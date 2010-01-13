Рада собралась. Зачем?

13 января 2010, 17:43

Сегодняшнее заседание Верховной Рады отличилось удивительной даже для нашего парламента бессмысленностью.

Партия регионов все-таки смогла обставить БЮТ в борьбе за право сформировать повестку дня внеочередного заседания парламента. Напомним хронологию событий: в воскресенье Юлия Тимошенко заявила о необходимости срочно созвать Раду еще до выборов – чтобы внести изменения в Закон о выборах президента относительно голосования на дому и внесения избирателей в списки в день голосования.

В понедельник бютовцы собрали все необходимые подписи и подали их на регистрацию в секретариат парламента с просьбой назначить заседание на среду. Прознавшие об этой инициативе оппонентов «регионалы» сориентировались быстро и раньше бютовцев успели зарегистрировать собственное представление на проведение внеочередного заседания (тоже в среду) с совершенно другой повесткой дня – ПР предлагала рассмотреть проект госбюджета на текущий год, изменения в Земельный кодекс и несколько десятков других законопроектов, названных оппозицией «действительно важными для народа». Тогда бютовцы просто перенесли дату заседания со «своей» повесткой дня на четверг. Но сегодня утром их ждал неприятный сюрприз – председательствующий на заседании первый вице-спикер-«регионал» Александр Лавринович объявил о распоряжении спикера Владимира Литвина, согласно которому заседание с повесткой дня, предложенной ПР, будет длиться два дня – соответственно, бютовский законопроект по выборам оказался самым последним в списке из нескольких десятков вопросов. Причину постигшей БЮТ неудачи «Главреду» объяснил информированный источник во фракции. «Мы (фракция БЮТ. – Авт.) хотели подготовить максимально качественный законопроект, потому несколько часов его «вылизывали», а «регионалы» моментально забросили несколько десятков готовых законопроектов и нас опередили. Еще и Литвин со своим распоряжением им подсобил», – сообщил источник.

С целью усилить эффект видимой «заботы» об интересах населения, а не о выборах, «регионалы» привели несколько сот человек под Верховную Раду. Граждане развесили плакаты с невыносимо остроумными текстами а-ля «В год ТигрЮли людям вместо пенсии – дуля!». Баннеры аналогичного содержания «украсили» и сессионный зал. Но боевого настроения нардепам это не добавило – в зале находилось от силы десятка три весьма вялых депутатов от разных фракций, еще столько же было распорошено в кулуарах, буфете и курилке.

Успели «рассмотреть» два вопроса: о проекте бюджета-2010 и исполнении постановления ВР о борьбе со свиным гриппом. По первому вопросу стороны повторяли давно заученные аргументы: и.о. министра финансов Игорь Уманский утверждал, что бюджет в правительство никто не возвращал и бюджетный процесс невозможен без выводов Бюджетного комитета. В свою очередь «регионалы» требовали от правительства внести в Раду новый, переработанный проект. За два часа дискуссии стороны не сдвинулись ни на шаг, и на голосование просто не было чего выносить. Рассмотрение вопроса о свином гриппе, казалось, вызвало у депутатов больше интереса, но никакого решения опять-таки принято не было.

Состоявшиеся по окончании заседания брифинги Александра Лавриновича и и.о. главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина прояснили диспозицию сторон на следующий день. Лавринович заявил, что нынешняя редакция Закона о выборах президента в свое время совместно разрабатывалась бютовцами и «регионалами», и менять ее смысла нет. «Продолжение заседания завтра состоится в спокойном режиме», - заверил первый вице-спикер. В свою очередь Кожемякин обвинил Лавриновича в злоупотреблении властью председательствующего и заявил, что «регионалы» всеми силами пытаются не допустить рассмотрения изменений в Закон о выборах в сессионном зале. Бютовец сообщил, что сейчас в секретариате парламента дежурят «регионалы» на случай, если БЮТ попытается провести еще одно внеочередное заседание – на этот раз в пятницу – с тем, чтобы «забронировать» и этот день. Впрочем, воевать за повестку дня и дальше сторонники Тимошенко явно не намерены – в пятницу созывать Раду они не будут, а попробуют изменить Закон о выборах уже перед вторым туром. Кожемякин заявил, что в случае, если требования БЮТ относительно рассмотрения этого вопроса завтра удовлетворены не будут, фракция наверняка покинет сессионный зал. А это значит, что завтрашнее заседание будет еще более унылым.

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