14 января в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Внеочередные заседания Верховной Рады: необходимость или предвыборный пиар?" В пресс-конференции приняли участие: - председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут;

- председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.







«Главред»: Як ви думаєте, чому саме зараз, напередодні виборів Президента України, виникла потреба позачергових засідань Верховної Ради?



Ігор Когут: Запропонована тема містить, як мінімум, дві позиції. Одна стосується проблем парламенту і парламентаризму, процедури, Регламенту і т.д. А інша – вибори.

Коли ми говоримо про обставини скликання цих позачергових засідань, можна багато і розлого розмірковувати з приводу проблем виборчого законодавства і виборчої ситуації, яка складається безпосередньо сьогодні, в останній тиждень перед першим туром.

Чи є позачергові засідання Ради піаром? Здається, останнім часом парламент в принципі став піаром для політичних сил. Це є певна лабораторія пошуку компромісів, а з іншого боку, арена конфронтації. За останній рік, завдяки виключно парламенту, ми могли спостерігати певні залаштункові, підкилимові можливі домовленості між Партією регіонів і БЮТ, що було показово з огляду на проект Конституції, запропонований на початку літа. Пізніше цей самий виборчий закон. Сьогодні самі ж його ініціатори, палкі прихильники намагаються вирішити проблему у такий доволі радикальний спосіб.

Змінювати речі, про які говорилося ще у липні місяці, у вересні, про що попереджала Венеціанська комісія, про що говорили національні експерти – ситуативна умовна більшість, яка існувала між БЮТ і ПР не дала внести необхідні зміни у закон.

Сьогодні ці позачергові засідання і зміни, ініційовані Писаренком, можна розглядати в контексті істерії, котра сьогодні все більше панує в українському політичному сегменті, бо українське суспільство сьогодні ще відпочиває, ще святкує, а політики сваряться, політики шукають приводи зайвий раз загострити увагу суспільства на тому, що вибори будуть гострі, сфальсифіковані. Центральна виборча комісія теж приймає доволі «цікаві» рішення, там є свої протиріччя, але вони пов’язані із принципом формування ЦВК. Є ситуація навколо Вищого Адміністративного суду та багато інших чинників.

Хочу висловити припущення, що вся ця нагнітальна ситуація пов’язана не тільки із стратегічними комунікаціями, що, можливо, хтось збирається фальсифікувати вибори. Про проблему внесення змін у списки виборців у день голосування говорилося неодноразово. Про те, що голосування на дому – одна з можливостей, якою можна зловжити – так само говорилося. Про те, що потрібні запобіжники у форматі незалежних спостерігачів, говорилося.

Можливо, це не тільки попередження суспільства і міжнародної спільноти про те, що можуть бути вжиті якісь незаконні дії. Мені здається, це просто спосіб мобілізації виборців. Вибори призначені на святковий час, і немає поки що інших засобів для того, щоб змотивувати виборців відповідальніше поставитися до дня голосування.

17 січня буде певна дегустація, коли ми маємо зняти пробу з 18 «страв». Одні ми знаємо краще, інші – гірше, але фактично перший тур буде вибором двох кращих «страв» або тих, які виглядають краще. Однак основний конфлікт буде розвиватися вже у наступні 2-3 тижні. Конфлікт може розгоратися після голосування у другому турі. Це найнебажаніший сценарій, але він може створити умови законодавчої невизначеності, коли є певна сумнівність у легітимності законодавчого поля, що ніхто не погодиться з результатами. Це може бути виключно у ситуації, коли після другого туру ми отримаємо різницю результатів переможців і переможеного у межах статистичної похибки – 2-3%. Коли переможець буде радіти перемозі, переможений не визнає свою поразку, почнуться різноманітні судові тяганини, а чинний Президент іще не пішов. Це умовний сценарій трьох президентів. Будемо сподіватися, що до цього не дійде. Хоча, другий тур обіцяє бути доволі гострим. Якщо, звичайно, ми отримаємо набір тих кандидатів, про котрих часто говорять.



Ігор Коліушко: В цілому я згідний з теми тезами, які були сказані Ігорем.

Відомо, що при двохтурових виборах в першому турі необхідно голосувати не з огляду на те, хто має шанс перемогти на виборах, а насамперед голосувати за того, хто викликає найбільшу довіру, незалежно від того, має він шанси потрапити до другого туру чи ні. Ці думки сьогодні є достатньо популярні серед виборців. Крім того, є достатньо сильною течія, яка в цивілізованих країнах вважалася би деструктивною – це заклики голосувати проти всіх кандидатів. Але в наших умовах це також вираз політичної позиції, ставлення до існуючої влади, до існуючого політикуму.

Розуміючи це, очевидно, головні гравці, лідери існуючих політичних еліт, захотіли напередодні виборів привернути увагу саме до себе, нагадати, що саме вони турбуються про народ, що вони вирішують питання в цій країні. Звичайно, найкращий спосіб – скликати Верховну Раду.

Розуміючи цю логіку, мене як виборця, як громадянина вже не просто дивує, а обурює, що навіть цього вони не змогли зробити по-людські. В той, час, коли в Порядку денному Верховної Ради можна нарахувати десятки законопроектів, які є надзвичайно важливими для суспільства. Їхнє прийняття могло б дати значне зрушення вперед у багатьох проблемах. Але центральними питаннями поставлено внесення змін до Закону «Про вибори», подискутували про бюджет, який, зрозуміло, зараз немає ніякого політичного сенсу приймати, - і розійшлися, не вирішивши жодного питання.

Пакет законопроектів по судовій реформі лежить два роки. Спірними там є 3-4 питання, дрібних, локальних питання, які можна взагалі вилучити з того закону, а все решта давним-давно узгоджене. Приймається більше двох років в другому читанні.

Проект Адміністративно-процедурного кодексу лежить у Верховній Раді майже 3 роки, внесений Кабінетом Міністрів. Таке враження, що він нікому – навіть авторам законодавчої ініціативи – не потрібний. Вся проблема в тому, що якщо зміниться уряд, цей проект знов буде повернутий в Кабінет Міністрів, бо він не прийнятий в першому читанні. А без цього проекту говорити про будь-яку боротьбу з корупцією, про якісь обмеження корупційних діянь взагалі неможливо, тому що з корупцією неможливо боротися до тих пір, поки громадяни самі зацікавлені в корупції, коли хабар для них стає засобом боротьби з бюрократією. І щоб якось поставити чиновників у правові рамки, потрібний Адміністративно-процедурний кодекс. Поки його немає, громадяни можуть тільки добровільно домовлятися з чиновниками.

Таких прикладів можна приводити багато. Мені здається, що депутати вже настільки знахабніли, що вони не вважають навіть за потрібне якось маскувати перед суспільством свої наміри, свою позицію. Можна ж було врешті-решт прийняти один чи два суспільно корисних рішення. Але вони про це навіть не подискутували.

Ми стикаємося з проблемами кількох рівнів. Насамперед, це проблема виборчого законодавства. Поки ми не змінимо законодавство про вибори народних депутатів, мине маємо ніякого шансу мати парламентаризм. Те, що сьогодні є в Україні, на жаль, назвати парламентаризмом неможливо. Тільки перехід до голосування, наприклад, за пропорційною системою, але в регіональних округах із преференціями, може змінити ситуацію в політикуму і може повернути нас назад до парламентаризму. Якщо ми будемо довго зволікати, то наші партії розкладуться ще більше, перетворяться із протопартійних структур в закриті комерційні структури, і тоді вже не буде іншої альтернативи, як повертатися аж до мажоритарної системи і починати будівництво політичної системи з самого початку.

Друга проблема – у нас, на жаль, і в політикумі, і в експертному середовищі дуже часто є своєрідне сприйняття парламенту не як законодавчого органу, а як органу, який керує країною. На серйозному рівні у нас часто вносяться пропозиції: давайте приймемо план законопроектних робіт або прийняти ще якийсь закон, щоб парламент сам визначив напрямки розвитку країни. Але в принципі це утопічний шлях. Якщо ми будемо і надалі ставити питання таким чином, ми нічого не доб’ємося. Має бути так, як є в абсолютній більшості демократичних країн. Є поняття державної політики. Державна політика – це сукупність поглядів на розвиток суспільства і держави. Вони закріплюються якимось документом – в нашому правовому полі найближчою до цього є Програма діяльності Кабінету Міністрів, яка розробляється урядом і затверджується Верховною Радою. В основі цього документу є політичні програми партій, які борються на виборах і перемагають, але цей документ дає системне бачення, як має розвиватися держава. Зусилля парламенту, уряду і Президента повинні бути спрямовані на реалізацію цього документу.

Дуже часто цього питання навіть не ставлять, тоді ми не маємо шансу планомірно розвиватися як суспільство.



«Главред»: Чи можна провести «чесні, прозорі, демократичні» вибори за діючим виборчим законодавством?



Ігор Коліушко: Провести чесні вибори можна навіть за найгіршого законодавства, тому що, як правило, навіть дуже поверхове чи лаконічне законодавство нікого не змушує порушувати принцип чесних виборів. Власне, наша проблема полягає в тому, що, на жаль, учасники політичного процесу постійно шукають способи, як обійти принцип чесних виборів і шукають якісь лазівки в законодавстві, щоб отримати перевагу. При цьому вважаючи, що вони найбільш винахідливі, і конкурент не придумає того, що придумають вони.

Хоча, як правило, це все утопічні плани, тому що все, що придумується в одному штабі, через кілька годин чи, принаймні, днів стає відомо всім. Якщо якийсь метод порушення принципу чесних виборів одні застосовують в Донецьку, то в цей же час інші застосовують на Волині чи в Галичині, умовно кажучи.

В цілому ніхто з політиків, я думаю, особливо від цього не виграє. Але суспільство дуже багато втрачає, тому що всі бачать, що ті, хто бореться за владу в нашій країні, насправді готові порушувати законодавство, і ніякі принципи чесних виборів, зокрема, для них не є перешкодою.



Ігор Когут: Я можу виключно погодитися з тим, що було сказано в контексті того, що, на жаль, такою стала практика нормотворення у виборчих питаннях останніх років - запобігати порушенням чесних демократичних виборів: чи то не давати можливості належного волевиявлення, чи доступу до інформації, чи мирних зібрань і спілкування. Але український законодавець останнім часом іде шляхом створення все більших бар’єрів, а політики, як вже було сказано, технологи, штаби, шукають можливості ці бар’єри обійти.

Чинним Законом «Про вибори Президента», звичайно, чесні вибори провести можна. Для цього потрібна, в першу чергу, воля політичних середовищ, політиків, кандидатів, їхніх штабів, це належного рівня політична культура.

В суспільстві, звичайно, є якісь свої преференції і бачення, але, я думаю, люди хочуть отримати інформацію, а їх привчили до чогось іншого, їх привчили до «мильних опер». Люди хочуть побачити кандидата, поспілкуватися з ним, а насправді просто отримали масив технологічної інформації у вигляді телевізійних роликів. Більшість демократичних країн відмовилися від такого великого компоненту телевізійної реклами, це значною мірою заощаджує політичні кошти, ліквідовує певні ніші, призначені для того, щоб ці кошти використовувалися не відкритим шляхом. Тому це питання виключно політичної правової культури.

Коли політики, законотворці, люди котрі формують державну політику, самі ж намагаються обійти правила гри, це дуже небезпечне явище. Насправді ключовою проблемою у нас сьогодні є не стільки законодавство, скільки дотримання принципу верховенства права. З утвердженням такого принципу в середовищі політичних еліт, і в суспільстві загалом, це дуже величезний виклик. Поки що Україна з ним до кінця не справляється. Немає достеменного розуміння, немає роботи по поширенню інформації, знань, відомостей, і немає відповідних засобів карального аспекту.

Ці вибори, звичайно, не стали пропозицією якихось стратегій. Я думаю, що кандидат в президенти України міг би пропонувати певні стратегії, певне бачення розвитку країни. Звичайно, його конституційні повноваження є значно обмеженими, тому ця кампанія не виглядала як кампанія президента Україна, це була частково кампанія прем’єр-міністра, можна так сказати. Можливо, через те, що домінували внутрішні проблеми – проблеми фінансової кризи, грипу і т.п. – а, можливо, через те, що просто багато хто не до кінця хоче усвідомити себе в рамках конституції, котрі сьогодні наявні.

Якщо говорити про перший тур, його результати теж дуже важливі, тому що насправді ті люди, котрі посідають третє, четверте місце - це до певної міри показник певної політичної перспективи, ідеологічної чи програмної. Це ті люди, на котрих ми будемо орієнтуватися на наступних парламентських виборах, вони будуть пропонувати якісь певні альтернативи. Чим сильніші позиції таких людей, тим цікавіше.

Ще раз скажу, що ця кампанія ще не стала чи вже не стала змаганням ідей, стратегій, не стала компонентом формування так званої цілісної державної політики. Ми, незалежні експерти, намагаємося якимось чином підштовхнути людей до думання про модернізацією цієї країни.

В контексті парламенту і парламентаризму, звичайно, починати обговорювати проблему треба не тільки з позачергових засідань – це дуже важливий елемент парламентської практики, що можна скликати таке засідання. Але в жодному випадку це не повинно бути повсякденною справою. Є пленарні засідання, сесійні, сесії Верховної Ради. Тут не суперечка щодо планування законодавчої роботи, але насправді на основі якихось певних стратегій державної політики має бути виборений план, чи законодавчі пріоритети, котрі Верховна Рада повинна виконувати в першу чергу, в другу, для того, щоб реалізувати цілісну програму. Програми діяльності цього парламенту немає.

Сьогодні перед нами стоїть завдання, принаймні, визначитися з пріоритетами модернізації, де, в першу чергу, ми повинні змінити системоутворюючі речі. Це стосується і системи виборів до парламенту - це першочергова річ, - це і система виконавчої влади, це система конституційна, судова влада. Ці пріоритети повинні бути, повинен бути такий перелік, який би був зрозумілий не тільки експертам, а і політикам. І, звичайно, щоб він отримав певну легітимізацію в суспільстві через вибори, через підтримку тих чи інших програм.



«Главред»: Два дні тому в «Главреді» була прес-конференція за участю політичних технологів, на якій, зокрема, Сергій Гайдай сказав, що головною проблемою виборів в Україні є не стільки недосконале виборче законодавство, скільки те, що в Україні відсутня як така політична еліта, а є бізнес-клас, головною метою якого є прибуток. Можливо, саме тому ця кампанія не стала змаганням ідей і стратегій?



Ігор Коліушко: Тут можна багато з чим погодитися. Якщо підніматися до такого політологічного узагальнення ситуації, ми від становища молодої демократії не піднялися до рівня повноцінної демократії, а опустилися до рівня клептократії. А клептократія - це стан суспільства, за якого влада розглядається як джерело багатства, і нічого більше. Це, можливо, те саме, що мав на увазі Сергій Гайдай, говорячи про бізнес-підходи.

Якщо це сприйняти як належне, що в свідомості більшості нашої політеліти ця точка зору остаточно перемогла, то тоді все стає на свої місця. Тоді зрозуміло, чому жоден кандидат в президенти не виступив з чітким аналізом: от Конституція, от мої повноваження в разі перемоги мене як президента, ці повноваження я буду реалізовувати таким-то чином, в межах цього повноваження я зроблю те-то, це повноваження, на відміну від попереднього президента, буду робити так-то, і я досягну успіху, якого не досягнув мій попередник. Може, я не все слухав, але я подібного підходу взагалі ні в кого не почув. Вони всі говорять те, що від них хотіли б почути різні групи громадян. Очевидно, цим вони маскують свої реальні наміри, тому що те, що у них на думці насправді, вони, очевидно, не можуть висловити вголос. Я тільки так можу це пояснити.



Ігор Когут: Політична еліта - це невеличка когорта людей, котрі мають високу мотивацію отримати владу. Я погоджуюся з тим, що мета отримати владу може мати кілька вимірів. Сьогодні насправді домінує вимір, коли влада - це різні привілеї, доступ до ресурсів. Для когось це збагачення, для когось це використання впливу і т.д. Насправді влада як покращення суспільного добробуту чи зміни ситуації в країні ніким не розглядається.

Можливо, були і часом трапляються люди, котрі йдуть з такою метою, але в системі такого дисбалансу, коли насправді окремому політику важко реалізувати свої амбіції. Знову ж таки через виборчу систему, ця система «кнопкодавів», якщо говорити про парламент, це система, котра руйнує інститут парламентаризму, інші інститути влади.

Ми стали свідками того, коли персоніфікований підхід до Ющенка фактично став предметом руйнування поваги до інституту президентства. Я думаю, що і на уряд є дуже багато нарікань, тому що чомусь в цьому уряді все рівно діляться на «їхні» і «наші», хоча це колегіальний орган, це команда. Це є проблема не тільки парламенту, а і Конституції, тому що сам факт парламентської коаліції взагалі використовується неправильно, і повинен бути видалений з Конституції.

Якщо говорити про філософське, ціннісне поняття – це питання досвіду, традицій і виховання. Сьогодні насправді публічний інтерес дуже мало враховується в політичній діяльності. Переважно переважають приватні інтереси, корпоративні. Корпоративні мають інший характер, але коли політологи говорять про засилля бізнесу, це, власне, корпоративний інтерес.

Бізнес, окремі особи створюють комфортні умови для себе, для цього не шкодують грошей для підтримку тих чи інших політичних середовищ. Тут виникає ще одна велика проблема законодавчого, політичного плану - політичні гроші. Що таке політичні гроші? Як вони циркулюють? Хто їх контролює? Як їх використовують? В багатьох країнах принцип відкритості джерел надходжень формування виборчих фондів і політичних фондів є практикою. Ми добре пам’ятаємо нещодавній досвід президента Литви, який був усунутий в порядку імпічменту через те, що були порушені правила фінансування його кампанії, джерела фінансування були іноземними.





«Главред»: Ми вже трошки забули про те, що згідно Конституції України влада має працювати на народ і країну, якщо цього не відбувається, то…?



Ігор Когут: Тоді народ працює на владу.



Ігор Коліушко: На мій погляд, в демократичній країні влада повинна розглядатися і сприйматися як ресурс для розвитку суспільства. Тобто влада потрібна для того, щоб суспільство розвинулося, жилося краще, ефективніше і т.д. Якщо ми всі разом, починаючи з виборців, не навчимося саме так розуміти владу, і саме цього вимагати від політиків, тоді політики ніколи не повернуться лицем до цієї проблеми, а завжди «в тіхаря» будуть сприймати владу, як спосіб доступу до нових багатств.

Якщо влада довгий час не відповідає на вимоги суспільства, громадян, тоді рано чи пізно від цього накопичується втома. Сьогодні можна впевнено констатувати, що наша політична еліта уже фактично довела свою неспроможність. Політичні інститути з цими людьми, які сьогодні там є, не можуть якось налагодити роботу, щоб демонструвати хоч якусь ефективність і продуктивність.

В цій ситуації першою мала б зреагувати економічна еліта. Від неефективності держави страждають всі, але коли страждають громадяни, їм важко реалізувати себе. Так само страждає бізнес, крупний бізнес.

Я думаю, що буквально сьогодні всі затаїлися і чекають, що ж буде після президентських виборів. Якщо після президентських виборів у владі продовжиться такий самих хаос, то, я думаю, що, в першу чергу, не витримає економічна еліта, і далі питання буде в тому, наскільки в неї вистачить освіченості і розуміння тенденцій, які назрівають в тому разі, якщо влада працює не ефективно, розуміння методів, як проти цього можна боротися.

Методи є в багатьох країнах, подібні ситуації переживалися. В таких ситуаціях можна просто найняти технічний уряд, дати йому можливість реалізовувати короткострокову програму реформ, потім казати їм «дякую, до побачення», і тоді вже спробувати повернутися до політичного процесу.

Якщо і економічна еліта на це не спроможна, тоді вже залишиться єдиний спосіб: діяти безпосередньо громадянам. Тут уже важко прогнозувати. Можуть бути різні сценарії. Може бути, звичайно, сценарій якогось нового громадянського руху, спрямованого на конструктивне створення альтернативи існуючій державній організації, і в спосіб мирної революції заміщення цієї державної організації новою, більш ефективною.

Якщо ж в нашому суспільстві так само не вистачить сумарно знань, освіченості, мудрості, толерантності, терпимості, тоді ми можемо, - як це було в багатьох країнах - скотитися до внутрішніх громадянських конфліктів.



Ігор Когут: Справді сьогодні є проблема мобілізації суспільства. У нас є запроваджені демократичні принципи реалізації волі громадян – вибори, парламент, місцеві органи влади. Але оскільки політики не відповідають на цей запит, оскільки немає механізму передачі волі представництва інтересів, то є велика проблема солідарності в суспільстві. Солідарності, так званого, громадянського суспільства.

Ми вже багато років сподіваємося, що десь існує потенціал для того, щоб в чомусь тиснути на владу, для того, щоб пропонувати альтернативи.

Не можна говорити, що все так безнадійно, тому що були приклади 2004 року. Не можна говорити, що ми нація настільки неспроможна до реалізації, до піднесення, до моральних, етичних принципів. Тоді проблема була в тому, що це не була загальна позиція всього суспільства, більшості громадян України. Але тоді ми продемонстрували, що ми можемо жити цікавими європейськими принципами: повага один до одного і т.д.

Тому є проблема солідарності, громадянської суспільної солідарності і спільних цінностей. Це справа котра виправляється, це не безнадійно. Але повинні бути і провідники ідейні, світоглядні, люди авторитетні. Таких, звичайно, в Україні бракує, але після виборів президента іншого нам не залишається, як сподіватися на появу різних осередків громадянської активності, вироблення якихось ідеологій, позицій, думок, стратегій, модернізації. Єдине, що способів реалізації їхніх ідей, крім виборів, мало. З іншого боку, легітимність політичних партії, як інститутів, сьогодні є доволі низькою. Будуть очікуватися поява нових форм, нових середовищ, нових лідерів.