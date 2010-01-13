Колесо Литвина

Президент – центр, а независимые институты власти - спицы.
Во вторник, 12 декабря, на своей пресс-конференции об итогах предвыборной кампании Владимир Литвин четко заявил – только он один соревнуется за должность президента. Премьерские полномочия – дело десятое. Как это было, видел корреспондент «Главреда».
Киев. Шевченковский парк. После десяти минут прогулки на свежем воздухе гости попадают в уютный павильон, украшенный фирменной желтой символикой с логотипом «час Литвина». Отменная телевизионная картинка, все остальное – вязкое повествование, самореклама и красивая «виньетка ложной сути».
Вначале была статистика. За три года Литвин объездил 353 района, больше 500 городов, каждый 7 населенный пункт и ответил на 47 тысяч обращений граждан (в 70% случаев – позитивно).
Какое отношение эти цифры имеют к жизни, и что изменится, если он в очередной раз куда-то поедет – Литвин не объяснил. Но, скорее всего, ровным счетом ничего. Тем более, общеизвестно, что как только Литвин оставляет вместо себя первого вице-спикера Александра Лавриновича, процедура в парламенте «сильно хромает».
За исключением каких-то мелочей все прежние тезисы Литвина остались на месте: Тимошенко и Янукович ведут борьбу де-факто не за президентское, а за премьерское кресло, Президент должен говорить о том, что объединяет, а не разъединяет страну, земля и душа не продаются, власть не должна быть приватизирована олигархами и так далее. Еще меньше новизны во внешней политике: Украина должна быть внеблоковым государством, дружить с соседями и усилить сотрудничество в рамках ЕЭП. За взятые на себя повышенные обязательства в плане реадмиссии, Украина вправе потребовать безвизового режима с Европой.
Из новой философии – следующий Президент Украины в инаугурационной речи должен предложить отменить закон о выборах в парламент по партийным спискам и «четко зафиксировать, что следующие выборы будут проведены по мажоритарному принципу». И еще одно свежее сравнение: президент – это центр колеса, а спицы – независимые институты власти.
Заявления отменно хороши, но беспримерно противоречивы. Так, инаугурационная речь – не документ, и ни к чему никого не обязывает. За Закон о выборах на пропорциональной основе Литвин голосовал в числе других фракций. А в центре колеса, как известно, находится ось. Тот, кто ее крутит, тот страну, следуя логике Литвина, и «танцует».
После выступления Владимира Михайловича присутствующим «скормили» как должное заранее записанные вопросы избирателей, якобы поступившие на прямую линию Литвина. Уж как радовались Лиза из Одессы и Ольга из Чернигова, что страну на своих могучих плечах Владимир свет Михайлович держит. Уж если б не он – быть кровопролитию в 2004 году. И только он, ясное дело, может остановить недостойных кандидатов – Януковича, Тимошенко и Ющенко.
Пытаясь скрыть от окружающих тот факт, что вопросы ему заранее известны, оратор проявлял актёрское мастерство, — глубоко вздыхал, с трудом подбирая слова, выдерживал театральные паузы, делал вид, что не расслышал. Конечно, не «школа Станиславского», но в целом довольно мило, если бы не досадный ляп. Литвин слегка переделал лозунг Николая Катеринчука на мэрских выборах в Киеве – «нам нужен президент, за которого будет не стыдно», но на первоисточник не сослался.
Повеселили присутствующих и его оговорки: «попытка всУчить людям билет на войну или на «Титаник», «наша внешняя политика должна быть абсолютно безответственной», «оффшорная демократия» (потом исправился на «оффшорную аристократию»).
Закончилась пиар-акция через полтора часа. Общий итог – Литвин пойдет своим независимым и гордым путем. Без раскрытия дела Гонгадзе. Зато с «безупречной репутацией».
Общее впечатления от выступления – Литвин по-прежнему «себе на уме» и оглашать толпе закулисные договоренности он по-прежнему не считает необходимым. Но намеревается быть и дальше «главным» «умиротворителем».
Киев. Шевченковский парк. После десяти минут прогулки на свежем воздухе гости попадают в уютный павильон, украшенный фирменной желтой символикой с логотипом «час Литвина». Отменная телевизионная картинка, все остальное – вязкое повествование, самореклама и красивая «виньетка ложной сути».
Вначале была статистика. За три года Литвин объездил 353 района, больше 500 городов, каждый 7 населенный пункт и ответил на 47 тысяч обращений граждан (в 70% случаев – позитивно).
Какое отношение эти цифры имеют к жизни, и что изменится, если он в очередной раз куда-то поедет – Литвин не объяснил. Но, скорее всего, ровным счетом ничего. Тем более, общеизвестно, что как только Литвин оставляет вместо себя первого вице-спикера Александра Лавриновича, процедура в парламенте «сильно хромает».
За исключением каких-то мелочей все прежние тезисы Литвина остались на месте: Тимошенко и Янукович ведут борьбу де-факто не за президентское, а за премьерское кресло, Президент должен говорить о том, что объединяет, а не разъединяет страну, земля и душа не продаются, власть не должна быть приватизирована олигархами и так далее. Еще меньше новизны во внешней политике: Украина должна быть внеблоковым государством, дружить с соседями и усилить сотрудничество в рамках ЕЭП. За взятые на себя повышенные обязательства в плане реадмиссии, Украина вправе потребовать безвизового режима с Европой.
Из новой философии – следующий Президент Украины в инаугурационной речи должен предложить отменить закон о выборах в парламент по партийным спискам и «четко зафиксировать, что следующие выборы будут проведены по мажоритарному принципу». И еще одно свежее сравнение: президент – это центр колеса, а спицы – независимые институты власти.
Заявления отменно хороши, но беспримерно противоречивы. Так, инаугурационная речь – не документ, и ни к чему никого не обязывает. За Закон о выборах на пропорциональной основе Литвин голосовал в числе других фракций. А в центре колеса, как известно, находится ось. Тот, кто ее крутит, тот страну, следуя логике Литвина, и «танцует».
После выступления Владимира Михайловича присутствующим «скормили» как должное заранее записанные вопросы избирателей, якобы поступившие на прямую линию Литвина. Уж как радовались Лиза из Одессы и Ольга из Чернигова, что страну на своих могучих плечах Владимир свет Михайлович держит. Уж если б не он – быть кровопролитию в 2004 году. И только он, ясное дело, может остановить недостойных кандидатов – Януковича, Тимошенко и Ющенко.
Пытаясь скрыть от окружающих тот факт, что вопросы ему заранее известны, оратор проявлял актёрское мастерство, — глубоко вздыхал, с трудом подбирая слова, выдерживал театральные паузы, делал вид, что не расслышал. Конечно, не «школа Станиславского», но в целом довольно мило, если бы не досадный ляп. Литвин слегка переделал лозунг Николая Катеринчука на мэрских выборах в Киеве – «нам нужен президент, за которого будет не стыдно», но на первоисточник не сослался.
Повеселили присутствующих и его оговорки: «попытка всУчить людям билет на войну или на «Титаник», «наша внешняя политика должна быть абсолютно безответственной», «оффшорная демократия» (потом исправился на «оффшорную аристократию»).
Закончилась пиар-акция через полтора часа. Общий итог – Литвин пойдет своим независимым и гордым путем. Без раскрытия дела Гонгадзе. Зато с «безупречной репутацией».
Общее впечатления от выступления – Литвин по-прежнему «себе на уме» и оглашать толпе закулисные договоренности он по-прежнему не считает необходимым. Но намеревается быть и дальше «главным» «умиротворителем».