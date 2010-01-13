Моряки с «Арианы» рассказали о пиратском плене

13 января 2010, 12:20

Моряки на балкере «Ариана» провели в пиратском плену почти восемь месяцев.

Еще около месяца понадобилось, чтобы экипаж судна вернулся домой. Теперь моряки рассказывают, каким для них был этот плен и что тогда для них было самым страшным.
и>
В понедельник они дали пресс-конференцию в Одессе, а уже вчера – в Киеве. Именно во время пресс-конференции в Одессе моряки заявили, что при правильных действиях капитана судна плена можно было бы избежать. «Мы знали, что впереди орудуют пираты. Но курс судна не был изменен, в компанию судовладельца об угрозе никто не сообщил. Не использовалась светомаскировка, мы шли, как новогодняя елка. Главная ответственность за случившееся, - на руководстве судна», - заявил в Одессе третий механик «Арианы» Александр Лупачев.
В Киеве моряки уточнили журналистам, что судно следовало курсом, рекомендованным компанией-владельцем. Решение о том, идти в опасные районы или нет, капитан судна может принимать самостоятельно. Но, по словам моряков, маршрут все равно необходимо согласовывать с судовладельцем.

Дело в том, что в отдельных СМИ появилась информация о том, что капитан судна якобы умышленно мог придерживаться подобного, – более короткого – курса, чтобы, таким образом, сэкономить на горючем, за что мог получить солидное вознаграждение от судовладельца (до $50 тыс.). Члены экипажа «Арианы» подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли, сославшись на то, что руководство судна им о таких вещах не сообщало. Интересно, что ни в Одессе, ни в Киеве сам капитан судна на пресс-конференции не появился.

Моральный и материальный ущерб владелец «Арианы» морякам выплатил. Сумму полученных компенсаций моряки не уточнили. Также члены экипажа подписались под отсутствием каких-либо претензий к судовладельцу. Однако в комментарии для «Главреда» мать 26-летнего члена экипажа Юрия Васильченко Зоя сказала, что по сравнению с мытарствами, которые пришлось пережить за эти месяцы плена членам экипажа, – такая компенсация просто мизерная.
В день захвата судна пиратами на вахте был как раз Юрий. По его словам, пираты на двух скоростных лодках окружили судно. Экипаж одной из лодок старался как можно скорее попасть на борт, а вторая лодка прикрывала своих сообщников невдалеке.

«Как только пираты захватили судно – сразу согнали весь экипаж в каюту судовладельца. Если сравнивать с гостиницей, то эта каюта – небольшой номер люкс, туда помещается практически весь экипаж. На кровати, где должен был спать судовладелец, спали 3 моряка, за кроватью один, у кровати еще четверо, на диване спали двое, в другой части каюты на палубе и на матрасах спали остальные моряки», - сказал один из членов экипажа.
По его словам, в машинном отделении жизнедеятельность судна обеспечивали двое моряков. Также два человека постоянно были на вахте на навигационном мостике. По словам моряков, через месяц-полтора закончились продукты, которыми они запаслись перед рейсом. Потом они перешли на рис очень плохого качества, который до освобождения и оставался основой их рациона.

Моряки также отметили, что почти все члены экипажа подвергались физическому насилию – избиению, связыванию веревками, принятием позы «ласточки». «Вооруженный контроль за экипажем был постоянно, из каюты судовладельца без разрешения никто не имел права выходить, за наименьшее непослушание – на палубу, «ласточка» и, конечно, несколько стусанов», - рассказывает Александр Лупачев. По словам моряка, на борту всегда было в среднем 17 пиратов, и приблизительно каждые полторы-две недели они менялись – у них были свои вахты.

После столь долгого «общения» с пиратами наши моряки с уверенностью описывают личностные портреты пленивших их: «Заметно, что пираты сызмальства учатся держать в руках огнестрельное оружие. Такое впечатление, что еще вчера они пасли коз, – делится своими впечатлениями от плена один из моряков. – Сами пираты довольно трусливы. Если пират в одиночестве, то даже если у него при себе оружие, он все равно старался нас не трогать. Также пираты пытались не поворачиваться к нам спиной. В их числе были более раздражительные и более уравновешенные, впрочем, как и среди всех остальных людей. Средний возраст пиратов – 30-32 года. В целом возраст пиратов колеблется от 18 до 40 лет».

Юрий Васильченко рассказал «Главреду», что самым страшным был момент, когда пираты только захватили судно – непонятно было, какие у них намерения и что они хотят сделать с экипажем суда. «Также было страшновато, когда топливо на судне должно было вот-вот закончиться – поскольку после этого исчезло бы освещение в каюте и моряки очутились бы в кромешной тьме», – говорит он.

По словам других членов экипажа, у них был шок, когда в море сбросили деньги, а пираты вроде бы не могли их найти. «Создалось впечатление, что они эти деньги потеряли, - рассказывают они. – Мы уже не на шутку испугались – кто же еще найдет столько денег во второй раз?» Уже потом оказалось, что на самом деле пираты мешок с деньгами подняли на палубу сразу, но все равно что-то выискивали в воде. «То ли они искали еще какой-то бонус, то ли еще что-то», - с улыбкой прибавил один из моряков. Уже по получении выкупа пираты так были озабочены деньгами, что моряки даже сумели сделать несколько снимков пиратов на свои мобильные телефоны (см. ниже).

Отвечая на вопрос, что может уберечь их и их коллег от подобных приключений во время рейсов, моряки без колебаний подчеркивают необходимость вооруженного сопровождения торговых судов. Впрочем, это дополнительные расходы для судовладельцев, на что они, очевидно, пока, не готовы.

Зоя Васильченко говорит, что после этого случая уже не отпустила бы сына в рейс. Сам недавно освобожденный из пиратского плена моряк утверждает, что свою работу не бросит. «Отдохну с полгода и снова начну готовиться к рейсу. Правда, в этот раз на судах владельца «Арианы» плавать не собираюсь», - говорит он в надежде на то, что на судах других компаний повезет больше.

Не успели ариановцы прибыть на родную землю, как на второй день нового года за 600 миль от сомалийских берегов в Индийском океане было захвачено еще одно судно – Asian Glory, – в состав экипажа которого входят десять украинцев.
Пираты покидают судно после получения выкупа
Американские военные, которые охраняли «Ариану», после ее освобождения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять