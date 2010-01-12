2010

12 января 2010, 10:07

Відшуміла новорічна ніч, віддзвеніли келихи з шампанським, Дід Мороз роздав усі подарунки – і дива… не сталося. Ми як були, так і застигли в очікуванні невідомого, з тривогою прислухаючись до гарчання Тигра. Україну й справді очікує не менш складний рік, ніж попередній. І на те є кілька причин.

По-перше, президентські вибори. Тут уже очевидно, що потрібно буде обирати між двох «несподіванок» – і обидві викликають чимало запитань у тих, хто ще здатен тверезо оцінювати ситуацію. В останньому ефірі у Савіка Шустера Віктор Янукович нагадував пізнього Брежнєва, який часто говорить невпопад і з якого, попри старання команди, постійно пробивається його минуле. Фраза «Нет таких крутых в Белой Церкви, которых мы не найдем» – долучилася до його вже класичного цитатника. Натомість Юлія Тимошенко в передноворічному ефірі на «Свободі слова» у Андрія Куликова слабо приховувала своє бажання абсолютної влади. Хто не став би президентом, проблеми розподілу повноважень між гілками влади, а отже, і конфлікт – збережуться. Чи віднайдуть компроміс політичні еліти заради збереження цілісності країни? Чи буде збережено нехай і недосконалу, але демократію, чи Україна відкотиться назад до авторитаризму? Чи ми повільно рухатимемось у бік Європи, чи знову повернемось у зону впливу Росії? Це ті питання, на які сьогодні не може дати відповіді жоден експерт – такою непрогнозованою сьогодні є українська політика. Володимир Горбулін у своїй останній статті, оцінюючи виклики, які очікують нового президента, написав: «Суттєво перебільшуючи, основним змістом сьогоднішньої української політики за останні 20 років можна назвати боротьбу двох націоналістичних рухів, яка триває: великоросійського та українського». При цьому він називає всіх президентів: і Кравчука, і Кучму, і Ющенка – у певному сенсі українськими націоналістами, оскільки для них інтереси України були важливим пріоритетом. Але найцікавіше далі. «Впевнений, що основні кандидати на посаду президента – не менші патріоти, ніж їхні попередники. Проте короля грає свита. І з цим, на жаль, є питання, і чималі», – зазначає Горбулін. Очевидно, Володимир Павлович знає, що говорить. Бо у свити є своє інтереси, насамперед бізнесові, які не завжди збігаються з інтересами країни, а то й відверто суперечать їм.
По-друге, на Україну чекають вибори місцеві, а можливо, й парламентські. Адже основні претенденти на президентське крісло не приховують бажання взяти всю повноту влади в країні. Звичайно, все це пояснюється «благими намірами»: навести лад, подолати корупцію, покращити економічну ситуацію. Але ж ніхто не говорить, як він може за таких умов гарантувати збереження демократії та захисту основних прав та свобод громадян. Безперечно, у будь-якому випадку потрібна сильна опозиція. Якщо Янукович програє, навряд чи Партія регіонів (насамперед капітал, який її підтримує) зможе бути тією сильною опозицією, яка захоче протистояти Тимошенко. Натомість якщо програє Тимошенко – є шанс, що ми отримаємо сильну опозицію, але за однієї умови: якщо ці два політичні ваговики не домовляться про розподіл влади на двох. Знову ж таки – остаточної відповіді, як розвиватиметься ситуація, немає.
По-третє, світ ще не перейшов у посткризову фазу і, відповідно, Україна відкрита до глобальних викликів – економічних та геополітичних, як і інші країни. Німецький соціолог, професор Мюнхенського університету та Лондонської школи економіки Ульріх Бек пише, що сьогодні треба очікувати приходу «суспільства світових ризиків», у якому «виживання всіх стає особистим інтересом кожного індивіда». Отже, Україна, якщо вона хоче зберегти свою територіальну цілісність та бути активним гравцем, принаймні у своєму регіоні, а не об’єктом у зоні чиїхось інтересів, повинна якнайшвидше (і це завдання нового президента) відповісти для себе на запитання «Quo vadis?» (Куди йдемо?) – і відповідно до цього обрати тактику та стратегію у відносинах із країнами Заходу та Росією, щоб можна було вирішити перш за все безпекові питання.
Проте, незважаючи на складність поставлених завдань, суспільство в цілому підійшло до того етапу, коли воно вже може подолати постпомаранчевий депресивний синдром. Адже розчарування у владі дійшло до крайньої межі (далі – хіба бунт). Після розчарування має наступити прагматичний період. А прагматизм – це вже дія. Отже, можна рухатися вперед.

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