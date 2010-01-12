13 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Теледебаты кандидатов в президенты: эффективность, информативность, целесообразность».



В пресс-конференции приняли участие:



-директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский;

-руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко;

-политолог Дмитрий Выдрин.





Владимир Фесенко: И вчерашняя пресс-конференция, и сама ситуация с теледебатами показывает, что на этих выборах, во всяком случае, перед первым туром, сольная политика победила политику дебатов, политику диалога, конкуренции. Дебаты переместились на уровень второго и третьего эшелона. Первый эшелон отказался от дебатов. Я бы их не хоронил, потому что все-таки современная политика - политика публичная, конкурентная, поэтому у меня остается надежда на то, что участники второго тура, во всяком случае, один из них, поймут необходимость, целесообразность участия в теледебатах. Был опыт 2004 года, когда тоже считали, что Янукович слабее Ющенко в дебатах, но он достаточно достойно вышел в этом диалоге.

Думаю, что, к сожалению, когда он говорил о фаворитах первого тура, то победил сугубо технологический подход, рациональный прагматический подход. Нельзя политикам разных статусов участвовать в дебатах, почему и отказались от участия в официальных дебатах на Первом национальном канале.

Что касается неофициальных дебатов, которые пытался устроить Шустер – тут, опять-таки, победил трезвый прагматический расчет. Почему команда Януковича отказалась от участия в дебатах с Тимошенко? Потому что они понимали, что в словесном поединке с Тимошенко Янукович выглядит слабее. Ему сейчас тяжело даются большие телевизионные эфиры, где опять-таки ему задают непростые вопросы. Поэтому они решили пока отказаться и подумать, как это выстроить перед вторым туром.

Что касается Ющенко, то и для Тимошенко, и для Януковича Ющенко - персонаж другого уровня, они не ходят занижать свой статус, выходя с ним на прямой публичный поединок.



Михаил Погребинский: Мне кажется, что Тимошенко тоже не хочет дебатов с Януковичем. Если бы я был советником Тимошенко и сделал бы все возможное для того, чтобы убедить ее в том, что дебаты состоялись. Что должна была делать Тимошенко? Она должна была говорить: нам нужны дебаты для того, чтобы мы поспорили относительно проекта будущего Украины, чтобы мы обсудили, что мы будем делать со страной. Вместо этого она говорит: пусть он придет, я у него спрошу про Межигорье. То есть она заведомо ставит условия, и совершенно ясно: ты придешь для того, чтобы тебя оскорбляли, а не для того, чтобы что-то реально обсудить.

Поэтому мне кажется, что на дебатах действительно известны технологии избирательных кампаний, что если встречается человек с высоким рейтингом и человек с низким рейтингом, то они обмениваются рейтингами.

В отношении Януковича. Я был в команде Януковича и участвовал в его подготовке к дебатам. Сначала наше общее время было такое, что он не должен идти на дебаты с Ющенко. И его личное решение было: нет, я пойду. Раз «пойду», значит, надо готовиться. Я считаю, что мы выиграли первые дебаты. Поэтому, я думаю, что все возможно, даже возможно, что во втором туре он действительно согласится. Но мне кажется, что это будет мало вероятно, поскольку тут новый принцип: от добра добра не ищут. Если у него хорошая ситуация, для чего рисковать?



Дмитрий Выдрин: Метафизика связана с тем, что мы собрались в канун Старого нового года. Мистика заключается в том, что такой праздник в природе не должен существовать, но он, тем не менее, существует.

Что такое мистика? Это когда субъект или объект выполняет не предназначенные ему по его сущности цели. В 2004 году меня попросили: прокомментируйте, почему вы называете ЦВК мистической? Простой пример: когда в цирке собака начинает считать, гавкает «раз, два» - это дрессировка, когда собака в цирке начинает говорить – это мистика. Когда ЦВК начинает быстро считать – это высокая квалификация ЦВК, но когда ЦВК начинает говорить и когда представители ЦВК по три часа дают пресс-конференции – это мистика, потому что ЦВК не предназначена для говорения, у нее другие задачи.

Если перейти к мистике ситуации, то мистика заключается в том, что есть выборы, на которых должны выбирать, а на этих выборах никто не выбирает. В этом мистика этих выборов: выборы умерли как институт избрания чего-то или кого-то. Выборы, на мой взгляд, убили две вещи. Первое – полная победа и торжество пропорциональной системы, поскольку только при наличии мажоритарного элемента в обществе нарабатывается банк креатива, которым потом пользуются на всех последующих выборах.

Я как политолог работал десять лет назад, пятнадцать лет назад. Перед каждыми большими выборами я собирал 100 или 200 программ депутатов районных советов, областных советов и т.д. И из ста, двухсот или трехсот программ я выделял свежие идеи, какой-то креатив. Это позволяло мне немножко сэкономить на своем персональном креативе. А поскольку я мог, условно говоря, своему клиенту дать свежие идеи, которые я позаимствовал у людей, которые участвовали в мажоритарной системе, эти идеи потом либо принимались обществом, либо отвергались.

Сила мажоритарки не только в том, что в процессе мажоритарки сбрасываются обществом идеи, а еще происходит тестирование этих идей. Тестирование за счет голосования за те или иные идеи, потому что люди тогда голосовали не людей, а за идеи. Когда мы уничтожили мажоритарку, мы уничтожили креативную интеллектуальную базу всех последующих выборов, в том числе президентских. Поэтому сегодня, когда мы говорим, что у Тимошенко нет новых идей, у Януковича нет новых идей, откуда они их возьмут? Человек ограничен в избирательном пространстве, ему не дали возможности инициировать новые идеи.

Поэтому первое, что убило выборы: мы не накопили к выборам президента интеллектуальный банк нового креатива, новых идей, который бы создал ауру или источник подпитки, который бы наполнил наши выборы новыми смыслами, перспективами, мечтаниями, новым бредом - даже бред должен быть новым.

Второе, что убило наши выборы – полное торжество бизнес-представлений над политическими технологиями. Последние годы украинские бизнесмены, к сожалению, поняли и освоили простую истину, что Украина в бизнесовом плане радикально отличается от всех других бизнесовых стран тем, что во всех странах кредиты берутся под проекты, а у нас – под откаты.

Возникла отработанная технология получения кредитов под откаты, эта механика полностью перенесена на политическую основу. Наши уважаемые президенты не пытаются получить кредит доверия под проекты. Они пытаются, как их бизнесовые друзья, получить кредит доверия под откаты: вы за нас проголосуете, а мы вам пенсии на 16%, вы за нас проголосуете, а мы посадим ваших конкурентов в тюрьму, вы за нас проголосуете, а мы вам бесплатные визы в Евросоюз.

Так вот эти две вещи, первое – торжество пропорционалки, второе – торжество бизнес-психологии над политическими технологиями - полностью убили выборы президента в Украине. Я надеюсь, что наступит момент истины. Люди ходят на выборы, это, прежде всего, интеллектуальный праздник: за новыми идеями, за новыми радостями, за новыми ожиданиями, за новыми мечтаниями, и даже за новым бредом. Раз этого нет, значит, я ожидаю, что на следующие выборы будет запрос на все новое, в том числе и на новую модель выборов.



«Главред»: Мы говорим о выгоде или невыгоде теледебатов для кандидатов. А какова выгода от них для избирателей? Насколько дебаты информативны, насколько они помогают или мешают определиться с выбором?



Дмитрий Выдрин: Если нет выборов – какие теледебаты? Теледебаты – это схватка идей. Где идеи? Нет идей, нет проектов. С чем выходить? Не о чем говорить на теледебатах.

Эта интуитивная бессмыслица, которая царит в головах всех претендентов, привела к нежеланию дебатировать. Не о чем дебатировать. Нет интеллектуального напряжения, поля для дебатов.



Читательница сайта «Главред» пишет: лейна (Ukraine, Mukacheve): А нужны ли они, если подавляющее большинство голосующих в первом туре уже определились?



Владимир Фесенко: Не определились. Что считать подавляющим большинством? тут я сталкиваюсь с крайностями. Буквально сегодня утром я видел репортаж, в котором коллега Карасев говорит о том, что 45% у нас не определились. Это неправда. По разным оценкам, на конец декабря по первому туру не определилось около 15% избирателей, по некоторым данным даже меньше. Есть, правда, «спираль молчания» - избиратели, которые отказывались от участия в опросах. Вокруг этого тоже сложилась мифология. Якобы, у нас чуть ли не 60% избирателей отказываются участвовать в опросах общественного мнения. Это не совсем так.

От Гриценко я услышал, что якобы только в Украине такая ситуация. У меня есть данные сравнительных европейских исследований. Например, во Франции досягаемость вопросов чуть больше 50%.

По опыту прошлых выборов, в последние недели определяется 15% избирателей, в последние дни перед выборами определяются буквально несколько процентов. Сейчас, думаю, таких людей больше, потому что ситуация немножко другая. Как минимум треть избирателей критично относится к фаворитам выборов. Поэтому когда мы говорим «подавляющее большинство» - это с точки зрения формальной статистики. Сейчас общество пришло в движение. Оно более пластично и, думаю, ситуация все-таки не такая определенная. И, как минимум, у нас есть конкуренция в борьбе за третье место, есть элементы сюрпризов, неожиданностей.

И по поводу дебатов. Думаю, что они нужны. При всем том, что избирательный процесс серьезно деформирован, серьезно болен, и болезнь эта не только в «мажоритарке». Президентские выборы мажоритарны по своей сути. Но партийная составляющая их уже серьезно деформировала. Инерция «пропорционалки» влияет на рейтинги и Януковича, и Тимошенко, и Ющенко. Если раньше, наоборот, их персональные рейтинги формировали рейтинги партийные, то сейчас наблюдается обратный процесс.

Есть, к сожалению, деформированность избирательного процесса коррупцией, продажными, политически зависимыми судами, уличными противостояниями и т.д. Это серьезно влияет на избирательный процесс.

Но интерес у избирателей есть. Я посмотрел на дебаты фактически представителей третьего эшелона – Супрун и Богословской. Рейтинги канала страшно высокие. В селах и маленьких городах увеличился интерес. Казалось бы, люди, которые не имеют никакого отношения…



Михаил Погребинский: Это цирк. Люди хотят цирка.



Владимир Фесенко: Но не только. Восприятие украинской политики как мыльной оперы сохраняется, но тем не менее, даже в остатках интереса к публичной политике, даже к аутсайдерам избирательной гонки, это все-таки некая надежда, некий лучик для украинской демократии на будущее. Потому что если интерес к политике пропадает полностью, то тогда надо ставить жирный крест или заколачивать последние гвозди в гроб украинской демократии. По-моему, еще рано выносить смертный приговор – надежда остается.



Читатель сайта «Главред» Санек,Крым (Ukraine, Simferopol): Вопрос Дмитрию Выдрину.Вы знаете Тимошенко лучше всех наших политологов. Зачем она так нервничает и начинает оскорблять Януковича.Ясно и нам избирателям ,что она проигрывает Януковичу?Как вы считаете.А по-поводу ее проиграша.А по -поводу ее проиграша то тут масса причин.По Крыму скажу одна из них,что ее БЮТ на полуострове возглавляет веселая троица-Сенченко,Велижанский и Денисова.Объяснять крымчанам, кто они такие не нужно.Их знают все от мала и до велика.И больще в отрицательном плане .Ну что поделаешь!



Дмитрий Выдрин: Пусть ребята ответят, они лучше знают ситуацию в Крыму.



Владимир Фесенко: На самом деле между первым и вторым туром у сторонников мажоритарки или, скажем так, перехода к иной, более сложной, гибкой версии избирательной системы появится небольшой шанс. Поэтому и Янукович, и Тимошенко должны будут договариваться как минимум с Литвином в парламенте, который имеет влияние на Верховную Раду. Есть Тигипко, который не имеет представительства в Верховной Раде, но с ним тоже будут договариваться. Я бы на месте этих кандидатов в качестве одного из условий своей возможной поддержки того или иного фаворита поставил бы, в том числе некие законодательные изменения, в частности, связанные с избирательной системой.



Михаил Погребинский: Я думаю, что тут есть две составляющие. Первая - личная, которая вмешивается всегда, когда в политике женщина независимо от типа женской политики - они бывают разные, - она не воспринимает Виктора Федоровича как серьезного конкурента, и позволяет себе такую критику.

Вторая составляющая, я думаю, связана с технологиями. Я думаю, что люди, которые обсуждают пути решения задач, стоящих перед Тимошенко, считают, что это полезно. Я думаю, что они поддерживают ее в этом плане. Ее задача состоит не просто в том, чтобы набрать какие-то очки, увеличить рейтинг, а еще и в том, чтобы уменьшить рейтинг соперника. Для этого есть такие способы. Я думаю, что пока Янукович, что называется, держит удар. Потому что как только он станет оскорблять Тимошенко, он проиграет. То есть то, что позволено женщине, точно не позволено сильному мужчине.



Владимир Фесенко: Это одна из причин, почему Янукович избегает дебатов с Тимошенко – она не только яркий оратор, талантливый, иногда просто гениальный полемист, но еще и потому, что есть некий технологический стереотип – дебаты между мужчиной и женщиной заведомо не проигрышные, но проблемные для мужчины. Очень тяжело найти тональность, выгодный, выигрышный формат дебатов с женщиной. Женщина может оскорбить, ей это простят, а мужчина не может оскорблять женщину, как-то грубо ей ответить, вот в этом проблема, поэтому это одно из объяснений, почему не происходит дебатов, в частности, с Тимошенко.

Спонтанные дебаты, на мой взгляд, очень интересные.

По поводу Крыма, я бы обращал внимание не только на эту троицу, а на всех или большую часть политического крымского бомонда. Я бы на месте крымчан, в том числе и автора этого вопроса, больше волновался по поводу криминальности, маргинальности и убогости большей части крымского политического бомонда – это просто ужас. То, что происходит в Верховной Раде Крыма - это еще больший цирк, чем в нашей Верховной Раде. Крымская власть сейчас, честно говоря, еще большая иллюстрация кризиса украинской власти даже чем то, что происходит в Киеве. Вот об этом надо волноваться, в том числе перед будущими местными выборами, которые должны состояться в Крыму.

Еще один нюанс по поводу Януковича и Тимошенко. У меня такое предчувствие, что кто бы ни победил на президентских выборах, это будет пиррова победа. Я сейчас читаю прогнозы по поводу того, как будут развиваться страна после выборов. На самом деле у нас во втором туре выбор будет крайне сложным, и очень проблемным, я бы сказал драматичным.

Я прочитал статью «Financial Times» «Стабильность при Януковиче». Никакой стабильности при Януковиче не будет, продолжится политический кризис, может, в еще более острых формах. Потому что Януковичу после президентских выборов предстоит еще побороться за власть, за то, чтобы получить свое парламентское большинство и сформировать свое правительство. Он этого не сможет сделать в этом парламенте. Следовательно, еще несколько месяцев на досрочные парламентские выборы, потом спикериады, коалициады, и дай Бог, если к концу года у нас политическая ситуация несколько стабилизируется.

Опять-таки неясен вопрос дальнейшего отношения БЮТ и Партии регионов – крупнейшими политическими силами.

Так что, к сожалению, эти президентские выборы не только не разрешают проблемы нынешнего политического кризиса, а в чем-то они их даже усугубляют. Поэтому я бы сейчас не торопился с прогнозами, а уж тем более с некими оптимистическими ожиданиями по поводу последствий этих президентских выборов.



Михаил Погребинский: То, что сейчас сказал Владимир, это более вероятно, чем то, что я хотел бы развить. Я хотел бы такого: выборы закончились, есть результат, садится победитель, садится побежденный и обсуждают, как вообще выжить в этой стране. Побежденный сохраняет какие-то элементы необходимого участия в инфраструктуре власти. А у нас не может быть партии власти и партии оппозиции, потому что страна такая. Допустим, Тимошенко побеждает, все равно половина страны остается под контролем Партии регионов. Или наоборот – побеждает Янукович, все равно половина страны остается под контролем Тимошенко. Местные выборы это только подтвердят. Поэтому они должны говорить: мы должны жить вместе, в одной стране, для этого ты сохраняешь это, это, а ты получаешь это, это, а не все. Мне кажется, что только они вдвоем остались из тех, которые думают, что они имеют шанс получить все. Больше никто, все реально понимают, что они все не получат. Последний человек, который имел почти все - это Кучма.



Владимир Фесенко: У Тимошенко шанс на это есть.



Михаил Погребинский: А как же крупный бизнес, он так и ляжет под Тимошенко?



Владимир Фесенко: Поэтому он сейчас и не склонен поддерживать ….



Михаил Погребинский: Он не ляжет никогда.