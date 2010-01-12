Политтехнологи о методах «соблазнения» избирателей

Подходит к концу избирательная кампания. Через несколько дней состоится ее «апофеоз» - первый тур выборов президента Украины. Какие политические технологии были наиболее популярны в ходе кампании? Какие – неудачными? Какие – невостребованными?

Об этом в пресс-центре «Главреда» рассказали политтехнологи: Сергей Михайлик, Тарас Березовец, Дмитрий Фищенко и Сергей Гайдай.



Кампании кандидатов в большей степени рекламные, нежели идеологические



Тарас Березовец обратил внимание на «размытость предвыборных лозунгов» кандидатов. В качестве примера он привел кампанию Виктора Януковича, который отказался от радикальных призывов в отношении русского языка как второго государственного, темы вступления/не вступления в НАТО и федерализации.

По наблюдениям эксперта, политтехнологии предвыборной кампании накануне первого тура выборов носят, «скорее, рекламный, нежели идеологический характер».

Зато после первого тура политтехнолог прогнозирует принципиально иной характер борьбы: намного более динамичный, намного более острый. Кроме того, как предполагает Тарас Березовец, в этот период украинцы станут свидетелями использования новых технологий, и, «к сожалению, старых».



Из-за дефицита средств политтехнологии деградировали



Дмитрий Фищенко считает, что сегодня наблюдается «деградация всех технологических элементов предвыборной кампании». По его словам, «дефицит средств всех основных игроков» привел к примитивизации кампаний, которые зачастую сводятся к биллбордам, рекламе на телевидении, в частности, ток-шоу, иногда напоминающим «футбольный матч».

Вместе с тем, по мнению эксперта, никто из кандидатов «не нарисовал сценарий хоть какого-то внятного доктринологического процесса» - не «вычислил» своего избирателя и избирателя соперников, не нашел способ мобилизации сторонников и увеличения их числа. «Этого не было сделано, и некоторые от этого очень пострадают», - предупредил политтехнолог.

За счет малой эффективности избирательных технологий «кандидаты выйдут из кампании с теми же процентами, с которыми вошли», - сказал он.



Вместо «полевой работы» кандидаты увлеклись рекламой, дающей самоуспокоение



Сергей Гайдай отметил, что текущая избирательная кампания, в отличие от предыдущих, очень короткая. «Какие-то усилия начались только летом, хотя хорошая президентская кампания – это, как минимум, год», - сказал он. Из-за такой «краткосрочности» больше всего пострадала «полевая работа». Вместо многочисленных встреч с избирателями кандидаты «увлеклись рекламой». Но значение этого технологического средства «значительно преувеличено». Сергей Гайдай заметил, что сегодня реклама не настолько эффективна, как 20 лет назад, но штабам она нравится – расходы на рекламу легко контролировать. Кроме того, она дает «самоуспокоение» и создает иллюзию ведения полноценной кампании.

Политтехнолог рассказал, что сегодня убедить избирателя может не реклама, а нечто иное. Совершать поступки, а затем обеспечить их освещение в СМИ. Если же СМИ игнорируют кандидата, можно проводить так называемую «слуховую кампанию», представляющую собой живой разговор с людьми. Сегодняшняя же реклама «напоминает надписи на заборах». «Недостаточно написать, что ты враг державы – до этого должен был быть штурм президентского дворца».

Сергей Гайдай назвал четыре главных социальных запроса украинцев: запрос на сильную руку, запрос на возмездие («лозунг «Бандитам – тюрьмы» до сих пор актуален», - заметил эксперт), запрос на успех («надоело быть страной, которая все время проигрывает») и запрос на новые лица – «старенькие очень надоели». Но, к сожалению, большинство кандидатов приняли во внимание лишь один запрос – запрос на сильную руку.

По словам Сергея Гайдая, главная проблема Украины не в технологиях и не в политтехнологах. «Проблема в том, что в Украине отсутствует элита, вместо элиты есть бизнес-класс, у которого есть только одна цель и один план: получать прибыль».



Рейтинги и антирейтинги избирательных кампаний



«Главред» попросил экспертов назвать тройки кандидатов, чьи кампании можно назвать удачными и неудачными.



Сергей Гайдай отметил как успешную кампанию:

1.Виктора Януковича – «кампания не блистала креативом, но была очень точной, правильной, ожидаемой и неповоротливо-дисциплинированной». Политтехнолог оценил удачную борьбу с оппонентом на уровне рекламы, которая, увы, не имела продолжения в формате теледебатов.

2.Юлии Тимошенко. По словам эксперта, несмотря на «огромное количество ошибок», кампания отличалась активностью, системностью и ожидаемостью. Кроме того, в ней присутствовал патриотический элемент.

3.Виктора Ющенко – «кампания была слабой по количеству, но особых ошибок не было».



В числе «лузеров» политтехнолог назвал:

1.Арсения Яценюка. По словам Сергея Гайдая, Яценюк имел шанс стать «сенсацией этих выборов», но не воспользовался им.

2. Анатолия Гриценко, который провел «совершенно бездарную» кампанию.

3.Владимира Литвина. Политтехнолог признался, что был поражен первой фотографией главы Верховной Рады на бордах. «Я понимаю, что такое сделать удачную фотографию политика. В данном случае у меня было ощущение, что фотограф больно ударил Литвина, чтобы ощущение испуга и напряженности присутствовало на фото».



Проанализировав избирательную кампанию Владимира Литвина, Дмитрий Фищенко пришел к выводу, что «после такой кампании его сила не пройдет в парламент». Эксперт объяснил, что Владимир Михайлович позиционировал себя как «миротворец с пальмовой ветвью», но его кампания стала кампанией «второго секретаря ЦК КП УССР». Таким образом, спикер Верховной Рады стал «нафталиновым» и «ему конец», - сказал эксперт.

«Каждый политик должен понять, что от него ждут», - заметил Дмитрий Фищенко. По его словам, Арсений Яценюк этого не понял. «От Яценюка ожидали, что это будет модернизированный Ющенко», слова о продлении пребывания Черноморского Флота в Украине и втором государственном языке были совершенно некстати, - отметил эксперт. По мнению политтехнолога, для достижения максимального результата Арсений Петрович должен был повторять только одну фразу: «Я – Ющенко, за которого вы голосовали пять лет назад».

Кроме того, Яценюк «плохо отбил» нападения по поводу «неправильной» национальности. Дмитрий Фищенко рассказал, что украинцы готовы поддержать президента любой национальности, «но они очень не любят, когда эти вещи скрывают или играются ими». Политтехнолог заметил, что на обвинение Ратушняка Яценюк должен был отреагировать так: «Да, у меня бабушка еврейка, дед – ирландец, поэтому я рыжий, а вообще-то я из Буковины». Это, по мнению эксперта, добавило бы к рейтингу кандидата порядка 4% голосов. Но Арсений Петрович начал «слабо бороться за права человека и против антисемитизма» и – «ему конец».

Эксперт прогнозирует, что та же судьба ожидает и лидера коммунистов Петра Симоненко, «потому что люди, которые поддерживают левых, наверное, перестанут давать ему деньги».

В числе кандидатов, чьи кампании были удачными, Дмитрий Фищенко назвал:

1.Сергея Тигипко – «благодаря взвешенной кампании, он свое получит, если не сейчас, то на парламентских выборах».

2.Виктора Януковича – за «адекватную Януковичу кампанию».

3.Виктора Ющенко – «претензии только к редактуре, очень режут слух слова «Ми здобули».



По мнению Тараса Березовца, удачными можно назвать кампании:

1.Виктора Януковича. Его «консервативная кампания коврового бомбометания накрыла практически все возможные социальные группы».

2.Юлии Тимошенко – в ее «наиболее креативной рекламе» были использованы стили «звериного мира».

3.Сергея Тигипко. Его «наиболее неожиданная кампания попала практически в яблочко с идеей о сильном президенте и сильной стране». В этом контексте политик правильно угадал желание украинцев: они хотят, чтобы Украина начала побеждать.



Неудачниками кампании, по мнению политтехнолога, стали:

1.Арсений Яценюк. «Его кампания должна войти в учебники по политтехнологии как пример того, как можно растерять рейтинг человеку, который имел шанс пройти во второй тур».

2.Владимир Литвин – главная ошибка Владимира Михайловича состоит в том, что он «вышел из ниши миротворца» и попытался сыграть роль пророссийского кандидата. Политтехнолог предвидит «долгосрочные и драматические последствия» его неудачной кампании, «особенно в контексте ближайших местных выборов и потенциальных выборов в Верховную Раду».

3.Петр Симоненко. В отличие от предыдущих кампаний коммунистов, которые были «точечными», на этот раз «Симоненко фактически соревновался не столько со своими оппонентами, сколько со внутренними оппортунистами, которые давно посягают на кресло первого секретаря ЦК Компартии».



Тройка лидеров рейтинга Сергея Михайлика выглядит так:

1.Василий Протывсих. По мнению эксперта, в кампании политика отражено «то, чего народ ждал и хотел».

2.Сергей Тигипко.

3.Юлия Тимошенко – ее кампания была «лучшей из худших».



Антирейтинг политтехнолога таков:



1.Анатолий Гриценко – его кампания «наиболее провальная». Как экс-министр обороны, он «должен был обыграть тему сдачи 60-70% шельфа острова Змеиный румынам».

2.Виктор Янукович – «кто-то из его команды раскопал, что Ющенко продавал грузинам пулеметы по 130 гривен», но Виктор Федорович не использовал этот факт во время своей кампании.

3.Виктор Ющенко. По словам политтехнолога, в избирательном штабе Президента «профессионалами и не пахнет».



Завоевать избирателя – примерно то же самое, что соблазнить мужчину



В заключении Сергей Гайдай рассказал, что в принципе любая избирательная кампания состоит из одного и того же набора элементов. Разница лишь в их сочетании.

«Мы пишем тексты, мы рисуем картинки – это единственное, что нам дано в передаче информации от одного человека к другому, в попытке его убедить». Причем «задача женщины в соблазнении мужчины мало чем отличается от соблазнения кандидатом избирателя – надо говорить слова и показывать картинки», - рассказал политтехнолог. Стенограмму пресс-конференции и ответы на вопросы читателей смотрите здесь Читайте также: Больше половины подкупленных избирателей не проголосуют «как надо» Кампании Яценюка, Литвина, Симоненко – самые неудачные