Парламентские сторонники Тимошенко легализовались

Заявление подписали лидеры Партии защитников Отчизны (Юрий Кармазин), Европейской партии Украины (Николай Катеринчук), «Народной самообороны» (Юрий Луценко), партии «Реформы и порядок» (Сергей Соболев), Христианско-демократического союза (Владимир Стретович), Народного руха Украины (Борис Тарасюк), Всеукраинского объединения «Батьківщина» (Николай Томенко), Украинской социал-демократической партии (Елена Шустик). По мнению подписантов, «сейчас антиукраинская команда стремится к реваншу». «На выборах президента к власти рвутся силы, для которых враждебной является сама наша украинская сущность… Особенно досадным для нас в этой избирательной кампании стало поведение Виктора Ющенко, который оказался техническим кандидатом Виктора Януковича. В официальных документах Партии регионов содержатся тезисы о государственном статусе русского языка, Едином экономическом пространстве, газовом консорциуме, «правильной» канонической церкви, подчиненной неукраинским интересам», - говорится в обращении «демократов». Авторы документа убеждены, что позором на весь мир «покроется Украина», если ее четвертым президентом станет человек, который был дважды судим и на всю жизнь сохранил «навыки и культуру так называемой зоны». «Трудно представить, - говорится в заявлении, - как верховным главнокомандующим в нашем государстве будет мужчина, который не только ни дня не служил в армии, но и проходил абсолютно противоположные жизненные университеты». В заявлении также сказано, что каждый украинец должен четко осознать, что проигнорировать выборы – значит, поддержать антигосударственные силы, а не прийти на избирательный участок – значит, лично поддержать Януковича.