Дебаты-2010: кто против брюнеток?

12 января 2010, 12:05

«Женский день» телевизионных дебатов кандидатов на президентское кресло продемонстрировал, что представительницы прекрасного пола не только владеют приемами политической борьбы, но и умело используют шпильки в дискуссии с соперницей.

Слепой жребий свел в студии Первого национального внефракционного народного депутата, бывшего лидера партии «Виче» Инну Богословскую и лидера Народно-демократической партии, главу Государственного агентства по инвестициям и инновациям Людмилу Супрун. Как упомянула Людмила Павловна, в 2006 году и она, и Богословская были по одну сторону баррикад, когда в Высшем административном суде пытались доказать обоснованность притязаний «Виче» и НДП на присутствие в Верховной Раде. Кстати, обе претендентки на президентское кресло были в свое время депутатами-мажоритарщиками. Впрочем, политические позиции участниц публичного диалога позволили сделать дебаты достаточно интересными.

Одна особенность: и Богословская, и Супрун отдавали предпочтение собственным монологам, в которых ответам на вопросы соперницы отводилось немного места. Инна Германовна довольно резво стартовала в начале избирательного процесса, но сегодня заметно снизила публичную активность по официальной причине: представители старой власти не хотят допускать новых политиков к штурвалу управления государством. Людмила Павловна только на финише избирательной кампании напомнила избирателям  о себе с внешних рекламных носителей. По всей видимости, обе страдают от невозможности высказаться, поэтому попытались быть максимально красноречивыми на площадке для дебатов.

Впрочем, мирного и задушевного диалога не получилось, хотя Инна Богословская и начинала с вкрадчиво-доверительных интонаций. Но как только Людмила Супрун спросила свою визави о том, почему она позиционирует себя как «проект анти-Юля», от доброжелательности не осталось и следа. Инна Германовна быстро и четко оправдала репутацию человека с хорошо подвешенным языком, способного жестко критиковать оппонента. И Супрун из «Людочки» мгновенно превратилась в «адвоката Тимошенко», вдогонку получив вопрос об уголовных делах ее бизнес-структур относительно невозврата кредитов банку «Украина». Себя же Инна Богословская скромно назвала «единственным политиком, восставшим против союза БЮТ и Партии регионов». Поспешу разочаровать Инну Германовну: на лавровый венок триумфатора в противостоянии «ширке» претендует так много желающих, что каждому не хватит лаврового листа и в суп бросить.

Богословская даже не пыталась скрывать, что она заинтересована в дебатах с Юлией Тимошенко, но та уклоняется от диалога. Поэтому работа Людмилы Супрун в органах исполнительной власти пришлась Инне Германовне как нельзя кстати. Она охотно заявила о том, что у Тимошенко нет морального права находиться во власти, отметив, что сегодня правительство энергично отбирает средства у местных бюджетов для собственных (читай - предвыборных) нужд. Кстати, Людмила Павловна также высказалась против проведения бюджетной реформы, на которой настаивает премьер. Супрун пообещала осуществить решительные антикоррупционные действия после своего прихода к власти. Богословская четко сформулировала требования к избирательной системе: на местном уровне – вернуть «мажоритарку», для парламентских выборов – восстановить смешанную систему. Она намерена после избрания Президентом разогнать Верховную Раду шестого созыва, в которой только «человек 40 умеют читать и писать законы».

Стоит отметить, что участницы дебатов сошлись относительно еще одной позиции: они призвали голосовать за новых политиков, видимо, в первую очередь, намекая на себя. Инна Германовна, добрая душа, заодно назвала еще и Арсения Яценюка. По ее мнению, никто из представителей старой власти не должен возглавлять страну. Людмила Павловна намекнула на Сергея Тигипко, не уплатившего налоги после продажи «ТАС-банка», впрочем, не назвав в эфире его фамилию, и по-женски обиделась на отсутствие возможности появляться в телевизионном эфире популярных каналов. Похоже, авторитет Народно-демократической партии, бывшей 10 лет назад единственной «партией власти», сегодня не слишком высок. Хотя Богословская на днях также упоминала Сергея Леонидовича в контексте срыва переговоров о выдвижении единого кандидата от новых политиков, она предпочла промолчать.

Стоит признать, что победу в дебатах одержала Инна Богословская. Она за отведенные 28 минут сумела представить на суд избирателей больше программных положений, с которыми она идет в президенты, выпустила несколько отравленных стрел в направлении Кабинета Министров и обвинила визави в том, что ее «взяли на крючок». Людмиле Супрун удалось лишь напомнить о себе и упомянуть о народных демократах, но бывшая «Леди бюджет» не смогла противостоять натиску брюнетки с натуральной косой.

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