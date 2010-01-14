Донецк накануне выборов: мобилизовать спящих

«Разбудить» Донбасс не сумели ни митинги с выступлениями звезд, ни собрания и встречи с депутатами, ни даже общая ситуация в стране, которая хоть и волнует дончан, но все же не до такой степени, чтобы идти ради нее на баррикады.

120% избирателей

Даже последний масштабный митинг Виктора Януковича в Мариуполе, прошедший в минувший понедельник, хоть и собрал несколько десятков тысяч горожан, однако сильно их не вдохновил. В итоге не успел Виктор Федорович еще договорить, как мариупольцы начали дружно расходиться по домам, а на выступление Таисии Повалий и вовсе остались очень немногие.

Впрочем, даже эту ситуацию уже можно считать успехом, ведь другие политические силы и вовсе не могли похвастаться сбором масштабных встреч и митингов. Исключением может быть лишь Арсений Яценюк, который еще в начале декабря, по его же собственным данным, провел 5-7-тысячный митинг в Горловке, которым и остался чрезвычайно доволен. Остальные же кандидаты даже не сочли нужным посетить самую густонаселенную область страны в рамках кампании, не говоря уж о какой-либо агитации, кроме надоевших всем предвыборных плакатов.

Однако, невзирая на это, все без исключения избирательные штабы чувствуют себя бодро и, перебивая друг друга, спешат заверить, что именно их кандидат на выборах победит. Ну а если и не победит, то, по крайней мере, возьмет очень хороший результат.

По сути, если бы вдруг по какой-то странной случайности сбылись мечты штабов хотя бы только основных кандидатов в президенты, то в Донбассе нужно было бы отыскать как минимум… 120% голосующих, чтобы удовлетворить все запросы. Судите сами. По словам заместителя главы Донецкой областной организации Партии регионов Анатолия Близнюка, «регионалы» собираются уже в первом туре «взять» 70% голосов на Донетчине: «Есть цифры: более 70% людей готовы придти на выборы и более 70% в среднем по городам и районам готовы отдать свой голос в первом туре Януковичу», - оптимистично заявил он «Главреду». Конкурентов при этом ПР ни в грош не ставит: «Есть там Симоненко, есть там Тимошенко, есть Литвин, есть Тигипко, есть Яценюк - это уровень где-то 3-5%, поэтому я и говорю о возможности второго тура», - добавляет Близнюк.

Сами конкуренты с таким положением вещей не согласны. В областном штабе Юлии Тимошенко минимальный результат, по словам и.о. главы Донецкой областной организации БЮТ Валерия Карпенко, ожидают на уровне 10%. Мол, дончане уже давно и упрямо начали симпатизировать премьеру, и порыв их симпатии не остановить. На эту же цифру по непонятным причинам претендуют также представители такого кандидата, как Владимир Литвин и Сергей Тигипко. Последний, впрочем, к 10% относится скептически и говорит о другой цифре: «Меня радует то, что сегодня 25% не определившихся - все опросы показывают это. Если они не определились, то я понимаю приблизительно, почему: потому что старое их не устраивает, они выбирают, выбирают между новыми. А если между новыми - почему не Тигипко?» - отметил он на пресс-конференции в Донецке.

Свои пять копеек, а точнее пять процентов в результаты выборов намерены внести и штабисты Виктора Ющенко. Последние в лице главы областного штаба этого кандидата Антона Клименко напрочь отвергают свои прежние результаты (не превышающие, как правило, полутора процентов) и утверждают, что в этом году Виктору Андреевичу в Донбассе уж точно повезет: «Мы собираемся перейти барьер в 3-5%. Мы к этому будем стремиться в первом туре», - поделился Антон Клименко с «Главредом».

Фальсификациям - нет?

Нарушить ожидания штабистов могут фальсификации. Об этом в один голос утверждают самые крупные штабы, которые обвиняют в планировании таких фальсификаций преимущественно друг друга.

Так, в штабе БЮТ говорят, что у них в руках оказалось уже почти 50 тысяч жалоб избирателей, которые сетуют на произвол местных властей и Партии регионов, уже якобы готовящих какие-то злостные нарушения. Главный упрек - голосование на дому, которое якобы в Донбассе превысит все возможные пределы.

«Регионы» активно отбиваются: мол, ложь и фальсификации - это как раз дело БЮТ, а с голосованием на дому проблем точно не будет. «На сегодняшний день заявления в избирательные комиссии сданы теми людьми, которые не имеют возможности проголосовать на избирательном участке. В первую очередь это инвалиды, старики, люди с ограниченными возможностями, которые в силу погодных условий или своей болезни не могут придти на избирательные участки. Количество этих заявлений не превышает 2%... Поэтому говорить о каких-либо масштабных фальсификациях или злоупотреблениях в голосовании на дому беспочвенно и невозможно на сегодняшний день… Мы понимаем, что ложь будет и дальше исходить из штаба Юлии Тимошенко», - заявил заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко.

Более того, у Партии регионов в Донбассе свои данные о фальсификациях и провокациях, предположительно планируемых БЮТ, которые им тоже «случайно попали в руки». Называется план провокаций зловеще - План «Искра». «Целью этого документа является поставить под сомнение результаты выборов в Донецкой области. Мы понимаем, что такие же планы существуют и в других областях Украины со стороны выборного штаба Юлии Тимошенко... Тактика его - мелкие провокации, из которых должны быть сделаны масштабные, глобальные выводы, с помощью которых должны быть поставлены под сомнение итоги выборов, которые уже сегодня не устраивают штаб Юлии Тимошенко», - подчеркнул Левченко.

По его словам, фальсификации могут выражать и в блокировании при голосовании в комиссиях, и в «мелких провокациях на территории участков». «У них нет других способов удержаться у власти. Они будут лгать, манипулировать, провоцировать и делать все для того, чтобы украинцы не пришли на избирательные участки. Их площадка - Майдан и суды», - утверждает Левченко.

Чтобы обезопасить себя от такой ситуации, «регионалы» даже придумали свой план «Антимайдан», о котором уже не раз говорили на высшем партийном уровне, однако в Донецке утверждают, что этот план не предполагает никаких «военных» действий: всего лишь только мобилизация граждан. «Главная тема «Антимайдана» - […] то, что я с помощью вас (журналистов - Ред.) обращаюсь к жителям Донецкой области. План «Антимайдан» - это чтобы украинцы пришли и проголосовали. Чтобы судьба страны не решалась на Майдане и в суде. Оранжевые слишком привыкли к тому, чтобы выбирать президента в суде или на Майдане… Вот в этом заключается план «Антимайдан» - голосование украинцев. Для того, чтобы украинцы высказали свое мнение, кто будет президентом страны в 2010 году. Никаких действий, которые касаются противостояния на площадях или на улицах, у штаба Виктора Януковича, по крайней мере, в Донецкой области (я не могу отвечать за Черниговскую область) нет», - подчеркивает Николай Левченко.

Мобилизовать «спящих»

Впрочем, даже если бы у «регионалов» и были планы по организации каких-либо массовых акций, далеко не факт, что эти планы реализовались бы при активной помощи дончан. Сегодня донецкий избиратель, как показывает практика, находится преимущественно в «спящем» состоянии. Агитаторы в один голос жалуются, что даже активные прежде граждане еще не решили, пойдут ли они на избирательный участок 17 января, и уж тем более не определились с именем, которое им бы хотелось отметить в бюллетене. В этом смысле Сергей Тигипко прав, утверждая, что как минимум четверть дончан (как, собственно, и украинцев в целом) пребывают в нерешительности, однако последствия такой нерешительности могут вылиться вовсе не в неожиданное голосование, а в низкую явку.

Более того, в Донбассе в последние недели усилилась еще одна необычная тенденция: чтобы хоть как-то выразить свой протест против сложившейся ситуации, дончане хотят в первом туре проголосовать за какого-либо из заведомо непроходных кандидатов (разброс велик - от Инны Богословской до Сергея Тигипко) или же отметиться в графе «против всех», а уже во втором туре отдать голос традиционно за Виктора Януковича. По их мнению, такой «ход конем» никак не скажется на общем итоге голосования, ведь «китов» избирательной гонки все равно двое, и именно они и выйдут во второй тур.

По мнению экспертов, такой шаг вполне понятен: еще осенью генеральный директор Международного института политической экспертизы (Москва) Евгений Минченко по итогам исследования, проведенного его организацией, утверждал, что дончане начинают разочаровываться в Викторе Януковиче, потому что сомневаются, что он в очередной раз сможет удержать полученную победу. «Дважды он, имея власть, ее отдавал - в 2004 и в 2007 гг. […] Даже симпатики Януковича, даже те люди, которые за него будут голосовать, говорят: «Мы не уверены, что он снова не сдастся оранжевым». То есть Януковичу нужно показать, конечно, в первую очередь своим избирателям и своим потенциальным партнерам действительно волю и готовность идти к победе. Пока этого мы, к сожалению, не видим», - отметил он. Сам Виктор Янукович уже учел эти замечания, поэтому выступая в том же Мариуполе, отдельно подчеркнул, что не даст сфальсифицировать выборы и подогнать их результаты под чье-то желание, однако пока что это только слова, которые еще ни разу не подкреплялись делами.

А тем временем традиционный электорат Виктора Федоровича не торопится помогать своему лидеру. Видя его мягкость и слабость в некоторых вопросах, дончане не спешат мобилизовываться, чтобы отстаивать его победу. Сегодня Донбасс, похоже, делает ставку на веское слово самого кандидата, и если это слово не прозвучит, регион действительно может показать необычные и нехарактерные результаты 17 января. И произойдет это вовсе не из-за капризов или протестов, а просто потому, что жители области в ходе предвыборной кампании поняли: выбирать тяжело, ведь среди существующих «зол» меньшего для них просто нет.