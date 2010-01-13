Дебаты-2010: без стихов и мордобоя

Александр Мороз и Олег Тягныбок на дебатах друг друга не оскорбляли

Публичная дискуссия лидера социалистов Александра Мороза и председателя ВО «Свобода» Олега Тягныбока имеет все шансы стать украшением проекта теледебатов на Первом национальном. Обоим партийным лидерам удалось провести дискуссию без перехода на личности и огульных обвинений в адрес друг друга.



Участников дискуссии объединяет несколько позиций: оба возглавляют политические силы, обладающие внятной идеологией, оба имели депутатский мандат и сегодня стремятся восстановить парламентскую прописку. И Мороз, и Тягныбок не ведут масштабных агитационных кампаний, но при этом язык не повернется назвать их статистами президентской гонки. Александр Александрович – ветеран президентских забегов, он баллотируется в четвертый раз, Олег Ярославович в качестве кандидата в президенты дебютирует. Мороз известен как поэт и шахматист, Тягныбок неоднократно делал весьма радикальные заявления.



Мороз, получивший право начинать дебаты, технично постарался сократить количество аргументов в руках оппонента, отметив, что социально-экономические программы СПУ и ВО «Свобода» похожи, поскольку опираются на социалистическую идеологию. Тягныбок, как известно, возглавляет партию, ранее носившую название Социал-национальной. Как оказалось, Олег Ярославович не склонен к излишнему пиетету перед ветеранами украинской политики. Он быстро припомнил спикерское прошлое Мороза, коммуно-социалистическую «группу 239» и конституционную реформу. Дебаты пошли на встречных курсах, и хотя Сан Саныч в силу опыта и навыков шахматиста предпочел пожертвовать инициативой, в обмен он не получил выигрыша в качестве.



Главный социалист призвал не трогать Конституцию (политическую реформу оппонента Александра Александровича часто называют реформой Медведчука – Мороза), а «свободовец» пообещал бороться за изменение Основного Закона, даже если партия останется в оппозиции. Тягныбок выступает за сильную президентскую власть, тогда как Мороз подчеркивал, что большинство стран Европы живет по парламентской модели. Бывшего спикера его оппонент обвинил в том, что именно по вине Мороза и тогдашнего коммунистического большинства из украинских паспортов исчезла графа «национальность». Сам Тягныбок не забыл поднять проблему нелегальной миграции, связанную с вступлением в силу договора о реадмиссии между ЕС и Украиной. Вождь СПУ, воспитанный в духе пролетарского интернационализма, внятно ответить визави не смог.



Зато Александр Мороз обратил внимание, что еще 8 лет назад он выступал за введение открытых списков на выборах, опустив эпизод собственного многочасового стояния за трибуной во время принятия нормативного акта с прямо противоположным содержанием накануне голосования за политическую реформу. Олег Тягныбок в ответ предложил указывать о кандидатах такие сведения как национальная принадлежность, наличие судимостей и места работы. Он бодро пообещал проведение люстрации, без обиняков дав понять, что эта процедура может распространиться и на самого Мороза. Тот неожиданно, и не без иронии, согласился с проведением люстрации, отметив, что «любі друзі» через одного являются агентами КГБ.



Участники дебатов разошлись практически по всем отстаиваемым ими позициям, возможно, именно поэтому их дискуссию было интересно слушать. Впервые не выдержал секундомер в студии, но, к чести кандидатов на президентский пост, они не стали прекращать диалог. Кстати, политические дуэлянты по-разному оценили даже закон, по которому проходят выборы главы государства: Александр Александрович считает его правильным, а Олег Ярославович – инструкцией о проведении фальсификаций. Мороз высказался за возможность каждого гражданина Украины пользоваться родным языком, а Тягныбок – за обязательное знание украинского государственными чиновниками и претендентами на любые выборные должности. Лидер ВО «Свобода» подверг Александра Александровича критике за то, что во время его пребывания в спикерском кресле Украина лишилась своего ядерного статуса, на что Мороз назвал бессмысленной идею восстановления ядерного потенциала нашей страны. Уже традиционно лидер социалистов высказался против продажи земли, с чем Тягныбок согласился частично: он напомнил, что позиция «Свободы» опирается на взгляды Степана Бандеры и отстаивает право на долгосрочную аренду земель сельскохозяйственного назначения.



В заключительном слове Мороз призвал тех, кто не хочет поддерживать старую власть, голосовать так, как им подсказывает совесть. Тягныбок отметил, что на этих выборах впервые право голоса получат ровесники независимой Украины, призвав своих сторонников смести криминально-олигархические кланы, окопавшиеся сегодня в украинской власти. Совместными усилиями лидеры партий, находящихся на разных флангах политического спектра, предложили рецепт эффективных теледебатов – вести диалог уважительно и без заискиваний перед избирателями. Некоторое преимущество Тягныбока можно объяснить скорее его более молодым возрастом, чем идеологическим превосходством над лидером СПУ.