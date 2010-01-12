Майдан зовет

Политики заблаговременно, громко и настырно стали запугивать доверчивого избирателя фальсификациями, майданами, судами и прочими рискованными проектами. Партия регионов уже «застолбила» за собой в день голосования все центральные площади города, включая Майдан, Софийскую и Европейскую площади, а также часть Московской улицы перед Высшим админсудом – главным судом на выборах.

Взрывоопасный же характер и непревзойденное умение Юлии Владимировны работать с массами не оставляет сомнений в том, что, в случае необходимости, она сумеет организовать своих сторонников для новой революции. Так что один из возможных сценариев: «Янукович придет – Майдан. Тимошенко придет – тоже Майдан» – отнюдь не плод фантазии политологов, а, возможно, будущая картина за окном.

А тут еще Юлия Владимировна в воскресном эфире одного из телеканалов выдвинула новые аргументы о возможности обжалования результатов выборов («если мы докажем, что были фальсификации, мы будем в суде»). Это можно понимать так: если ее отставание будет небольшим (тысяч 200 голосов), победителя ждет «флоридское гестапо», твердит политолог Виктор Небоженко (напомним, после пересчета голосов в американском штате Флорида президентом США стал Джордж Буш-млаший, а не Альберт Гор). «Тимошенко в любом случае попытается не допустить победы Януковича. Но, кроме Майдана, есть и другие варианты. Один из распространенных – не согласиться с результатами и пересчитывать бюллетени хоть до лета. А поскольку во втором туре шансы у Тимошенко и Януковича примерно равны, то чаша весов склонится в пользу того, кто проявит больше воли к победе», – отметил эксперт «Главреду». Хотя это заявление во многом вынужденное, продолжил политолог. Понимая, что Восточная Украина закрыта для всех кандидатов, кроме Януковича, «Тимошенко пытается привлечь внимание к этой проблеме, в том числе и заявлениями о готовящейся фальсификации», заверил Небоженко.

С коллегой согласен и политолог, президент Центра «Открытая политика» Игорь Жданов. «Помимо объективной, имеющейся у нее информации о готовящихся фальсификациях, Тимошенко нанесла своим заявлением превентивный удар – заранее обвинила соперника в том, что он украл ее голоса», – подчеркнул он «Главреду».

Однако это не снимает ответственности с бютовских агитаторов в Одессе, попавшихся на раздаче бесплатных пайков (то есть подкупе) избирателей. Адвокат Татьяна Монтян разместила в своем ЖЖ видеоролик, в котором видно, как бютовские агитаторы раздают пенсионерам продуктовые пайки с макаронами, рисом и маслом в Доме культуры села Суворово (Одесская область). Учитывая, что у Тимошенко уже есть одно предупреждение от ЦИК, то, если сей факт подтвердится, второго ей, скорее всего, не избежать.

Впрочем, то обещая массовые акции протеста, то открещиваясь от них, политики, похоже, впали в полнейшую амнезию – начисто забыли аксиому, что кто владеет столицей, тот владеет страной. И пока несколько тысяч киевлян, как в 2004 году, не выйдут на улицы, проплаченные акции, как в 2007 году, успеха иметь не будут.

Как поведут себя киевляне на этот раз, можно только гадать. Пока, по утверждению экспертов, они сидят в глубоком подполье. «Партийных акций будет много, но Майдана – ни одного», – уверен близкий к Партии регионов политолог, директор Центра «София» Андрей Ермолаев. По его убеждению, за пять лет много воды утекло. Вместо надежд и подъема на Майдане-2004 – застой и «немые» избиратели. Вместо самоорганизации – пропаганда и чрезмерная организация. Впрочем, как и в 2005 году, Янукович в Киеве будет в менее комфортных условиях, чем Тимошенко: его сторонников в столице все же меньше, а митинги с участием проплаченных людей – не имеют перспектив, уверяет Жданов.

Тут у читателей уже вполне мог созреть резонный вопрос – почему нас каждые выборы пугают Майданом? Ну, сколько можно! Пощадите грабли! Ответ прост: в стране отсутствует суд, призванный «разруливать» такие ситуации», зато есть «коррупционные судебные шлюзы», считает Небоженко.

В подвешенном состоянии находится Высший админсуд, где и.о. председателя суда Александр Пасенюк все никак не может расстаться с креслом (напомним, в декабре у него истек 5-летний срок полномочий), а его первый заместитель – Николай Сирош – никак не может его занять. Суд становится неустойчивым, а значит, управляемым. О перипетиях этой борьбы «Главред» ранее подробно информировал своих читателей.



Кроме того, уверен Небоженко, за право решать судьбу выборов борются еще две инстанции – Верховный Суд и Конституционный Суд. Естественно, небескорыстно. Примерно за $50 млн. Так что при определенном стечении обстоятельств победителю гарантированы все три круга «судебного ада»: Высший админсуд Пасенюка, Верховный Суд Онопенко и Конституционный Суд Стрижака (соответствующие представления могут подать 45 депутатов как «бело-сердечных», так и «бело-голубых»).

Впрочем, уверен Ермолаев, открытие «судебного ящика Пандоры» – бесперспективно. Уровень доверия к судам низкий, а уровень коррупции в них, наоборот, высокий. Победа в судах закончится тем, что легитимность новоизбранного президента будет под вопросом.

Еще одно уязвимое место процедуры – инаугурация победителя на торжественном заседании Верховной Рады. Что, если 226 депутатов не придут или «вдруг» Литвин заболеет или уедет домой, в деревню? Достаточно вспомнить, как судьям Конституционного Суда больше года не давали принести присягу в парламенте, чтобы действующий Президент не мог отменить политреформу в КС.

В битве «титанов» не стоит сбрасывать со счетов и международных посредников. На этот счет у политологов есть свои расклады: шансы кандидатов зависят от того, кто приедет их поддерживать. Будет от РФ, скажем, спикер Госдумы Борис Грызлов, как в 2004 году – значит, ставки ни на кого не будет. Приедет высшее руководство РФ – и борьба будет продолжаться до потери пульса, до потери речи и до последнего аргумента.

Главное, страна, не пропустить момент: если два кандидата поутру выйдут и объявят себя победителем, да еще и принесут присягу, то самое время готовиться к стрелецкой казни! Начнутся крики, взаимные оскорбления, обиды, претензии, пока оба – победитель и побежденный – не договорятся, что первый не получает все, а второй не проигрывает все. Поэтому уже в сегодняшних заявлениях о майданах, фальсификациях и прочих страшилках легко просматривается намек – договариваться все равно придется. Иначе – «флоридское гестапо» и прочие ужасы.

«Как только станет ясно, что проигравший сохранит лицо и финансовые рычаги, возрастет роль Верховной Рады, а не Секретариата президента. Правда, если победитель получает все, это не значит, что страна получает все», – острит Небоженко.

Одним словом, как уже могли уяснить догадливые читатели, румынский вариант в Украине не пройдет. У соседей, напомним, Мирча Джоанэ проиграл победителю – Траяну Бэсеску каких-то 0,67% и после пересчета голосов смирился с поражением. Но это у них, а у нас – цель оправдывает средства. Поэтому выбираются самые ужасные средства, после нецелевого использования которых нередко теряет всякий смысл и сама цель.