Десять особенностей президентской кампании 2010 года

Хотя результат президентских выборов еще неизвестен, первые итоги кампании по выборам главы государства можно подвести уже сегодня.

Украина в очередной раз получила выборы без выбора, усугубленные не только отсутствием внятных политических инициатив, но и экономическим кризисом.

Активное использование матрицы-2004. Уже можно констатировать, что в начале 2010 года граждане Украины будут голосовать, опираясь на результаты агитационной кампании, практически слизанной с предыдущих президентских выборов. Как и в 2004-м, тон задают два фаворита и кордебалет остальных участников, среди которых и действующий глава государства. И пусть на этот раз украинцам представили меньше разнузданно-промывочных агитроликов, нет вакханалии технических кандидатов, чуть менее активно вмешивается в наши предвыборные дела Россия, но разделение страны на два противоборствующих лагеря по принципу «Кто не с нами – тот против нас» красной нитью проходит через президентские выборы 2010 года.

Проведение виртуальной президентской кампании. Большинство кандидатов (хотя, признаем – экономический кризис несколько сократил число возможных участников схватки за булаву) практически не ведут кампанию. Они без сантиментов передали своих представителей в избиркомах под контроль «старших товарищей» и готовятся к новому политическому сезону. Те же претенденты, которым по статусу положено энергично агитировать, убеждать и доказывать, предпочитают проводить предвыборные мероприятия в формате монолога. Собственно говоря, в этом есть рациональное зерно – дебаты в украинском варианте зачастую превращаются в соревнование по обливанию грязью.

Гендерный фактор. В кампании-2010 принимают участие на удивление много представительниц прекрасного пола. Инна Богословская, Людмила Супрун и Юлия Тимошенко – в политике не новички. Но лишь у Юлии Владимировны оказалось достаточно ресурсов, чтобы претендовать на победу. К тому же премьер многократно подчеркивает, что остальные кандидаты объединились в стремлении не допустить ее победы. Оставим это утверждение на совести кандидата.

Педофилы, «Межигорье» и другие. Предвыборные скандалы давно уже стали обязательным атрибутом ведения кампании. Можно сказать, что «дело педофилов» стало уникальным по масштабности и силе общественного потрясения. Оно стало для украинского избирателя прививкой от компромата – болезненной, тяжело перенесенной, но действенной. После откровений, связанных с этим постыдным преступлением, отечественного обывателя из пушки не прошибешь. Собственно, влияние на ход кампании «дела педофилов» было нейтрализовано гриппозной паникой общенационального масштаба. Да и украинцы сегодня больше заняты борьбой за выживание. Возможно, по этой причине и старательно впрыскиваемая в информационное пространство тема резиденции Януковича не получила искомой реакции. В конце концов, никто из сильных мира сего в лачугах не теснится, и об этом известно миллионам сограждан. «Соглашение о сотрудничестве Ющенко и Януковича» и вовсе оказалось шитым белыми нитками с красными сердечками. Досадно, что на позитивные программы преобразования страны кандидаты в президенты тратили куда меньший объем креативных усилий своих штабов.

Ставка на премьерский портфель. К сожалению, кандидаты в президенты, за редким исключением, предлагают не стратегические решения проблем страны, а тактические ходы масштаба премьер-министра. Создается впечатление, что цель претендентов на главный государственный пост – концентрация в своих руках всей полноты власти, превращение парламента в собрание ручных кнопкодавов и удобная судебная власть для полноты комфорта. В стране звучат трезвые голоса о невозможности полной концентрации власти в одних руках, но они тонут в восторженных возгласах свит потенциальных победителей. И тот, кто выиграет президентские выборы, вряд ли сможет остановиться в праведном гневе.

Ориентация на местные выборы. Для части кандидатов в президенты избирательная кампания стала пробой силой перед местными выборами. Этот алгоритм особенно актуален для представителей «третьей силы» - Анатолия Гриценко, Сергея Тигипко, Арсения Яценюка. Они либо располагают недавно зарегистрированными партиями, либо находятся на стадии формирования собственной политической силы. Им нужно обрастать авторитетом на местах. Да и некоторым ветеранам политической борьбы целесообразно провести смотр партийных рядов.

Распыление админресурса. В президентской кампании 2010 года принимают участие и президент, и премьер-министр, и председатель Верховной Рады. Главы государства и правительства не только активно используют служебные возможности в своей агитации, но и попеременно обмениваются болезненными выпадами. Периодически свои «5 копеек» вставляет и спикер. Интересно другое: административный ресурс, которым после президентства Кучмы никому не удавалось воспользоваться с должной эффективностью, на этот раз будет распылен между разными центрами влияния.

Экономический кризис и недофинансирование избирательной кампании. На этот раз Украина проходит через президентские выборы в условиях жесточайшего экономического кризиса. Кандидаты проводят агитацию в условиях строгой экономии, а Центральная избирательная комиссия выбивала средства для проведения выборов из правительства, угрожая обращением в прокуратуру. Стоит ли удивляться, что фавориты президентской кампании взялись обеспечить неформальное, но достойное материальное вознаграждение ключевым членам избирательных комиссий. Нужно полагать – исключительно из человеколюбия и ради торжества демократии в стране.

Меняющиеся правила выборов. Правила проведения президентской кампании напоминают устав общества с ограниченной ответственностью, в котором партнеры-учредители одинаково не доверяют друг другу, но при этом «акулы» предпочитают отделиться от политических «пескарей» и «планктона». Пока кульминацией противостояния стала борьба за право граждан голосовать на дому без разрешения медучреждений, что может привести к проведению первых в истории страны «надомных» выборов. Не исключено, что некоторая коррекция правил проведения выборов состоится после первого тура – уж больно ставки высоки.

«Бронзовый» интерес. Хотя политологи и социологи утверждают, что автоматической передачи голосов во втором туре его финалистам от других участников президентской гонки быть не может, обладатель третьего места получит известные преференции. Он сможет аккумулировать достаточное количество голосов для молниеносного торга за премьерский портфель. Правда, с высокой вероятностью бронзовым призером станет политик, у которого нет достаточной парламентской поддержки. И его триумф утром 18 января может оказаться кратковременным.