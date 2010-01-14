Экзит-полы на любой вкус

За четыре дня до выборов стартовала акция: перечисли 3 грн. на независимый Национальный экзит-пол.
Нынешние выборы наверняка запомнятся гражданам обилием социологических опросов, шестью экзит-полами и предложением научиться самим финансировать свою демократию. Отправив sms на короткий номер 6046 (со счета снимаются 3 грн.) каждый желающий может придать результатам выборов дополнительную легитимность и убедительность.
На сегодняшний день официально объявили о намерении 17 января провести экзит-полы шесть структур:
– консорциум в составе Фонда «Демократические инициативы», КМИСа и Центра Разумкова, отвечающие за Национальный экзит-пол;
– Research & Branding Group (заказчик неизвестен).
Инициаторами еще четырех экзит-полов являются СМИ:
– «ICTV»;
– телеканал «Интер» (проводят «ФОМ-Украина», «Социс» и «Юкрейниан социолоджи сервис»);
– газета «Аргументы и факты в Украине» (Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко)
– «Савик Шустер студия».
На вопрос «Главреда» о ситуации с финансированием Национального экзит-пола ответ участников был в таком духе: на первый тур денег хватит, а на второй – нет. Нужно еще порядка 880 тыс. грн. Крайний срок для их сбора – 25 января.
Напомним, месяц тому назад «Главред» одним из первых сообщил о том, что впервые за десятилетие социологи столкнулись с дефицитом средств, в результате чего контроль над выборами может быть сорван. Пожертвования международных доноров превратились из бурной реки в тонкий ручеек и составили всего треть ($118 740) необходимой суммы ($330 тыс.).
«Подайте на демократию!» – обратились социологи к кандидатам в президенты и всем неравнодушным. А в ответ, через месяц получили на счет лишь $14 946, или 119 570 грн.
Как рассказал директор Фонда «Деминициативы» Илько Кучерив, наиболее существенные пожертвования на экзит-пол поступили от кандидатов в президенты «второго эшелона»:
– Анатолий Гриценко, Михаил Бродский и Сергей Тигипко скинулись по 50 тыс. каждый;
– Юрий Костенко дал 30 тыс. грн.,
– Соцпартия – 10 тыс грн.
Кое-что пожертвовали политики, в частности международные:
– президент Европарламента Ежи Бузек и глава делегации Евросоюза в Украине Пинту Тешейра внесли символически по 20 грн.;
– мэр Черкасс Сергей Одарич –– 2 тыс. грн.;
– Комитет избирателей Украины – 3 тыс. грн.;
– Анна Герман, депутат ПР, и Дмитрий Панамарчук, руководитель пресс-центра кандидата в президенты Януковича – по одной тысяче грн.
В списке доноров оказались также И.Ф. Шаров и С.В. Левочкин. Однако узнать, кому принадлежат эти взносы – депутатам или анонимам, в Фонде пока не смогли. В приемной Шарова не сказали «да», но и не сказали «нет». С полным списком благотворителей можно ознакомиться
на сайте «Деминициатив», а, перечислив минимум 20 грн., – оставить и свой след если не в истории, то, по крайней мере, на сайте.
Внимательные читатели наверняка уже подсчитали, что сумма пожертвований политиков несколько больше заявленной организаторами суммы средств на счету: должно быть около 200 тыс. грн., а имеются в наличии только 119 тыс. грн. Социологи ни при чем – подвели в очередной раз политики. Как пояснил Кучерив, часть денег еще «в дороге». Политики клянутся, что все обещанное перечислили до копеечки, но деньги на счет пока не поступили.
Почему же экзит-полы оказались на обочине украинской политической жизни? Дело не только в скупости отечественных vip-ов, но и в желании «выжать максимум» за свои деньги – одни хотят упоминания своей фамилии на баннере экзит-пола, другие – промежуточные результаты, третьи – и то, и другое. Например, Борис Тарасюк по телефону высказал готовность профинансировать расходы на экзит-пол, но тут же поставил встречное условие директору Фонда: «А что я получу взамен?». Пока социологи соглашаются указать на баннерах имена тех, кто пожертвует более 50 тыс. Но промежуточные данные не отдадут никому.
В ближайшие дни наблюдательный совет Национального экзит-пола выработает правила – у кого брать деньги, а кому дать от ворот поворот. Инициатива весьма кстати, поскольку перед новым годом СМИ облетела сенсационная новость – Илько Кучерив обращался за финансовой помощью, в том числе, к опальному бизнесмену Борису Березовскому. Но от него пока ни ответа ни привета.
В штабах наиболее рейтинговых кандидатов – Януковича и Тимошенко – на словах социологов готовы поддержать. Но только на словах. Деньги поступают консорциуму только от отдельных депутатов (Герман, Медведев).
Поскольку надежд на политиков мало, социологи в последние дни уповают на граждан. Отправив sms на короткий номер 6046 (со счета снимаются 3 грн.), каждый желающий может придать результатам выборов дополнительную легитимность и убедительность.
Не секрет, что экзит-полы в Украине имеют прежде всего политическую важность – контролировать правильность подсчета голосов на выборах. Напомним, с 1998 года результаты экзит-полов никогда коренным образом не отличались от официальных данных ЦИК (на выборах-2007 – разница меньше 1%). Исключение составили мукачевские выборы (разница в целом на 60%) и президентские выборы 2004 года. Тогда Национальный экзит-пол засвидетельствовал, что за Ющенко во втором туре проголосовало 54% избирателей, за Януковича – 43%, против обоих – 3%. Но ЦИК по итогам второго тура объявил победу Януковича с перевесом в 2,85%.
Ныне социологи предупреждают, что с учетом погрешности разница между данными ЦИК и экзит-пола не должна превышать 2,5%. Если 4-5% – повод бить тревогу.
Поскольку денег у Национального экзит-пола в обрез, социологам пришлось «затянуть пояса» потуже: опросы проведут не на 300 участках, как планировалось, а только на 240. Такая экономия незначительно увеличит ошибку выборки: с 1% до 1,5%.
Минимальная погрешность данных Национального экзит-пола составит 1,5% для кандидатов второго эшелона и максимальная в 2,5% – для наиболее рейтинговых кандидатов. Это означает, что если бы была возможность опросить всех украинцев старше 18 лет, то результаты получились бы примерно такие же с разницей в 1,5-2,5% (при условии хорошей организации исследования).
На размер погрешности, безусловно, повлияет искренность избирателей и количество отказов отвечать на вопросы. Пока социологи исходят из предположения, что «отказники» голосуют так же, как и граждане, согласившиеся отвечать.
Опрашивать будут каждого шестого избирателя, выходящего с участка. График интервьюеров – 30 минут работы, 30 минут отдыха из-за тяжелых погодных условий. Контроль за процессом проведения Национального экзит-пола будут осуществлять эксперты из Польши и России.
Одним из последних о намерении провести экзит-пол «Главреду» сообщил социолог Research & Branding Group Евгений Копатько. Классический вопрос «откуда деньги?» вызвал у Копатько бурю эмоций, вылившихся в обвинении журналистов в продажности. После непродолжительной перепалки социолог согласился приоткрыть «технические» детали опроса: всего будут опрошены 10 тыс. респондентов на 500 участках. Ошибка выборки составит 1,1%, результаты будут готовы к 20:00.
Чуть более разговорчивым оказался директор Research & Branding Group Эдуард Золотухин. «Компания ведет переговоры о сотрудничестве с двумя телеканалами. Сотрудничество с политическими силами пока не планируется», – сообщил он «Главреду». Хотя и не исключено, что как в 2006 и 2008 годах компания будет проводить опрос за собственные деньги. Интрига, где в данной истории имеет свой интерес Research & Branding Group, сохраняется.
Гендиректор «ФОМ-Украина» Александр Бухалов подтвердил «Главреду» проведение экзит-пола, но информации о деталях обещал предоставить в ближайшие дни. «Главред» и далее обещает информировать своих читателей о ходе сбора средств на Национальный экзит-пол, а также о спонсорах и заказчиков экзит-полов их коллег-социологов.
На сегодняшний день официально объявили о намерении 17 января провести экзит-полы шесть структур:
– консорциум в составе Фонда «Демократические инициативы», КМИСа и Центра Разумкова, отвечающие за Национальный экзит-пол;
– Research & Branding Group (заказчик неизвестен).
Инициаторами еще четырех экзит-полов являются СМИ:
– «ICTV»;
– телеканал «Интер» (проводят «ФОМ-Украина», «Социс» и «Юкрейниан социолоджи сервис»);
– газета «Аргументы и факты в Украине» (Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко)
– «Савик Шустер студия».
На вопрос «Главреда» о ситуации с финансированием Национального экзит-пола ответ участников был в таком духе: на первый тур денег хватит, а на второй – нет. Нужно еще порядка 880 тыс. грн. Крайний срок для их сбора – 25 января.
Напомним, месяц тому назад «Главред» одним из первых сообщил о том, что впервые за десятилетие социологи столкнулись с дефицитом средств, в результате чего контроль над выборами может быть сорван. Пожертвования международных доноров превратились из бурной реки в тонкий ручеек и составили всего треть ($118 740) необходимой суммы ($330 тыс.).
«Подайте на демократию!» – обратились социологи к кандидатам в президенты и всем неравнодушным. А в ответ, через месяц получили на счет лишь $14 946, или 119 570 грн.
Как рассказал директор Фонда «Деминициативы» Илько Кучерив, наиболее существенные пожертвования на экзит-пол поступили от кандидатов в президенты «второго эшелона»:
– Анатолий Гриценко, Михаил Бродский и Сергей Тигипко скинулись по 50 тыс. каждый;
– Юрий Костенко дал 30 тыс. грн.,
– Соцпартия – 10 тыс грн.
Кое-что пожертвовали политики, в частности международные:
– президент Европарламента Ежи Бузек и глава делегации Евросоюза в Украине Пинту Тешейра внесли символически по 20 грн.;
– мэр Черкасс Сергей Одарич –– 2 тыс. грн.;
– Комитет избирателей Украины – 3 тыс. грн.;
– Анна Герман, депутат ПР, и Дмитрий Панамарчук, руководитель пресс-центра кандидата в президенты Януковича – по одной тысяче грн.
В списке доноров оказались также И.Ф. Шаров и С.В. Левочкин. Однако узнать, кому принадлежат эти взносы – депутатам или анонимам, в Фонде пока не смогли. В приемной Шарова не сказали «да», но и не сказали «нет». С полным списком благотворителей можно ознакомиться
на сайте «Деминициатив», а, перечислив минимум 20 грн., – оставить и свой след если не в истории, то, по крайней мере, на сайте.
Внимательные читатели наверняка уже подсчитали, что сумма пожертвований политиков несколько больше заявленной организаторами суммы средств на счету: должно быть около 200 тыс. грн., а имеются в наличии только 119 тыс. грн. Социологи ни при чем – подвели в очередной раз политики. Как пояснил Кучерив, часть денег еще «в дороге». Политики клянутся, что все обещанное перечислили до копеечки, но деньги на счет пока не поступили.
Почему же экзит-полы оказались на обочине украинской политической жизни? Дело не только в скупости отечественных vip-ов, но и в желании «выжать максимум» за свои деньги – одни хотят упоминания своей фамилии на баннере экзит-пола, другие – промежуточные результаты, третьи – и то, и другое. Например, Борис Тарасюк по телефону высказал готовность профинансировать расходы на экзит-пол, но тут же поставил встречное условие директору Фонда: «А что я получу взамен?». Пока социологи соглашаются указать на баннерах имена тех, кто пожертвует более 50 тыс. Но промежуточные данные не отдадут никому.
В ближайшие дни наблюдательный совет Национального экзит-пола выработает правила – у кого брать деньги, а кому дать от ворот поворот. Инициатива весьма кстати, поскольку перед новым годом СМИ облетела сенсационная новость – Илько Кучерив обращался за финансовой помощью, в том числе, к опальному бизнесмену Борису Березовскому. Но от него пока ни ответа ни привета.
В штабах наиболее рейтинговых кандидатов – Януковича и Тимошенко – на словах социологов готовы поддержать. Но только на словах. Деньги поступают консорциуму только от отдельных депутатов (Герман, Медведев).
Поскольку надежд на политиков мало, социологи в последние дни уповают на граждан. Отправив sms на короткий номер 6046 (со счета снимаются 3 грн.), каждый желающий может придать результатам выборов дополнительную легитимность и убедительность.
Не секрет, что экзит-полы в Украине имеют прежде всего политическую важность – контролировать правильность подсчета голосов на выборах. Напомним, с 1998 года результаты экзит-полов никогда коренным образом не отличались от официальных данных ЦИК (на выборах-2007 – разница меньше 1%). Исключение составили мукачевские выборы (разница в целом на 60%) и президентские выборы 2004 года. Тогда Национальный экзит-пол засвидетельствовал, что за Ющенко во втором туре проголосовало 54% избирателей, за Януковича – 43%, против обоих – 3%. Но ЦИК по итогам второго тура объявил победу Януковича с перевесом в 2,85%.
Ныне социологи предупреждают, что с учетом погрешности разница между данными ЦИК и экзит-пола не должна превышать 2,5%. Если 4-5% – повод бить тревогу.
Поскольку денег у Национального экзит-пола в обрез, социологам пришлось «затянуть пояса» потуже: опросы проведут не на 300 участках, как планировалось, а только на 240. Такая экономия незначительно увеличит ошибку выборки: с 1% до 1,5%.
Минимальная погрешность данных Национального экзит-пола составит 1,5% для кандидатов второго эшелона и максимальная в 2,5% – для наиболее рейтинговых кандидатов. Это означает, что если бы была возможность опросить всех украинцев старше 18 лет, то результаты получились бы примерно такие же с разницей в 1,5-2,5% (при условии хорошей организации исследования).
На размер погрешности, безусловно, повлияет искренность избирателей и количество отказов отвечать на вопросы. Пока социологи исходят из предположения, что «отказники» голосуют так же, как и граждане, согласившиеся отвечать.
Опрашивать будут каждого шестого избирателя, выходящего с участка. График интервьюеров – 30 минут работы, 30 минут отдыха из-за тяжелых погодных условий. Контроль за процессом проведения Национального экзит-пола будут осуществлять эксперты из Польши и России.
Одним из последних о намерении провести экзит-пол «Главреду» сообщил социолог Research & Branding Group Евгений Копатько. Классический вопрос «откуда деньги?» вызвал у Копатько бурю эмоций, вылившихся в обвинении журналистов в продажности. После непродолжительной перепалки социолог согласился приоткрыть «технические» детали опроса: всего будут опрошены 10 тыс. респондентов на 500 участках. Ошибка выборки составит 1,1%, результаты будут готовы к 20:00.
Чуть более разговорчивым оказался директор Research & Branding Group Эдуард Золотухин. «Компания ведет переговоры о сотрудничестве с двумя телеканалами. Сотрудничество с политическими силами пока не планируется», – сообщил он «Главреду». Хотя и не исключено, что как в 2006 и 2008 годах компания будет проводить опрос за собственные деньги. Интрига, где в данной истории имеет свой интерес Research & Branding Group, сохраняется.
Гендиректор «ФОМ-Украина» Александр Бухалов подтвердил «Главреду» проведение экзит-пола, но информации о деталях обещал предоставить в ближайшие дни. «Главред» и далее обещает информировать своих читателей о ходе сбора средств на Национальный экзит-пол, а также о спонсорах и заказчиков экзит-полов их коллег-социологов.