборов никаких сейчас нет. Поэтому нужно концентрированное общественное мнение, чтобы создать такую ситуацию, которая вынудила бы власть провести свободные выборы. С этой точки зрения Украина является хорошим примером, поэтому нынешние российские руководители очень сильно испугались Оранжевой революции – это хороший пример народного возмущения наглыми выборными фальсификациями. И власти продолжают зажимать ситуацию в стране: наши активисты в регионах постоянно находятся под прессом спецслужб.



С одной стороны, вы сказали, что Медведев старший помощник Путина. С другой стороны, вы говорите, что конкуренция между ними есть. Но помощник и начальник обычно как бы не конкурируют?



Я говорю не о конкуренции, а о представлениях людей и ожиданиях, которые расцветали полтора года назад, но сегодня превратились в прах. Конкуренция сегодня существует лишь на бюрократическом уровне.



За хлебное место?



Абсолютно.



-- «Я не уверен, что Путин хочет поддерживать Тимошенко»



Если вернуться к личностным моментам, которые влияют на межгосударственные отношения, как с этой точки зрения можно объяснить периодические позитивные жесты, которые господин Путин делает в адрес госпожи Тимошенко?



Нельзя же постоянно находиться в конфронтации. Нужно пытаться найти какие-то способы решения проблем. Но обольщаться тут нечего. Когда речь идет о политике Путина, то это не политика взаимных компромиссов, а «игра с нулевой суммой», когда ты либо победитель, либо побежденный. Именно попытки обмануть, где-то что-то недоговорить, создать информационный вакуум присущи людям с кагебешным менталитетом. Такая политика, к сожалению, сегодня во внешней политике нынешнего российского руководства доминирует.



Как это конкретно работает в контексте с Тимошенко?



Думаю, в контексте с Тимошенко это работает таким же образом. Мне сложно сказать, какие там договоренности есть, помимо тех, о которых мы слышали публично. Безусловно, есть какие-то соображения, что это альтернатива нынешнему Президенту Украины. Тут также имеет место личностный фактор.



Как вы считаете, может быть, Владимир Путин поддерживает Юлию Тимошенко именно из-за того, что он имеет на нее какое-то, скажем так, эксклюзивное влияние?



Я не уверен, во-первых, что он имеет эксклюзивное влияние на Юлию Тимошенко, а во-вторых, что он хочет ее поддерживать. Он просто однозначно не хочет, чтобы Виктор Ющенко победил.



А в России опасаются возможной победы Ющенко на этих президентских выборах?



Инерция той политики, которая проводилась в последнее время, создавала очень серьезное давление на украинскую элиту, которую сегодня олицетворяет Президент Ющенко. Поэтому и ошибки предшествующих периодов (прямая поддержка Януковича на выборах 2004 году), и такой разворот событий, конечно, не могли не послужить очень серьезным уроком. В ходе Оранжевой революции все экспертные доводы о большом влиянии российского руководства в Украине были в один миг просто растоптаны.



Как вы считаете, не лучше ли просвещенный или даже непросвещенный авторитаризм, чем вот такой бардак, который мы наблюдаем в Украине?



Нет, не лучше. То, что вы называете бардаком, это издержки переходного периода. Но фундаментальные демократические устои – свобода СМИ, свободные выборы – у вас существуют и будут приносить свои плоды. По этим позициям за последние годы вы действительно оторвались от России далеко вперед.



Но обычные люди не любят фундаментальных ценностей. Если уже совсем плохо живется, люди любят колбасу, а если им немного легче, то они хотят, чтобы их каждый день с телеэкрана не «грузили» политикой.



Политики должны просвещать людей, что именно фундаментальные ценности являются основой будущего процветания. А так называемые «временные» ценности – это просто популизм. Без взгляда в будущее ничего прочного не получится, а без основ демократического государства у людей скоро и колбасы не останется.



В этом с вами никто не спорит. Но мы же видим, что на практике это не складывается. Не случится ли так, что люди совершенно не готовы к демократии, с инструментарием демократических выборов, свободной прессы и так далее, а, соответственно, если этот народ не умеет этим пользоваться, может быть, ему лучше не давать всего этого?



Как раз наоборот, это обязанность политиков научить людей пользоваться этим инструментарием.



Но не учат же.



Должны учить. Необходимо выбирать тех, кто сможет людей этому научить - и в Украине, и в России. Но никаких изменений не бывает за один день.



Но зато в России стабильность…



Никакой стабильности нет, люди живут в страхе. Вертикаль качается и уже не может справиться ни с чем. Вот видите, за один год – авария на Саяно-Шушенской ГЭС, крушение скоросного поезда (схождение с рельсов Невского экспресса. – Ред.), вот этот кошмар сейчас в Перми (пожар в ночном клубе «Хромая лошадь». - Ред.). А ситуация на Северном Кавказе? А сколько убито и избито журналистов и правозащитников? Никто вообще не надеется, что найдут заказчиков и исполнителей этих убийств. А сколько людей перестреляли милиционеры? Просто так, из баловства.



Ну, милиция и правозащитники — это вопрос характера власти, а вот Саяно-Шушенская ГЭС и та же «Хромая лошадь» и тому подобные явления – это вопросы инфраструктуры. И если у нас советская инфраструктура разваливается, а нынешняя сугубо по своему характеру является временной и ориентированной на то, чтобы только сейчас заживиться, а после нас хоть потоп, то в этом смысле ситуации в России и Украине совершенно одинаковые. В этой связи, нет ли у вас как у экономиста опасений, что когда все начнет валиться, просто по определению придет очень жесткий диктаторский режим? Не такой, как сейчас, а вот кто-нибудь а-ля Сталин или а-ля Гитлер, потому что нельзя будет иначе мобилизовать население на «ремонт» страны?



Опасения такие есть, и главная цель моей политической деятельности состоит как раз в том, чтобы предотвратить это. Чтобы сделать это, нужно заставить нынешнюю власть признать, что она ведет страну к развалу. Может быть, новый Сталин к власти не придет, но страна развалится. И как только ухудшится экономическая ситуация, которая уже сейчас непростая, и вновь, как это было в 90-е, начнется задержка выплаты зарплат, пенсий и пр., все тут же разбегутся. Вертикаль уже качается, раз они не контролируют ситуацию по стране, в частности, в инфраструктуре.



Однако есть надежда на то, что мы сможем этот крах предотвратить. Но только одним способом — сформировать такое сильное общественное мнение, чтобы оно давило на власть так, чтобы заставило власть провести выборы. Эти провалившие свою работу руководители должны уйти и дать народу возможность сформировать новую власть, которая знает, что можно сделать в этой ситуации и как вывести страну на траекторию строительства демократического государства с рыночной экономикой. Поэтому альтернатива этому, казалось бы, неизбежному коллапсу существует. Сложная, возможно, на сегодняшний момент выглядящая абстрактно, но существует. Без этого нельзя.



В российской традиции и Сталин, и другие вожди приводят к усилению государства. Это закреплено как исторически, так и в общественном сознании...



В общественном сознании – да, но исторически это далеко не так. Мы знаем, что, в конечном счете, это всегда приводило к краху, к упадку. К сожалению, мы вновь вступаем на тот же путь. Судя по тому, что сегодня происходит и в общественной сфере, и в экономике, все реформы от 2000 года надо начинать сначала.



-- «Северный поток» как способ обеспечения доставки увеличенных объемов газа утратил свой экономический смысл»



Так вы предполагаете, что, возможно, российское руководство не попытается сделать тех ошибок, которые оно сделало в 2004 году? Но вы ведь не отрицаете того, что желание Кремля повлиять на украинские выборы не уменьшилось?



Они стремятся, чтобы Украина была в полуподчиненном состоянии. Как этого можно добиться – через выборы или как-то по-другому – уже вопрос десятый. Вы же знакомы со словами Путина о том, что распад Советского Союза является главной геополитической катастрофой XX века. Поэтому он в подкорке своей не может принять того, что Украина – независимая страна. В этом есть все проблемы, которые складываются в отношениях между нашими странами, и как производная от этого — между людьми. Хотя я вижу, что тут, в Украине, люди все прекрасно понимают. Да и в России – очень многие.



Как думаете, то, что дата президентских выборов в Украине выпадает на традиционно энергетически напряженный зимний период, дает России дополнительный козырь для влияния на их результат или ход?



Это очень примитивно. Все-таки данный фактор будет за сценой присутствовать, но не думаю, что российское руководство на это решится. По крайней мере, хочу в это верить.



Вы имеете в виду, что в Кремле не решатся закрутить Украине газовый «краник»?



Не решатся. Но скандалы или разговоры вокруг этого однозначно будут. Как же без этого? Но не думаю, что трубу будут перекрывать. Прошлогоднее перекрытие сильно подействовало на Евросоюз, вызвав не только политические заявления, но и конкретные действия – уже принята программа диверсификации источников энергии в Европе, которая вовсю выполняется. Даже Словакия, которая больше всех пострадала от прошлогоднего отключения подачи газа, уже в этом году минимизировала энергетическую зависимость от России. Если Украина в дальнейшем сократит потребление газа, повысит энергоэффективность экономики, вы также сможете застраховать себя от подобных действий.



А как же быть с российскими обходными трубопроводами – «Северным» и «Южным» потоками? Одни говорят, что это суперпроект, а другие – напротив – считают это закапыванием денег. Наверное, истина где-то посредине? Эти проекты вообще реальные?



«Северный поток» был одобрен и поддерживался моим правительством не как отдельный газопровод, а как проект, подчиненный интенсивному освоению Ямальского и Штокмановского газовых месторождений на северном шельфе. Это было сделано для обеспечения растущих объемов добычи и поставок газа в ЕС. Тогда «Северный поток» был интегрирован в общую энергостратегию нашей страны и считался важной частью плана по обеспечению доставки растущих объемов газа потребителям. Он соответствовал принятой Евросоюзом программе энергообеспечения до 2030 года, ориентированной на Россию.



Но за все эти годы почти ничего не было вложено в основной бизнес «Газпрома» - добычу газа, а все его миллиардные прибыли и займы куда-то растворились, в лучшем случае пошли на непрофильные цели. Теперь уровень добычи газа падает: в этом году по сравнению с прошлым годом на 15%. Это говорит о том, что «Северный поток» как способ обеспечения доставки увеличенных объемов газа на данный момент утратил свой экономический смысл.



Тогда почему только сейчас Финляндия и Швеция решили дать свое «добро» на то, чтобы их прокладывали?



Швеция и Финляндия дали экологическое разрешение на прокладку трубопроводов в своей исключительной экономической зоне. Но они не намерены ни потреблять газ из этого трубопровода, ни участвовать в проекте.



В этом контексте «Северный поток» выглядит действительно как способ давления на Украину. Потому что газа не хватает даже на то, чтобы заполнить все ныне действующие трубы. Вновь построенный «Северный поток» не может стоять без газа. Это означает, что 30 млрд. кубов газа для его заполнения будут переключены с украинского направления. Плюс мы имеем сокращение поставок туркменского газа Россией. Кроме того, есть же еще и «Южный» поток. И только недавно была открыта новая линия прямой поставки Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.



Кстати, вы говорите о том, что новой газовой войны, перекрытия поставок газа не будет…



Да. Хочу в это верить.



Тогда насколько уместно то, что Россия сплошь и рядом заявляет о неплатежеспособности Украины? Не является ли это подготовкой к новой энергетической напряженности?



Это можно интерпретировать по-разному. Людям в «Газпроме» дали такую команду – вот они уже в автоматическом режиме, находя тот или иной повод, держат эту линию. Поэтому они уже за два дня до платежа начинают шум на весь мир. Ну, вы и сами видите, как это все делается.



На протяжении последнего года все платежи НАК «Нефтегаза Украины» за российский газ были проведены в срок. Тем не менее, с приближением седьмого числа каждого месяца (последний срок оплаты за предыдущий месяц. – Ред.), если не первые лица, то вторые так уж точно говорили о том, что у них возникают большие сомнения по поводу того, что Украина заплатит в полном объеме.



Я разделяю вашу озабоченность по поводу неадекватности такого поведения.



В Европе и в Украине были очень напуганы после газовых войн между Украиной и Россией в 2006-м и в 2009 годах. Насколько оправданы опасения по поводу повторения этих событий в будущем? Является ли Россия настолько энергетически сильной, чтобы сейчас позволить себе такое же дерзкое поведение?



Сегодняшняя российская энергетика – на спаде, потому что падает добыча и отсутствует внедрение новых технологий и недостаточно инвестиций. Но влияние России в этой сфере остается заметным.



Две газовые войны уже привели к тому, что потребители сделали свои выводы. ЕС пересмотрел свою энергетическую программу, в которой рассчитывал, что прирост потребления будет удовлетворяться за счет российских поставок. Такие установки уже сняты и принято решение о широкой диверсификации.



Это означает, что в скором времени не будет не только прироста поставок российского газа в ЕС, но его потребление там вообще уменьшится. Это означает, что политика нынешнего российского правительства ведет страну к тому, что лишает ее источников экономического роста и диверсификации экономики в то время, когда Россия очень сильно зависима от продажи энергоресурсов.



Но заменить-то особо нечем. По запасам газа и нефти Россия занимает чуть ли не первое место в мире, а энергоносители в любом случае будут дорожать...



Конечно, энергоносители будут нужны. Но исчезнет в значительной мере тот потенциал, который мог бы быть успешно использован Россией для создания нормальной конкурентоспособной экономики, ориентированной не только на экспорт сырья, а современной, диверсифицированной. А к иностранным же инвестициям российское руководство, как известно, относится чрезвычайно негативно.



Глава администрации президента Ельцина Анатолий Чубайс несколько лет назад заявил о либеральной империи и из-за этого очень сильно получил «по голове» в моральном смысле. Тогда казалось, что он получил «по голове» не за эти слова, а за то, что выдал некие, вынашиваемые Кремлем, планы. Скажите, пожалуйста, в какой форме может быть восстановлено это некое единство постсоветского пространства во главе с Москвой?



Высказывания Чубайса о либеральной империи никак не отображали мнение высшего руководства страны. Хотя слово «империя» они любят, им очень не нравится прилагательное «либеральная».



А почему же тогда так отнеслись к нему сверху?



Чубайс, видимо, имел в виду, что либеральная экономика России сможет вновь возродить ее имперскую силу. В то время как мы, настоящие либеральные демократы (а не те, что в ЛДПР у Жириновского в Думе), считаем, что если и использовать слово «империя» в таком контексте, то оно должно быть в кавычках. Если бы Российская Федерация наряду со своими начальными экономическими успехами продемонстрировала прогресс, основанный на ценностях либеральной демократии и в общественно-политической сфере, то смогла бы служить примером эффективного поступательного развития. В таком случае Россия выступала бы как притягательная сила или центр влияния, который был бы привлекателен для других стран, что вовсе не означает их порабощения или непризнания их суверенитета.



А при сохранении нынешних тенденций, возможно ли некое собирание земель?



Нет. При теперешней ситуации это невозможно в любой форме.



А Единое экономическое пространство?



Я считаю, что логика демократического развития рано или поздно овладеет умами не только руководителей, но и граждан других стран постсоветского пространства, а не только в Украине. Поэтому единственным способом сохранения регионального группирования на дружеской равноправной основе – это на базе России как наиболее мощной и активно развивающейся страны. Но нынешняя Россия неспособна играть роль лидера и является скорее отталкивающей силой.



4-го декабря в Киеве проходил саммит «Украина-ЕС», на котором европейские представители прямым текстом сказали, что Украина не оправдала ожиданий, которые появились сразу после Оранжевой революции, - реформы все-таки не проводились. В этом смысле заявления российских либеральных демократов о прогрессе Украине на пути демократизации очень необходимы украинскому руководству. Вы все-таки считаете, что в этой оценке правы российские демократы?



Правда где-то посередине. Я согласен с оценками, которые Украине дал ЕС, что, к сожалению, в этот период времени в силу разногласий в обществе и в политических элитах необходимые реформы не были проведены. Но я согласен и с тем, что в общественно-политической жизни страны Украина достигла многого.



Распри между политическими группами могут быть остановлены в один момент. А вот если растоптать фундаментальные ценности один раз, то потом восстанавливать их придется очень долго. В России, к сожалению, произошло именно это. Украина в этом плане в гораздо лучшей ситуации. Может, экономическая ситуация у вас хуже, но рано или поздно она выправится, а фундамент демократических устоев нам заново заложить будет намного сложнее.