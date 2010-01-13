Моряки с «Арианы» рассказали о пиратском плене

Моряки на балкере «Ариана» провели в пиратском плену почти восемь месяцев.
Еще около месяца понадобилось, чтобы экипаж судна вернулся домой. Теперь моряки рассказывают, каким для них был этот плен и что тогда для них было самым страшным.
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В понедельник они дали пресс-конференцию в Одессе, а уже вчера – в Киеве. Именно во время пресс-конференции в Одессе моряки заявили, что при правильных действиях капитана судна плена можно было бы избежать. «Мы знали, что впереди орудуют пираты. Но курс судна не был изменен, в компанию судовладельца об угрозе никто не сообщил. Не использовалась светомаскировка, мы шли, как новогодняя елка. Главная ответственность за случившееся, - на руководстве судна», - заявил в Одессе третий механик «Арианы» Александр Лупачев.
В Киеве моряки уточнили журналистам, что судно следовало курсом, рекомендованным компанией-владельцем. Решение о том, идти в опасные районы или нет, капитан судна может принимать самостоятельно. Но, по словам моряков, маршрут все равно необходимо согласовывать с судовладельцем.
Дело в том, что в отдельных СМИ появилась информация о том, что капитан судна якобы умышленно мог придерживаться подобного, – более короткого – курса, чтобы, таким образом, сэкономить на горючем, за что мог получить солидное вознаграждение от судовладельца (до $50 тыс.). Члены экипажа «Арианы» подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли, сославшись на то, что руководство судна им о таких вещах не сообщало. Интересно, что ни в Одессе, ни в Киеве сам капитан судна на пресс-конференции не появился.
Моральный и материальный ущерб владелец «Арианы» морякам выплатил. Сумму полученных компенсаций моряки не уточнили. Также члены экипажа подписались под отсутствием каких-либо претензий к судовладельцу. Однако в комментарии для «Главреда» мать 26-летнего члена экипажа Юрия Васильченко Зоя сказала, что по сравнению с мытарствами, которые пришлось пережить за эти месяцы плена членам экипажа, – такая компенсация просто мизерная.
В день захвата судна пиратами на вахте был как раз Юрий. По его словам, пираты на двух скоростных лодках окружили судно. Экипаж одной из лодок старался как можно скорее попасть на борт, а вторая лодка прикрывала своих сообщников невдалеке.
«Как только пираты захватили судно – сразу согнали весь экипаж в каюту судовладельца. Если сравнивать с гостиницей, то эта каюта – небольшой номер люкс, туда помещается практически весь экипаж. На кровати, где должен был спать судовладелец, спали 3 моряка, за кроватью один, у кровати еще четверо, на диване спали двое, в другой части каюты на палубе и на матрасах спали остальные моряки», - сказал один из членов экипажа.
По его словам, в машинном отделении жизнедеятельность судна обеспечивали двое моряков. Также два человека постоянно были на вахте на навигационном мостике. По словам моряков, через месяц-полтора закончились продукты, которыми они запаслись перед рейсом. Потом они перешли на рис очень плохого качества, который до освобождения и оставался основой их рациона.
Моряки также отметили, что почти все члены экипажа подвергались физическому насилию – избиению, связыванию веревками, принятием позы «ласточки». «Вооруженный контроль за экипажем был постоянно, из каюты судовладельца без разрешения никто не имел права выходить, за наименьшее непослушание – на палубу, «ласточка» и, конечно, несколько стусанов», - рассказывает Александр Лупачев. По словам моряка, на борту всегда было в среднем 17 пиратов, и приблизительно каждые полторы-две недели они менялись – у них были свои вахты.
После столь долгого «общения» с пиратами наши моряки с уверенностью описывают личностные портреты пленивших их: «Заметно, что пираты сызмальства учатся держать в руках огнестрельное оружие. Такое впечатление, что еще вчера они пасли коз, – делится своими впечатлениями от плена один из моряков. – Сами пираты довольно трусливы. Если пират в одиночестве, то даже если у него при себе оружие, он все равно старался нас не трогать. Также пираты пытались не поворачиваться к нам спиной. В их числе были более раздражительные и более уравновешенные, впрочем, как и среди всех остальных людей. Средний возраст пиратов – 30-32 года. В целом возраст пиратов колеблется от 18 до 40 лет».
Юрий Васильченко рассказал «Главреду», что самым страшным был момент, когда пираты только захватили судно – непонятно было, какие у них намерения и что они хотят сделать с экипажем суда. «Также было страшновато, когда топливо на судне должно было вот-вот закончиться – поскольку после этого исчезло бы освещение в каюте и моряки очутились бы в кромешной тьме», – говорит он.
По словам других членов экипажа, у них был шок, когда в море сбросили деньги, а пираты вроде бы не могли их найти. «Создалось впечатление, что они эти деньги потеряли, - рассказывают они. – Мы уже не на шутку испугались – кто же еще найдет столько денег во второй раз?» Уже потом оказалось, что на самом деле пираты мешок с деньгами подняли на палубу сразу, но все равно что-то выискивали в воде. «То ли они искали еще какой-то бонус, то ли еще что-то», - с улыбкой прибавил один из моряков. Уже по получении выкупа пираты так были озабочены деньгами, что моряки даже сумели сделать несколько снимков пиратов на свои мобильные телефоны (см. ниже).
Отвечая на вопрос, что может уберечь их и их коллег от подобных приключений во время рейсов, моряки без колебаний подчеркивают необходимость вооруженного сопровождения торговых судов. Впрочем, это дополнительные расходы для судовладельцев, на что они, очевидно, пока, не готовы.
Зоя Васильченко говорит, что после этого случая уже не отпустила бы сына в рейс. Сам недавно освобожденный из пиратского плена моряк утверждает, что свою работу не бросит. «Отдохну с полгода и снова начну готовиться к рейсу. Правда, в этот раз на судах владельца «Арианы» плавать не собираюсь», - говорит он в надежде на то, что на судах других компаний повезет больше.
Не успели ариановцы прибыть на родную землю, как на второй день нового года за 600 миль от сомалийских берегов в Индийском океане было захвачено еще одно судно – Asian Glory, – в состав экипажа которого входят десять украинцев.
Пираты покидают судно после получения выкупа
Американские военные, которые охраняли «Ариану», после ее освобождения.
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В понедельник они дали пресс-конференцию в Одессе, а уже вчера – в Киеве. Именно во время пресс-конференции в Одессе моряки заявили, что при правильных действиях капитана судна плена можно было бы избежать. «Мы знали, что впереди орудуют пираты. Но курс судна не был изменен, в компанию судовладельца об угрозе никто не сообщил. Не использовалась светомаскировка, мы шли, как новогодняя елка. Главная ответственность за случившееся, - на руководстве судна», - заявил в Одессе третий механик «Арианы» Александр Лупачев.
В Киеве моряки уточнили журналистам, что судно следовало курсом, рекомендованным компанией-владельцем. Решение о том, идти в опасные районы или нет, капитан судна может принимать самостоятельно. Но, по словам моряков, маршрут все равно необходимо согласовывать с судовладельцем.
Дело в том, что в отдельных СМИ появилась информация о том, что капитан судна якобы умышленно мог придерживаться подобного, – более короткого – курса, чтобы, таким образом, сэкономить на горючем, за что мог получить солидное вознаграждение от судовладельца (до $50 тыс.). Члены экипажа «Арианы» подтвердить или опровергнуть эту информацию не смогли, сославшись на то, что руководство судна им о таких вещах не сообщало. Интересно, что ни в Одессе, ни в Киеве сам капитан судна на пресс-конференции не появился.
Моральный и материальный ущерб владелец «Арианы» морякам выплатил. Сумму полученных компенсаций моряки не уточнили. Также члены экипажа подписались под отсутствием каких-либо претензий к судовладельцу. Однако в комментарии для «Главреда» мать 26-летнего члена экипажа Юрия Васильченко Зоя сказала, что по сравнению с мытарствами, которые пришлось пережить за эти месяцы плена членам экипажа, – такая компенсация просто мизерная.
В день захвата судна пиратами на вахте был как раз Юрий. По его словам, пираты на двух скоростных лодках окружили судно. Экипаж одной из лодок старался как можно скорее попасть на борт, а вторая лодка прикрывала своих сообщников невдалеке.
«Как только пираты захватили судно – сразу согнали весь экипаж в каюту судовладельца. Если сравнивать с гостиницей, то эта каюта – небольшой номер люкс, туда помещается практически весь экипаж. На кровати, где должен был спать судовладелец, спали 3 моряка, за кроватью один, у кровати еще четверо, на диване спали двое, в другой части каюты на палубе и на матрасах спали остальные моряки», - сказал один из членов экипажа.
По его словам, в машинном отделении жизнедеятельность судна обеспечивали двое моряков. Также два человека постоянно были на вахте на навигационном мостике. По словам моряков, через месяц-полтора закончились продукты, которыми они запаслись перед рейсом. Потом они перешли на рис очень плохого качества, который до освобождения и оставался основой их рациона.
Моряки также отметили, что почти все члены экипажа подвергались физическому насилию – избиению, связыванию веревками, принятием позы «ласточки». «Вооруженный контроль за экипажем был постоянно, из каюты судовладельца без разрешения никто не имел права выходить, за наименьшее непослушание – на палубу, «ласточка» и, конечно, несколько стусанов», - рассказывает Александр Лупачев. По словам моряка, на борту всегда было в среднем 17 пиратов, и приблизительно каждые полторы-две недели они менялись – у них были свои вахты.
После столь долгого «общения» с пиратами наши моряки с уверенностью описывают личностные портреты пленивших их: «Заметно, что пираты сызмальства учатся держать в руках огнестрельное оружие. Такое впечатление, что еще вчера они пасли коз, – делится своими впечатлениями от плена один из моряков. – Сами пираты довольно трусливы. Если пират в одиночестве, то даже если у него при себе оружие, он все равно старался нас не трогать. Также пираты пытались не поворачиваться к нам спиной. В их числе были более раздражительные и более уравновешенные, впрочем, как и среди всех остальных людей. Средний возраст пиратов – 30-32 года. В целом возраст пиратов колеблется от 18 до 40 лет».
Юрий Васильченко рассказал «Главреду», что самым страшным был момент, когда пираты только захватили судно – непонятно было, какие у них намерения и что они хотят сделать с экипажем суда. «Также было страшновато, когда топливо на судне должно было вот-вот закончиться – поскольку после этого исчезло бы освещение в каюте и моряки очутились бы в кромешной тьме», – говорит он.
По словам других членов экипажа, у них был шок, когда в море сбросили деньги, а пираты вроде бы не могли их найти. «Создалось впечатление, что они эти деньги потеряли, - рассказывают они. – Мы уже не на шутку испугались – кто же еще найдет столько денег во второй раз?» Уже потом оказалось, что на самом деле пираты мешок с деньгами подняли на палубу сразу, но все равно что-то выискивали в воде. «То ли они искали еще какой-то бонус, то ли еще что-то», - с улыбкой прибавил один из моряков. Уже по получении выкупа пираты так были озабочены деньгами, что моряки даже сумели сделать несколько снимков пиратов на свои мобильные телефоны (см. ниже).
Отвечая на вопрос, что может уберечь их и их коллег от подобных приключений во время рейсов, моряки без колебаний подчеркивают необходимость вооруженного сопровождения торговых судов. Впрочем, это дополнительные расходы для судовладельцев, на что они, очевидно, пока, не готовы.
Зоя Васильченко говорит, что после этого случая уже не отпустила бы сына в рейс. Сам недавно освобожденный из пиратского плена моряк утверждает, что свою работу не бросит. «Отдохну с полгода и снова начну готовиться к рейсу. Правда, в этот раз на судах владельца «Арианы» плавать не собираюсь», - говорит он в надежде на то, что на судах других компаний повезет больше.
Не успели ариановцы прибыть на родную землю, как на второй день нового года за 600 миль от сомалийских берегов в Индийском океане было захвачено еще одно судно – Asian Glory, – в состав экипажа которого входят десять украинцев.
Пираты покидают судно после получения выкупа
Американские военные, которые охраняли «Ариану», после ее освобождения.