В ожидании «сильной руки»

Украинцы настолько устали от хаоса и анархии, что значительная часть из них готова пожертвовать своими гражданскими свободами.

Об этом говорят данные соцопроса, которые были презентованы в Политклубе в рамках совместного проекта «Главреда» и R&B Group. Социология демонстрирует, что в украинском обществе накоплен огромный потенциал недовольства, которое может взорвать Украину в любой момент.





Юрий Романенко. Добрый день, уважаемые журналисты! Рады приветствовать вас в «Главреде», в нашем «Политклубе». Сегодня мы собрались для того, чтобы представить вам такое интересное исследование, которое мы провели совместно с R&B Group, руководителем которой является Евгений Эдуардович Копатько. Слева от меня Юрий Гаврилечко, эксперт фонда «Социальной безопасности», и я — Юрий Романенко, руководитель Политклуба «Главреда»



В конце прошлого года мы проводили круглый стол, который был посвящен настроениям в украинском обществе. Мы поняли, что необходимо вот эти все кризисные явления, которые есть в Украине, отслеживать в динамике. Поэтому решили сделать такой вот совместный проект, который бы позволил понимать ситуацию, что происходит в социуме, какие есть настроения.



Сейчас мы презентуем такое исследование, которое было проведено с двадцатого по тридцатое января 2009 года. Назвали мы его «Протестные настроения в Украине и перспективы новых политических сил». Думаю, сначала выступит Евгений Эдуардович, он представит результаты социологического опроса, а потом мы дадим интерпретацию полученной информации.



Евгений Копатько. Спасибо за возможность выступить. Сразу скажу несколько слов, внесу окончательную ясность в этот проект.



Дело в том, что мы презентуем результаты омнибусного исследования, в который также вошел блок вопросов, о котором попросили и который мы совместно сделали с коллегами.



Потому что те, кто уже ориентируется, знает, что мы вчера презентовали социологию в «РИА-Новости», которая касалась российско-украинских отношений. Омнибусные исследования таковы, что они позволяют нескольким заказчикам решать свои задачи.



Касательно данного проекта. Безусловно, когда мы говорили о ситуации в Украине и говорили о том, как ведут себя украинцы в период кризиса, мы хотели посмотреть на то, какие возможные модели поведения населения будут, — это одна сторона медали.



Второе — увидеть потенциал протестных настроений, который интересует и политиков, и журналистов, и, безусловно, саму власть.



Исследование проведено двадцатого и тридцатого января, то есть это стандартная процедура, которая проведена в двадцати четырех областях Украины плюс Автономная Республика Крым, возраст 18 лет и старше, 2077 респондентов. Погрешность выборки составляет 2,2 процента. Это исходные данные.



Социальное самочувствие. Это стандартный вопрос, который мы практически на всех презентациях и пресс-конференциях предлагаем, это динамика удовлетворенности жизнью респондентов, которую они ведут.



Обратите внимание, что сейчас вот январь и ноябрь 2008 года и январь 2009 года — вот в самом крайнем правом углу — двадцать три процента в целом удовлетворены своей жизнью. То есть, чтобы понять и интерпретировать эти цифры, о чем это говорить? Как правило, в конце года, в начале следующего, то есть у людей больше в разные годы наблюдений было, чуть больше оптимизма социального и это было той лакмусовой бумажкой, если хотите, которая оценивала настроения общества. Вы знаете, наше общество критично относительно оценки власти, экономической и политической ситуации. Но всегда где-то тридцать-сорок процентов людей в целом терпимо относились к своей собственной жизни. Сейчас мы видим, что уже меньше трети населения считают свою личную жизнь удовлетворительной. В частности, вполне удовлетворены 5% и скорее удовлетворены – 18,4%.



Это говорит о том, что в обществе сокращается количество людей, которые независимо от каких-то внешних или внутренних проблем, способны справляться с ситуацией. На наш взгляд, это очень тревожные показатели. Потому что, я говорю, что критичность, присущая нашему обществу, она понятна и достаточно высока, но в самооценках ранее всегда присутствовали значительно более высокие удовлетворения ситуацией.



Поехали дальше. Вот динамика социальной адаптации. Я просто много раз говорил на разных круглых столах, презентациях, и мы, как правило, эти данные разводили. Это данные из «Евразийского мониторинга», который соучредителям нашей компании является. Мы уже сделали девять волн. Каждый полгода проводится по одной волне такой, вернее, каждые полгода одна волна, и вот уже получилось порядка девяти замеров.



В ноябре прошлого года мы тоже смотрели уровень социальной адаптации», и сравнили с семью странами СНГ. В разных исследованиях это количество бывает разным. Для того чтобы было более-менее понятно, мы взяли семь стран, чтобы было наглядно, и корректно посмотреть. Так вот, по уровню удовлетворенности своей жизнью украинцы, как вы видите, находятся на последнем месте среди всех стран СНГ, представленных в этом проекте. Наиболее высокий уровень — это у казахов, достаточно высокий уровень у россиян, армян, белорусов, но у украинцев эта тенденция к снижению наблюдается с октября 2007 года. У нас и так был как бы и до этого не очень высокий уровень, и если вы видите цифру, третью слева, такая оранжевая кривая — апрель 2005-го, тогда уровень позитивных социальных настроений был более сорока процентов и был, сопоставим с синей — Азербайджана, близок был к России и Белоруссии. Это, если вы помните, были события, связанные с революцией 2004-го — 2005-го годов, когда в обществе присутствовал достаточно высокий уровень социального оптимизма.



Теперь мы переходим к той основной теме. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что первое декабря 2008 года — шестьдесят процентов украинцев считали, что Украина только входит в кризис, на первое февраля 2009 года число таких людей уже 57,3 процента. Тридцать четыре процента респондентов полагают, что Украина находится на пике кризиса, и несколько снизилось число людей - двадцать пять процентов, которые были на первое декабря 2008 года, и говорили, что Украина находится на пике кризиса. О чем говорят эти цифры.



Прежде всего, мы видим, что в общественном настроении начинает преобладать понимание, этот кризис людей уже непосредственно затронул. Вообще, наличие кризисных проявлений отмечают около девяноста процентов населения.



Затруднились ответить на этот вопрос, обратите, пожалуйста, внимание на последний столбик, 9,3 процентов на первое декабря, и 6,4 процентов на начало февраля месяца 2009 года. То есть уже уменьшилось еще количество и в этом показатели практически не треть, которые затруднились ответить. Это говорит о том, что все так или иначе вовлечены в кризисный процесс.



Иногда мы задаем вопросы, как вы относитесь к тому, другому, третьему, и бывает, 20% за то, 30% за это, и где-то 30% не определившихся. А когда число меньше десяти процентов не определившихся, то это говорит о том, что общество вовлечено либо в данную тему, либо в данный процесс. Кризиса нет только для 2% респондентов. Мы посмотрим эту зависимость, но у нас уже есть первое предположение. Очевидно, что это небольшая референтная группа, это, как правило, не люди, имеющие невысокий достаток, а люди, живущие в селе, люди, имеющие средний достаток, свое хозяйство и которых по большому счету внешние проявления не касаются. Это, если смоделировать ситуацию. Но, опять-таки, повторяю, это очень малая и узкая референтная группа.



Следующий вопрос - как респонденты описывают точное отношение к существующей власти. Это непосредственно попросили мои коллеги сделать, и мы этот вопрос задали. Честно говоря, для меня как для социолога, некоторые ответы были достаточно неожиданными. Поэтому вот такой семантический анализ, то есть, того, что говорят люди, вот для нас является очень интересным. Итак, недоверие к власти, по Украине в целом — это верхний красный, скажем, столбик.



В целом недоверие к власти испытывают 68% населения в целом по Украине. Мы также разбили этот показатель по регионам: запад, центр и юго-восток. Так вот, наиболее всего сильное недоверие к власти 72,6 процента — испытывают жители юго-востока Украины. Здесь существуют серьезные различия, предположим, с центром и западом, где этот показатель составляет шестьдесят процентов.



Безразлично относятся к власти 14%, а ненавидят – 18%.



О чем это говорит? Это говорит о том, что есть определенная группа людей, это, как правило, если вы посмотрели разницу по возрасту, двадцать один процент, двадцать один с половиной — это люди в возрасте сорок — сорок девять лет, это люди, которые имеют активную позицию. Просто здесь нет этого показателя, мы двухмерную зависимость сделали только сейчас, вот это люди, меньше всего людей, которые ненавидят власть — 16,9 процентов, 16,4 процента — это люди старшей возрастной группы, они более толерантны. Несколько более критично настроены молодые люди.



Поддержку власти высказывают, если брать в целом по стране, 4,7 процента респондентов. Но обратите, пожалуйста, внимание, что здесь даже в региональном аспекте существуют достаточно серьезные различия. На Западной Украине в целом 7,4 процента, на юго-востоке — 2,6, в центральной Украине — 6,1 процента. Даже в этих показателях существует различие между регионами.



По образовательному цензу, более всего поддержку власти выказывают люди, имеющие среднее образование. Люди, которые имеют более высокий образовательный ценз, как правило, более критичны к существующей власти. Поэтому, мы можем сказать следующее, что если мы больших различий не увидели, то чуть больше выделяются те люди, которые критично относятся, имеющие более высокий образовательный ценз, проживающие в городах, и люди, которые находятся в активном трудоспособном возрасте. Я подчеркиваю, что это не самая такая крутая динамика, потому что достаточно небольшие цифры, но тенденцию, в конце концов, мы можем каким-то образом прояснить.



Следующий вопрос, пожалуйста. Этот вопрос звучал в режиме мониторинга, в ноябре и январе месяце, в каких акциях массового протеста готовы принять участие респонденты для защиты своих интересов? Безусловно, люди, когда отвечают на вопросы данной анкеты, они погружаются в тему и действительно живут в этой сети, и поэтому они настроены более критично. Мы можем сказать, что количество людей, которые готовы принять участие в митингах и демонстрациях, несколько выросло.



Если таких было на первое декабря 2008 года — 24%, то сейчас практически — 28.5%.



Готовы участвовать в сборе подписей, в петициях, в требованиях, здесь еще больший разрыв — 20,4, и 26,3 процента соответственно. Обратите, пожалуйста, внимание, если на 1 декабря почти 49% сказали, что не будут принимать участие ни в каких акциях протеста, то на 1 февраля количество таких людей сократилось практически на десять процентов. Безусловно, они растянулись по вышеуказанным столбцам, и несколько, чуть больше, вернее, стало людей, которые затруднились ответить.



Я больше двадцати лет занимаюсь социологией, и чем сложна для оценки ситуация нынешняя? Общество подвержено очень быстрым изменениям настроений. Когда идет период таких активных изменений, мы можем сказать, что в общественных настроениях, подчеркиваю, не в общественном мнении, а в общественных настроениях, которые через социологию выходят на нас, очень быстро происходят изменения в оценках лидеров, в оценках ситуации.



По большому счету мы видим, что недовольство есть, но активных форм протеста нет, они не заявлены в обществе. При этом нужно отметить, что в нашем общественном сознании люди достаточно открыты. Люди достаточно открыты и они могут каким-то образом реагировать на определенную ситуацию, и они не закрываются при ответах на вопросы, которые являются не деликатными, например, как себя вести.



Еще один вопрос - при каких условиях респонденты готовы участвовать в уличных акциях протеста для защиты своих прав.



В целом готовы принять участие в уличных акциях, если не останется средств для существования, в целом по стране — 36,5%. Обратите внимание, здесь существует небольшое различие между юго-востоком, где почти 39%, и 35 между западной и центральной Украиной.



В забастовках готовы принять участие 13% населения, причем на западе Украины 16%, тогда как на востоке 12%.



Теперь о запросе на новую политическую силу. На Западной Украине запрос на новую политическую силу больше — 21,2%, если по Украине в целом — 17,1%. В центральной Украине — 15%, и на юго-востоке — 16%. О чем это говорит? Это говорит о том, что на сегодняшний день кризис «оранжевого» движения, позволю себе свое личное суждение, привел к тому, что там идет борьба в этом регионе между «Нашей Украиной», БЮТ . «Наша Украина» там теряет позиции, но опять-таки, многие говорят, что там действуют активно Тягнибок, Яценюк и так далее. Идет распределение потенциальных голосов электората в случае возможных выборов, поэтому такая динамика понятна. На юго-востоке она не так явно проявляется, потому что там в принципе Партия регионов, коммунисты, Витренко, и отчасти, может быть, Литвин.



Теперь обратите внимание на то, что 7,5 % населения готовы участвовать в акциях протеста, если им заплатят. Количество таких людей на юго-востоке в два раза больше, чем в центре и на западе.



Еще один интересный момент - «ни при каких обстоятельствах не выйдут на улицу для защиты своих прав», так вот, получается, что чуть больше, опять, как ни парадоксально, людей, для которых «моя хата с краю» - это в центральной Украине, а на западной Украине более активное население. Но, опять-таки, я здесь хочу вас предостеречь от одного момента: декларируемые заявления и реальные действия, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я выходец с востока Украины с Донбасса и очень хорошо помню шахтерские забастовки 89-го года. Это было очень жутко на самом деле. Вот такие протесты, когда Донбасс как бы так уже долго свои вопросы, какие-то проблемы решаются, но там огромное количество промышленного пролетариата. И мы помним забастовки 89-го, 91-го годов, 93-го, когда уже шахтерское движение пошло на снижение, это просто как бы личное наблюдение, говорят о том, что лучше ситуацию не доводить до такого, и не выводить из-под контроля, потому что ни одна из политических сил, представленных в Украине, не справится с ней, как на западе, так и на востоке Украины. Потому что протестный потенциал запада, понятен, потому что свежи в памяти события 2004 года, когда многие поддержали Майдан - и киевляне, и жители центральной, и жители Западной Украины. Но опять-таки, как говорят мои коллеги, политологи, аналитики это был нереализованный запрос общества. Общество поддержало, а в результате через четыре года страшное разочарование.



Следующий вопрос. Слышали ли респонденты об акции протеста «Достали!» против существующей власти. Это опять таки, я уже говорил, была моя инициатива, мы как бы в фоновом режиме предложили посмотреть, слышали или не слышали об этой акции. Результаты, честно говоря, меня удивило. Почему? Потому что 30% респондентов сказали, что «да». Для нас это как бы достаточно большой показатель, потому что данная акция делалась на энтузиазме людей и получила достаточно интересный резонанс. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас запрос на новые политические силы присутствует, и новые проявления чего-либо. В данном случае, я хочу, чтобы вы поняли правильно, я не пиарю сейчас коллег, сидящих со мной рядом, я просто констатирую результат. В подтверждение этому мы можем посмотреть любое другую акцию, какое-то действие, я думаю, что здесь реакция может быть похожей, все зависит оттого, как люди будут себя вести, и как они будут действовать.



Теперь рассмотрим такой вопрос как «Необходимо ли появление новой качественной политической силы, партии или блока?».



В целом согласны в октябре 2008 года, когда мы подобный соцопрос проводили, 50,9 процентов ответили, а сейчас уже 60,2 процента. В целом не согласны — 19. Также уменьшилось количество людей, затруднившихся ответить. О чем хотелось бы здесь сказать, комментируя эти цифры? Что в целом согласны, это да, более 60%, это очень много, но есть практика прошлых избирательных кампаний, где мы тоже задавали вопрос, правда, там было количество меньше — до 40%. Однако, как только вступала в активную фазу избирательная кампания, сразу происходила поляризация по ныне действующим и голоса основные перераспределялись, условно говоря, на пять политических сил, представленных в парламенте. Это так, это в общих чертах я моделирую данную ситуацию.



Насколько мне сейчас представляется, мы вступили в период таких достаточно серьезных внутренних изменений, что я не исключаю того, что возможно появление новых политических проектов, которые в случае мобилизации населения, подчеркиваю - в случае мобилизации населения (поясню позже, почему я сделал подобную оговорку), готовы пройти, скажем, в парламент. Причем они могут быть не только национальные, но они могут и вполне региональными быть. Почему? Потому что есть, допустим, радикальные партии, я не буду в качестве рекламы о них говорить, допустим, на Западной Украине, которые могут отобрать голоса радикального электората, или радикально настроенного электората, такое же может быть и в центральных регионах Украины. Выборы мэра Киева показали в прошлом году, что как могут работать технологии.



Я возвращаюсь к той оговорке о том, что на сегодняшний день в принципе, что мы как социологи измеряли следующее, что если в 2004 году был пик явки избирателей на участки, 83%, вы помните, второй и третий туры. На выборах 2006 года в парламент эта явка составила 68% по стране, на выборах 2007 года досрочных — 60, и косвенно можно привязать к этой явке выборы мэра Киева — там чуть больше 50%. Это говорит о том, что у населения падает интерес к избирательной кампании, но тогда мы не находились в условиях кризиса. Есть несколько вариантов мобилизации населения. Первый – это искусственная мобилизация, второй — это мобилизация, связанная с той ситуацией, о которой мы говорили.



Поэтому если будет развиваться ситуация в критическом, в смысле негативном плане, то количество людей, у которых будет активная позиция будет увеличиваться. Но вопрос, за какой политической силой они пойдут, здесь вопрос для меня остается открытым. То есть как бы традиционные политические силы, безусловно, для них, пожалуй, это последние выборы, если они будут, и подчеркиваю, если они будут проходить еще и в легитимном русле, это вторая оговорка, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то они еще возьмут свои голоса. Может быть, за исключением «Нашей Украины», потому что у них ситуация совсем нехорошая. Возможно, выйдут, если эти выборы в ближайшее время состоятся, подчеркиваю — в легитимном русле, при относительно высокой мобилизации населения, то возможно участие новых политических проектов. Причем, подчеркиваю, что запрос на них существует, и есть ряд политиков, которые об этом уже заявили.



И следующий, пожалуйста, график. «Готовность респондентов голосовать за новые политические проекты на выборы в Верховную Раду». Точно будут голосовать шестнадцать процентов и двенадцать. Вот то, о чем я вам говорил, что в принципе готовность есть, но точно голосовать еще меньше 20% как бы декларируют. Я опять-таки говорю, мы моделируем эту ситуацию, когда начинается активная фаза избирательной кампании, мы немножко смотрим на ситуацию по-другому. Пока, если хотите, это такое более виртуальное отношение к данному вопросу, но оно имеет место быть потому, что мы чувствуем, что если настроения в обществе существуют, существует запрос, значит, будет предложен какой-то определенный, возможно, проект и не один.



Скорее всего, будут голосовать за новые политические проекты – 32,1% . Скорее всего не будут голосовать» — 10,4%. За последние месяцы очень сильно выросло количество людей, практически в два раза выросло тех, кто, скорее всего, будет голосовать, и сократилось количество людей, которые, скорее всего, не будут голосовать.



Точно не будут голосовать – 14,2% и затруднились ответить – 26,7%. Из последней категории, как правило, идет переток, как правило это люди, которые негативно настроены, не будут участвовать, то уже люди начинают думать, они уходят в определенную зону неопределенности.



Следующий вопрос, который мы с ребятами согласовали - вопрос о сильной руке. Юра говорил, интересно, какой тут запрос. Мы не знали, как этот вопрос формализовать, и мы в принципе сделали этот вопрос как утверждение. «На сегодняшний день в Украине необходима сильная рука?» — такой вопрос в социологии приветствуется, потому что это достаточно четкая формулировка, на которую респондент в состоянии ответить. Здесь нет двойного толкования, двойного дна, или притягивания за уши, вы дурак, или вы умный человек. А здесь вот вопрос «Насколько вы согласны с утверждением, что в Украине нужна сильная рука?». Ответ убийственный — 80%. Причем здесь, как видите, нет разницы между регионами, абсолютно ее не существует.



Вот еще один интересный вопрос - «Я готов принять ограничение некоторых гражданских свобод: свободы волеизъявления (то есть это выборы), вероисповедания, свободы слова и так далее», то есть некоторые свободы, которые ограничиваются или замораживаются ради стабилизации ситуации в стране, здесь ситуация очень любопытная получается. Как бы мы все за сильную руку, только не все понимают, в чем эта сильная рука будет проявляться. 26% на западе Украине в целом согласны, и 40 согласны на юго-востоке Украины. Это не потому, что там присутствуют какие-то плебейские тенденции, просто там «сильная рука» более понятна, там другая структура населения, там взаимоотношения людей, власти несколько другое, чем на западе Украины. Там очень много людей уезжало за границу, и мы же понимаем, что там совершенно другое представление.



В целом не согласны с утверждением об ограничении свобод — 35 на юго-востоке Украины и 54% на западе Украины. Посмотрите, это довольно любопытные цифры. Мы имеем существенную разницу в оценках по регионам. Я вам показал разницу в оценках, как люди относятся к своей стране по уровню образования, по возрасту, и мы видим, что существуют определенные различия, которые, в общем-то, и естественно должны быть и в нашем обществе присутствовать. Активное население, хотелось бы сказать, в большей части оно заинтересовано в каких-то изменениях, и они готовы выступать и действовать, и, во всяком случае, они об этом декларируют.



Вот еще некоторые моменты по вопросу некоторого ограничения свобод. Посмотрите, в целом согласны в возрасте двадцать — двадцать девять лет — 29 % в целом согласны на ограничение свобод, а в люди в возрасте шестьдесят и старше — 40,7%, вот это уже изменения в ментальности очень серьезные. Вот наша молодежь сейчас 18 - 29 лет, извините, в целом согласны с тем, что они готовы к ограничениям, и не согласны — 49%. Люди в возрасте старше шестидесяти — 40,7 процентов практически 41% согласны с этим, и 35,6% не согласны. Вот это любопытное различие. В целом согласны с ограничениями свобод люди с высшим образование — 30,4%, и не согласны — 50,6%. Люди, имеющие неполное среднее образование, 47% согласны с ограничением свобод, практически на 17% больше, и 32 — не согласны. Таким образом, видна и по образовательному цензу.



Следующий график, - «На чью помощь, по мнению респондентов, может реально рассчитывать Украина перед угрозой полного краха ее экономики?». Здесь опять вопрос в виде утверждения, которое мы делаем. Нужно рассчитывать только на свои силы считает 50% респондентов. Среди тех стран, на поддержку которых можно рассчитывать на первом месте Россия — почти 25%. Причем здесь тоже есть жесткая дифференциация. На западе Украины об этом говорили 5,5% — на помощь России, а на юго-востоке — 37. На Европейский Союз рассчитывают 24,8% — на западе Украины, и только, подчеркиваю, я здесь могу сказать «только», — 6,4 % на юго-востоке. На Соединенные Штаты, как вы видите, в целом 3,1 %. Но на западе Украины на помощь Соединенных Штатов рассчитывают — 7%, на юго-востоке — 2,4%



Теперь, если есть вопросы, пожалуйста. Потом я передаю слово своим коллегам.



Вопрос из зала. Дмитрий, телекомпания «ТВ-5». На ваш взгляд, какова роль средств массовой информации на настроения респондентов?



Евгений Копатько. Отвечаю сразу. Серьезное. Эта моя борьба за позицию о том, что мы находимся в негативном информационном пространстве, где в принципе большинство присутствующей информации подается в негативном плане. И мы в ноябре месяце задавали такой вопрос прямой: «Влияет ли на настроение людей информация в средствах массовой информации», — пятьдесят процентов, даже больше, сказали о том, что влияет. Есть прямая зависимость того, о чем говорят в СМИ, и тем, как люди рефлексируют. Грубо говоря, если мы делали в свое время, я проводил эксперимент, мы делали контент-анализ ведущих телеканалов, вот первая десятка ТОП, мы взяли просто новости в течение недели, посчитали, сделали чистую арифметику количество новостных сюжетов, из них: позитивные, негативные, нейтральные. Я потом представил отчет на Гостелерадио, говорю, - ребята, в некоторых выпусках новостей не было ни одного позитивного сюжета. Мне журналисты говорят, что это же естественная ситуация, мы должны давать то, что смотрят люди. Я говорю: но мы должны также и формировать в обществе и позитивный запрос на информацию. Ведь вы, по сути дела, ту информацию, которую представляете, то вы в какой-то степени талантливо подана, то есть запрос и на позитив, есть запрос на перемены.



Я посмотрел российские СМИ, смотрю периодически их новостные сюжеты, смотрю «Скай-ньюз», английский ВВС, извините, у них иной подход к информационной политики в новостных сюжетах, они меньше кошмарят свою страну. То есть, у них есть сюжеты, которые они должны показать о своей жизни. Не то, что они от чего-то уходят, они как раз актуальные темы показывают очень активно, но, в конце концов, они дают таким образом информацию, что можно посмотреть, что есть в стране нормального, на что можно опереться, что подвержено кризису, что находится в кризисном явлении, и что требует критики. И в этом случае тут уже во многом зависит от профессионализма журналистов. И я думаю, отвечая на ваш вопрос, извините, может быть, очень пространно, тем не менее, четко хочу сказать, что есть четкая зависимость от той информации, которую подают в средствах массовой информации Украины на общественное мнение людей. Потому что они перерабатывают, потребляют информацию.



И еще один показатель, значительная часть людей интересуются события в жизни страны. У нас общество не вышло еще вот как бы из того заполитизированного состояния. У нас очень много людей интересуется политикой, интересуются выборами, у нас очень большое количество политических ток-шоу, которые показывают, как показывают социологи, имеют большое количество зрительской аудитории. Вот, пожалуй, так, имеет прямое отношение, и народ на это рефлексирует. Еще вопросы, пожалуйста.



Юрий Романенко. Будем продолжать. Спасибо большое, Евгений Эдуардович, за такие интересные цифры. Теперь я дам свою интерпретацию происходящего.



На мой взгляд, социология показывает, что в Украине назревает революционная ситуация. Из чего я исхожу? Как известно, любой общественный процесс содержит в себе внутренние противоречия и мы должны понимать, что основные противоречия, который сейчас складываются в нашем обществе, поскольку это даст нам возможность спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в будущем. Сейчас главным ключевым противоречием является диспропорция в развитии государства и общества. Последнее в своем развитии вышло на более передовые позиции, чем государство, которое закостенело в своих формах. В нашем государстве перестала действовать система социальных лифтов.



Что это такое? Это когда наверх из низших классов поднимаются наиболее талантливые, наиболее продвинутые представители, включаются в систему и, тем самым, она постоянно обновляется. В этом плане Украине, поскольку она превратилась в такую как бы сословно-феодально-рабовладельческую демократию, извините за такое сочетание несовместимого, но это действительно так.



На высшем уровне у нас есть определенная демократичность, точнее говоря, ограниченное количество людей используют все блага демократии. Спускаясь ниже, мы попадаем в феодализм, а на самом низу фактически у нас рабовладельческий строй, когда люди привязаны к конкретному предприятию, к конкретному собственнику и фактически ограничены в своих действиях.



Так вот, как бы сейчас становится очевидным, что кризис актуализировал вот этот процесс противоречий между обществом и государством, что естественным образом находит свое отражение в тех цифрах, которые были представлены. Смотрите, если 68% населения не доверяют этому государству, если 18% вообще с ненавистью относятся к нему, и при этом только 4% испытывают уважение и 4,7% готовы его поддержать, это говорит о том, что данное государство фактически не является легитимным. У него отсутствует сколь-нибудь массовая поддержка. И это создает ножницы, которые в принципе чреваты определенными конфликтами, различного рода нестабильностью, социальной турбулентностью, которые будут усиливаться по мере развития экономического кризиса. А он развивается и это, опять-таки, подтверждают слова Евгения Эдуардовича о том, что 53% населения считают, что мы находимся только в первой фазе. Хотя количество таких людей снизилось, я думаю, что люди просто рефлексивно реагировали на некоторую стабилизацию после того, как на некоторое время замер курс гривни, а также был большой лаг, связанный с новогодними праздниками. Тем не менее, объективно, поскольку в глобальном масштабе мир входит во вторую фазу глобального кризиса, который будет связан с распространением всех негативных тенденций на реальный сектор экономике, что неизбежно ударит по Украине уже весной.



В свою очередь это означает, что опять, спустя несколько месяцев, мы опять увидим усиление негативной динамики в оценках кризиса, когда люди поймут, что на самом деле в общем-то мы не на пике кризиса, а по прежнему продолжаем опускаться, и дно еще было недостигнуто. При этом, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вот это нарастание полярности и неопределенности, которые царят в обществе, хаос и анархия, которые сотрясают верхи, будут приводить в той или иной степени к радикальной мобилизации различных социальных групп. Прежде всего, я думаю, что произойдет мобилизация среднего класса, основой которого является мелкая и средняя буржуазия.



Противоречия между интересами мелкой и средней буржуазии и крупным капиталом — являются вторым крупным противоречием, которое развивается на наших глазах. На самом деле, мы видим, как усиливается процесс, который фактически был обозначен в 2004 году, когда у нас созрела прослойка вот этого, так называемого среднего класса, и который представил запрос на изменения в государстве. Они требовали другого государства, в котором были бы сняты дисбалансы, в котором были бы защищены их интересы, и в котором бы прослойка среднего класса, которая увеличивалась до последнего момента, была бы институциализирована. За последние четыре года эта проблема не была разрешена. Более того, она только усилилась, поскольку фактически так и не появилось ни одной политической силы, которая бы смогла мобилизовать, впитать в себя эту мелкую и среднюю буржуазию. Де-факто были такие попытки, в виде КОПов, «Вече», но их неудача была связана с тем, что они во многом как раз опирались на стандартные модели, то есть они внедрялись сверху, как бы в очень красивой технологической обвертке, но они не опирались на реальных людей в реальных регионах. Это привело к тому, что эти проекты потерпели крах.



Сейчас ситуация опять становится интересной в плане мобилизации мелкой и средней буржуазии, поскольку именно кризис создал те условия, когда у нее возникает мотивация к активному политическому действию. Почему? Потому что спустя четыре года ситуация в отношении опять-таки вот этой социальной прослойки качественно изменилась, во-первых, она увеличилась и стала такой, более зажиточной, более как бы широкой в социальном плане. Мы когда проводили месяц назад круглый стол о настроениях украинского общества, Александр Левцун из центра «София», говорил о том, что, скажем, перед кризисом, порядка 44% людей в Украине относили себя к средним. Когда они проводили в середине декабря 2008 года исследования, то таких людей уже было порядка 33%. То есть в период кризиса группа средних начала сокращаться. Можно говорить, что именно средний класс оказался под наибольшим ударом. Почему? Во-первых, они начали терять работу, у них начали сокращаться доходы, это всем очевидно. Но существенное отличие, которого не было в 2004 году и ранее - это то, что эта прослойка для своего активного развития использовала кредитные ресурсы. Соответственно, в таких условиях она оказалась перед перекрестным огнем кризиса. С одной стороны — она потеряла доходы, с другой стороны — у нее есть обязательства, по которым необходимо платить. Будучи зажатой вот в этих тисках: между безработицей и банками, ей ничего не остается делать, как найти те или иные формы мобилизации, и выплеснуть их наверх.



Вот вы все знаете, что я был причастен к акции «Достали», и я не хотел бы это пиарить, но я в данном случае, я нахожусь как бы в ситуации исследователя. Мы после акции поехали по регионам посмотреть, что происходит на местах, начали знакомиться с людьми, поскольку многие вышли на контакт, так вот, на встречи выходили в основном представители вот этой мелкой и средней буржуазии. Они говорили буквально следующее, что у них остается ресурсов на месяц-два и после этого они начинают люмпенизироваться. Они либо уже опускаются вниз, либо они должны будут пытаться что-то сделать. Социология это подтверждает. Если мы посмотрим на исследование, то увидим такую интересную цифирь, что, во-первых, идет динамика роста желающих протестовать, это то, о чем говорил Евгений Эдуардович, но, во-вторых, создается ситуация, когда могут происходить спонтанные всплески протестов абсолютно неуправляемые никем.



Вот смотрите, на вопрос: «При каких условиях респонденты готовы участвовать в уличных акциях протеста» 7,6% ответили, что при любых, достаточно любого малейшего повода. Это означает, что сложилась ситуация имеет высокую степень неуправляемости, и в такую спонтанную активность может быть вовлечено огромное количество людей.



Что такое 7,6%? Это порядка, я так навскидку прикинул, это порядка двух миллионов трудоспособного населения. Да, оно как бы распорошено по территории страны, но, тем не менее, как бы они существуют. Если кто-то начинает действовать, то другие, увидев трансляцию в СМИ, тоже могут присоединяться. Так как это произошло со всеми этими спонтанными акциями протеста, которые прошли после акции «Достали», вот сегодня были, будут завтра, послезавтра и так далее. Начинается эпоха того, что политологи называют микрореволюционной политикой, как это было в 1917 году. Когда фактически государство устранилось от ключевых процессов, либо было неспособно на них повлиять, и люди, будучи представленными сами себе, начинают самоорганизовываться и пытаться любым способом решить свои проблемы.



При этом я хотел бы обратить ваше внимание еще на одну цифру, которая очень существенно может влиять на ситуацию в стране. Постепенное увеличение количества людей, которые готовы участвовать в вооруженных столкновениях от 2,7 до 2,9%. Что такое фактически 3% в наших условиях? Это порядка где-то триста тысяч человек. Это двадцать дивизий, опять-таки людей мотивированных, которые ищут те или иные формы организации, поскольку это активные люди.



В этой ситуации Украина оказывается между Сциллой неуправляемого народного бунта и Харибдой диктатуры в той или иной форме: олигархической, харизматической.



Запрос на сильную руку, которой требует 80% населения, и при этом 35% готовы ограничить свои свободы, говорят о том, что Украина вступает в эпоху конкуренции авторитарных процентов. Эта тенденция будет актуальной как минимум в ближайшие пять-десять лет пока не закончится кризис. Поскольку кризис имеет очень глубокие цивилизационные основания и он будет развернут во времени и в пространстве как минимум лет на пять, то соответственно вот в ближайшее время в Украине, я уверен, будут усиливаться вот эти тенденции.



Фактически одной из основных повесток президентских выборов будет именно авторитарная повестка дня. Когда будут предлагаться те или иные модели концентрации власти, теми или иными политическими силами для того, чтобы разрешить возникшие ключевые проблемы, с которыми столкнулась Украина. И общество в принципе пойдет за той силой, которая в предложит наиболее аттрактивную, наиболее привлекательную модель. Сейчас я передам слово Юрию Гаврилечко.



Евгений Копатько. Если можно, два слова по поводу рефлексии на то, о чем сказал Юрий. Безусловно, средний класс — это хорошо. Но кто выживет из этого среднего класса? Он стремительно сокращается, и те люди, которые могут участвовать в этом процессе, это раз. Потом, если слово «буржуазия», я думаю, что оно не совсем приемлемо в нашем подходе. Оно, скорее всего, даже среди молодого населения не носит позитивной смысловой нагрузки, это второе. Но это хорошее слово, может быть, есть смысл приучить людей к тому, что буржуазия — это не есть плохо. А пока в нашем общественном сознании за столько поколений сократилось количество людей, которые еще помнят, что такое нормальная буржуазия. Ну, и дело в том, что Юра говорит об авторитарном проекте. У меня сразу есть, вот я с ним не могу согласиться по одной простой причине, вернее, он может быть, но у нас есть тотальное недоверие ко всем институтам власти. Я об этом не говорил, тотальное недоверие. Такого нет нигде во всех странах СНГ. Три процента — доверия к парламенту, шесть — к Кабмину, десять — к Президенту. Это такой уровень недоверия, при котором Президент Украина Кучма был просто в некоторых позициях значительно выше, чем ныне действующий Президент. Я в данном случае не ругаю ни Ющенко, ни Кучму, я просто говорю, как вы помните, что страна хотела отказаться от преступной власти. И вот такой кредит доверия был колоссальный, которого сейчас нет. Где будет ресурс тот, который сможет организовать?



И тот момент, от которого я хотел бы не то, чтобы предостеречь, я противник любых революций, может быть, уже в силу возраста своего, потому что революция, как говорил Жан Жорес — это самый варварский способ прогресса. Но, с другой стороны, основания того, о чем говорит Юрий, абсолютно могу его внутренне поддержать, есть. Потому что действительно, если страна станет неуправляемой, то здесь мы можем иметь массу и массу проблем. И единственный момент, единственный — подчеркиваю, который действительно может сейчас вырулить — это здравый смысл и консолидация, самоорганизация общества. Я думаю, что, может быть, это фантазия в моей голове такая, что люди могут сами организоваться и добиться, чтобы в стране не было Гуляй-поля, потому что мы очень долго запрягаем, так же как и русские, но Гражданская война, как вы помните, позже всех закончилась именно в Украине.



Юрий Романенко. Евгений Эдуардович, я бы просто хотел развить ваши слова. Я когда говорил об авторитарных проектах, то я говорил о проектах, которые не имеют отношения к этому государство. В отношении этого государства у меня нет никаких иллюзий. Я думаю, что в нынешнем виде Украина просуществует, вот в таком государственном устройстве, просуществует максимум полтора года. Далее будут предприняты те или иные попытки переформатирования от второй республики и переход к иной форме. Будь это республиканская форма, авторитарная, это уже как бы вопрос времени, мы это увидим. Но за будущее будут конкурировать политические силы, которые будут в основном предлагать авторитарную повестку дня, это первое.



Второе, вы абсолютно верно отметили, что сейчас сокращается вот эта прослойка среднего класса. Так вот, политология говорит следующее, когда прослойка среднего класса велика, составляет где-то пятьдесят процентов, шестьдесят процентов, она консервативна по своим взглядам. Когда же она начинает резко уменьшаться, либо она в самом начале маленькая, то она как раз является радикальной прослойкой. Она нацелена на кардинальные перемены и пытается педалировать их разрешение. В этом плане сокращение этой группы средних, которая и не составляла в Украине большинство, так вот сокращение этой группы средних в таких условиях объективным образом по всем законам общественного развития подталкивает его к тем или иным радикальным действиям, к тем или иным радикальным взглядам. Они будут канализироваться политическими силами, пытающимися включить их в тот или иной формат авторитарного проекта. Вот такое уточнение.



Евгений Копатько. В общем-то, согласен, добавить тут нечего.



Юрий Гаврилечко. Возможно, я сейчас остановлюсь на некоторых аспектах, которые не связаны непосредственно с данным исследованием, а больше расскажу о том, что динамика, которая видна из социологических исследований, к большому сожалению, говорит о следующем. Социология постепенно из месяца в месяц начинает измерять не столько мнение населения, а сколько настроения. Она поднимает срез, что люди очень быстро начинают менять свое мнение. И в данном случае, к большому сожалению, строить какие-то четкие прогнозы на данных глобальных всеукраинских исследованиях, становится все сложнее и сложнее. Долгосрочные имеется в виду прогнозы. Социология обозначает вектор, куда, что двигается, не знаю, возможно, согласится со мной Евгений Эдуардович, но не всегда она может давать быстрые ответы. Мало того, в локальных комьюнити, на региональном уровне могут образовываться проблемы, которые никак невозможно отследить из центра. Самый последний, возможно, ближайший пример, это захват в Херсоне рабочими завода. Никак предположить, ни из каких данных всеукраинских исследований, что будет такая реакция, такой протест, не могла.



Евгений Копатько. Это естественно. Задача социологии не в этом.



Юрий Гаврилечко. Невозможно. Но опять-таки, на местном уровне ничего подобного не проводится. Власть себя поставила в ситуацию, когда она реактивно реагирует на события, что-то случилось, потом начинается реакция. Хотя достаточно многие моменты можно было бы предсказывать, по крайней мере, не уровне тенденций, используя подобные омнибусные исследования. Потому что люди всегда начинают думать о чем-то нехорошем заранее, они уже действовать начинают немножечко позже, с определенным лагом. Но настроения можно было видеть. К сожалению, этого не делается, потому что большинство серьезных исследований, к большому сожалению моему, застопорились, буквально омнибусы на сегодняшний день делает, я знаю, Евгений Эдуардович, КМИС, ну, и практически все.



Евгений Копатько. Ну, почему? Делает еще Центр Разумкова и «Деминициативы». Пожалуй, четыре компании, которые присутствуют в Украине, извини, это поправка. Я хочу добавить одно, что, безусловно, кризис первый давит на службы сервиса. Я не хочу сказать, это в плохом или в хорошем смысле, безусловно, мы помогаем людям принимать управленческие решения. Это одна из основных миссий нашей компании, вот того, что мы делаем. И для нас очень важно действительно, когда сократятся возможности, вот это мы делаем, подчеркиваю, это наши ресурсы еще. Нам частично платили в омнибусе, потому что там есть маркетинговые вопросы, поэтому мы себе оставляем как люфт для вопросов, которые я могу задать. У вас помимо вашей было еще три-четыре компании, которые три-четыре вопроса своих задали. А на самом деле, это проблема серьезная. Если мы не будем в динамике измерять общественное мнение, а я единственное хочу сделать оговорку одну, что мы можем быстро снять картинку, мы можем быстро за несколько дней в режиме экспресс провести исследования по Украине. Я скажу больше, в регионах, и ты абсолютно правильно затронул тему, очень часто и много делалось исследований, сейчас просто не хватает ресурсов. Но, мне кажется, абсолютно правильное замечание, извини, Юрий, что вклинился, это крайне важный момент, что если мы сможем в регионах спрогнозировать ситуацию, или в крайнем случае, диагностировать, точно понимать, что уровень социальной напряженности, предположим, во Львовской, Херсонской или Запорожской областях, он разный. Но если там мы знаем, что есть ситуация, в чем причины, мы можем это выяснить. Может быть, тогда лидерам на местном уровне можно будет быстрее принять какие-то управленческие решения. Извините, что вмешался.



Юрий Гаврилечко. Ничего, это абсолютно правильно. Я хотел бы остановиться на том, что к большому сожалению, существующая власть в принятии решений не опирается ни на какие реальные данные практически.



Евгений Копатько. Не согласен. Опирается, они делают, но вопрос, извини, здесь просто важно, мы подчеркиваем, социологи, вот я когда в МГУ еще учился, было вот такое смутное время, и говорили тогда, что юристы — это опора любого режима. Так вот мы тоже опора любого режима. По большому счету, мы диагностируем ситуацию, хоть это «оранжевые», или «бело-синие», или Тимошенко, или Литвин, не имеет значения, у них есть люди, которые делают вот эту социологию. Вопрос в том, что она есть, и вопрос в принятии решения. Опять-таки, отсылаю вас к тому, что очень низкий уровень управляемости сейчас. И мы для правильного принятия решения готовы работать. Вопрос заключается в том, нужно это кому-то кроме вас будет или кроме меня. Это наш интерес, который мы реализовали.



Юрий Гаврилечко. На самом деле, здесь можно соглашаться или не соглашаться, но, тем не менее, результатов решений на основе социологии не видно на самом деле и не заметно, а на региональном уровне так тем более незаметно. И фактически все исследования показывают, что есть очень четкая региональная специфика в настроениях по разным вопросам. Это можно исследовать действительно очень быстро, и можно на это реагировать. Сейчас это не делается. И чем дальше будет развиваться кризис, мой прогноз такой, тем меньше будет ресурсов на то, чтобы сами социологические фирмы сами могли что-то делать. Все. Либо будет запрос власти, либо подобные исследования постепенно прекратятся в принципе.



Евгений Копатько. И сколько нас выживем еще при этом.



Вопрос из зала. Очень коротко ответьте на этот вопрос, либо да, либо нет. Вопрос такой. Правительство Украины сейчас, в общем, власть украинская сейчас не опирается ни на мнение социологов, вот вы говорите о настроениях в обществе, которые, по сути, не доверяют власти, и власть не опирается на требования общества.



Евгений Копатько. Можно я отвечу категорично? Она использует социологические данные. Я знаю, что при Кабмине, и это есть, это достоверная информация, работает ряд структур для ряда политических сил. Но какие управленческие решения принимаются, мне сие неизвестно. Наиболее активно социология используется в период избирательной кампании, когда мы изучаем рейтинги. То есть это понятно, мы прогнозируем ситуацию на краткосрочную перспективу хоть для БЮТ, хоть для Партии регионов, или для «Нашей Украины», значения не имеет. Все моделируют ситуацию. Но на сегодняшний день, просто социологи работают, я это знаю, они работают, особенно по кризису, просто вопрос в том, сумеют ли люди воспользоваться этими результатами. Социология, ведь это не панацея. Это одна из граней отражения общества. Вот если я грамотно сработал как социолог, вот меня коллеги попросили, я сделал социологию, все, пожалуйста, заказчик делает выводы. Я могу соглашаться с интерпретацией, могу не соглашаться. Вы видите, в моем изложении есть четкая интерпретация: еще, уже, столько, как бы здесь есть нюансы всегда. Потому что от имени Украины я стараюсь не выступать, как любят выступать наши политики, особенно не имея рейтинга. Возможно, есть еще вопросы?



Вопрос из зала: Ольга Шклярук, Інтернет-телебачення «ИнтерТВ». В мене таке маленьке запитання. От масові акції протесту, наскільки ці акції зараз незаангажовані, аполітичні? І чи є сила волі в українського населення дійсно вийти зараз на вулиці? Бо де-факто зараз оці всі акції лобіюються або спонсоруються якоюсь політичною силою.



Евгений Копатко. Позволю себе ответить нет, потому что я как бы непосредственно вот сейчас присутствую среди людей, которые представляют определенные движения. Я сразу делаю оговорку, меня знаю в стране, люди, которые занимаются социологией в основном во всяком случае. Есть моменты, когда я участвую в политическом проекте, я работал для ряда политических сил. Вот последний, допустим, я работал для Партии регионов. Я работаю в проекте, в контракте. И я вот делаю ту же социологию. Если рейтинг у Партии регионов, допустим, двадцать шесть на двадцать три в пользу Партии регионов, то я эти данные и даю. Потому что если я что-то буду делать не так, даже я, ангажированный человек в контракте, то меня поправит три или пять фирм, а репутацией дорожить для любого профессионала - это прежде всего. Это первая позиция, почему, в общем-то даже ангажированные люди дают нормальную информацию. Мы иногда садимся, кстати, за круглый стол с «Деминициативой», Центром Разумкова, хотя мы работаем для разных политических структур. И мы говорим, вот здесь правильно, да. А в этом случае, который конкретный, я подчеркиваю, здесь денег нет сразу говорю. Я ответственно перед камерой заявляю, что денег на это нет, это мои ресурсы, мой интерес. И Юрий правильно сказал, что мы постарались уйти от пиара, потому что да, здесь деликатная грань, и, я думаю, что вы как журналисты, это оценили. Он тоже сказал, что я как исследователь смотрю на эту акцию.



Юрий Романенко. На самом деле по акции «Достали» у нас есть намного больше информации, но мы этого не говорим…



Евгений Копатько. Да, у нас есть несколько вопросов по акции «Достали», но мы из этических соображений, подчеркиваю, здесь есть несколько вопросов по «Достали» абсолютно правильно, о которых мы вот вчера садились и говорили, ребята, мы не будем давать, потому что это уже будет пиар. Мы только дали один момент, что об этой акции слышали тридцать процентов. Я думаю, что это вполне корректно. Мое участие в этой акции, я не знаю, я не член этой организации, но с другой стороны, я как бы симпатизирую людям, и моя личная симпатия воплотилась в том. Вот я тот остаток среднего класса, который себе еще позволил в январе месяце сделать социологию для трех-четырех компаний. Вчера в «РИА-Новости» я выступал по вопросу российско-украинских отношений. Вы что, думаете, мне посольство деньги платило? Туда из посольства приходят, туда приходят, интересуются журналисты, там двадцать человек было, пять камер, это интересно. Потому интерес заключается в том, что тут моя свобода в том, что мне пока не платят. Когда в контракте я, есть там единственный вариант, это я говорю свою личную позицию, я не всегда могу выступить с социологией. Я могу дать рейтинги, да, пожалуйста, это на протяжении там четырех-пяти кампаний это имеет место быть. Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос?



Юрий Романенко. Теперь я попытаюсь ответить, поскольку так получилось, что я уже как месяц причастен к тем людям, которые занимаются протестной деятельностью. Ваш вопрос как бы содержит опять-таки несколько граней, и то, о чем я говорил, общественное развитие всегда содержит противоречия в себе внутренне заложенные. Так и в нашей ситуации. Естественно, что есть действующие политические силы, которые оказались в ситуации новой для них. Семнадцать лет Украина развивалась и никогда еще не было таких условий, когда внешний факторы фактически нас выносят на маргинес глобального развития. Власть к этому не была готова, хотя симптоматика, которые предостерегала о кризисе, начала проявляться, еще начиная с 2000 года. Специалисты знали о рисках и сигнализировали наверх. Сейчас старая правящая элита оказалась в ситуации неопределенности и пытается инстинктивно схватиться за то, что позволит им остаться на плаву. Поэтому, естественно, что они пытаются использовать протесты в своей политической борьбе. Именно через протесты начинается переход Украины в новое качественное состояние, а старая элита очень хочет остаться у власти.



И в этом плане, естественно, есть проплаченные протестные формы активности. Вот, допустим, появились клоны «Достали», которые взяли бренд акции 22 декабря и 4 февраля провели свою «акцию». Ее организатором является членом Партии регионов, которые возглавляет молодежную организацию почетным президентом которой является Виктор Янукович. Вот это есть яркий пример канализации протестов в пользу той или иной политической силы…. Нам не жалко на самом деле, ради Бога, но они не понимают на самом деле, что они раскручивают всю тему и играют себе в минус в конечном итоге. Потому что, для того чтобы разрешить ключевые проблемы Украины, необходимы конкретные действия, причем, возможно, непопулярные и очень болезненные. Если эти действия не будут предприняты, наше государство в среднесрочной перспективе уже исчезнет, поскольку фронт внешних проблем таков, что-либо на них мы реагируем, либо, если мы не реагирует, то украинское государство исчезает.



В этом плане действия канализаторов напоминают попытки загнать болезнь внутрь, а не пытаться разрешить ее.



Теперь, что касается того, можно ли акцию проводить без денег. Мы после 22 декабря организовались в Народное движение «Третья республика». 5 февраля мы проводим свою акцию, опираясь исключительно на те сети, которые мы подтянули, на живых людей во многих регионах Украины. Проведение акций без попадания в зависимость к действующим политическим силам возможно. Все наши акции, а также действия альтернативных групп опираются на энтузиазм людей и те небольшие ресурсы, которые собираем вместе на печать листовок, листовки, агитпродукции. В стране, где 68% населения испытывает недоверие к власти, а 18% ее просто ненавидят такое возможно.



Также как и возможно огромное недоверие друг к другу, которое распространился настолько глубоко, что фактически это общество убивает. Вирус недоверия фрагментирует общество на различные озверелые группки индивидов, которые враждуют между собой, которые пытаются реализовать какие-то свои краткосрочные интересы, а в результате весь организм умирает. Если мы не преодолеем вот это неверие, хотя бы на своем маленьком локальном уровне, хотя бы на уровне какого-то небольшого комьюнити небольшого, которое покажет всем остальным, что оно способно жить по заявленным принципам, то тогда наша страна, наше общество обречено. И все-таки мы верим, что выход есть и, кстати, также считают 76,5 % респондентов презентованного сегодня соцопроса. На этом будем заканчивать. Спасибо.