Тимошенко готовит внеочередное наступление

Юлия Тимошенко готовится ко второму раунду поединка с «враждебной» ЦИК - путем созыва внеочередной сессии ВР.
«Регионалы» намереваются выжать из бютовской инициативы максимум пользы для себя. Избирательный процесс в этой ситуации становится все более запутанным.
Повод для созыва внеочередного заседания парламента неожиданностью не стал – Тимошенко с соратниками сражаются против скандального постановления ЦИК от 4 января, согласно которому любой избиратель будет иметь право проголосовать на дому, не предоставляя подтверждающих свою болезнь документов. После неудовлетворительного для нее решения Киевского апелляционного админсуда (естественно, сразу же названного главой правительства «продажным») путей к отступлению у главы правительства не осталось – только созыв внеочередного заседания парламента еще до первого тура выборов. Тем более, как выяснил «Главред», корень зла – не в постановлении ЦИК, а в действующем законе о выборах президента, который, естественно, изменить может только парламент.
«Шуток здесь не будет», - еще раньше строго предупреждала ЦИК Юлия Владимировна, а теперь решительно взялась за дело – как сообщил «Главреду» народный депутат от БЮТ Валерий Писаренко, необходимые подписи были собраны утром в понедельник, в тот же день инициатива БЮТ была зарегистрирована в парламенте, дата внеочередного заседания – 13 января. Кстати, законопроект, написанный Валерием Писаренко, предусматривает не только наличие документа, подтверждающего болезнь того, кто хочет голосовать на дому, но и запрещает вносить изменения в списки избирателей в день голосования. Более того, этот закон, в случае его принятия ВР, позволит рассматривать жалобы избирателей на нарушение их прав не за час до окончания голосования ( как теперь), а на протяжении суток. Таким образом, 29 часов форы «жалобщикам» обеспечено. Зачем это нужно БЮТ? Как минимум, для того, чтобы использовать это время в свою пользу.
В то же время, председатель ВР Владимир Литвин заявил, что пока к нему никаких документов по этому вопросу не поступало и тут же засомневался в успешности заседания. «На выходе ничего не будет получено», - отметил спикер, комментируя инициативу БЮТ.
Шансы на успех в сессионном зале у бютовцев невелики – для внесения изменений в закон о выборах Президента им наверняка не хватит голосов, хотя представители почти всех фракций пообещали прийти в сессионный зал. Не определились только коммунисты - депутат от Компартии Александр Голуб сообщил «Главреду», что депутаты от КПУ имеют уже утвержденный график работы с избирателями, и «изменять его пока не планируется». Хотя, отметил коммунист, «менять надо многие нормы закона о выборах, не только касающиеся голосования на дому».
Фракция НУНС, как всегда, оказалась расколота на пропрезидентскую и пропремьерскую часть. Представитель последней, депутат Тарас Стецькив уверил «Главред», что на заседание придет большая часть не только фракции НУНС, но и других парламентских сил, ведь «не проголосовать за изменения в закон – значит открыто подтвердить желание сфальсифицировать выборы». С тем, что действующий закон открывает широкое поле для фальсификаций, согласна и представитель пропрезидентской группы «За Украину!» Ксения Ляпина, также гарантировавшая присутствие своих коллег-«заукраинцев» на внеочередном заседании. «Безусловно, вносить изменения в этот закон надо, но делать это надо было раньше, хотя бы недели за две до выборов, чтобы с ними смогли нормально ознакомиться все субъекты избирательного процесса. А внесенные за пару дней до выборов изменения лишь осложнят его течение и потом смогут быть использованы для обжалования результатов выборов», - заявила Ляпина.
Представитель Блока Литвина Олег Зарубинский уверил «Главред» в дисциплинированности своей фракции, отметив, что окончательное решение по сути предложенного к рассмотрению вопроса фракция пока не приняла. «Моя личная позиция состоит в том, что действующий закон оставляет большую почву для фальсификаций, в частности и путем голосования на дому. Я получаю неофициальную информацию, что на многих участках с численностью избирателей в 1200-1500 уже зарегистрировано до восьми десятков обращений с просьбой проголосовать дома», - сказал депутат.
Партия регионов, в свою очередь, вообще намерена перехватить инициативу у бютовцев на внеочередном заседании, включив в повестку дня выгодные для себя вопросы. «Инициатива БЮТ – не более, чем истерика, связанная с тем, что их лидер может даже не попасть во второй тур выборов. Мы, со своей стороны, предпринимаем все усилия для того, чтобы проголосовать смогли все граждане, в том числе и те, которые не могут самостоятельно передвигаться. Если же нам станет известно, что БЮТ пытается зарегистрировать повестку дня внеочередного заседания, мы воспользуемся своим правом и внесем на рассмотрение парламента другие вопросы – в частности, по бюджету на текущий год».
При самом выгодном для БЮТ стечении обстоятельств, инициатива БЮТ набирает максимум 200-210 голосов – бютовцы, «литвиновцы» и пробютовская часть НУНС. И соратники премьера не могут этого не понимать. Возможно, в действиях соратников премьера стоит поискать более сильную мотивацию, чем желание не допустить абстрактных «фальсификаций»?
Например, путем созыва внеочередного заседания бютовцы пытаются подготовить еще одну площадку для последующего обжалования результатов выборов, если такое понадобится. Ведь если закон все же будет принят, а Президент в краткие сроки его подпишет, то ЦИК будет вынуждена переписывать свое разъяснение членам участковых избиркомов, касающееся порядка голосования на дому. Нельзя исключать, что не все члены участковых комиссий успеют с ним нормально ознакомиться и тем более, применить на практике в соответствии с изменившимся законодательством. Таким образом, путь в суды для бютовцев (да и не только) будет открыт. Подозрения «Главреда» подтверждает и глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко. «Мы сейчас сталкиваемся с полным хаосом и непониманием членами избиркомов того, какой должна быть процедура голосования на дому – сначала было одно постановление ЦИК, потом его отменил суд, потом было принято другое. Если в закон будут внесены какие-то изменения в оставшееся до выборов время, участковые комиссии запутаются окончательно», - сказал Черненко.
Не лишним будет отметить, что отвоевывать свою точку зрения БЮТ продолжает и в судах – решение Киевского апелляционного админсуда было обжаловано в Высшем апелляционном суде (ВАС). Впрочем, надежды на успех в судебных кабинетах у БЮТ тоже невелики – ВАС в последнее время занимает достаточно недружественную к БЮТ позицию (отказался отменить решение ЦИК о нумерации бюллетеней – Тимошенко значится под №13, раньше – отказался лишать депутатских полномочий бютовского «отступника» Олега Рыбакова и т.д.).
Рвение БЮТ почти на финише избирательной кампании поставить заслон потенциальным фальсификациям - не может не радовать. Другое дело, что делать это надо было еще в августе - в момент совместного с ПР голосования за изменения в закон о выборах президента. Сейчас же поведение БЮТ напоминает ситуацию, описанную в английской пословице: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями». Ведь в нынешней ситуации победа над одним злом - искажением результатов выборов, может породить зло большое – решение судьбы выборов в судах.
Повод для созыва внеочередного заседания парламента неожиданностью не стал – Тимошенко с соратниками сражаются против скандального постановления ЦИК от 4 января, согласно которому любой избиратель будет иметь право проголосовать на дому, не предоставляя подтверждающих свою болезнь документов. После неудовлетворительного для нее решения Киевского апелляционного админсуда (естественно, сразу же названного главой правительства «продажным») путей к отступлению у главы правительства не осталось – только созыв внеочередного заседания парламента еще до первого тура выборов. Тем более, как выяснил «Главред», корень зла – не в постановлении ЦИК, а в действующем законе о выборах президента, который, естественно, изменить может только парламент.
«Шуток здесь не будет», - еще раньше строго предупреждала ЦИК Юлия Владимировна, а теперь решительно взялась за дело – как сообщил «Главреду» народный депутат от БЮТ Валерий Писаренко, необходимые подписи были собраны утром в понедельник, в тот же день инициатива БЮТ была зарегистрирована в парламенте, дата внеочередного заседания – 13 января. Кстати, законопроект, написанный Валерием Писаренко, предусматривает не только наличие документа, подтверждающего болезнь того, кто хочет голосовать на дому, но и запрещает вносить изменения в списки избирателей в день голосования. Более того, этот закон, в случае его принятия ВР, позволит рассматривать жалобы избирателей на нарушение их прав не за час до окончания голосования ( как теперь), а на протяжении суток. Таким образом, 29 часов форы «жалобщикам» обеспечено. Зачем это нужно БЮТ? Как минимум, для того, чтобы использовать это время в свою пользу.
В то же время, председатель ВР Владимир Литвин заявил, что пока к нему никаких документов по этому вопросу не поступало и тут же засомневался в успешности заседания. «На выходе ничего не будет получено», - отметил спикер, комментируя инициативу БЮТ.
Шансы на успех в сессионном зале у бютовцев невелики – для внесения изменений в закон о выборах Президента им наверняка не хватит голосов, хотя представители почти всех фракций пообещали прийти в сессионный зал. Не определились только коммунисты - депутат от Компартии Александр Голуб сообщил «Главреду», что депутаты от КПУ имеют уже утвержденный график работы с избирателями, и «изменять его пока не планируется». Хотя, отметил коммунист, «менять надо многие нормы закона о выборах, не только касающиеся голосования на дому».
Фракция НУНС, как всегда, оказалась расколота на пропрезидентскую и пропремьерскую часть. Представитель последней, депутат Тарас Стецькив уверил «Главред», что на заседание придет большая часть не только фракции НУНС, но и других парламентских сил, ведь «не проголосовать за изменения в закон – значит открыто подтвердить желание сфальсифицировать выборы». С тем, что действующий закон открывает широкое поле для фальсификаций, согласна и представитель пропрезидентской группы «За Украину!» Ксения Ляпина, также гарантировавшая присутствие своих коллег-«заукраинцев» на внеочередном заседании. «Безусловно, вносить изменения в этот закон надо, но делать это надо было раньше, хотя бы недели за две до выборов, чтобы с ними смогли нормально ознакомиться все субъекты избирательного процесса. А внесенные за пару дней до выборов изменения лишь осложнят его течение и потом смогут быть использованы для обжалования результатов выборов», - заявила Ляпина.
Представитель Блока Литвина Олег Зарубинский уверил «Главред» в дисциплинированности своей фракции, отметив, что окончательное решение по сути предложенного к рассмотрению вопроса фракция пока не приняла. «Моя личная позиция состоит в том, что действующий закон оставляет большую почву для фальсификаций, в частности и путем голосования на дому. Я получаю неофициальную информацию, что на многих участках с численностью избирателей в 1200-1500 уже зарегистрировано до восьми десятков обращений с просьбой проголосовать дома», - сказал депутат.
Партия регионов, в свою очередь, вообще намерена перехватить инициативу у бютовцев на внеочередном заседании, включив в повестку дня выгодные для себя вопросы. «Инициатива БЮТ – не более, чем истерика, связанная с тем, что их лидер может даже не попасть во второй тур выборов. Мы, со своей стороны, предпринимаем все усилия для того, чтобы проголосовать смогли все граждане, в том числе и те, которые не могут самостоятельно передвигаться. Если же нам станет известно, что БЮТ пытается зарегистрировать повестку дня внеочередного заседания, мы воспользуемся своим правом и внесем на рассмотрение парламента другие вопросы – в частности, по бюджету на текущий год».
При самом выгодном для БЮТ стечении обстоятельств, инициатива БЮТ набирает максимум 200-210 голосов – бютовцы, «литвиновцы» и пробютовская часть НУНС. И соратники премьера не могут этого не понимать. Возможно, в действиях соратников премьера стоит поискать более сильную мотивацию, чем желание не допустить абстрактных «фальсификаций»?
Например, путем созыва внеочередного заседания бютовцы пытаются подготовить еще одну площадку для последующего обжалования результатов выборов, если такое понадобится. Ведь если закон все же будет принят, а Президент в краткие сроки его подпишет, то ЦИК будет вынуждена переписывать свое разъяснение членам участковых избиркомов, касающееся порядка голосования на дому. Нельзя исключать, что не все члены участковых комиссий успеют с ним нормально ознакомиться и тем более, применить на практике в соответствии с изменившимся законодательством. Таким образом, путь в суды для бютовцев (да и не только) будет открыт. Подозрения «Главреда» подтверждает и глава правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко. «Мы сейчас сталкиваемся с полным хаосом и непониманием членами избиркомов того, какой должна быть процедура голосования на дому – сначала было одно постановление ЦИК, потом его отменил суд, потом было принято другое. Если в закон будут внесены какие-то изменения в оставшееся до выборов время, участковые комиссии запутаются окончательно», - сказал Черненко.
Не лишним будет отметить, что отвоевывать свою точку зрения БЮТ продолжает и в судах – решение Киевского апелляционного админсуда было обжаловано в Высшем апелляционном суде (ВАС). Впрочем, надежды на успех в судебных кабинетах у БЮТ тоже невелики – ВАС в последнее время занимает достаточно недружественную к БЮТ позицию (отказался отменить решение ЦИК о нумерации бюллетеней – Тимошенко значится под №13, раньше – отказался лишать депутатских полномочий бютовского «отступника» Олега Рыбакова и т.д.).
Рвение БЮТ почти на финише избирательной кампании поставить заслон потенциальным фальсификациям - не может не радовать. Другое дело, что делать это надо было еще в августе - в момент совместного с ПР голосования за изменения в закон о выборах президента. Сейчас же поведение БЮТ напоминает ситуацию, описанную в английской пословице: «Дорога в ад вымощена добрыми намерениями». Ведь в нынешней ситуации победа над одним злом - искажением результатов выборов, может породить зло большое – решение судьбы выборов в судах.