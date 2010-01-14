Провести честные выборы можно и по действующему закону, но так много соблазнов...

Второй день продолжаются внеочередные заседания Верховной Рады, инициируемые двумя крупнейшими фракциями парламента, – Партии регионов и БЮТ. Учитывая то, что эти заседания не достигли результата, возникает вопрос: какова подлинная цель активности народных избранников в последние дни перед выборами президента Украины?

Ответ на него в пресс-центре «Главреда» дали: глава Совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь Когут и глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.



Внеочередные заседания Рады – способ вывести украинцев из праздничного состояния и мотивировать поход на выборы



Игорь Когут: «Являются ли внеочередные заседания Рады пиаром? Кажется, в последнее время парламент в принципе стал пиаром для политических сил. Это некая лаборатория поиска компромиссов, а с другой стороны, арена конфронтации».

«Эти внеочередные заседания можно рассматривать в контексте истерии, все больше нагнетаемой сегодня в украинском политическом сегменте, поскольку украинское общество пока отдыхает, празднует, а политики ссорятся, политики ищут предлог лишний раз заострить внимание общества на том, что выборы будут сфальсифицированы. Центральная избирательная комиссия тоже принимает достаточно «интересные» решения, там есть свои противоречия, но они связаны с принципом формирования ЦИК. Есть ситуация вокруг Высшего Административного суда и многие другие факторы».

«О проблеме внесения изменений в списки избирателей в день голосования говорилось неоднократно. О том, что голосование на дому – одна из возможностей, которыми можно злоупотребить, – тоже говорилось. О том, что нужны предупредительные меры в формате независимых наблюдателей, говорилось.

Возможно, это не только предупреждение общества и международного сообщества о том, что могут быть использованы какие-то незаконные действия. Мне кажется, это просто способ мобилизации избирателей. Выборы назначены на праздничные дни, и нет пока других средств, чтобы настроить избирателей более ответственно отнестись ко дню голосования».



Обнаглевшие народные избранники не принимают ни одного общественно полезного решения



Игорь Колиушко: «Очевидно, главные игроки, лидеры существующих политических элит, захотели в канун выборов привлечь внимание именно к себе, напомнить, что именно они беспокоятся о народе, что они решают вопросы в этой стране. Конечно, лучший способ – это созвать Верховную Раду.

Понимая эту логику, меня как избирателя, как гражданина уже не просто удивляет, а возмущает, что даже этого они не смогли сделать по-человечески. В то время, когда в повестке дня Верховной Рады можно насчитать десятки законопроектов, чрезвычайно важных для общества. Их принятие могло бы существенно продвинуть решение многих проблем. Но центральным вопросом поставлено внесение изменений в Закон «О выборах». Подискутировали о бюджете, который, понятно, сейчас нет никакого политического смысла принимать, - и разошлись, не решив ни одного вопроса.

Пакет законопроектов по судебной реформе лежит два года. Спорные там 3-4 вопроса, мелких, локальных вопроса, которые можно вообще исключить из того закона, а все остальные давным-давно согласованы. Принимается более двух лет во втором чтении.

Проект Административно-процедурного кодекса лежит в Верховной Раде почти 3 года, внесенный Кабинетом Министров. Такое впечатление, что он никому – даже авторам законодательной инициативы – не нужен. Вся проблема в том, что если изменится правительство, этот проект снова вернут в Кабинет Министров, потому что он не принят в первом чтении. А без этого проекта говорить о какой-либо борьбе с коррупцией, о каких-то ограничениях коррупционных деяний вообще невозможно.

Таких примеров можно привести множество. Мне кажется, что депутаты уже настолько обнаглели, что не считают даже необходимым как-то маскировать перед обществом свои намерения, свою позицию. Можно же было в конце концов принять один или два общественно полезных решения. Но они об этом даже не подискутировали».



Если не изменить избирательное законодательство, неминуемо дальнейшее разложение протопартийных структур. Если не говорить о государственной политике, общество развиваться не будет



Игорь Колиушко: «Мы сталкиваемся с проблемами нескольких уровней. Прежде всего, это проблема избирательного законодательства. Пока мы не изменим законодательство о выборах народных депутатов, у нас не будет никакого шанса на парламентаризм. То, что сегодня сложилось в Украине, к сожалению, назвать парламентаризмом невозможно. Только переход к голосованию, например, по пропорциональной системе, но в региональных округах с преференциями, может изменить ситуацию в политикуме и вернуть нас к парламентаризму. Если мы будем долго медлить, наши партии еще больше разложатся и превратятся из протопартийных структур в закрытые коммерческие структуры, и тогда уже не будет другой альтернативы, кроме как снова возвращаться к мажоритарной системе и начинать строительство политической системы с самого начала.

Вторая проблема – у нас, к сожалению, и в политикуме, и в экспертной среде очень часто есть своеобразное восприятие парламента не как законодательного органа, а как органа, руководящего страной. На серьезном уровне у нас часто вносятся предложения: давайте примем план законопроектных работ и т.п. Но в принципе это утопический путь. Если мы будем и дальше ставить вопрос таким образом, мы ничего не добьемся. Должно быть так, как в абсолютном большинстве демократических стран. Есть понятие государственной политики.

Государственная политика – это совокупность взглядов на развитие общества и государства. Они закрепляются неким документом – в нашем правовом поле ближе всего к нему Программа деятельности Кабинета Министров, разрабатываемая правительством и утверждаемая Верховной Радой. В основе этого документа политические программы партий, которые борются и побеждают на выборах, этот документ дает системное видение, как должно развиваться государство. Усилия парламента, правительства и Президента должны быть направлены на реализацию этого документа.

Но зачастую этот вопрос даже не поднимают, поэтому мы лишены шанса планомерно развиваться как обществу».



Провести честные выборы можно и по действующему закону, но так много соблазнов...



Игорь Колиушко: «Провести честные выборы можно даже с самым плохим законодательством, потому что, как правило, даже очень поверхностное или лаконичное законодательство никого не вынуждает нарушать принцип честных выборов. Собственно, наша проблема заключается в том, что, к сожалению, участники политического процесса постоянно ищут способы, как обойти принцип честных выборов и изыскивают какие-то лазейки в законодательстве, чтобы получить преимущества. Считая при этом, что они самые изобретательные, и конкурент не придумает того, что придумают они.

Хотя, как правило, все это утопические планы, потому что все, что придумывается в одном штабе, через несколько часов или по крайней мере дней становится известно всем. В целом никто из политиков особо от этого не выигрывает. Но общество очень многое теряет, поскольку все видят, что борющиеся за власть в нашей стране на самом деле готовы нарушать законодательство, и никакие принципы честных выборов, в частности для них, не преграда».



Игорь Когут: «К сожалению, такой стала практика нормотворчества в избирательных вопросах последних лет - предупреждать нарушения во время честных демократических выборов: то ли ограничивая возможность волеизъявления, то ли доступ к информации, к мирным собраниям или общению. Но украинский законодатель в последнее время идет путем создания все больших барьеров, а политики, технологи, штабы ищут возможности эти барьеры обойти.

По нынешнему Закону «О выборах Президента», конечно, честные выборы провести можно. На это нужна, прежде всего, воля политической среды, политиков, кандидатов, их штабов, это подобающего уровня политическая культура».

«Когда политики, законотворцы, люди, формирующие государственную политику, сами же пытаются обойти правила игры, это очень опасное явление. Ключевая проблема у нас сегодня не столько законодательство, сколько соблюдение принципа верховенства права».



Украинская демократия из молодой превратилась не в полноценную, а в клептократию



Игорь Колиушко: «Мы из состояния молодой демократии не поднялись до уровня полноценной демократии, а опустились до уровня клептократии. Клептократия - это состояние общества, при котором власть рассматривается как источник обогащения, и ничего больше.

Если это принять как должное, что в сознании большинства нашей политэлиты эта точка зрения окончательно победила, тогда все становится на свои места. Тогда понятно, почему ни один кандидат в президенты не выступил с четким анализом: вот Конституция, вот мои полномочия в случае моей победы как президента, эти полномочия я буду реализовывать таким-то образом, в пределах этих полномочий я сделаю то-то, эти полномочия, в отличие от предыдущего президента, буду реализовывать так-то, и я добьюсь успеха, которого не достиг мой предшественник. Может, я не все слушал, но я подобного подхода вообще ни у кого не услышал. Все они говорят то, что хотели бы от них услышать разные группы граждан. Очевидно, этим они маскируют свои реальные намерения, потому что то, что у них в действительности на уме, они, очевидно, не могут высказывать вслух».



Игорь Когут: «Политическая элита - это небольшая когорта людей с высокой мотивацией получить власть. Сегодня на самом деле доминирует измерение, когда власть - это всевозможные привилегии, доступ к ресурсам. Для кого-то это обогащение, для кого-то это использование влияния и так далее. В действительности же власть в качестве улучшения общественного благосостояния или изменения ситуации в стране никем не рассматривается.

Возможно, были и подчас встречаются люди, приходящие с этой целью, но в системе такого дисбаланса отдельному политику трудно реализовать свои амбиции».

«Бизнес, отдельные личности создают комфортные условия для себя. Для этого они не жалеют денег на поддержку той или иной политической среды». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Внеочередные заседания Рады – способ мобилизовать избирателей «Обнаглевшие» нардепы не рассматривают первоочередные вопросы - эксперт