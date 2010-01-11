Богдан Соколовский: Мы не являемся полноценными хозяевами на своем рынке газа

К счастью, в начале нового года Украине удалось избежать «газовой войны» с Россией. Какие угрозы для энергетической безопасности страны существуют сегодня? Насколько тяжелым является финансовое состояние НАК «Нефтегаз Украины»? Кому в большей мере принадлежит украинская газотранспортная система – Украине или России? Заработает ли нефтепровод «Одесса–Броды» в аверсном режиме?

Об этом и другом в пресс-центре «Главреда» рассказал представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.



С 2011 года пятая часть украинских АЭС будет работать на американском топливе



«Ядерная энергетика остается ключевой составляющей обеспечения энергетического баланса Украины. В этом году планируется выработать не менее 50% электроэнергии на атомных электростанциях. Состояние ядерной и радиационной безопасности на наших ядерных объектах абсолютно удовлетворительно. Он полностью отвечает тем нормативам, которые характерны для развитых ядерных стран.

Нельзя не вспомнить добрым словом все наши украинские государственные органы, отвечающие за ядерную и радиационную безопасность. Это, в первую очередь, Государственный комитет по ядерному регулированию. В течение 2009 года, невзирая на значительные финансовые трудности, были обеспечены все технические условия для того, чтобы стандарты безопасности были соблюдены.

Были намеки на то, что в нашей ядерной энергетике должны зарождаться и негативные тенденции. Президент Украины в течение 2009 года был вынужден дважды сзывать заседания Совета национальной безопасности и обороны, на которых вопрос ядерной безопасности выносился как основной. Таким образом, удалось предупредить даже зарождение негативных тенденций.

Что в этой сфере нужно безотлагательно сделать в 2010 году? В первую очередь, выполнить регламентные работы по продлению срока эксплуатации одного из блоков на Ривненской атомной электростанции. Там в конце 2010 года заканчивается плановый проектный срок эксплуатации и есть целый ряд регламентных работ, в частности, отжиг реакторного корпуса.

Второй необходимый момент – в конце года был урегулирован вопрос поставок ядерного топлива на 2010 год. Относительно поставок топлива с 2011 года продолжаются переговоры по подписанию долговременного контракта. В данный момент речь идет о том, чтобы подписать контракт с российской стороной на 10 лет. Речь идет о стабильных объемах поставок ядерного топлива с учетом того, что с 2011 года на украинский рынок должно поступать ядерное топливо компании «Westinghouse».

Таким образом, на 1 января 2011 года мы выйдем с таким балансом: 12 реакторов должны обеспечиваться топливом «Росатома», а 3 реактора Южноукраинской атомной станции – ядерным топливом компании «Westinghouse».

Будем надеяться, что эти планы будут выполнены. Конечно, реформирование отрасли является необходимым, в первую очередь, реформирование ценовой политики, тарифов на электроэнергию. Сегодня они занижены, соответственно, есть проблемы с наполнением счета по ремонтным и сервисным работам. Я убежден, что тарифы будут приведены к уровню, который даст возможность восстанавливать работу атомных станций за счет своей же деятельности».



Нефтепровод «Одесса–Броды» готов к аверсу



«В конце 2009 года украинской стороне удалось урегулировать на взаимовыгодных условиях вопрос поставок и транзита нефти через территорию Украины. Сегодня мы имеем уточненные цифры по транзитным тарифам и по объемам поставок. За 2009 год мы несколько уменьшили объемы транзита по нефтепроводу «Южная дружба», не до конца выполнили объемы поставок по нефтепроводу «Броды–Одесса» – к сожалению, в реверсном режиме. По нефтепроводу «Броды–Одесса» заключено дополнительное соглашение на три месяца, после чего будет рассматриваться вопрос его дальнейшей эксплуатации.

Я убежден, что в 2010 году Украина имеет все основания для того, чтобы, в конце концов, развернуть нефтепровод «Одесса–Броды» в аверсный режим и, таким образом, существенно увеличить уровень собственной энергетической безопасности в нефтяном секторе, потому что только аверс «Одесса–Броды» даст возможность должным образом обеспечить альтернативной каспийской и российской нефтью фактически все украинские нефтеперерабатывающие заводы».



Де-факто сегодня наша ГТС больше зависит от решений в России, чем от решений в Украине



«Практический опыт работы по газовым контрактам, подписанным 19 января прошлого года, фактически показал их губительность для Украины. Из всех денег, которые были заплачены за поставки российского природного газа в Украину, больше половины – заимствованные деньги. Ссуда прямо и опосредствовано бралась из средств Международного валютного фонда, из внутренних украинских банков, и, в конце концов, средства привлекались из золотовалютных запасов. Конечно, так не может продолжаться. Внешние источники кредитования исчерпаны, внутренний украинский газовый рынок в 2009 году остался не реформированным.

В результате на сегодняшний день можно с сожалением констатировать, что мы вошли в 2010 год с ситуацией, когда украинская сторона фактически не может полноценно управлять своей газотранспортной системой, газовыми потоками, и де-факто сегодня наша ГТС больше зависит от решений в России, чем от решений в Украине.

Объемы и условия транзита в соответствии с контрактом от 19 января сформированы так, что все транзитные мощности по магистральным газопроводам фактически переданы российской стороне без каких-либо ограничений относительно уменьшения объемов транзита. Мы не имеем возможность самостоятельно в полном объеме оперировать своими подземными хранилищами газа. Фактически, на сегодняшний день без разрешения российской стороны нельзя заполнить даже свободные мощности в подземных газохранилищах. Мы не можем заменить даже одну трубу на наших магистральных газопроводах без согласования с российской стороной. Украина де-факто не может без согласования с российской стороной нарастить объемы добычи собственного газа. То есть не мы являемся полноценными хозяевами на своем рынке.

Определение цены на газ для Украины несправедливое. К величайшему сожалению, украинская сторона не имеет возможности влиять на те параметры, которые заложены в формуле. А российская сторона, как поставщик и мазута, и газойля, имеет возможность в известной мере влиять на те параметры, которые определяют конечную покупательную цену на границе Россия–Украина.

Поэтому мне представляется, что в 2010 году ключевое задание украинской стороны – пересмотр контрактов и приведение их к взаимовыгодным, справедливым условиям.

Согласно контрактам от 19 января цена для Украины поднялась вдвое по сравнению с 2008 годом, а транзитная ставка оставалась неизменной в течение уже трех прошедших лет. В этом году транзитная ставка поднялась с 1,7 до 2,7 доллара за тысячу кубов на 100 километров, однако она остается вдвое меньшей, чем в Словакии, Чехии, и, конечно, даже по моральным соображениям украинцам непонятно, почему украинец получает за свою работу вдвое меньше, чем такой же инженер или рабочий в Словакии или в Чехии. Я уже не говорю об Австрии, Германии, о других государствах, где существенно более высокие транзитные ставки при схожих технических и географических условиях.

Еще один нюанс, который, к величайшему сожалению, мы сегодня имеем из-за данных контрактов, а также из-за дополнений к контрактам, которые являются неизвестными для украинской общественности. С одной стороны, 23 марта 2009 года украинская сторона подписывает совместное заявление с Европейской комиссией, с международными финансовыми институциями по модернизации ГТС, с другой стороны, российская сторона недовольна таким развитием событий, и до сего дня у нас слишком медленными темпами идет, – если сказать, что идет – подготовка к модернизации ГТС. На сегодняшний день мы уже должны были утвердить технико-экономические обоснования по отдельным проектам модернизации. К величайшему сожалению, нам не известно о таких ТЭО правительства. Почему-то вопрос модернизации завис. Она если происходит, то слишком медленными темпами. Кроме того, на сегодняшний день не пришло ни единого цента инвестиций в украинскую ГТС со стороны европейских и международных финансовых институций – это факт, заставляющий действовать.

Я очень надеюсь, что в 2010 году подобный ход событий будет изменен, переломлен, и мы все-таки станем на путь выполнения тех обязательств и тех договоренностей, которые в действительности были взяты с западными странами».

Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Украинская ГТС зависима от России – Соколовский Нефтепровод Одесса–Броды готов к аверсу – Соколовский Пятая часть украинских АЭС будет работать на американском топливе $4 млрд дефицита бюджета «Нафтогаза» нечем покрыть