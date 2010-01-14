Итог теледебатов: Янукович боится Тимошенко как женщину

С 4 января на Первом национальном телеканале начались дебаты кандидатов в президенты. Тем не менее, практически все политики первого эшелона отказались принимать в них участие. Что это: страх перед соперником, своеобразная тактика или игнорирование такого способа предвыборной агитации?

Об этом, а также о мистической стороне выборов в пресс-центре «Главреда» рассказали: директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко и политолог Дмитрий Выдрин.



Владимир Фесенко: Ситуация с теледебатами показывает, что на этих выборах, во всяком случае перед первым туром, сольная политика победила политику дебатов, политику диалога, конкуренции. Дебаты переместились на уровень второго и третьего эшелона. Первый эшелон отказался от дебатов.

Нельзя политикам разных статусов участвовать в дебатах. Что касается Ющенко, то и для Тимошенко, и для Януковича он - персонаж другого уровня, они не хотят занижать свой статус, выходя с ним на прямой публичный поединок.

Что касается неофициальных дебатов, которые пытался устроить Шустер – тут победил трезвый прагматический расчет. Почему команда Януковича отказалась от участия в дебатах с Тимошенко? Потому что они понимали, что в словесном поединке с Тимошенко Янукович выглядит слабее. Ему сейчас тяжело даются большие телевизионные эфиры, где опять-таки ему задают непростые вопросы. Поэтому они решили пока отказаться и подумать, как это выстроить перед вторым туром.

Одна из причин, почему Янукович избегает дебатов с Тимошенко, не только в том, что она яркий оратор, талантливый, иногда просто гениальный полемист, а еще и потому, что есть некий технологический стереотип – дебаты между мужчиной и женщиной заведомо не проигрышные, но проблемные для мужчины. Очень тяжело найти тональность, выгодный, выигрышный формат дебатов с женщиной. Женщина может оскорбить, ей это простят, а мужчина не может оскорбить женщину, как-то грубо ей ответить. Это одно из объяснений, почему не происходит дебатов, в частности, с Тимошенко.

Но я бы не хоронил дебаты, потому что все-таки современная политика - политика публичная, конкурентная, поэтому у меня остается надежда на то, что участники второго тура, во всяком случае один из них, поймут необходимость, целесообразность участия в теледебатах.

Есть, к сожалению, деформированность избирательного процесса коррупцией, продажными, политически зависимыми судами, уличными противостояниями и т.д. Это серьезно влияет на избирательный процесс.

Но интерес у избирателей есть. Я посмотрел на дебаты фактически представителей третьего эшелона – Супрун и Богословской. Рейтинги канала сильно возросли. В селах и маленьких городах увеличился интерес. Казалось бы, люди, которые не имеют никакого отношения…



Михаил Погребинский: Это цирк. Люди хотят цирка.



Владимир Фесенко: Но не только. Восприятие украинской политики как мыльной оперы сохраняется, но, тем не менее, даже в остатках интереса к публичной политике, даже к аутсайдерам избирательной гонки, есть все-таки некая надежда, некий лучик для украинской демократии на будущее. Потому что если интерес к политике пропадает полностью, то тогда надо ставить жирный крест или заколачивать последние гвозди в гроб украинской демократии. По-моему, еще рано выносить смертный приговор – надежда остается.



Михаил Погребинский: Мне кажется, что Тимошенко тоже не хочет дебатов с Януковичем. Что должна была делать Тимошенко? Она должна была говорить: нам нужны дебаты для того, чтобы мы поспорили относительно проекта будущего Украины, чтобы мы обсудили, что мы будем делать со страной. Вместо этого она говорит: пусть он придет, я у него спрошу про Межигорье. То есть она заведомо ставит условия и совершенно ясно: ты придешь для того, чтобы тебя оскорбляли, а не для того, чтобы что-то реально обсудить.

Известны технологии избирательных кампаний: если встречается человек с высоким рейтингом и человек с низким рейтингом, то они обмениваются рейтингами.

В отношении Януковича. Я был в команде Януковича и участвовал в его подготовке к дебатам. Сначала наше общее мнение было, что он не должен идти на дебаты с Ющенко. Но его личное решение было: нет, я пойду. Раз «пойду», значит, надо готовиться. Я считаю, что мы выиграли первые дебаты. Поэтому я думаю, что все возможно, даже возможно, что во втором туре он действительно согласится. Но мне кажется, что это маловероятно, поскольку тут новый принцип: от добра добра не ищут. Если у него и так хорошая ситуация, зачем рисковать?



Дмитрий Выдрин: Метафизика сегодняшнего дня связана с тем, что мы собрались в канун Старого нового года. Мистика заключается в том, что такой праздник в природе не должен существовать, но он, тем не менее, существует.

Что такое мистика? Это когда субъект или объект выполняет не предназначенные ему по его сущности цели. В 2004 году меня попросили: прокомментируйте, почему вы называете ЦИК мистической? Простой пример: когда в цирке собака начинает считать, гавкает «раз, два» - это дрессировка, когда собака в цирке начинает говорить – это мистика. Когда ЦИК начинает быстро считать – это высокая квалификация ЦИК, но когда ЦИК начинает говорить и когда представители ЦИК по три часа дают пресс-конференции – это мистика, потому что ЦИК не предназначена для говорения, у нее другие задачи.

Если перейти к мистике ситуации, то мистика заключается в том, что есть выборы, на которых должны выбирать, а на этих выборах никто не выбирает. В этом мистика нынешних выборов: выборы умерли как институт избрания чего-то или кого-то. Выборы, на мой взгляд, убили две вещи. Первое – полная победа и торжество пропорциональной системы, поскольку только при наличии мажоритарного элемента в обществе нарабатывается банк креатива, которым потом пользуются на всех последующих выборах.

Сила мажоритарки не только в том, что в ее процессе обществом сбрасываются идеи. Происходит еще и тестирование этих идей. Когда мы уничтожили мажоритарку, мы уничтожили креативную интеллектуальную базу всех последующих выборов, в том числе президентских. Поэтому сегодня, когда мы говорим, что у Тимошенко нет новых идей, у Януковича нет новых идей, откуда они их возьмут? Человек ограничен в избирательном пространстве, ему не дали возможности инициировать новые идеи.

Поэтому первое, что убило выборы: мы не накопили к выборам президента интеллектуальный банк нового креатива, новых идей, который бы создал ауру или источник подпитки, который бы наполнил наши выборы новыми смыслами, перспективами, мечтаниями, новым бредом - даже бред должен быть новым.

Второе, что убило наши выборы – полное торжество бизнес-представлений над политическими технологиями. Последние годы украинские бизнесмены, к сожалению, поняли и освоили простую истину, что Украина в бизнесовом плане радикально отличается от всех других бизнесовых стран тем, что во всех странах кредиты берутся под проекты, а у нас – под откаты.

Наши уважаемые президенты не пытаются получить кредит доверия под проекты. Они пытаются, как их бизнесовые друзья, получить кредит доверия под откаты: вы за нас проголосуете, а мы вам пенсии на 16% повысим, вы за нас проголосуете, а мы посадим ваших конкурентов в тюрьму, вы за нас проголосуете, а мы вам бесплатные визы в Евросоюз.

Эти две вещи – торжество пропорционалки и торжество бизнес-психологии над политическими технологиями - полностью убили президентские выборы в Украине. Я надеюсь, что наступит момент истины. Люди ходят на выборы, это, прежде всего, интеллектуальный праздник: за новыми идеями, за новыми радостями, за новыми ожиданиями, за новыми мечтаниями, и даже за новым бредом. Раз этого нет, значит, на следующие выборы будет запрос на все новое, в том числе и на новую модель выборов.



«Главред»: Мы говорим о выгоде или невыгоде теледебатов для кандидатов. А какова выгода от них для избирателей? Насколько дебаты информативны, насколько они помогают или мешают определиться с выбором?



Дмитрий Выдрин: Если нет выборов – какие теледебаты? Теледебаты – это схватка идей. Где идеи? Нет идей, нет проектов. С чем выходить?

Эта интуитивная бессмыслица, которая царит в головах всех претендентов, привела к нежеланию дебатировать. Не о чем дебатировать. Нет интеллектуального напряжения, поля для дебатов.



Читательница сайта «Главред»: Нужны ли дебаты, если подавляющее большинство голосующих в первом туре уже определилось?



Владимир Фесенко: Что считать подавляющим большинством? По разным оценкам, на конец декабря по первому туру не определилось около 15% избирателей, по некоторым данным даже меньше. Есть, правда, «спираль молчания» - избиратели, которые отказывались от участия в опросах. Вокруг этого тоже сложилась мифология. Якобы у нас чуть ли не 60% избирателей отказываются участвовать в опросах общественного мнения. Это не совсем так.

По опыту прошлых выборов, в последние недели определяется 15% избирателей, в последние дни перед выборами определяются буквально несколько процентов. Сейчас, думаю, таких людей больше, потому что ситуация немножко другая. Как минимум треть избирателей критично относится к фаворитам выборов. Поэтому когда мы говорим «подавляющее большинство» - это с точки зрения формальной статистики. Сейчас общество пришло в движение. Оно более пластично и, думаю, ситуация все-таки не такая определенная. И, как минимум, у нас есть конкуренция в борьбе за третье место, есть элементы сюрпризов, неожиданностей. Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Янукович отказался от теледебатов с Тимошенко, потому что она - женщина Эксперт: Дебаты понижают рейтинги лидеров Выборы усугубят политический кризис - Фесенко Проигравшие первый тур смогут выторговать изменения закона о выборах Выборы умерли как инструмент выбора - Выдрин