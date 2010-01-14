Экзит-полы на любой вкус

14 января 2010, 14:02

За четыре дня до выборов стартовала акция: перечисли 3 грн. на независимый Национальный экзит-пол.

Нынешние выборы наверняка запомнятся гражданам обилием социологических опросов, шестью экзит-полами и предложением научиться самим финансировать свою демократию. Отправив sms на короткий номер 6046 (со счета снимаются 3 грн.) каждый желающий может придать результатам выборов дополнительную легитимность и убедительность.

На сегодняшний день официально объявили о намерении 17 января провести экзит-полы шесть структур:
– консорциум в составе Фонда «Демократические инициативы», КМИСа и Центра Разумкова, отвечающие за Национальный экзит-пол;
– Research & Branding Group (заказчик неизвестен).

Инициаторами еще четырех экзит-полов являются СМИ:
– «ICTV»;
– телеканал «Интер» (проводят «ФОМ-Украина», «Социс» и «Юкрейниан социолоджи сервис»);
– газета «Аргументы и факты в Украине» (Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко)
– «Савик Шустер студия».

На вопрос «Главреда» о ситуации с финансированием Национального экзит-пола ответ участников был в таком духе: на первый тур денег хватит, а на второй – нет. Нужно еще порядка 880 тыс. грн. Крайний срок для их сбора – 25 января.

Напомним, месяц тому назад «Главред» одним из первых сообщил о том, что впервые за десятилетие социологи столкнулись с дефицитом средств, в результате чего контроль над выборами может быть сорван. Пожертвования международных доноров превратились из бурной реки в тонкий ручеек и составили всего треть ($118 740) необходимой суммы ($330 тыс.).

«Подайте на демократию!» – обратились социологи к кандидатам в президенты и всем неравнодушным. А в ответ, через месяц получили на счет лишь $14 946, или 119 570 грн.

Как рассказал директор Фонда «Деминициативы» Илько Кучерив, наиболее существенные пожертвования на экзит-пол поступили от кандидатов в президенты «второго эшелона»:
Анатолий Гриценко, Михаил Бродский и Сергей Тигипко скинулись по 50 тыс. каждый;
Юрий Костенко дал 30 тыс. грн.,
– Соцпартия – 10 тыс грн.

Кое-что пожертвовали политики, в частности международные:
– президент Европарламента Ежи Бузек и глава делегации Евросоюза в Украине Пинту Тешейра внесли символически по 20 грн.;
– мэр Черкасс Сергей Одарич –– 2 тыс. грн.;
– Комитет избирателей Украины – 3 тыс. грн.;
Анна Герман, депутат ПР, и Дмитрий Панамарчук, руководитель пресс-центра кандидата в президенты Януковича – по одной тысяче грн.

В списке доноров оказались также И.Ф. Шаров и С.В. Левочкин. Однако узнать, кому принадлежат эти взносы – депутатам или анонимам, в Фонде пока не смогли. В приемной Шарова не сказали «да», но и не сказали «нет». С полным списком благотворителей можно ознакомиться
на сайте «Деминициатив», а, перечислив минимум 20 грн., – оставить и свой след если не в истории, то, по крайней мере, на сайте.

Внимательные читатели наверняка уже подсчитали, что сумма пожертвований политиков несколько больше заявленной организаторами суммы средств на счету: должно быть около 200 тыс. грн., а имеются в наличии только 119 тыс. грн. Социологи ни при чем – подвели в очередной раз политики. Как пояснил Кучерив, часть денег еще «в дороге». Политики клянутся, что все обещанное перечислили до копеечки, но деньги на счет пока не поступили.

Почему же экзит-полы оказались на обочине украинской политической жизни? Дело не только в скупости отечественных vip-ов, но и в желании «выжать максимум» за свои деньги – одни хотят упоминания своей фамилии на баннере экзит-пола, другие – промежуточные результаты, третьи – и то, и другое. Например, Борис Тарасюк по телефону высказал готовность профинансировать расходы на экзит-пол, но тут же поставил встречное условие директору Фонда: «А что я получу взамен?». Пока социологи соглашаются указать на баннерах имена тех, кто пожертвует более 50 тыс. Но промежуточные данные не отдадут никому.

В ближайшие дни наблюдательный совет Национального экзит-пола выработает правила – у кого брать деньги, а кому дать от ворот поворот. Инициатива весьма кстати, поскольку перед новым годом СМИ облетела сенсационная новость – Илько Кучерив обращался за финансовой помощью, в том числе, к опальному бизнесмену Борису Березовскому. Но от него пока ни ответа ни привета.

В штабах наиболее рейтинговых кандидатов – Януковича и Тимошенко – на словах социологов готовы поддержать. Но только на словах. Деньги поступают консорциуму только от отдельных депутатов (Герман, Медведев).

Поскольку надежд на политиков мало, социологи в последние дни уповают на граждан. Отправив sms на короткий номер 6046 (со счета снимаются 3 грн.), каждый желающий может придать результатам выборов дополнительную легитимность и убедительность.

Не секрет, что экзит-полы в Украине имеют прежде всего политическую важность – контролировать правильность подсчета голосов на выборах. Напомним, с 1998 года результаты экзит-полов никогда коренным образом не отличались от официальных данных ЦИК (на выборах-2007 – разница меньше 1%). Исключение составили мукачевские выборы (разница в целом на 60%) и президентские выборы 2004 года. Тогда Национальный экзит-пол засвидетельствовал, что за Ющенко во втором туре проголосовало 54% избирателей, за Януковича – 43%, против обоих – 3%. Но ЦИК по итогам второго тура объявил победу Януковича с перевесом в 2,85%.

Ныне социологи предупреждают, что с учетом погрешности разница между данными ЦИК и экзит-пола не должна превышать 2,5%. Если 4-5% – повод бить тревогу.

Поскольку денег у Национального экзит-пола в обрез, социологам пришлось «затянуть пояса» потуже: опросы проведут не на 300 участках, как планировалось, а только на 240. Такая экономия незначительно увеличит ошибку выборки: с 1% до 1,5%.

Минимальная погрешность данных Национального экзит-пола составит 1,5% для кандидатов второго эшелона и максимальная в 2,5% – для наиболее рейтинговых кандидатов. Это означает, что если бы была возможность опросить всех украинцев старше 18 лет, то результаты получились бы примерно такие же с разницей в 1,5-2,5% (при условии хорошей организации исследования).

На размер погрешности, безусловно, повлияет искренность избирателей и количество отказов отвечать на вопросы. Пока социологи исходят из предположения, что «отказники» голосуют так же, как и граждане, согласившиеся отвечать.

Опрашивать будут каждого шестого избирателя, выходящего с участка. График интервьюеров – 30 минут работы, 30 минут отдыха из-за тяжелых погодных условий. Контроль за процессом проведения Национального экзит-пола будут осуществлять эксперты из Польши и России.

Одним из последних о намерении провести экзит-пол «Главреду» сообщил социолог Research & Branding Group Евгений Копатько. Классический вопрос «откуда деньги?» вызвал у Копатько бурю эмоций, вылившихся в обвинении журналистов в продажности. После непродолжительной перепалки социолог согласился приоткрыть «технические» детали опроса: всего будут опрошены 10 тыс. респондентов на 500 участках. Ошибка выборки составит 1,1%, результаты будут готовы к 20:00.

Чуть более разговорчивым оказался директор Research & Branding Group Эдуард Золотухин. «Компания ведет переговоры о сотрудничестве с двумя телеканалами. Сотрудничество с политическими силами пока не планируется», – сообщил он «Главреду». Хотя и не исключено, что как в 2006 и 2008 годах компания будет проводить опрос за собственные деньги. Интрига, где в данной истории имеет свой интерес Research & Branding Group, сохраняется.

Гендиректор «ФОМ-Украина» Александр Бухалов подтвердил «Главреду» проведение экзит-пола, но информации о деталях обещал предоставить в ближайшие дни. «Главред» и далее обещает информировать своих читателей о ходе сбора средств на Национальный экзит-пол, а также о спонсорах и заказчиков экзит-полов их коллег-социологов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять