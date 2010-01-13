Ющенко подвел итоги работы

13 января 2010, 14:28

Итоговая пресс-конференция Президента свелась к грубой критике Тимошенко и активной агитации за Ющенко.

«Мы должны идти домой, в Европу, к Мазепе, к поэтам шестидесятникам, к сечевым стрельцам», - предложил свой путь гарант
Большого наплыва журналистов на итоговой пресс-конференции Виктора Ющенко в Украинском доме не наблюдалось. Дабы гарант не взирал на пустующие стулья, организаторы «использовали админресурс» – как заметил «Главред», многие люди проходили через охрану по удостоверениям различных министерств и ведомств.
Главную тему своих речей – изобличение премьера во всех возможных грехах, - гарант очертил уже на первой минуте выступления. «Кто победит - мы, или белая с косой? Я имею в виду смерть», - риторически спросил Президент. В дальнейшем он упоминал фамилию Тимошенко (варианты – премьер, вона, лидер большинства, глава секты) в среднем раз в две минуты, иногда доходя до четырех-пяти «тимошенок в минуту».
Виктор Андреевич начал критиковать премьера с наиболее актуального на данный момент вопроса – возможных фальсификаций на президентских выборах. «Главная угроза фальсификаций исходит от Тимошенко, никто из других кандидатов в них не заинтересован», - безапелляционно заявил Президент. Причину заинтересованности Тимошенко в подтасовках результатов выборов Ющенко назвал сразу – «для нее есть реальная угроза непрохождения во второй тур». По словам Президента, судьба выборов будет решаться еще в первом туре – «Тот, кто станет оппонентом Януковича во втором туре, тот победит на выборах», - озвучил Ющенко небесспорный политологический прогноз. Залогом победы гарант считает «объединение демократических сил» вокруг своей кандидатуры. «Я сегодня проведу первую официальную консультацию», - уверил присутствующих Ющенко, промолчав о том, что большинство его бывших соратников уже заявили о поддержке Тимошенко
Завершив тему фальсификаций, Ющенко перешел к обещаниям. Так, Виктор Андреевич пообещал подписать изменения в закон о выборах Президента, в случае, если парламент в четверг их проголосует. Гарант не упустил возможности лишний раз подчеркнуть, что предложенная именно им версия избирательного закона самая демократичная – и допустил досадную ошибку. Парламент никак не может во втором и в третьем чтении проголосовать поправки Ющенко к закону о выборах (к чему призывал гарант) – по той причине, что их Рада уже отклонила давным-давно.
За полетом мысли гаранта внимательно следило его близкое окружение: глава Секретариата Вера Ульянченко, ее первый зам Юрий Ехануров, секретарь СНБОУ Раиса Богатырева и другие. Вере Ивановне пришлось даже немного потрудиться – когда Президент, отвечая на вопрос журналистки о дерибане леса в селе Коцюбинское, пообещал в ближайшее время направить туда следственную группу из прокуратуры, Ульянченко попросила у кого-то листочек и ручку и принялась быстро все записывать – наверное, чтобы Президент потом не забыл.
Ведь опасения за свою память несколькими минутами ранее породил сам гарант. Отвечая на вполне резонный вопрос журналиста – почему он в рабочее время опять занимается предвыборной агитацией за бюджетные деньги (тем более, после соответствующего предупреждения от ЦИК) – гарант издал неопределенный звук, средний между «а» и «э», несколько секунд помолчал, и выдал воистину гениальный ответ: «А вы хоть одно выступление слышали, где я говорил о кандидате Ющенко?». За несколько минут до этого он заявлял: «Голосуйте за Украину, голосуйте за Ющенко!», расписыванию себя в радужных красках он посвятил другую половину пресс-конференции, свободную от уничтожения Тимошенко.
«Вы знаете более успешного главу Нацбанка, чем Ющенко (гарант на пресс-конференции постоянно говорил о себе в третьем лице. – Ред.), который провел лучшую в Европе за 50 лет денежную реформу, был отнесен к пятерке самых лучших банкиров мира?» - и спросил: «Можно я продолжу свою амбицию?» - сочтя тактичное молчание зала знаком согласия, немедленно продолжил: «В двухтысячном году мы имели единственный в истории Украины бездефицитный бюджет…У вас есть претензии к моему премьерству?.. То же самое я могу сказать и о президентстве».
Кульминацией мероприятия стало зачитывание гарантом материалов уголовных дел, когда-то возбужденных в отношении премьера и ее соратников. Президент минут по пять-семь зачитывал отдельные фрагменты уголовных дел против Тимошенко, а также нардепа от БЮТ Олега Ляшко, при этом еще и предъявил общественности отпечатки пальцев депутата. Вывод Виктор Андреевич сделал безапелляционный: БЮТ – это секта, в которой засели бандиты, убийцы и педофилы. На замечание журналиста, что все эти обвинения должны быть доказаны в суде, Виктор Андреевич ответил: «Милиция все равно не доведет ни одно дело до суда, ведь ворон ворону глаз не выклюет».
А вот о своем главном конкуренте пятилетней давности, Викторе Януковиче, Президент фактически не обмолвился. Единственное, что запомнилось – оценка Ющенко интеллектуальных способностей конкурента: «Попросите Януковича написать НАТО – он ошибку сделает». Лояльность по отношению к Януковичу тут же нашла отзыв. «Создается впечатление, что тезисы для выступления и ответов на вопросы Виктору Ющенко писала Анна Герман. Все его заявления на пресс-конференции, равно как и на протяжении последних недель, нужно рассматривать через призму технического участия Ющенко в избирательной кампании Виктора Януковича в качестве агента по черному пиару», - заявили в штабе Тимошенко.
…Двухчасовая пресс-конференция уверенно подходила к концу. Любимое слово гаранта «акцепт» не прозвучало ни разу. Зато один раз он был «глыбоко переконаным», слово «амбиция» повторил дважды, а «уникальный» - целых четыре раза. «Мы должны идти домой, в Европу, к Мазепе, к поэтам шестидесятникам, к сечевым стрельцам». Именно этими словами Виктор Андреевич подытожил результаты своей работы.
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